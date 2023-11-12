تويوتا برادو 2024: أهم 10 مواصفات لأقوى سيارة دفع رباعي في فئاتها

دبي - كتب محمد فتوح - منذ إطلاق سيارة تويوتا برادو 2024 رسمياً، ويبحث جميع القاطنين في دول الخليج عن مواصفات السيارة الجديدة لتحملها السير في الجبال والصحراء.

ويتشكل الطراز الجديد من سيارة 2024، والتي حملت اسم J250، لتكون سيارة مناسبة للطرق الوعرة والمستحيلة من سلسلة تويوتا لاندكروزر 300 التي تشترك معها في أسسها ولكن بأبعاد أصغر قليلاً وسعر معقول أكثر من السابق.

وفي هذا المقال سوف نستعرض جميع التفاصيل حول أهم مواصفات تويوتا برادو 2024 Toyota prado.

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مواصفات تويوتا برادو 2024 Toyota Prado

تتعدد مواصفات سيارة تويوتا برادو 2024، فالسيارة القوية ذات الدفع الرباعي على الطرق الوعرة، تعتبر أيضًا سيارة عائلية تأتي بـ 7 مقاعد.

وغيرت تويوتا شكل المصابيح في سيارة تويوتا برادو 2024، بجانب تغيير غطاء المحرك والشبكة الأمامية مع وضع كلمة تويوتا بدلاً من الشعار الخاص بها.

ومن أهم مواصفات سيارة تويوتا برادو 2024:

حجم عائلي مناسب

تعتبر سيارة تويوتا برادو الجديدة الجديدة هي نفس حجم سلسلة لاندكروزر 300 بالحجم الكامل، وبالوقوف بجانبها، تبدو الأبعاد الأكبر للسيارة واضحة، لكنها في نفس الوقت لا تبدو ضخمة.

ويصل ارتفاع سيارة تويوتا برادو 2024 إلى 1.870 ملم، وطول السيارة برادو 2024 يبلغ 4.925 ملم، أما عرض السيارة يبلغ 1980 ملم.

تتمتع تويوتا برادو 2024 بوجود باب خلفي قابل للرفع

تعمل سيارة تويوتا برادو 2024 بدون الباب الخلفي المفصلي الجانبي الذي كان موجودًا منذ الإصدار الأصلي لعام 1996. وبدلاً من ذلك، فإن الباب الخلفي لسيارة برادو الجديدة مزود بمفصلات علوية مثل ذلك الموجود في لاندكروزر. ويمكن أيضًا رفع القسم الزجاجي العلوي بشكل منفصل، كما هو الحال مع Ford Territory القديم.

قل وداعًا لخزان الوقود الضخم

لطالما كانت سيارة تويوتا برادو متوفرة بخزانات وقود مزدوجة؛ حيث تبلغ سعة الطراز الحالي مجتمعة 150 لترًا (عبر خزان رئيسي سعة 86 لترًا وخزان فرعي سعة 63 لترًا)، بينما يمكن للجيل السابق حمل 180 لترًا.

في السابق، كان تركيب الإطار الاحتياطي على الباب الخلفي يسمح لصانعي السيارة بتركيب خزان ثانٍ في المكان الذي كان من المفترض أن يذهب إليه هذا الإطار (ومن هنا جاءت البوابات الخلفية التي تُفتح للخارج، بدلاً من الوجه لأعلى، في الطرازات السابقة).

ولكن مع الطراز الجديد من سيارة تويوتا برادو ، يوجد الإطار الاحتياطي أسفل الجزء الخلفي، مما يحد من المساحة المخصصة لخزان فرعي. ولا يبدو أن خزان الوقود في برادو الجديد مختلف عن الوحدة الوحيدة سعة 110 لترًا في السلسلة 300.

وبشكل عام فإن سيارة تويوتا برادو تأتي بمحرك v6 أكبر من محرك ميتسوبيشي باجيرو 2024، حيث يأتي من محرك بسعة لترية 2.8 لتر هايبرد ديزل، ويولد قوة قدرها 271 حصان وبعزم دوران 381 نيوتن لكل متر، كما أن محرك سيارة تويوتا برادو 2024 يتصل بناقل حركة (قير) أتوماتيكي مكون من 6 سرعات، مع نظام الدفع الكلي للعجلات الأربعة.

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تشارك تويوتا برادو 2024 إطارات LandCruiser

يبدو أن سيارة تويوتا برادو ستحصل على نفس المطاط الموجود في سلسلة LandCruiser 300. ربما لا يكون هذا مفاجئًا نظرًا لأن الاثنين يشتركان في نفس إطار السلم TNGA-F، بما في ذلك المسارات وقاعدة العجلات.

وبحسب ما أعلنته تويوتا فإن الإطارات الموجودة في النموذج الأولي التي تم عرضها في المؤتمر الصحفي، هي إطارات Dunlop Grandtrek التي تناسب الطرق الوعرة بنفس الحجم 265/65 R18 الذي شوهد في LandCruiser “king off the road”.

