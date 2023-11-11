فولكس فاجن تتجه لانتاج سيارة كهربائية بأقل من 35 ألف دولار

دبي - كتب محمد فتوح - ترغب شركة فولكس فاجن في تقديم طراز كهربائي جديد وبأسعار معقولة في الولايات المتحدة في المستقبل غير البعيد. وبحسب رويترز ، قال راينهارد فيشر، نائب الرئيس الأول ورئيس الإستراتيجية في مجموعة فولكس فاجن الأمريكية، في مؤتمر رويترز إيفنتس أوتوموتيف الولايات المتحدة الأمريكية 2023 في ديترويت، إن الشركة تخطط لبناء سيارة كهربائية بأقل من 35 ألف دولار.

فولكس فاجن تسعى لتوطين صناعتها الكهربائية بأمريكا

قد يدخل النموذج الجديد ذو الأسعار المعقولة إلى السوق خلال 3-4 سنوات.يتم النظر في الولايات المتحدة والمكسيك كمواقع إنتاج محتملة للسيارات الكهربائية الأرخص. بالإضافة إلى ذلك، تتطلع Volkswagen أيضًا إلى توطين تجميع حزم البطاريات للتأهل للحصول على الحوافز المتعلقة بالبطارية بموجب قانون الحد من التضخم لعام 2022 (IRA).

وبسبب التضخم المستمر، فإن السيارة التي يقل سعرها عن 35 ألف دولار قد تعادل في الواقع سيارة بقيمة 30 ألف دولار اليوم. يمكن تخفيض هذا السعر أكثر إذا كان الائتمان الضريبي الفيدرالي البالغ 7500 دولار لا يزال موجودًا عند إطلاق السيارة.

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سيارة فولكس فاجن القادمة ستبني على منصة MEB Entry

الوقت وحده هو الذي سيحدد ما إذا كان النموذج الجديد سيتحقق وما إذا كان سيعتمد على منصة MEB Entry القادمة للسيارات الصغيرة – أصغر من ID.3 هاتشباك. وقال راينهارد فيشر: “نحن لا نتراجع” فيما يتعلق بخطط شركة فولكس فاجن للسوق الأمريكية .

فولكس فاجن ID.4

من أجل المقارنة، دعنا نلاحظ أن سيارة Volkswagen ID.4 المتوفرة حاليًا للمبتدئين تبدأ في الولايات المتحدة بسعر MSRP بقيمة 38.995 دولارًا، ولكن مع رسوم الوجهة الإلزامية، فهي تزيد عن 40.000 دولار قبل أي حوافز. تم تجهيز هذا الإصدار الأساسي ببطارية بقدرة 62 كيلووات في الساعة لنطاق مشترك لوكالة حماية البيئة (EPA) يبلغ 209 ميلاً.

مفهوم فولكس فاجن ID.2 ALL

كانت Volkswagenقد ألمحت في حدث أقيم في هامبورغ، ألمانيا، عن مفهوم ID.2all، وهي السيارة التي ستكلف أقل من 25000 يورو (26400 دولار) وستدخل حيز الإنتاج للسوق الأوروبية في عام 2025. ولم تذكر شركة فولكس فاجن ما إذا كان ستأتي السيارة في النهاية إلى الولايات المتحدة ( بالتأكيد لن تصل سيارة ID.1 الأصغر حجمًا والأرخص ثمناً .

وقال توماس شيفر، الرئيس التنفيذي لشركة Volkswagen لسيارات الركاب: “يُظهر ID.2all إلى أين نريد أن نأخذ العلامة التجارية. نريد أن نكون قريبين من العميل ونقدم أفضل التقنيات مع التصميم الرائع”. “نحن ننفذ التحول بوتيرة سريعة لجلب التنقل الكهربائي للجماهير.”

فولكس فاجن ID.2 بتصميم يسمح بحمولة مناسبة

تقول Volkswagen إن سيارة ID.2all ، التي يتراوح حجمها بين سيارة بولو هاتشباك المدمجة والجولف ، سيتم تقديمها مع “بصمة محسنة” من وجهة نظر داخلية. بشكل عام، يعني هذا أن مجموعة نقل الحركة والبطارية في السيارة الكهربائية ستسمح بمساحة داخلية أكبر.

تقول شركة Volkswagen إن ID.2all أيضًا “يقدم لغة التصميم الجديدة لنماذجنا المستقبلية” لشركة السيارات العملاقة.

مقصورة عملية جدا داخل فولكس فاج ID.2 ALL

وقالت Volkswagen إن مفهوم ID.2all يحتوي في الداخل على نظام HMI جديد تمامًا – أو واجهة مستخدم – مع مقابض وأزرار فعلية. تلقت نماذج مثل Golf R الحالية انتقادات لإزالة الأزرار وجعل المستخدمين يضطرون إلى العثور على الوظائف والوصول إليها باستخدام شاشة اللمس، الأمر الذي قد يكون مرهقًا.

تقول Volkswagen إن النسخة الإنتاجية من ID.2all ستتميز بهندسة الدفع بالعجلات الأمامية باستخدام منصة دخول MEB للمركبات الكهربائية، ويبلغ مداها المقدر 450 كيلومترًا، وتتميز بشحن سريع بقدرة 150 كيلووات.

ستكون سيارة ID.2all واحدة من 10 سيارات كهربائية جديدة تخطط فولكس فاجن لإطلاقها بحلول عام 2026. وتقول فولكس فاجن إن إحدى هذه السيارات الكهربائية ستكون أخرى بتكلفة أقل من 20 ألف يورو (21 ألف دولار).

فولكس تستثمر في تصنيع السيارات الكهربائية والبطاريات

قالت شركة Volkswagen هذا الأسبوع إنها ستنفق 193 مليار دولار (180 مليار يورو) على مدى السنوات الخمس المقبلة فيما تسميه الشركة “مجموعات الأرباح الأكثر جاذبية”، والتي تشمل إنتاج البطاريات، وتوسيع نطاق وجودها في أمريكا الشمالية، وجهود الرقمنة و المنتجات في الصين .

تقول شركة Volkswagen إن ثلثي الإنفاق سيتم تخصيصه خصيصًا للكهرباء والرقمنة – أي برامج السيارات وميزات واجهة المستخدم، على سبيل المثال. وتقول شركة فولكس فاجن إنه سيكون هناك استثمار مستمر في المحركات التي تعمل بالغاز، والتي من المتوقع أن تصل إلى ذروتها في عام 2025، ثم تتراجع في النهاية.

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