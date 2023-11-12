شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية.. تراجع مبيعات مركبات الديزل بأكثر من 20% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت مبيعات المركبات التي تعمل بالديزل المصنعة محليًا في كوريا الجنوبية تراجعًا بنسبة تزيد عن 20% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2023.

يأتي هذا وسط تزايد شعبية المركبات الكهربائية، إذ باعت شركات صناعة السيارات الخمس في كوريا الجنوبية 76 ألفا و367 وحدة من سيارات الركاب، التي تعمل بالديزل خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر.

مبيعات سيارات الديزل

وجاء هذا بانخفاض عن 97 ألفا و235 وحدة في العام السابق، وفقا للبيانات التي جمعتها جمعية مصنعي السيارات الكورية.

وأوضح مراقبو الصناعة إن الانخفاض في مبيعات سيارات الديزل، جاء في الوقت الذي يسعى فيه المصنعون إلى تقليص شحناتهم، وذلك تماشيا مع التفضيل المتزايد للسيارات الصديقة للبيئة داخل السوق.

الجيل الخامس من سيارة "سانتا في"

وأطلقت شركة هيونداي الكورية الجنوبية مؤخرا الجيل الخامس من سيارة "سانتا في" الرياضية متعددة الاستخدامات، ولكنها عرضت فقط نماذج التي تعمل بالبنزين والهجينة

كما أوقفت الشركة مبيعات نسخ الديزل من سيارتي السيدان جينيسيس جي 70 وجي 80 المزودتين بمحركات ديزل سعة 2.2 لتر.