ستحتوي تويوتا برادو 2024 على كاميرا بزاوية 360 درجة

لأول مرة، توفر بعض طرازات سيارة تويوتا برادو شاشة عرض كاميرا بزاوية 360 درجة، مع وجود كاميرات على الشبكة والزجاج الأمامي وفي كل مرآة جانبية توفر الرؤية في جميع أنحاء السيارة.

وتضم أحدث إصدار من شاشة Multi-Terrain Monitor من تويوتا، والتي تساعد في وضع العجلات في مواقف الطرق الوعرة من خلال توفير صور أكثر تفصيلاً على الشاشة المركزية.

حماية أفضل للجزء السفلي من تويوتا برادو 2024

وتوفر سيارة تويوتا برادو الجديدة، حماية أكثر لهيكل السيارة السفلي عن سيارة لاندكروزر. فبدلاً من البلاستيك المقوى الموجود في سلسلة 300، تميز نموذج برادو الأولي بدروع فولاذية مناسبة، حتى لو كانت ذات مظهر غير جمالي إلى حد ما.

وتتميز برادو الجديدة بارتفاع 8.7 بوصة عن الأرض، مع زوايا اقتراب ومغادرة وكسر تبلغ 31 و22 و25 درجة على التوالي، فضلاً عن تمُز السيارة بالعديد من المكونات السفلية الأساسية لسيارات الدفع الرباعي موضوعة داخل قضبان الإطار، مما يساعدها على التدافع فوق الصخور والعقبات بانسيابية.

لا تبحث عن المصابيح الأمامية المستديرة في برادو 2024

سيتم طرح سيارة تويوتا برادو 2024 في جميع أنحاء العالم بتصميمين مختلفين للمصابيح الأمامية. أحدهما عبارة عن مظهر دائري أكثر تقليدية (على غرار ما تم إعادة تقديمه في سلسلة LandCruiser 70 المحدثة).

والآخر عبارة عن ترتيب رباعي للمصابيح الأمامية يذكرنا بسلسلة 62 وسلسلة 80 القديمة. وسيتم تقديم الأخير فقط في أستراليا.

ملحق ونش متكامل

النموذج الأولي لسيارة برادو 2024 الذي تم عرضه على وسائل الإعلام والتجار في ملبورن بأستراليا، يتميز قضيب الثور الأمامي مع رافعة مدمجة بدقة. وتم إخفاء الونش خلف لوحة الأرقام، مما جعلها غير مرئية بشكل واضح. ومن المتوقع أن يتم تقديمها كملحق عند وصول السيارة الجديدة للطرق الوعرة في منتصف عام 2024.

ميزات محرك تويوتا برادو 2024 والسرعات

تفخر تويوتا بتضمين محرك 4 سلندر بسعة 2400 سي سي تيربو ينتج قوة 281 حصان في سيارة تويوتا برادو الجديدة.

وتتمتع سيارة تويوتا برادو 2024 على عزم دوران 430 نيوتن لكل متر، بالإضافة إلى اعتماد سيارة برادو الجديدة على ناقل حركة أوتوماتيكي مزود بـ 8سرعات.

أما المحرك الثاني من برادو 2024، فيأتى بسعة 4 سلندر 2800 سي سي وينتج قوة 204 حصان وعزم دوران 500 نيوتن.

ميزات أخرى لسيارة تويوتا برادو 2024

تتمتع سيارة تويوتا برادو 2024 بفخامة التصميم الداخلي والذي يظهر في ملمس الجلد على المقاعد فخم بشكل كبير.

بفخامة التصميم الداخلي والذي يظهر في ملمس الجلد على المقاعد فخم بشكل كبير. تعمل سيارة برادو الجديدة ببصمة الأصبع.

الجديدة ببصمة الأصبع. تعمل شاشة سيارة تويوتا برادو الجديدة باللمس بمقياس 9 بوصة تأتي مثبته على المقصورة الرئيسية في المنتصف.

باللمس بمقياس 9 بوصة تأتي مثبته على المقصورة الرئيسية في المنتصف. توفر برادو 2024 ميزة التحكم في درجة مناخ السيارة من الأمام ومن الخلف.

ميزة التحكم في درجة مناخ السيارة من الأمام ومن الخلف. تضم سيارة تويوتا برادو 2024 ، نظام مكبر صوت سدادي موزع داخل السيارة.

، نظام مكبر صوت سدادي موزع داخل السيارة. تتمتع برادو بمقاعد أمامية كهربائية ونظام تدفئة للمقاعد.

كما تتميز سيارة برادو 2024 بالعديد من مزايا السلامة ومساعدة السائق، والتي تشتمل على نظام تثبيت السرعة التكيفي، والتمركز على المسار، والفرملة التلقائية في حالات الطوارئ، ومنع مغادرة المسار،

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سعر سيارة تويوتا برادو 2024 في السعودية

سعر سيارة تويوتا برادو 2024 في السعودية، بحسب ما أعلنته تويوتا فإن الأسعار ستبدأ من 50 ألف دولار أمريكي (187 ألف ريال سعودي).