تويوتا جازو للسباقات يهيمن على سباق البحرين 8 ساعات بفوزه بالمركزين الأول والثاني

دبي - كتب محمد فتوح - اختتم فريق تويوتا جازو للسباقات موسم العام 2023 من بطولة العالم للتحمل WEC التي يُنظمها الاتحاد الدولي للسيارات FIA، بتحقيقه الفوز بالمركزين الأول والثاني في سباق البحرين 8 ساعات وإحرازه لقب البطولة عن فئة السائقين للمرة الخامسة على التوالي، فيما حصلت شركة تويوتا على لقب البطولة عن فئة المصنّعين، لتختتم البطولة بموسم مليء بالتحديات من أقوى المنافسين في عالم رياضة سباقات السيارات.

حقق الفائزون بالمركز الأول، سيباستيان بويمي وبريندون هارتلي وريو هيراكاوا، لقب بطولة العالم للتحمل عن فئة السائقين للمرة الثانية على التوالي على متن مركبة تويوتا GR010 الهايبرِد الكهربائية العالية الأداء التي تحمل الرقم 8؛ ليسجّل بذلك سيباستيان بويمي وبريندون هارتلي اسميهما في التاريخ بعد إحراز كل منهما لقبه الرابع في البطولة عن فئة السائقين، بينما أحرز ريو هيراكاوا اللقب ذاته في موسمي 2022 و2023 من بطولة العالم للتحمل WEC. وفي الوقت نفسه، فاز كل من مايك كونواي وكاموي كوباياشي وخوسيه ماريا لوبيز بالمركز الثاني في البطولة على متن مركبة تويوتا GR010 الهايبرِد الكهربائية العالية الأداء التي تحمل الرقم 7.

قال رئيس فريق تويوتا جازو للسباقات آكيو تويودا “كانت منافسة الرياضيين التي خاضها فريقي مركبات تويوتا جازو للسباقات حتى النهاية، الأفضل على الإطلاق. وأود أن أتقدم بجزيل الشكر إلى السائقين الستة وفريق الميكانيكيين والمهندسين على هذا السباق المميز. تهانينا لسيباستيان بويمي وبريندون هارتلي وريو هيراكاوا على إحرازهم لقب البطولة عن فئة السائقين للمرة الثانية على التوالي. والشكر موصول أيضاً لمايك كونواي وكاموي كوباياشي وخوسيه ماريا لوبيز الذين أحرزوا المركز الثاني على متن المركبة رقم 7، وجعلوا من هذا الفوز انتصاراً مزدوجاً”.

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تويوتا جازو للسباقات يجعلون من سباقات السيارات رياضة حقيقية

أضاف تويودا “إن الرياضيين المتنافسين الذين يجلسون خلف عجلة القيادة هم من يجعل من سباقات السيارات رياضة حقيقية. وقد شهدت بطولة العالم للتحمل هذا العام زيادة في عدد المنافسين لتصبح حلبات السباق ساحات مواجهة ينتظرها المشجعون. وقد أظهر الرياضيون في ختام هذه البطولة كيف يتنافسون من أجل تحقيق الفوز، مما حمسني أكثر لمشاهدة تلك الجهود المبذولة. كما أود أن أشكر المنظمين على إيجاد بيئة تنافسية للرياضيين”.

استهل بويمي السباق من نقطة الانطلاق في المركز الأول، وأتاحت له سرعته الثابتة المحافظة على تقدمه والمنافسة على الصدارة. وعلى الرغم من الحادث الذي تعرّض له مايك كونواي في وقت مبكر من السباق، والذي أدى إلى تراجعه للمركز الأخير، إلا أنه تمكّن من إجراء سلسلة من المناورات خلال ساعة واحدة، كانت حاسمة لتعيده إلى المنافسة ليكون بين المراكز الثلاثة الأولى. وخلال الساعة الثانية من زمن السباق، عزّز سيباستيان بويمي تقدمه بشكل أكبر في حين اقترب مايك كونواي من المركز الثاني. وقُبيل بداية الساعة الثالثة من زمن السباق، سلّم مايك كونواي قيادة المركبة التي تحمل الرقم 7 إلى كاموي كوباياشي الذي سرعان ما سجل أسرع دورة جديدة وانتقل إلى المركز الثاني.

