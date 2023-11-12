سيكون لدى بوليستار 4 تقنية القيادة الذاتية التي يجب أن تقلق تيسلا

دبي - كتب محمد فتوح - تم الكشف عن بوليستار 4 في وقت سابق من هذا العام باعتباره أسرع طراز لشركة السيارات الكهربائية على الإطلاق، والآن تم التأكيد على أن سيارة الدفع الرباعي الكوبيه سيتم تجهيزها بتقنية ليدار من الجيل التالي من شركة لومينار الرائدة في مجال تكنولوجيا السيارات.

ما الذي نعرفه عن تقنية القيادة الذاتية القادمة في بوليستار 4

أعلنت بوليستار مؤخرًا أن سيارة بوليستار 4 ستكون أول سيارة إنتاج تدمج تقنية القيادة الذاتية Chauffeur من موبيلاي، مما يضع المعيار للجيل القادم من بوليستارs من حيث القيادة الذاتية، ستوفر الخبرة المشتركة لكل من لومينار وموبيلاي قيادة ذاتية على الطرق السريعة، ومن نقطة إلى نقطة، وقيادة أوتوماتيكية في بيئات أخرى، ومن المقرر أيضًا أن تستخدم سيارة بوليستار 5 GT ذات الأربعة أبواب مستشعرات ليدار من لومينار.

وإن استثمار بوليستار في أفضل تقنيات القيادة الآلية الممكنة سيوفر مستوى أكبر من الدقة، وكلما كانت هذه الأنظمة أكثر دقة، أصبحت القيادة الذاتية أكثر أمانًا، ومنذ الإطلاق، تم الإعلان عن بوليستار 4 بنظام SuperVision القائم على الكاميرا المحيطية بالكامل، ثلاث معالجات EyeQ6، ورادار تصوير أمامي من موبيلاي، وليدار أمامي من لومينار، ستمنح السيارة الكهربائية قدرات عالية في الاستشعار والذكاء الاصطناعي، باستخدام الليزر، يعد نظام ليدار أكثر دقة من الكاميرات، حيث يقوم بإنشاء خريطة مفصلة ثلاثية الأبعاد لمحيط السيارة.

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وتتمتع لومينار بثقة كبيرة في حواس ليدار الخاصة بها مقارنة بالأنظمة الأساسية لبعض المنافسين؛ وفي العام الماضي، قال الرئيس التنفيذي للشركة، أوستن راسل، إن أنظمة الكاميرا الخاصة بشركة تيسلا لن تحقق القيادة الذاتية الكاملة، في ذلك الوقت، تم إطلاق سيارة EX90 SUV مزودة بأجهزة استشعار ليدار الخاصة بها.

وفي EX90، يستطيع مستشعر ليدار اكتشاف الأشياء على مسافة تصل إلى 820 قدمًا بينما يكون قادرًا أيضًا على اكتشاف الأشياء في البيئات ذات الإضاءة الخافتة، وكما قال راسل في ذلك الوقت، فإن تقنية ليدار توفر “دقة على مستوى السنتيمتر”، وهو أمر لا تستطيع الكاميرات وحدها تحقيقه، ويجب أن يكون هذا المستوى من الدقة معروضًا أيضًا في بوليستار 4.

وقال توماس إنجنلاث، الرئيس التنفيذي لشركة بوليستار: “يأتي بوليستار 4 مزودًا بنظام موبيلاي SuperVision ADS المتقدم للغاية منذ البداية، ونحن نتطلع إلى توسيع ذلك مع موبيلاي Chauffeur في المستقبل”، “إن القدرة على إضافة تقنية ليدار الرائدة في الصناعة من لومينار إلى تطوير المنصة تزيد من الارتباط القوي بين شركاتنا وتجلب المزيد من التكنولوجيا ذات المستوى العالمي إلى بوليستار 4”.

وفي الختام، أضاف راسل: “نتطلع معًا إلى رفع مستوى المعايير في الصناعة لما يمكن أن يبدو عليه المستقبل الآمن والمستقل”، ولن نتمكن من تجربة أحدث نظام للقيادة الذاتية في بوليستار 4 إلا بعد حوالي عام من الآن، وهو الوقت الذي من المتوقع فيه إطلاق السيارة الكهربائية محليًا.

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