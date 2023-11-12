سلطان حمدي يتصدر بطولة السعودية تويوتا لكسر الزمن لفئة جي ٣

دبي - كتب محمد فتوح - اختتم المتسابق السعودي سلطان حمدي بطولة السعودية تويوتا لكسر الزمن والتي أقيمت آخر جولاتها في العاصمة الرياض تحت إشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بتصدره لفئة جي ٣، حيث أعاد سلطان للأذهان البطولات التي حققها خلال مسيرته في عالم السباقات والراليات.

بعد انقطاعه عن المشاركة في السباقات بسبب انشغاله في تأسيس اعماله الخاصة، إختار سلطان حمدي العودة من خلال المنافسة في ٣ بطولات مختلفة يقيمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية في عدة مناطق من المملكة بدايةً من مدينة حائل حيث أقيم سباق صعود الهضبة؛ وصولًا الى مدينتي جدة والرياض؛ حيث اختتمت كل من بطولة الاوتوكروس وكسر الزمن آخر جولاتهما.

سلطان حمدي: المنافسة أصبحت أقوى بين المشاركين في البطولات المحلية

على مدى ثلاث جولات متتالية مليئة بالحماس والمنافسة استطاع سلطان حمدي الذي شارك على متن سيارته بي آم دبليو – ام ٢ بتصدر بطولة السعودية تويوتا لكسر الزمن، حيث حسم سلطان البطولة في جولتها الأخيرة في الرياض واحتل المركز الأول على فئة جي ٣ مما ضمن حصوله على ٦٥ نقطة لتمكنه من التقدم على منافسيه وتحقيقه المركز الأول على فئته.

إعلان

جاءت مشاركة بطل الشرق الأوسط للراليات المتسابق السعودي سلطان حمدي، في بطولات السعودية تويوتا بدعم من الرعاة الاستراتيجيين مؤسسة الكيان الاجتماعي، برلنتي، مرني، أف بي أو، وساوث كوست، حيث قدم لهم الشكر على الرعاية خلال موسم سباقات ٢٠٢٣.

من جهته قال سلطان حمدي “المنافسة أصبحت أقوى بين المشاركين في البطولات المحلية، وهذا بفضل قيادتنا الحكيمة التي تعيل كل الاهتمام لتطوير كافة القطاع الرياضي في مملكتنا الحبيبة، وهذا ما يسهم برفع مستوى الشابات والشباب السعودي ويحفزهم على تقديم الأفضل للمنافسة والمشاركة في البطولات المحلية والعالمية”.

يمكنكم كذلك متابعة أحدث عروض السيارات بالسوق السعودي وآخر الأخبار بمنصات التواصل الاجتماعي لسعودي أوتو.

شاهد أيضًا:

شاهد فورد الكهربائية قوة 1400 حصان تحطم الأرقام بقمة تل بايكس