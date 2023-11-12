تطوير محاكاة المحرك ثلاثي الأبعاد هو الأكثر دقة على الإطلاق

دبي - كتب محمد فتوح - كمتابعة لـ محاكاة المحرك ثنائي الأبعاد الشهير، يجري حاليًا العمل على محاكاة ثلاثية الأبعاد جديدة تُعرف باسم “Engine Simulator 3D”، وفي الوقت الحالي، البرنامج في بداياته وما زال قيد التطوير، وبغض النظر، يعد هذا تطورًا رائعًا لشيء سيجده عشاق السيارات مفيدًا وممتعًا.

ما الذي نعرفه عن جهاز محاكاة المحرك ثلاثي الأبعاد القادم؟

تم تطوير المحاكاة ثلاثية الأبعاد الجديدة بواسطة مستخدم يوتيوب ومعالج البرمجة وهي مستعدة لتحسين ما أنشأته المحاكاة ثلاثية الأبعاد القديمة ثنائية الأبعاد، بالنسبة لأولئك غير المألوفين، توفر المحاكاة ثلاثية الأبعاد القديمة إلى حد ما تمثيلاً دقيقًا لمحرك تم إنشاؤه رقميًا، سواء كان محركًا ثنائي الأشواط، أو طاحونة ذات أسطوانة واحدة، أو محرك V8 كبير الحجم من طراز شيفروليه 454.

ومع ذلك، فقد تم ذلك بطريقة محدودة بصريًا نظرًا لأن التمثيل المحاكى للمحرك تم في شكل ثنائي الأبعاد، بعض العناصر التي تساهم في ضوضاء المحرك لم يتم أخذها في الاعتبار أيضًا في برنامج المحاكاة الأقدم، وفي الوقت نفسه، يقوم البرنامج ثلاثي الأبعاد الجديد بإنشاء أصوات محاكاة أكثر دقة لأنه يتم الآن أخذ حجم الأسطوانة وهندستها في الاعتبار، كما أنه يكرر التغيرات في الضغط، وحركة المكبس، وكيف سيؤثر قطر الأنابيب المساعدة للمحرك على ضوضاء المحرك المتولدة.

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واعتمادًا على مكان وضع الميكروفون الرقمي الجديد، يمكن للمحاكاة ثلاثية الأبعاد الآن ضبط صوت المحرك، وهذا ينطبق على الحياة لأن أصوات المحرك ستختلف حسب المكان الذي تستمع منه، كما ستصبح مكونات المحاكاة المحددة أكثر تميزًا اعتمادًا على مكان وضع الميكروفون الرقمي.

وأخيرًا وليس آخرًا، يمكن الآن ضبط محاكي المحرك ثلاثي الأبعاد في الوقت الفعلي، وهذا يعني أنه يمكن للمستخدم ضبط الأشكال المتغيرة لأجزاء المحرك المحاكية ويمكنه سماع ورؤية التغييرات في نموذج المحرك ثلاثي الأبعاد على الفور، يتضمن ذلك كتلة دولاب الموازنة القابلة للتعديل، واحتكاك المكبس، وكتلة القضيب والمكابس، وطول القضيب، وشكل أنابيب المحرك، وغيرها.

وفي الوقت الحالي، لا تستطيع الشريحة ثلاثية الأبعاد سوى محاكاة المحركات ذات الأسطوانة الواحدة، ويعترف أنج بأن الصوت المحاكى ليس مثاليًا بعد، ولكن في حين أنه لا يزال قيد التطوير، يمكننا بالفعل أن نتخيل كل متعة التلاعب بهذا البرنامج من خلال إعادة إنشاء إعدادات محرك غير عادية مثل محرك التوربو الخماسي في سيارة أودي RS3، لا يزال وايلدر قادرًا على رؤية ما يحدث في التكوينات الغريبة مثل VR5s وW12s وV16s.

وفي الختام، تعال إلى التفكير في الأمر – قد يستخدم البناة الجادون هذه المحاكاة لجعل إبداعاتهم التي تبلغ قوتها 1,000 حصان تبدو صحيحة تمامًا، نحن لا نقول أن الأداة ستتيح لك التخطيط الدقيق لبناء المحرك بالكامل، ولكن باعتبارها أداة داعمة لاختبار التغييرات المختلفة، فقد تكون ممتعة رغم ذلك، قد لا تعجب البعض الفكرة، لكن الصوت المُركب قد يكون أيضًا مثاليًا لإضافة نكهة للسيارات الكهربائية الصامتة.

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