صندوق الاستثمارات وشركة الكهرباء يطلقون شركة EVIQ لدعم التحول نحو السيارات الكهربائية

دبي - كتب محمد فتوح - صندوق الاستثمارات العامة والشركة السعودية للكهرباء يطلقون شركة البنية التحتية لـ سيارات الكهربائية تحت الاسم التجاري EVIQ من أجل دعم التحول نحو السيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية من خلال توفير بنية تحتية تعد الأفضل من نوعها، وإنشاء شبكة وطنية من نقاط الشحن السريع، لتمكين وتشجيع استخدام المركبات الكهربائية في جميع أنحاء المملكة، بما يتماشى مع أهداف المملكة للاستدامة .

صندوق الإستثمارات العامة والشركة السعودية للكهرباء يطلقان العلامة التجارية EVIQ

تهدف EVIQ إلى تعزيز نمو قطاع المركبات الكهربائية في المملكة العربية السعودية، من خلال التعاون البنّاء مع الشركاء المحليين في مجال التركيب والصيانة، بهدف بناء أساس قوي للقطاع مما يساعد على رفع نسبة استخدام المركبات الكهربائية بين أفراد المجتمع السعودي، وهذا بدوره سيؤدي إلى جعل القطاع أكثر جاذبية للمستثمرين في هذا القطاع .

تعتزم EVIQ إنشاء 5 الآف محطة لشحن السيارات الكهربائية

الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة EVIQ ، محمد بكر قزاز علق قائلاً : المركبات الكهربائية هي مستقبل المواصلات، ونلحظ اهتماماً واسعاً ومتزايداً بالمركبات الكهربائية بين المستهلكين السعوديين. ستوفر EVIQ شبكة من نقاط الشحن السريع والموثوق للمركبات الكهربائية في جميع أنحاء المملكة، مما يعد أساساً لرفع معدل استخدام المركبات الكهربائية بين أفراد المجتمع.

وأضاف قزاز : من خلال توفير شبكة وطنية من مراكز الشحن الموثوقة والسريعة، تهدف EVIQ إلى سد هذه الفجوة وتمكين السائقين في المملكة العربية السعودية من شراء واستخدام المركبات الكهربائية بثقة. وسنعمل على أن تكون مواقع شحن EVIQ سهلة التحديد والوصول، مما سيساعد على بناء الثقة في كفاءة المركبات الكهربائية والبنية التحتية التي تدعمها”.

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إطلاق شركة EVIQ يتماشى مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتوسيع قدرات المملكة العربية السعودية في قطاع السيارات وتعزيز القدرة التنافسية للبلاد، بالإضافة إلى دعم جهود المملكة في دفع التنويع الاقتصادي وزيادة فرص العمل بشكل أكبر .

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