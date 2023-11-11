شاهد تسلا سايبرترك 2024 وتعرف على أدق المواصفات والمنافسين

دبي - كتب محمد فتوح - من المقرر أن يتم إطلاق وتسليم سيارة سايبرترك Tesla Cybertruck في 30 نوفمبر، ولكن على الرغم من أن ذلك بعد أقل ثلاثة أسابيع فقط، إلا أننا لا نعرف سوى القليل جدًا عن المواصفات الفعلية للمركبة. مؤخرا ارسل أحد المطلعين الذين تعاملوا مباشرة مع سايبرترك القادمة ( حسب قول المطلع ) في حدث خاص شرحا مفصلا عن هذه الشاحنة المثيرة للجدل . دعونا نرى دعونا نرى كيف يمكن لواحدة من أكثر المركبات المتوقع أن تكون تحولا حقيقا في عالم سيارات البيك اب أن تتفوق على منافسيها.

ما هي حقيقة سايبرترك

على الفور، يجب أن أكون واضحًا جدًا أنه ليس لدينا طريقة لتأكيد ما إذا كانت هذه التفاصيل دقيقة؛ لا نعرف من هو المطلع ولا نعرف كيف حصل على البيانات. وبالطبع، تم تقليص قسم العلاقات العامة لشركة Tesla في أمريكا الشمالية إلى ما يريد الرئيس التنفيذي Elon Musk طرحه على شبكة X” شبكة التواصل الاجتماعي المعروفة سابقًا باسم Twitter. ”

يجب أن نعرف المزيد عن قدرات Cybertruck بمجرد وصولها إلى أيدي أصحاب الحجز، ولكن حتى يحدث ذلك، هذا كل ما لدينا.

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تجهيزات تسلا سايبرترك

أولاً، يبدو أن شاحنة تسلا لديها مجموعة من منافذ الطاقة على الجانب الأيسر من السرير، مع موصلين بجهد 120 فولت ومصدر طاقة واحد بجهد 240 فولت . ويعني هذا على الأرجح أن السيارة الكهربائية يمكنها تصدير الطاقة من بطاريتها عالية الجهد لأشياء مثل الأدوات والأجهزة، تمامًا مثل Ford F-150 Lightning و Rivian R1T و Chevrolet Silverado EV .

ومع ذلك، وكما يذكر التسريب المزعوم، فهذه هي جميع المنافذ المتوفرة في Cybertruck – ولا توجد إمكانات لتصدير الطاقة في الصندوق الأمامي.

سايبرترك بمنافذ طاقة أقل من منافسيها

بالمقارنة، فإن معظم منافسيها المذكورين أعلاه يقدمون المزيد من المنافذ، بما في ذلك واحد على الأقل في الصندوق الخلفي (باستثناء Rivian ) : سيلفرادو EV لديها سبعة في المجموع ، وتأتي F-150 Lightning بشكل قياسي مع ثمانية منافذ ، وR1T لديها ثلاثة (ولكن تم تصنيفها جميعًا بـ 120 فولت).

أبعاد سايبرترك

من حيث الحجم، يبلغ طول سايبرترك 223.2 بوصة، وعرضها 79.9 بوصة (باستثناء المرايا الجانبية)، ويبلغ ارتفاعها الإجمالي 70.5 بوصة عند ضبط التعليق الهوائي على المستوى المتوسط، بينما تبلغ قاعدة العجلات 143 بوصة .

ملاحظة مثيرة للاهتمام قدمها مقدما العرض في الفيديو المضمن أعلاه هي أن المركبات التي يزيد عرضها عن 80 بوصة يجب أن تكون مزودة بأضواء كهرمانية لتحديد المواقع، مثل الحفارات الكبيرة. ويبدو أن Cybertruck مجرد جزء صغير من العرض المطلوب، مما يجعلها تبدو أشبه بسيارة أكثر منها شاحنة ثقيلة.

بالمقارنة مع F-150 Lightning، فإن شاحنة تيسلا أقصر بمقدار 9.5 بوصة، وأقل نحافة بمقدار 0.1 بوصة، ، في حين أن قاعدة العجلات أقصر بمقدار 2.5 بوصة. إنها قصة مشابهة لسيارة تشيفي سيلفرادو EV . ومع ذلك، فإن ريفيان R1T أصغر من شاحنة Tesla، وهو أمر عرفناه بالفعل بعد رؤية مقارنة جنبًا إلى جنب بين الاثنين . ومع ذلك، لدينا الآن بعض الأرقام الصعبة للمقارنة.

