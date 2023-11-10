سباق Velocity Invitational هو سباق سيارات كلاسيكية بقيمة تتجاوز المليار ريال!

دبي - كتب محمد فتوح - سيتم استضافة سباق Velocity Invitational السنوي الرابع في مضمار سباق سونوما في نهاية هذا الأسبوع، وإذا كنت على دراية بـ Goodwood Revival، فهذا هو أقرب شيء يمكنك العثور عليه في الولايات المتحدة، حيث يوفر إمكانية الوصول إلى ما قيمته 300 مليون دولار (1.125 مليار ريال) من السيارات الكلاسيكية النادرة المملوكة للقطاع الخاص والتي تتسابق مع بعضها البعض على المسار، بالإضافة إلى الطعام الجيد والنبيذ.

تفاصيل مثيرة عن سباق Velocity Invitational للسيارات الكلاسيكية

بصرف النظر عن السباق، هناك مجموعة من الأحداث الأخرى المخطط لها، بما في ذلك احتفال آخر بالذكرى الستين لتأسيس ماكلارين، كانت العلامة التجارية البريطانية تحتفل طوال العام، ولكن هذا سيكون الأفضل على الإطلاق، ولم تقم ماكلارين بتجميع أكبر مجموعة من السيارات التراثية التي استضافتها على الإطلاق في هذا الحدث فحسب، بل سيتمكن المشجعون أيضًا من مقابلة وتحية سائق الفورمولا 1 لاندو نوريس والرئيس التنفيذي لشركة ماكلارين ريسينغ زاك براون، وسيحضر أيضًا سائقو ماكلارين إندي كار، باتو أوارد، وألكسندر روسي، وتوني كنعان.

وستكشف ماكلارين أيضًا عن سيارة خارقة جديدة، على الرغم من أنه ليس لدينا أي فكرة عما قد تكون عليه، وستكشف فورد أيضًا عن سيارة فورد GT Mk IV الجديدة من فورد بيرفورمانس وMultimatic مع سكوت ماكسويل خلف عجلة القيادة، وإذا كنت تبحث عن شيء لرفع مستوى الأدرينالين لديك، فيمكنك زيارة مدرسة DirtFish Rally ستوفر المدرسة رحلات مع سائقي الرالي المحترفين على مسار مخصص للرالي على الطرق الوعرة، وسيكون بطل الرالي البريطاني وآسيا والمحيط الهادئ أليستر ماكراي، وسائق بطولة الرالي الأوروبية ماكس ماكراي، وسائق سلسلة إندي كار بنجامين بيدرسن من بين السائقين الذين سيقودون الحاضرين حول حلبة السباق.

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ويمكنك أيضًا تذوق المنطقة من خلال Taylor Farms Sip & Savor Pavilion، سيستضيف الجناح أكشاك تذوق النبيذ المحلي والمشروبات الروحية وبائعي المواد الغذائية، بالإضافة إلى الترفيه الحي، ولكننا نعلم جميعا أن عامل الجذب الرئيسي هو السيارات، تشمل مجموعة الآلات السيارات الفائقة الحديثة، وسيارات سباق الفورمولا 1 التاريخية، ومجموعات السباق القديمة الشهيرة، وسباقات vs، Minis Enduro، وسيارات الذكرى الستين لشركة مكلارين.

وفي الختام، القبول العام ليوم الجمعة 10 نوفمبر هو 85 دولارًا (319 ريال) ؛ السبت 11 نوفمبر هو 109 دولارات (409 ريال)، الأحد 12 نوفمبر هو 99 دولارًا (371 ريال) والقبول العام لعطلة نهاية الأسبوع بأكملها هو 175 دولارًا (656 ريال)، تتراوح تجارب الرالي من 299 دولارًا (1,121 ريال) إلى 2500 دولارًا (9,375 ريال)؛ تجربة النبيذ هي 379 دولارًا (1,421 ريال) ؛ تتراوح أسعار الأجنحة في Velocity من 399 دولارًا (1,496 ريال) إلى 999 دولارًا (3,746 ريال)؛ تتراوح تجربة بوابة رام من 376 دولارًا (1,410 ريال) إلى 550 دولارًا (2,062 ريال)؛ تجربة السائق هي 2,999 دولارًا (11,246 ريال) والحزمة النهائية هي 15,000 دولارًا (56,250 ريال)، يتم قبول الأطفال بعمر 15 عامًا أو أقل مجانًا.

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