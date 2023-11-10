هل تعيد شفروليه محرك الديزل LT7 وتمنحه لكورفيت ZR1

دبي - كتب محمد فتوح - إن اللغز الأكبر الذي يحيط بسيارة شفروليه كورفيت ZR1 المرتقبة هو نوع المحرك الذي ينوي مهندسو شيفروليه تركيبه. في أواخر شهر أكتوبر، الماضي عثر أحد الأشخاص المهتمين بشفروليه على كتالوج قطع غيار جنرال موتورز محتويا على محرك LT7 ومصنف على انه أنه محرك توربيني ذو ثماني أسطوانات بسعة 5.5 لتر . حسنًا، لم يعد هذا هو الحال لأنه تم تحديث قاعدة البيانات لإظهار LT7 مختلف تمامًا، وهو الطراز الذي كانت تمتلكه جنرال موتورز في الثمانينيات.

حقيقة محرك شفروليه الديزل LT7 V6

اكتشف أحد أعضاء منتدى شفروليه كورفيت ، محرك LT7 ديزل V6 سعة 4.3 لتر من قبيل الصدفة . تم تصميم محرك الديزل هذا خصيصًا للسيارات ذات الدفع الأمامي، وقد مكّن سيارة اولدز موبيل Cutlass Ciera موديل عام 1983 من قطع مسافة 28 ميلًا لكل جالون في المدينة و41 ميلًا في الغالون على الطريق السريع لمجموع 33 ميلاً في الغالون. تم تقديمه أيضًا في بويك Century وشفروليه Celebrity وبونتياك 6000 خلال نفس سنوات الطراز.

ومع ذلك، فإننا نعتقد أن 85 حصانًا و165 رطلًا من عزم الدوران لن تكون كافية لسيارة شفرليه كورفيت ZR1 . ولكن لماذا تم إدراج كورفيت الآن على أنها تحتوي على محرك V6 يعمل بالديزل بدلاً من محرك V8 يعمل بالغاز؟

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هل تفكر شفروليه بكورفيت SUV

قد يجادل الكثيرون بأن الديزل ليس له مكان في سيارة خارقة ذات محرك وسطي، على الرغم من أن أودي ستختلف مع مفهوم R8 V12 TDI قد يكون الديزل أكثر منطقية في سيارة كورفيت SUV التي ترددت شائعات عنها منذ فترة طويلة، ولكن في عصر الكهرباء، سيكون لدى سيارة كورفيت عالية الركوب محرك غاز مدعوم بمحرك كهربائي لتوفير عزم الدوران المنخفض اللازم.

الديزل قد يأخذ طريقه لشفروليه زورا

لقد فقدت محركات الديزل شعبيتها إلى حد كبير على أي حال في أعقاب فضيحة ديزلجيت الفوضوية التي قامت بها مجموعة فولكس فاجن. هناك فرص أكثر لرؤية سيارة Zora الهجينة ذات التوربو المزدوج المشاع عنها أكثر من سيارة كورفيت التي تعمل بالديزل، والتي من المؤكد أنها ستزعج أصحب المزاج الكلاسيكي أكثر من E -Ray أو النموذج الكهربائي بالكامل الذي تم تأكيده بالفعل.

من السهل الإجابة على هذا السؤال، أم أنه كذلك؟ في حين أنه ليس هناك شك تقريبًا في أن شارة ZR1 ستعود للجيل الحالي، فقد كان الطراز الرئيسي منذ بدء عصر C6 في عام 2004. وكانت أيضًا حزمة خاصة تم تقديمها في أوائل سيارات شفروليه كورفيت C3،

وكان هناك الطراز ZR1 مابي -1990-1995 حيث برز لقب “ملك التل” إلى الصدارة. وهنا يكمن السؤال، حيث تشير شائعات عن كورفيت زورا المذكورة أعلاه إلى أن ZR1 الجديدة لن تكون ملك التل، أو نموذجًا رائدًا. عموما ليس هناك سبب وجيه للشك في أن “كورفيت” التالية سترتدي شارة ZR1.

شفروليه كورفيت ZR1

استمدت كورفيت C7 ZR1 بشكل كبير من Z06 في قسم التصميم مع اختلافات طفيفة فقط، ويجب أن تفعل نسخة C8 نفس الشيء. استناداً إلى الصور التجسسية الحديثة التي تظهر نماذج أولية وهي ترتدي غطاءً للجسم فقط، قمنا بإنشاء تصميمات كورفيت ZR1 الحصرية التي تراها هنا.

تبدو الواجهتان الأمامية والخلفية متطابقتين تقريبًا مع سيارة C8 Z06، وصولاً إلى الجنيحات أمام العجلات الأمامية والعادم الرباعي للمخرج المركزي في الخلف. من الممكن أن تقدم ZR1 مجموعة من الحزم الهوائية، حيث رأينا مفسدين مختلفين في مركبات اختبارية مختلفة.

مزايا كورفيت ZR1 التصميمية

تشمل مناطق الاهتمام البصري الصندوق الأمامي – المعروف أيضًا باسم frunk – والرفارف الخلفية. في المقدمة، من السهل جدًا رؤية فتحات التهوية في غطاء الصندوق. من المؤكد تقريبًا أنها ميزة هوائية مصممة لتوجيه الهواء عبر المقدمة لتحسين القوة السفلية، على عكس ما نراه في العديد من السيارات الخارقة.

لا يزال المحرك المتوسط التركيب في ZR1 الجديد يحصل على المساعدة، ولكن ذلك يأتي من مجال الاهتمام الثاني. نرى هنا فتحات إضافية موجودة فوق الرفارف الخلفية العريضة وبالقرب من شفرات المآخذ الجانبية الموجودة.

تظهر فتحات “الشفرة” هذه بسهولة على سيارة ترتدي غلافًا مموهًا أبيض، ولكننا نعتقد أنها ستندمج مع الشفرات السوداء على طراز Z06 للحصول على مظهر سري في سيارات الإنتاج.

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