ومن جهة أخرى، تولى بريندون هارتلي قيادة المركبة رقم 8 وتصدر السباق بحلول المساء، بينما تأخر عنه كاموي كوباياشي بحوالي نصف دقيقة. وأسهمت القيادة المتقنة خلال الدورات المزدحمة في استقرار ترتيب السائقين في المقدمة. ومع انقضاء نصف المسافة، سيطر خوسيه ماريا لوبيز وريو هيراكاوا على السباق على متن مركبتي تويوتا GR010 الهايبرِد الكهربائيتين العاليتي الأداء؛ لينفردا بالمركزين الأول والثاني.

ومع حلول الساعة الأخيرة، فرض كاموي كوباياشي وبريندون هارتلي سيطرتهما على السباق على متن المركبة التي تحمل الرقم 8، إذ نجح بريندون هارتلي بالتقدم بشكل آمن بفارق 40 ثانية خلال الدورات الختامية، فيما سجل كاموي كوباياشي أسرع دورة في السباق على متن المركبة التي تحمل الرقم 7.

فريق تويوتا جازو للسباقات يختتم موسم 2023 برصيد 45 انتصار منذ 2012

أنهى فريق تويوتا جازو للسباقات الموسم الحالي 2023 من بطولة العالم للتحمل بعد سبع سباقات، بإجمالي 64 ساعة؛ شملت ست انتصارات، أربعة منها بالمركزين الأول والثاني، ليُرفع رصيد الفريق إلى 45 انتصاراً منذ ظهوره الأول في بطولة العالم للتحمل عام 2012.

استعرضت شركة تويوتا خلال سباق البحرين 8 ساعات نهجها المتعدد المسارات أمام المئات من عشاق سباقات السيارات في جناحاً خاصاً بها. ويشمل هذا النهج مجموعة متنوعة من التقنيات المتقدمة التي تسعى شركة تويوتا من خلالها إلى تلبية احتياجات أسواق العالم من المركبات الصديقة للبيئة، بما في ذلك مركبة تويوتا ميراي، فضلاً عن مجموعة مركبات GR. وتأتي هذه الفعاليات تأكيداً على جهود شركة تويوتا في تحقيق مجتمع محايد للكربون وتكوين مستقبلٍ أكثر استدامة، سواء على مضمار السباق أو خارجه.

وشاركت تويوتا على مدى السنوات الماضية في العديد من رياضات سباقات السيارات، ومن ذلك سباق الفورمولا 1، وبطولة العالم للتحمل WEC، وسباق نوربورجرينج للتحمل 24 ساعة. وكانت مشاركة تويوتا في هذه الفعاليات تُقام عبر فرق وكيانات منفصلة داخل الشركة حتى أبريل 2015، حين قامت شركة تويوتا بتأسيس قسم تويوتا جازو للسباقات TGR، وذلك بهدف توحيد جميع أنشطتها في مجال رياضات سباقات السيارات تحت سقف واحد.

وانطلاقاً من قناعة شركة تويوتا وشعارها “نكتسب الخبرة على الطرقات؛ لنصنع أفضل المركبات”، يسلط قسم تويوتا جازو للسباقات TGR الضوء على دور رياضات سباقات السيارات؛ بوصفها ركيزة أساسية لالتزام الشركة بتطوير أفضل المركبات على الإطلاق. وبالاستفادة من سنوات الخبرة المكتسبة في ظل الظروف القاسية لمنافسات رياضات السيارات المختلفة، يهدف قسم تويوتا جازو للسباقات TGR إلى تطوير تقنيات رائدة، وحلول جديدة من شأنها أن تمنح الجميع متعة القيادة وروح المغامرة والانطلاق بحرية.

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