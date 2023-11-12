شاهد فورد الكهربائية قوة 1400 حصان تحطم الأرقام بقمة تل بايكس

دبي - كتب محمد فتوح - عندما شاركت فورد بشاحنة كهربائية في مسابقة ( سباق تسلق تل بايكس بيك ) Pikes Peak Hill Climb لهذا العام، كانت تنوي تسجيل رقم

قياسي من خلال إكمال الدورة في أقل من تسع دقائق في مسابقة الفئة المفتوحة. كانت سيارة فورد سوبر فان 4.0 الحالية هي نقطة البداية للسيارة المحدثة، ولكن كان على Blue Oval تعديل السيارة الكهربائية لمسار شاق يبلغ طوله 12.5 ميلًا.

فورد سوبر فان 4.2

يتطلب الانتقال من سوبر فان 4.0 إلى 4.2 من الشركة خفض 881 رطلاً (400 كجم) من النموذج الأولي، لكنه لا يزال يزن أكثر من 4400 رطل. كان على مهندسي فورد بيرفورمانس تحسين كل جانب من جوانب السيارة تقريبًا للتشغيل، بما في ذلك ارتفاع الركوب والمكابح والتعليق.

فورد الكهربائية الفائقة بقوة 1400 حصان

الطراز SuperVan 4.2 ليس بنفس قوة 4.0، مما يوفر 1400 حصانًا للتشغيل مع إعداد محرك ثلاثي. يحتوي محرك 4.0 على أربعة محركات تضخ قوة تبلغ 1,972 حصانًا، لكن نقص الطاقة لم يمنع محرك 4.2 من تحقيق الوقت المستهدف لفورد. لم يكن لدى فورد سوى ستة أسابيع لإعداد الشاحنة المحدثة للاختبار، ولم تسر الأمور كما هو مخطط لها.

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أدى الاختبار إلى إتلاف جزء صغير من ناقل الحركة في SuperVan، مما أجبر الفريق على إجراء تغييرات قبل التشغيل الرسمي . كان من الواضح أن Pikes Peak ليس مضمار سباق بالمعنى الحقيقي ، وإنما هو طريق عام به كل العيوب، وهو ليس السطح الأمثل للسباق.

فورد سوبر فان 4.2 تحطم الرقم القياسي

في يوم السباق، أكملت فورد الدورة في 8 دقائق و47.682 ثانية، محطمة الرقم القياسي السابق للفئة البالغ 9 دقائق و24.433 ثانية المسجل في عام 2019. وبينما كانت فورد والفريق سعداء للغاية بالنتيجة، فشلت سيارة SuperVan في تحقيق هدف الفوز بالسباق الشامل.

لماذا خسرت فورد سوبر فان في النهاية

أكملت سيارة Wolf TSC-FS لعام 2018 في فئة Unlimited تسلق التل في 8 دقائق و40.080 ثانية . سائق السباق رومان دوماس، الذي يحمل الرقم القياسي لأسرع سباق لتسلق تل بايكس بيك على الإطلاق ، قاد الشاحنة في المسار، وكان الفائز الإجمالي في سباق Hill Climb في عامي 2014 و2016،

كما فاز دوما بسباق لومان مرتين. وقد ساعدته خبرته في التنقل في مسار مكون من 156 دورة مع تغير في الارتفاع يبلغ 4725 قدمًا، أي ما يعادل حوالي أربعة ونصف برج إيفل مكدسًا من البداية إلى النهاية.

تسلق بايكس بيك الدولي للتلال

يُعد سباق سباق تسلق تل بايكس بيك Broadmoor Pikes Peak International Hill Climb، المعروف أيضًا باسم “السباق نحو السحاب”، والذي قدمته لك Gran Turismo، ثاني أقدم حدث لرياضة السيارات في أمريكا حيث يتسابق السائقون الشجعان إلى قمة بايكس بيك – جبل أمريكا منذ عام 1916.

نظرة عامة على تسلق تلة برودمور بايكس بيك الدولية

يعد سباق تسلق تل بايكس بيك Broadmoor Pikes Peak International Hill Climb ثاني أقدم سباق لرياضة السيارات في أمريكا وهو تقليد طويل الأمد في كولورادو سبرينغز ومنطقة بايكس بيك.يشمل سباق تسلق تل بايكس بيك Broadmoor Pikes Peak International Hill Climb رحلة بطول 12.42 ميلًا على طريق Pikes Peak السريع مع 156 منعطفًا يبدأ على ارتفاع 9390 قدمًا وينتهي عند القمة التي يبلغ ارتفاعها 14115 قدمًا .

إنه حقًا لا مثيل له في أي سباق آخر. ما يستغرقه الشخص العادي حوالي 1-3 ساعات للقيادة، يستغرق هؤلاء المتهورين المحترفين حوالي عشر دقائق. الرقم القياسي الحالي هو مذهل وهو 07:57.148 وقد سجله رومان دوماس في سيارة فولكس فاجن ID R Pikes Peak الكهربائية بالكامل في عام 2018.

سباق تسلق تل بايكس بيك 2023

سيتضمن سباق هذا العام 6 أقسام بما في ذلك مجموعة Unlimited، وهي مجموعة بورش مثيرة بالكامل، وTime Attack، وOpen Wheel. . اختتمت النسخة 101 من سباق Pikes Peak International Climb الأسطوري بعد أن ألقت فرق من جميع أنحاء العالم خبرتها المشتركة في المسارات الدائرية،

ومسارات الطرق، ومراحل الرالي، وملاعب الانجراف في وعاء خلط لمحاولة واحدة من أخطر أشكال رياضة السيارات المتبقية. يقع جبل بايكس بيك بالقرب من كولورادو سبرينغز بولاية كولورادو، وهو عبارة عن طريق ذو رسوم مرور ذات مناظر خلابة تحول إلى ساحة معركة مرصوفة ليوم واحد في السنة.

الأرقام القياسية لسباق تسلق تل بايكس بيك

هذا العام، تنافس 66 سائقًا في بطولة PPIHC رقم 101، التي أقيمت يوم الأحد 25 يونيو الماضي. وتم تقسيم السائقين من مختلف ممارسات رياضة السيارات إلى ست فئات، وحصلوا على فرصة واحدة للتغلب على 156 منعطفًا تمتد لمسافة 12.4 ميلًا. حاول كل سائق، واحدًا تلو الآخر، الوصول إلى القمة للحصول على جائزة التفوق على ارتفاع 14115 قدمًا فوق مستوى سطح البحر.

أسرع زمن تم تسجيله على الإطلاق ، والذي سجله الفرنسي رومان دوماس في عام 2018، لم يتم التغلب عليه. على الرغم من أن دوماس سجل ثاني أفضل وقت في اليوم بسيارة Ford SuperVan 4.2 الكهربائية بالكامل ،

إلا أن الفائز أربع مرات روبن شوت توج بملك الجبل. قاد روبن نموذجًا أوليًا إيطالي الصنع من طراز Wolf TSC-FS لعام 2018 أعلى الجبل بمتوسط سرعة 83 ميلاً في الساعة. بالنسبة للسياق، عادة ما يستغرق الأمر من السائحين 50 دقيقة للسفر بأمان من البوابة الأمامية إلى القمة.

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