مقارنة سايبرترك مع ريفيان R1T

سنجد سايبرترك أطول من ريفيان بمقدار 1.6 بوصة وأعرض 0.9 بوصة من R1T، في حين أن قاعدة العجلات أطول بـ 2.7 بوصة. عندما يتعلق الأمر بالارتفاع الإجمالي، فمن الصعب المقارنة لأن Rivian تذكر أن الحد الأقصى لارتفاع شاحنتها، بما في ذلك الهوائي، هو 78.2 بوصة، في حين تشير مواصفات Cybertruck المسربة إلى الارتفاع مع التعليق في الإعداد المتوسط.

يحتوي R1T أيضًا على نظام تعليق هوائي، لكننا لا نعرف ما هو ارتفاع الكابينة عند ضبطه على مستوى القيادة العادي.

قدرات السحب لدى سايبرترك

وفقًا للمواصفات المسربة، يمكن لـ Cybertruck سحب ما يصل إلى 11000 رطل، ويبلغ الحد الأقصى للوزن 1110 رطلاً، ويبلغ طول السرير 72.8 بوصة وعرضه 51 بوصة، في حين يبلغ حجم الصندوق 7.1 قدم مكعب ويمكنه حمل ما يصل إلى 1000 رطل . بالمقارنة، يمكن لـ Rivian R1T سحب 11000 رطل، في حين أن فورد Lightning وسيلفرادو EV يتمتعان بتصنيف 10000 رطل.

يقال إن إصدار Dual-Motor من سايبرترك يبلغ وزنه الإجمالي 6670 رطلاً، في حين أن إصدار Tri-Motor أثقل قليلاً فقط عند 6890 رطلاً، مما يشير إلى أنه يمكن تشغيل كلا الإصدارين بنفس نوع البطارية. ومع ذلك، فإن ورقة المواصفات لا تذكر سعة البطارية.

حصلنا أيضًا على لمحة عما يبدو أنه إعداد المحرك الخلفي المزدوج، والذي يُزعم أنه يمكن الوصول إليه من السرير بعد إزالة بعض الألواح. يبدو كل شيء مرتب بشكل أنيق حقًا، لكن هذا ليس مفاجئًا ، حيث أن Tesla معروفة بتقدمها في تكنولوجيا نقل الحركة.

فيما يلي القائمة الكاملة للمواصفات كما تظهر في الفيديو :

• الطول الإجمالي: 18.6 قدم (223.2 بوصة)

• العرض الإجمالي: (بدون مرايا): 79.9 بوصة

• الارتفاع الإجمالي: (الإعداد المتوسط): 70.5 بوصة

• قاعدة العجلات: 143 بوصة

• وزن المحرك المزدوج: 6,670 رطل

• وزن المحرك الثلاثي: 6,890 رطلاً

• تصنيف السحب: 11.000 رطل

• الحد الأقصى لوزن اللسان: 1,110 رطل

• طول السرير: 72.8 بوصة

• عرض السرير: 51 بوصة

• حجم الفرنك: 7.1 قدم مكعب

• سعة وزن الفرنك: 420 رطلاً

• الإرتفاع الأمامي: 41.6 بوصة

• مساحة الرأس الخلفية: 39 بوصة

• مساحة الأرجل الأمامية: 41 بوصة

• مساحة الأرجل الخلفية: 40.9 بوصة

• مساحة الكتف الأمامية: 63 بوصة

• مساحة الكتفين في الخلف: 62 بوصة

• مساحة الورك الأمامية/الخلفية: 57.2 بوصة

• المنافذ الخلفية: اثنان 120 فولت، واحد 240؛ لا توجد منافذ أمامية

حتى لو كان أي من هذا صحيحًا – وهو مفصل بشكل واضح ، ولكنه لا يزال غير مؤكد – تظل الأسئلة الكبيرة حول النطاق والسعر ، وهذا ما سنتناوله في مقالات قادمة .

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