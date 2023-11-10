موستانج كاليفورنيا 2024 تعود في ذكراها ال 60 كوبيه وكشف

دبي - كتب محمد فتوح - عادةً ما تفتح سيارة فورد موستانج الجديدة الباب أمام مجموعة واسعة من الطرازات الخاصة، ويبدو أن الطراز S650 لن يكون استثناءً. لقد مر ما يزيد قليلاً عن عام منذ ظهور الجيل السابع من سيارة الموستانج لأول مرة وقد تلقت بالفعل تجهيزات Dark Horse التي تركز على مضمار السباق وكذلك تجهيزات GTD التي تتفوق على السيارات الخارقة

من الآن فصاعدا، هناك نكهة أخرى من سيارة فورد المهر المحبوبة التي يمكنك الحصول عليها، وهي نكهة تذكرنا بسيارة GT/CS موديل 1968.نعم، تعود سيارة GT California Special في طراز عام 2024، وكما يوحي اسمها، فهي مبنية على طراز GT .

محركات موستانج GT California Special

يتوفر الطراز الكوبيه والهيكل القابل للتحويل مع ناقل الحركة اليدوي بست سرعات أو ناقل الحركة الأوتوماتيكي الاختياري بعشر سرعات، ويعتمد الطراز الجديد/القديم على إشارات قديمة تكريمًا لسيارة GT/CS الأصلية التي يبلغ عمرها 56 عامًا. إنها تبرز بفضل لمسات Rave Blue على مداخل الهواء الأمامية التي تحيط بشبكة معاد تصميمها مع شرائح أفقية تحل محل نمط قرص العسل.

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لمسات Rave Blue للموستانج GT California Special

قامت فورد أيضًا بتغميق حواف المصابيح الأمامية وطبقت المزيد من لمسات Rave Blue على شارات 5.0 وGT وGT/CS. يوجد أيضًا ملصق ذو لونين يمتد على طول الجزء السفلي من المظهر الجانبي بينما تتوفر العجلات مقاس 19 بوصة بتصميمين.

يمكنك الحصول على الطرازات القياسية باللون الرمادي الكربوني والمزينة بشعار Rave Blue GT/CS أو يمكنك اختيار عجلات Performance Pack ذات الوجه المصنوع آليًا والمزيد من لمسات Rave Blue.

مقصورة موستانج GT California Special

عند الولوج لمقصورة GT California Special ، تأتي المقاعد مغلفة بجلد Navy Pier المثقوب وجلد Ebony Black مع خياطة Raptor Blue وMetal Gray التي يمكن ملاحظتها أيضًا على بطاقات الأبواب ولوحة القيادة. طبقت فورد نفس الغرز على الكونسول الوسطي وعجلة القيادة. وتكتمل التعديلات بحصائر الأرضية الفريدة وشارة “California Special” على جانب الراكب من لوحة القيادة.

إذا أعجبك المظهر، فإن فورد تريد 1995 دولارًا بالإضافة إلى سيارة موستانج جي تي بريميوم لتطبيق معاملة كاليفورنيا الخاصة. ستظهر سيارة GT/CS موديل 2024 لأول مرة علنًا في حدث السيارات الخاصSoCa غدا 11 نوفمبر ، ثم تتوجه إلى معرض لوس أنجلوس للسيارات 2023 في 16 نوفمبر.

التصميم الخارجي لموستانج GT California Special

من الخارج، تتميز سيارة GT California Special الجديدة، والمعروفة أيضًا باسم GT/CS، بلمسات Rave Blue في كل مكان، وأبرزها على المداخل الخارجية للشبكة. تتميز هذه الشبكة أيضًا بالشرائح الأفقية المطبقة على أجيال متعددة من العبوة. على طول الجانبين خطوط سوداء وزرقاء، والعجلات الحصرية لها لمسات زرقاء داخل المتحدث.

في حين أن باقة California Special متاحة فقط في طراز GT Premium، إلا أن هناك الكثير من الطرق الأخرى لتكوين السيارة. يمكن أن تكون إما كوبيه أو قابلة للتحويل ومع ناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي. ويمكن تضمين حزمة GT Performance أيضًا،

وهي تأتي مع شارات محددة. يختلف السعر بالطبع بناءً على المعدات الأخرى، لكن باقة California Special تكلف 1995 دولارًا إضافيًا بالإضافة إلى سعر سيارة Mustang GT Premium. إذا كنت تريد واحدة، فإن فورد تتلقى الطلبات الآن، على الرغم من عدم الإعلان عن التوقيت الدقيق للتسليم بعد.

عيد الميلاد الستين لموستانج GT California Special

مع اقتراب عيد ميلادها الستين ، تم منح موستانج إضافات تصميم GT/CS جديدة للعملاء الذين يختارون هذه الحزمة الاختيارية. تم وضع هذه المجموعة فوق طراز GT Premium والمتوفرة مع أو بدون حزمة الأداء، وهي تجلب دراما بصرية جديدة إلى سيارة الكوبيه القوية ذات الشكل البيضاوي الأزرق.

يمثل اللون الجديد لـ Rave Blue العديد من التفاصيل الخاصة بـ California Special الجديدة، بما في ذلك ما يسمى بمآخذ الأنف وحول الشارات المختلفة. تحتوي الشبكة نفسها على شرائح أفقية، والمصابيح الأمامية محاطة بإطارات سوداء.

سر اللون الأزرق

وقال جو بيلينو، مدير علامة موستانج التجارية: “تمتلك موستانج مجموعة غنية من نماذج الإصدارات الخاصة التي يمكن الاستفادة منها، وسنواصل إعادة ابتكارها لجمهور جديد”. وفي حديثه عن قرار إدراج لمسات اللون الأزرق Rave Blue لأول مرة، قال إن الهدف هو جعل California Special متميزة ليس فقط عن موستانج الأخرى، ولكن أيضًا بصرف النظر عن موديلات GT/CS السابقة.

هناك مجموعة من خيارات العجلات، اعتمادًا على ما إذا كان المرء يختار حزمة الأداء، وذلك بفضل المطاط الأوسع لهذا الخيار. عجلة رمادية متفحمة قياسية تحمل شعار GT/CS باللون الأزرق Rave؛ بينما تجمع عجلة Performance Pack الاختيارية بين نمط مختلف مع دمج اللون الأزرق CS المميز لهذا العام في الجيوب ذات المتحدث.

اللون الأزرق يزحف للداخل

تنتقل هذه اللمسات الزرقاء نفسها إلى الداخل، حيث تزين تنجيد Navy Pier المثقوب والجلد الأسود المقاعد التي تتميز أيضًا بخياطة باللونين الأزرق والرمادي. تمتد هذه الخيوط إلى لوحة القيادة والأبواب، ويمكن أن تظهر على عجلة القيادة والكونسول الوسطي إذا رغبت في ذلك. تظهر شارة California Special إلزامية على لوحة العدادات للإعلان عن قرارات الشراء الخاصة بك، كما هو الحال مع سجادات أرضية GT/CS الخاصة بالطرازات.

تضيف حزمة كاليفورنيا الخاصة 2595 دولارًا إلى سعر سيارة موستانج جي تي بريميوم في كندا. متوفرة بأنماط هيكل Fastback وConvertible إما مع علبة تروس يدوية بست سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات، سيجد المعجبون أن قوائم الطلبات الخاصة بها مفتوحة أثناء قراءتك لهذا.

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