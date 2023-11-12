فريق تويوتا جازو للسباقات يعتلي منصة التتويج في رالي أوروبا الوسطى

دبي - كتب محمد فتوح - حقق كالي روفانبيرا ومساعده يوني هالتونين من فريق تويوتا جازو للسباقات فوزهما الثاني على التوالي ببطولة العالم للراليات WRC التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات FIA، وذلك على متن مركبة تويوتا GR يارس رالي 1 الهايبرد الكهربائية التي تحمل الرقم 69، إذ يأتي هذا الفوز بعد إحراز السائقين المركز الثاني في الجولة ما قبل الأخيرة من موسم العام الحالي 2023 في رالي أوروبا الوسطى.

وبعد تتويجه بلقب أصغر بطل عالمي للراليات على الإطلاق عام 2022 أصبح كالي روفانبيرا البالغ من العمر 23 عاماً، سادس سائق يحقق ألقاباً متتالية في تاريخ بطولة العالم للراليات.

حقق فريق تويوتا جازو للسباقات ببطولة السائقين ومساعدي السائقين الفوز للعام الخامس على التوالي، كما حقق ثلاثة ألقاب بعد فوز شركة تويوتا ببطولة المصنعين خلال رالي تشيلي الماضي.

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فريق تويوتا جازو للسباقات بختتم موسم 2023 على أرضه

قال أكيو تويودا، رئيس فريق تويوتا جازو للسباقات “تهانينا لكالي روفانبيرا ويوني هالتونين على تحقيقهما لقبهما الثاني على التوالي في بطولة السائقين ومساعدي السائقين. لقد جمع كالي النقاط بثبات وبدأ في تصدر ترتيب السائقين من منتصف الموسم؛ ليجسد لنا معنى المنافس الحقيقي. وأود أيضاً أن أشكر إلفين إيفانز على مثابرته في القيادة وعدم الاستسلام حتى نهاية الرالي، وانعكست رغبته القوية بالفوز على طريقة قيادته المتميزة. إن موسم العام 2023 لم ينتهِ بعد، وآمل أن يتمكن إلفين ومساعده سكوت مارتن أن يعوّضا ما فاتهما العام الماضي، وأن يتمكنا من الوقوف معي على منصة التتويج الشهر المقبل في رالي اليابان”.

حقق كالي روفانبيرا بداية قوية في رالي أوروبا الوسطى الافتتاحي العابر للحدود الذي بدأ في براغ واستمر عبر جمهورية التشيك والنمسا وبافاريا السفلى في ألمانيا. وفاز روفانبيرا بأربع مراحل من أصل ست على الطرقات الإسفلتية الرطبة الصعبة في جمهورية التشيك، ليتقدم بفارق 36.4 ثانية. إنَّ مثابرة روفانبيرا وتصميمه ضمنتا بقاءه ضمن أفضل المتنافسين في الرالي، على الرغم من التحديات العديدة التي تفرضها الطرقات في النمسا. كما ساعده النهج المدروس الذي يتبعه، على اعتلاء منصة التتويج للمرة السابعة له في هذا الموسم، ثلاث مرات منها في المركز الأول. والأهم من ذلك، أنه كان ضمن المراكز الأربعة الأولى في 11 من أصل 12 جولة خلال هذا الموسم.

سيختتم موسم العام 2023 على أرض فريق تويوتا جازو للسباقات في رالي اليابان، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر الجاري. والجدير بالذكر أن رالي اليابان أعيد العام الماضي إلى جدول بطولة العالم للراليات، وسيقام على الطرقات الإسفلتية الصعبة في جبال مقاطعتي آيتشي وجيفو، بجوار مرأب خدمة المركبات في مدينة تويوتا بالقرب من ناغويا.

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