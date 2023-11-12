شاهد باجاني هوايرا الخارقة بمحرك تويوتا من40 عاما

دبي - كتب محمد فتوح - إذا كنت لا تستطيع شراء سيارة باجاني هوايرا (أو أي سيارة خارقة، في هذا الصدد)، فمن الواضح أن أفضل شيء تالي هو نسخة طبق الأصل. وبالفعل قام فريق من شركات متخصصة في فيتنام ببناء سيارة باجاني هوايرا المؤقتة ، خليفة باغاني زوندا.

بدأ المشروع بإطار أنبوبي فولاذي مخصص يتبع أبعاد Huayra. تم استخدام قوالب الطين لتشكيل الشكل المطلوب، وبعد ذلك تم استخدام الألياف الزجاجية لإنشاء الألواح الخارجية والداخلية.

نسخة طبق الأصل من باجاني هوايرا

يتميز الهيكل المخصص لباجاني المقلدة بنظام تعليق متعدد الوصلات مع تشطيب أجزاء معينة باللون الأحمر. كما تم طلاء مساميك الفرامل باللون الأحمر لإضفاء مظهر رياضي. مجموعة من العجلات المشابهة ولكن ليست بالضبط نفس العجلات ذات السبعة أذرع والملفوفة بإطارات كونتيننتال مكلفة بحمل القوة على الأرض.

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باجاني هوايرا بمحرك تويوتا

لحسن الحظ، فإن الإطارات في PAGANI هوايرا ليس لديها الكثير للتعامل معها. هذه النسخة المتماثلة مجهزة بمحرك سيارة تويوتا عمرها 40 عامًا بدون أي تعديلات على الإطلاق. تم تثبيته على الأقل في المكان المناسب، مع الحفاظ على تصميم المحرك الأوسط لسيارة باجاني Huayra على الرغم من أنها قد لا تحتوي على العواء الحلقي لمحرك V12 مزدوج التوربو من مرسيدس-AMG، إلا أن محرك تويوتا ذو الأنابيب المستقيمة يطلق نيران قوته على الأقل من خلال العوادم الرباعية المميزة.

قدرات باجاني هوايرا الخاصة

ومن المثير للاهتمام أن المهندسين الفيتناميين قاموا أيضًا بدمج أبواب جناح النورس والهواء النشط في PAGANI . يتضمن الأخير لوحات قابلة للنشر على غطاء المحرك وفي الخلف، تمامًا كما هو الحال في Huayra الفعلية. وفي الوقت نفسه،

يمكن أيضًا فتح غطاء المحرك وقلنسوة المحرك لأعلى باستخدام دعامات الرفع. لأسباب واضحة، الجزء الداخلي ليس جميلًا مثل الأصل. إن الحصول على ألياف الكربون الحقيقية والسبائك المصنعة ليس بالأمر السهل لسيارة مقلدة . من المؤكد أن مشروع باجاني لا يتمتع بنفس التحسين الذي تتمتع به PAGANI هوايرا، لكنه يجب أن يضيف الكثير من الفخر لمهندسي هذا المشروع الجريء.

إنهم متحمسون حقيقيون للسيارات الخارقة، كما ثبت من خلال مشروعهم السابق لنسخة طبق الأصل من بوغاتي Chiron ، والمجهز أيضًا بمحرك تويوتا. إنهم أيضًا جيدون جدًا في بناء نسخ طبق الأصل من فيراري، لكن دعونا نأمل ألا تلاحقهم العلامة التجارية الإيطالية بدعوى قضائية .

شركة باغاني الإيطالية

تشتهر شركة صناعة السيارات الإيطالية باجاني، المعروفة بسياراتها الفخمة ذات التصميم الجذري والمنخفضة الحجم والتي تتميز بزخارف مبالغ فيها، ببناء آلات مبهرجة لاغتيال المسار منذ عام 1992. وكان أول ابتكار للشركة هو زوندا، التي وضعت باجاني على الخريطة وتم تقديمها على أنها كليهما. كوبيه وقابلة للتحويل.

حلت Pagani Huayra محل Zonda في عام 2011 وتتميز بمحرك V-8 مزدوج الشاحن التوربيني بقوة 720 حصانًا مصدره مرسيدس-AMG. ثم هناك سيارة Huayra BC Roadster، التي تم إنتاج 40 منها فقط بتكلفة 3.4 مليون دولار.

باجاني زوندا لم تمت بعد

صادف عام 2022 مرور 10 سنوات منذ أن قامت باجاني بإدخال سيارة هوايرا التي حلت محل زوندا في مرحلة الإنتاج. سيتم اغتصاب Huayra نفسها قريبًا من قبل نموذج جديد تمامًا، ومع ذلك، لا تزال Zonda القديمة ترفض الموت.

على الرغم من أن شركة Pagani قد خرجت من الخدمة من الناحية الفنية منذ سنوات، إلا أن الشركة الإيطالية ستستمر في تصنيع سيارة ظهرت العديد من سيارات زوندا “سلسلة 760” منذ “نهاية” السيارة الخارقة، بما في ذلك سيارة لويس هاميلتون “760LH”

التشويق الكبير ليس مصدرة بالأساس شركة باجاني نفسها، ولكن من شركة LMM Design للتصميم والرسومات ثلاثية الأبعاد ومقرها لندن، والتي قالت إنها “تضع المواصفات الكاملة” للسيارة. يقال إنها السيارة الخامسة والأخيرة من طراز 760 رودستر،

وستظهر بعد 23 عامًا من الكشف عن Zonda C12 الأصلية في معرض جنيف للسيارات. تظهر صور زوندا انها تتضمن مجموعة الزعنفة الرأسية ومغرفة السقف التي تظهر في 760 سيارة أخرى. يمكننا أيضًا رؤية صور مختلفة للسيارة قيد الإنشاء في مصنع Pagani’s Modena .

إذا كان هناك أي شيء يمكن تجاوزه في سيارات 760 السابقة، فسيكون المحرك المذكور وهو محرك مرسيدس AMG V12 بسعة 7.3 لتر. ستقود العجلات الخلفية إما عبر علبة تروس “يدوية آلية” تسلسلية أو ناقل حركة تقليدي بست سرعات.

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