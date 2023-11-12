تزايد التحذير من سيارات القيادة الذاتية و20 نقابة تدعو للتحقيق

دبي - كتب محمد فتوح - أوقفت إدارة المركبات الآلية في كاليفورنيا مؤخرًا خدمة مركبات القيادة الذاتية كروز المدعومة من شركة جنرال موتورز، لكن نقابات النقل تعتقد أن هذه ليست خدمة سيارات القيادة الذاتية الوحيدة التي يجب التدقيق فيها. في الواقع، قامت أكثر من عشرين نقابة –

بما في ذلك وزارة تجارة النقل، ونقابة سائقي الشاحنات، واتحاد عمال النقل الأمريكي، واتحاد عمال السيارات المتحدين (UAW) – بتكثيف الضغوط على الجهات التنظيمية المعنية بالسلامة لفتح تحقيق على مستوى الصناعة بشأن جميع المركبات ذاتية القيادة، والتي سيشمل Waymo وZoox. .

مركبات القيادة الذاتية غير آمنة

وفي رسالة إلى وزير النقل بيت بوتيجيج والقائم بأعمال مدير NHTSA آن كارلسون، كتبت النقابات أن المركبات ذاتية القيادة “غير آمنة ولا يمكن الدفاع عنها في شكلها الحالي”، مضيفة أن الصناعة بحاجة ماسة إلى “التنظيم الفيدرالي والقيادة لاستعادة قدر ضئيل من السلامة”. السلامة وإنشاء مسار واقعي لهذه المركبات للعمل دون تهديد مستخدمي الطريق الآخرين.”

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حالات الخلل والحوادث لسيارات القيادة الذاتية

إن المخاوف المتعلقة بالسلامة التي طرحتها هذه النقابات لها ما يبررها في أعقاب عدة حوادث خطيرة وقعت في الأشهر الأخيرة. في إحدى الحالات، اصطدمت سيارة كروز ذاتية القيادة بعربة إطفاء . وفي حالة أخرى، دهست سيارة أجرة آلية من طراز كروز امرأة كانت قد صدمتها سيارة أخرى بالفعل.

عندما تكون العواقب أقل خطورة، فإنها لا تزال تسبب إحباطًا هائلًا. أثبتت التقارير العديدة عن ارتباك السائقين وعرقلة حركة المرور لساعات أن السيارات ذاتية القيادة لا يزال أمامها طريق طويل للغاية، على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه في السنوات الأخيرة.

توقف انتاج مركبة القيادة الذاتية Cruise Origin

أعلنت جنرال موتورز كروز وهوندا مؤخراً عن مشروع مشترك بشأن مركبة Cruise Origin ذاتية القيادة بالكامل ، بهدف وضع سيارة أجرة آلية على الطرق اليابانية. لكن في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال كروز إن الإنتاج توقف مؤقتًا في أعقاب تعليق إدارة المركبات في كاليفورنيا لتراخيص التشغيل.

مستقبل القيادة الذاتية على المحك

هذا وقت صعب بالنسبة لهذه الصناعة. في حين أننا ندرك أن الطريقة الوحيدة للسيارات ذاتية القيادة لتعلم كيفية التصرف في سيناريوهات العالم الحقيقي هي اختبارها بشكل مستمر على الطرق الحقيقية، فإن طموح هذه الشركات لتغيير كيفية تشغيل السيارات لا يمكن أن يستمر في تعريض الناس لخطر الإصابة.

الهدف النهائي للسيارات ذاتية القيادة هو جعل الطرق أكثر أمانًا، وبينما ندعم هذا الطموح بشكل كامل، يجب أن تكون هناك طريقة أفضل لتطوير كيفية تصرف هذه المركبات بدلاً من السماح لسيارات شيفروليه بولت EV بدون سائق باستخدام الجمهور كدمى حية لاختبار التصادم . لا نعرف ما هو الجواب، لكننا نأمل أن يجد المشرعون حلا حقيقيا .

مشاكل القيادة الذاتية

هناك أمل مشترك بين الباحثين والمصنعين في أن إدخال المركبات ذاتية القيادة سيجعل طرقاتنا أكثر أمانًا. بعد كل شيء، يُعتقد أن ما يقدر بنحو 94 بالمائة من حوادث السيارات تنطوي على شكل من أشكال الأخطاء البشرية. تعمل السيارات بدون سائق باستخدام تكنولوجيا الكمبيوتر، مما يشير إلى أنها قد تساعد في تقليل حدوث أخطاء القيادة، وبالتالي عدد حوادث السيارات المأساوية التي تحدث كل يوم.

ومع ذلك، هناك أيضًا مخاوف بشأن استخدام المركبات ذاتية القيادة. كل من السيارات شبه المستقلة الموجودة على الطرقات والنماذج المستقلة بالكامل في المستقبل لديها خبراء في العديد من المجالات يشعرون بالقلق إزاء العواقب المحتملة. تشمل المخاوف بشأن السيارات ذاتية القيادة السلامة والتكنولوجيا والاستقلالية والآثار الاجتماعية.

القيادة الذاتية ستؤدي لإلغاء الكثير من الوظائف

قد يكون لظهور المركبات ذاتية القيادة تكلفة بشرية. لا تزال تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة قيد التطوير، لكن العديد من الشركات المصنعة تعتزم إنشاء مركبات ذاتية القيادة بالكامل لأداء مجموعة متنوعة من الوظائف ، بما في ذلك النقل التجاري.

يشعر بعض الناس بالقلق من أن القوى العاملة التي تقود السيارات والشاحنات والحافلات وسيارات الأجرة قد تجد نفسها محل هذه التكنولوجيا، مما يؤدي إلى أعداد كبيرة من البطالة. وفقًا لمكتب الولايات المتحدة لإحصاءات العمل، فإن أكثر من مليوني شخص يقودون شاحنات مقطورة وأكثر من 680 ألف شخص يعملون كسائقين لمركبات الركاب.

إمكانية اختراق كومبيوتر سيارة القيادة الذاتية

هناك مخاوف بشأن مدى تعرض المركبات ذاتية القيادة لقراصنة الكمبيوتر. تستخدم السيارة بدون سائق تكنولوجيا الكمبيوتر، وكما هو الحال مع أي جهاز كمبيوتر آخر، من المحتمل أن يتم استغلال برمجياتها. حدث هذا في عام 2015 عندما اخترق شخصان عن بعد سيارة Tesla Model S في لاس فيغاس لاختبار قوة أمان السيارة.

إذا أصبحت السيارات ذاتية القيادة منتشرة في كل مكان، فهناك احتمال أن يتمكن المتسللون من تحديد العيوب الأمنية والسيطرة على السيارة.

معدلات أمان اقل مع القيادة الذاتية

واحدة من أكبر المشاكل المتعلقة بالسيارات ذاتية القيادة هي أنها قد لا تكون آمنة تمامًا. تحتاج السيارة ذاتية القيادة إلى معالجة البيئة المحيطة بها لإصدار أحكام باستخدام تقنية الإدراك وصنع القرار. ومع ذلك، وفقًا لبعض التقارير،

فإن السيارات ذاتية القيادة الحالية “تدرك بشكل غير صحيح شيئًا ما في بيئتها مرة كل عشرات الآلاف من الساعات”، مما يترك الباب مفتوحًا لقضايا السلامة التي يمكن أن تساهم في حوادث السيارات. وبعبارة أخرى، التكنولوجيا ليست مثالية.

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