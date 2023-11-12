أكثر من 100 نموذج من لاند كروزر بمتحف لتراث شاحنة تويوتا الأشهر

دبي - كتب محمد فتوح - تعد تويوتا لاند كروزر واحدة من أقدم الأسماء في صناعة السيارات، ومع ذلك فإن لاند كروزر لا تزال ترقى إلى مستوى التوقعات في فئتها. على هذا النحو، تم إصدار العديد من النماذج المرغوبة والإصدارات المحدودة على مر السنين، ويضم متحف تراث لاند كروزر (LCHM) في ولاية يوتا بعضًا من أكثر الأمثلة شهرة.

100 سيارة بمتحف لاند كروزر

كان المتحف مليئًا بالجرارات والرافعات الشوكية قبل أن يقرر المؤسس جريج ميلر تحويله إلى موطن لسيارة الدفع الرباعي كاملة الحجم الخاصة بشركة صناعة السيارات اليابانية. والآن، يتم عرض أكثر من 100 سيارة لاند كروزر، بما في ذلك السيارات الكلاسيكية. وفي حال كنت تتساءل، فإن سيارة تويوتا Land Cruiser 2024 الأحدث ليست جزءًا من المجموعة. حتى الآن.

أول سيارة لاند كروزر في الولايات المتحدة

أحد أهم النماذج هو طراز 1958 FJ25، والذي قد يتذكره البعض كأول سيارة Land Cruiser في الولايات المتحدة. وقد حصل عليها أحد معلمي المدرسة عام 1958 مباشرة في الميناء لأن البائع لم يكن لديه وكالة. اشتراها ميلر في عام 2013 ثم تبرع بها لاحقًا للمتحف.

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كما يتم عرض الطابع النفعي لسيارة Land Cruiser بشكل كامل مع العديد من الوحدات الأساسية، بما في ذلك نموذج البث المصمم للقنوات التلفزيونية. يعرض المتحف أيضًا سيارة HJ47 التي تم تحويلها إلى سيارة إسعاف. تم تجهيز HJ47 آخر لاستخدام القوة الخاصة والمموه بالكامل .

حكايات لاند كروزر

هناك أيضًا أشياء غريبة، مثل سيارة FJ40 التي تم حرقها خلال حريق كامب فاير عام 2018 في كاليفورنيا . أراد المالك إنقاذ الوحدة بإغراقها في بركة، معتقدًا أنه سيكون من الأفضل ترميم السيارة لاحقًا. لسوء الحظ، كانت بطارية السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات فارغة، لذلك اضطر المالك إلى تركها تحترق .

أراد المتحف الحفاظ على تنوع المجموعة من خلال نماذج مثل FJ Cruiser وإصدارات البيك أب ذات الصلة مثل سلسلة Q. إحدى سيارات الأحلام التي يرغب المتحف في اقتنائها هي سيارة تويوتا Land Cruiser 300 ، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا نظرًا لأن الطراز لا يُباع في الولايات المتحدة.

لاند كروزر بثلاث ماسحات للزجاج

تشمل موديلات Land Cruiser الأخرى في المجموعة GRJ76، إصدار الذكرى الثلاثين لعام 2015 GRJ79، 2007 FZJ80، FJ55، تويوتا بانديرانتي التي تعمل بمحرك مرسيدس، BJ44، FJ43 بالمواصفات السعودية، ميجا كروزر، BJ42 مع ثلاث ماسحات للزجاج الأمامي. هناك أيضًا سيارة تويوتا هايلكس مصممة خصيصًا للسفر القطبي خارج المتحف.

يمكنك زيارة LCHM في سولت ليك سيتي بولاية يوتا لمعرفة المزيد عن سيارات Land Cruiser هذه. المتحف مفتوح يوميًا ما عدا أيام الأحد، حيث يبدأ سعر الدخول من 10 دولارات للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عامًا و18 دولارًا للبالغين.

العيد الماسي لتويوتا لاند كروزر

شهور تفصلنا عن ذكرى مرور 75 عامًا على سيارة Land Cruiser وها نحن نلقي نظرة عبر صفحات كتاب تاريخ تويوتا لاند كروزر، بدءًا من جذورها كسيارة متخصصة لاجتياز الطرق الوعره وصولاً إلى عام 1951 وحتى تجسيدها الحالي في العصر الحديث المليء بأحدث التقنيات المتطورة. ووسائل الراحة التي يتوقعها العميل اليوم.

تويوتا في كل مكان

منذ بداياتها في عام 1951 كمركبة تنقل لقوات الشرطة الوطنية اليابانية الاحتياطية، ومن ثم عبر أكثر من 70 عامًا من الإنتاج المستمر و14 خطًا نموذجيًا وآلاف الأشكال المتنوعة،

تعد Land Cruiser السيارة الأطول إنتاجًا في تاريخ تويوتا. وخلال تلك الفترة، باعت أكثر من 10 ملايين نسخة وأصبحت قطعة شهيرة في قطاع الدفع الرباعي، حيث وضعت باستمرار معايير المتانة والصلابة والموثوقية والمرونة. إنها السيارة الأكثر ثقة من قبل العملاء في العالم، وقد شكلت الأساس لهدف تطوير تويوتا المتمثل في الجودة والمتانة والموثوقية.

متى وكيف ولدت لاند كروزر

عندما غزت كوريا الشمالية كوريا الجنوبية في يونيو/حزيران 1950، كانت اليابان لا تزال تحت الاحتلال الأمريكي. ومع هبة الولايات المتحدة والأمم المتحدة لمساعدة كوريا الجنوبية، تم تكليف المصنعين اليابانيين بتزويد المؤسسة العسكرية الأميركية بشاحنات صغيرة ذات دفع رباعي. تلقت تويوتا طلبات شراء ضخمة لهذه المركبات، حيث كانت واحدة من موردي الشاحنات الرئيسيين للقوات اليابانية خلال الأربعينيات.

ولكن في بناء مركبات لقوات الحلفاء وتشتت انتباه هذه القوات إلى حد ما أثناء مساعدة كوريا الجنوبية، شعر الشعب الياباني بالضعف. لذلك تم السماح بإعادة تسليح محدودة، بما في ذلك 1000 مركبة ذات دفع رباعي مماثلة في المواصفات لسيارة جيب ويليز. ومع ذلك، كان لا بد من بنائها باستخدام مواد خام من مصادر محلية.

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