تعديل سيارة بي إم دبليو E36 لتصبح سيارة سباق أمر غاية في الروعة

دبي - كتب محمد فتوح - كشف موالف السيارات هونيجان بروجكت جراج عن أخر مشروعاته المتمثل في بي إم دبليو E36 من الفئة الثالثة والمدعومة بمحرك شيفروليه LS.

استخدم الموالف محرك LS3 سعة 441 بوصة مكعبة مع رؤوس أسطوانات سميدنج بيرفورمانس التي تنتج 563 حصانًا و759 نيوتن متر من عزم الدوران إلى العجلات الخلفية من خلال ناقل الحركة تريميك TKX وترس فورد التفاضلي مع LSD KAAS 1.5 . وهذا أقوى من سيارة بي إم دبليو M3 CS بقوة 543 حصانًا.

لضمان رشاقة السيارة على المسار الصحيح، فإن مخمدات التحكم في الحركة MCS المزدوجة القابلة للتعديل بقدرة 2 واط تمنح سيارة E36 خصائص معالجة استثنائية. يتم التعامل مع قوة التوقف من خلال نظام مكابح ستوبتك عالي الأداء.

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تلعب الديناميكيات الهوائية دورًا محوريًا في شكل السيارة ووظيفتها، مع التحسينات الهوائية التي توفر الأسلوب والأداء.

تم تعزيز وقفة السيارة على الطريق من خلال جنوط BBS E88 المذهلة بقياس 1810x في الأمام و1811x في الخلف. وهي مغلفة بإطارات يوكوهاما A052، مقاس 265 في الأمام و295 في الخلف.

بي إم دبليو E36 بمحرك شيفروليه قوة لا يستهان بها

أجرى الفريق عدة تعديلات لتحسين أداء السيارة، بما في ذلك إعدادات المخمدات والتوازن الديناميكي الهوائي بين القوة الضاغطة الأمامية والخلفية لتحسين خصائص التعامل مع السيارة.

ما أصبح واضحًا من خلال الاختبار هو الأداء المذهل للسيارة. لقد تجاوزت التوقعات، حيث عرضت قوة مذهلة، وقبضة، وسهولة في القيادة.

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