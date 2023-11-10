ميني كونتري مان JCW 2025 بقوة أكبر وأسعار تبدأ من 48 ألف دولار

دبي - كتب محمد فتوح - كشفت ميني عن سيارةكونتري مان كوبر ووركس John Cooper Works Countryman الجديدة 2025 . وكشفت شركة صناعة السيارات عن النسخة الكهربائية في وقت سابق من هذا العام، لكن طراز JCW لا يزال مزودًا بمحرك احتراق. يتمتع طراز الجيل الثالث من ميني جون كوبر ووركس كونتري مان بقدرة حصانية أكبر من طراز الهاتشباك السابق وتصميم جديد تمامًا يؤكد على بصمته الأكبر.

ميني جون كوبر ووركس كونتري مان بقوة 312 حصان

يوجد تحت غطاء المحرك محرك توربيني رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر ونظام الدفع الرباعي ALL4 الخاص بالعلامة التجارية. إنه ينتج 312 حصانًا و 295 رطلًا من عزم الدوران في الولايات المتحدة. صنع متغير الجيل السابق 301 حصانًا و 331 رطلًا قدمًا من الالتواء.

يمكن لسيارة Countryman القادمة الجديدة أن تصل إلى 62 ميلاً في الساعة خلال 5.4 ثانية وهي في طريقها إلى سرعتها القصوى البالغة 155 ميلاً في الساعة. مكابح عالية الأداء، بلمسة نهائية باللون الأحمر الحار، تحافظ على كل شيء تحت السيطرة.

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التصميم الجديد لميني كونتري مان

إطارات السيارة أعرض بقياس 245 ملم، وتتناسب مع إطارات حصرية مقاس 19 و20 بوصة. يتميز التصميم الجديد لسيارة Mini بشبكة مثمنة الشكل مطلية باللون الأسود شديد اللمعان ومحاطة بمصابيح أمامية LED أنيقة. تتميز بشارة John Cooper Works المعاد تصميمها والتي أنهتها شركة صناعة السيارات باللون الأسود والأحمر والأبيض.

من الصعب أن تفوت العمود C المذهل، الذي تم تشطيبه باللون الأحمر الحار في هذا المثال، بينما تبرز المصابيح الخلفية العمودية الجديدة الجزء الخلفي.

مقصورة ميني كونتري مان

تهيمن شاشة OLED المستديرة على وسط لوحة القيادة، مع صف من مفاتيح التبديل بالأسفل للتحكم في وظائف السيارة الأساسية. يزين نظام الألوان الأحمر والأسود لوحة القيادة وألواح الأبواب والمقاعد الرياضية.

ستدعم سيارة Countryman الجديدة القيادة من المستوى الثاني من خلال حزمة Driving Assistant Professional الاختيارية. تحتوي السيارة على 12 جهاز استشعار بالموجات فوق الصوتية وأربع كاميرات للرؤية المحيطية، مع السماح للنظام للسائقين برفع أيديهم عن عجلة القيادة على طرق معينة بسرعات تصل إلى 37 ميلاً في الساعة. ويتطلب النظام من السائق الانتباه لحركة المرور والاستعداد لاستعادة السيطرة

.بشكل عام في الداخل، توفر سيارة Cooper Countryman JCW عناصر تصميم مبهجة ومواد متميزة، كما توفر Countryman أماكن إقامة فسيحة بشكل معقول للركاب، مع قدر كبير من المساحة للأرجل للأشخاص في كلا الصفين.

تعتبر أوضاع Mini Experience جديدة، ويمكن للسائقين تحديدها من خلال شاشة المعلومات والترفيه. فهو يسمح للسائقين باختيار خلفيات وأصوات محددة لخلق أجواء قيادة فريدة من نوعها. تحتوي على وضع Go-Kart الذي يعمل على تكثيف صوت المحرك داخل المقصورة، بينما يمكن لجهازالعرض الصغير الموجود في الجزء الخلفي من شاشة OLED رسم لوحة القيادة بألوان وأنماط فريدة.

أسعار كونتري مان 2025

تعد سيارة ميني جون كوبر وركس Countryman 2025 أكبر من الطراز الذي تحل محله، وتصنفها الولايات المتحدة الآن على أنها سيارة دفع رباعي. سيكون سعره المبدئي 47.895 دولارًا (تشمل جميع الأسعار رسوم الوجهة البالغة 995 دولارًا). يبدأ طراز 2024 بسعر 44.795 دولارًا. وستبدأ الأمثلة الأولى في الوصول إلى التجار في أوائل شهر مايو، مع بدء الإنتاج للسوق الأمريكية في شهر مارس من العام المقبل.

مزايا ميني كونتري مان 2024

بحلول الوقت الذي تنتهي فيه من قول اسمها بالكامل، تكون سيارة Mini Cooper Countryman JCW موديل 2024 قد وصلت بالفعل إلى سرعة 60 ميلاً في الساعة. بفضل ناقل الحركة الأوتوماتيكي السريع ذو الثماني سرعات والدفع الرباعي القياسي، تعد JCW أسرع سيارة Mini تم باختبارها على الإطلاق . إنها جيدة للإثارة السريعة والمظهر اللطيف، لكنها لا تستطيع التغلب على حقيقة أن شكلها لا يوفر مساحة كبيرة للأمتعة

في حين أن Countryman يمكن أن يستوعب أربعة ركاب بشكل مريح، فإن نظام التعليق القوي الخاص بها تم إعداده لمضمار السباق داخل شوارع المدينة.

تمتلئ قمرة القيادة في Mini بالتفاصيل غير التقليدية، مثل شاشة عرض المعلومات والترفيه الدائرية الضخمة والأعلام المربعة المدمجة في عداد السرعة. تعد سيارة Countryman JCW ممتعة ولكنها ليست الخيار الأكثر عملية في فئة تعج بسيارات الدفع الرباعي الأكبر حجمًا والأقل تكلفة.

الاقتصاد في استهلاك الوقود

من المتوقع أن تستهلك سيارة Countryman JCW 24 ميلاً لكل جالون في المدينة و30 ميلاً لكل جالون على الطريق السريع، وفقًا لوكالة حماية البيئة. على طريق اختبار الاقتصاد في استهلاك الوقود على الطريق السريع الذي يبلغ طوله 75 ميلاً في الساعة ، تجاوزت سيارة Countryman JCW تقديرات وكالة حماية البيئة تلك من خلال توفير 32 ميلاً في الغالون

قدرات التحميل في ميني كونتري مان

يوفر Countryman مساحة تخزين تبلغ 18 قدمًا مكعبًا خلف المقعد الخلفي، مما يتسع لست حقائب يد في تلك المساحة. وهذا يزيد بواحدة عما تستطيع سيارة ميني كوبر كلوبمان ستيشن واغن التعامل معه، لكنه أقل بواحد مما تحمله سيارة BMW X1 مع انخفاض المقاعد، توفر كونتري مان 48 مكعبًا من حجرة الأمتعة وتتسع لـ 16 حقيبة. تناسب فولفو XC40 25 سيارة في نفس التكوين.

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