مجموعة جنرال موتورز لديها خطة لبناء سيارات كهربائية بأسعار معقولة

دبي - كتب محمد فتوح - على الرغم من الشائعات التي ترددت حول وقف إنتاج شيفروليه بولت في وقت سابق من هذا العام، إلا أن مجموعة جنرال موتورز لا تزال ملتزمة بإيجاد طرق لإنتاج سيارات بأسعار معقولة، وهذا شيء لا تزال جميع شركات صناعة السيارات تعاني منه، وتخسر شركة فورد الآلاف مقابل كل سيارة كهربائية يتم بيعها.

خطط مجموعة جنرال موتورز لصناعة سيارات كهربائية اقتصادية

اختارت شركة هوندا مؤخرًا إنهاء تعاونها في مجال الرخيصة مع مجموعة جنرال موتورز بسبب هذه التحديات وغيرها، لكن جنرال موتورز لن تستسلم، وتهدف أحدث مبادرة للمجموعة إلى خفض تكاليف المواد المستخدمة في المحركات الكهربائية، وأصبحت هذه المبادرة ممكنة بفضل تعاون جنرال موتورز مع Niron Magnets، الهدف هو القضاء على استخدام المواد الأرضية النادرة والمكلفة مثل التيربيوم والديسبروسيوم والبراسيوديميوم والنيوديميوم لصالح تقنية مغناطيس الأرض النظيفة الخاصة بشركة Niron والتي تعتمد على نيتريد الحديد.

ويقال إن هذه التكنولوجيا ستنشئ المغناطيس الدائم الأول والوحيد في العالم الذي يتمتع بقدرة على مستوى السيارات خالية من المواد الحرجة والنادرة، وسيتم تطويره ليصبح منصة Ultium EV الخاصة بالعلامة التجارية، والتي تدعم نماذج مثل همر EV، وكاديلاك ليريك، وحتى هوندا Prologue، وقال أنيرفان كومر، رئيس GM Ventures: “نعتقد أن تقنية Niron الفريدة يمكن أن تلعب دورًا رئيسيًا في تقليل المعادن الأرضية النادرة من محركات السيارات الكهربائية ومساعدتنا على توسيع نطاق سلسلة التوريد الخاصة بالمركبات الكهربائية في أمريكا الشمالية”.

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وإذا سارت الخطط كما هو متوقع، فإن التعاون يمكن أن يخفف من ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية في السوق، تم رفع السعر الأساسي الموعود البالغ 30 ألف دولار (112,500 ريال) لسيارة إكوينوكس EV لعام 2024 إلى 34,995 دولارًا (131,230 ريال) على الأقل، في شركة فورد، تم عرض سيارة فورد F-150 لايتنينج في البداية بسعر أقل من 40 ألف دولار (150 ألف ريال)، ولكنها حصلت الآن على زيادة في السعر بنسبة 50%.

ثم هناك التحدي المتمثل في الإضراب الأخير لاتحاد عمال السيارات، الذي خسرت فيه جنرال موتورز مئات الملايين من الدولارات، ومن المتوقع أن يكلف التأثير طويل المدى المليارات، لذلك قد نشهد تغييرات في أسعار السيارات الكهربائية الحالية والقادمة تحت مظلة جنرال موتورز لتعويض الخسائر، هناك مشكلة أخرى وهي النقص الكامن في بطاريات العلامة التجارية لمركباتها الكهربائية.

ومع كل ما قيل، قد ترغب مجموعة جنرال موتورز وNiron Magnets في المضي قدمًا في مشروعهما لجعل المركبات الكهربائية في النهاية أكثر قابلية للتحقيق، تظل السيارة الكهربائية الأقل تكلفة من جنرال موتورز هي شيفروليه بولت EV، والتي يبدأ سعرها من 26,500 دولار (99,375 ريال)، وإن عام الطراز الحالي في طريقه إلى الانتهاء، ولكن يجري استبداله، ومن المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان الجيل الثاني يمكنه الاحتفاظ بنقطة السعر المنخفضة نسبيًا.

وفي الختام، قال جوناثان راونتري، الرئيس التنفيذي لشركة Niron Magnets: “لقد اخترعت جنرال موتورز مغناطيسات أرضية نادرة دائمة منذ ما يقرب من 40 عامًا، والآن نعمل معًا لجلب الجيل التالي من تكنولوجيا مغناطيس السيارات إلى السوق”، “نعتقد أن مغناطيسات الأرض النظيفة الخاصة بنا يمكن أن تساعد جنرال موتورز في تحقيق هدفها المتمثل في وضع الجميع في سيارة كهربائية.”

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