مجموعة جنرال موتورز ترفض دخول الفورمولا 1 بدون أندريتي يونايتد

دبي - كتب محمد فتوح - تريد مجموعة جنرال موتورز المشاركة في الفورمولا 1، لكنها لن تتراجع عن شيء واحد: شراكتها مع أندريتي أوتو سبورت.. فما القصة؟

دخول مجموعة جنرال موتورز للفورمولا 1 وقصتها مع أندريتي يونايتد

كانت صفقة أندريتي – في الهواء منذ الإعلان عن منح الاتحاد الدولي للسيارات الإذن لـ أندريتي أوتو سبورت بالانضمام إلى شبكة الفورمولا 1، في وقت الإعلان، لم يتم ذكر جنرال موتورز وكاديلاك، والذي قد يكون بسبب إضراب UAW وتأثيره على قدرة جنرال موتورز على تخصيص الأموال لمشاريع تكمن في الفورمولا 1، ولكن تم التأكيد الآن على أن جنرال موتورز لا تزال متورطة بشكل كبير.

وفي مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس (AP)، قالت جنرال موتورز إنها لا تزال ملتزمة بالشراكة وليس لديها أي نية للمشاركة مع فريق آخر، يأتي هذا بعد فترة وجيزة من مطالبة مجموعة الفورمولا 1 من كادي بعدم الدخول في شراكة مع أندريتي، وقال رئيس جنرال موتورز مارك رويس: “إن جنرال موتورز ملتزمة بالشراكة مع أندريتي للسباق في الفورمولا 1″، و”إن التعاون بين أندريتي وكاديلاك يجمع بين كيانين فريدين مصممين للسباقات، وكلاهما يتمتعان بنسب طويلة من النجاح”.

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ومع ذلك، لا تزال أمام أندريتي وكاديلاك معركة طويلة أمامهما، أخبر أندريتي وكالة أسوشييتد برس أن رئيس الفورمولا 1 ستيفانو دومينيكالي لا يرد على مكالماته أو يرد على الرسائل، قد يكون هذا هو السبب وراء قيام جنرال موتورز بإرسال مجموعة من المديرين التنفيذيين إلى سباق الجائزة الكبرى في لاس فيغاس في نهاية الأسبوع المقبل.

وتحتاج شركة أندريتي – كاديلاك إلى بدء حوار مع مجموعة الفورمولا 1 وLiberty Media، يتكون هذا الكيان من المروجين وحاملي التراخيص (Liberty) والفرق المختلفة الموجودة، لقد أعربت الفرق بصوت عالٍ عن عدم رغبتها في وجود فريق الحادي عشر على الشبكة، فقط مكلارين وألبين رحبوا بالتحدي، لكن البقية لا يريدون تقاسم المكاسب في نهاية الموسم، ونجد هذا الموقف غريبًا للغاية، مع الأخذ في الاعتبار أن الرياضة تجني أموالًا أكثر من أي وقت مضى، وأن وجود 11 فريقًا على الشبكة ليس بالأمر الجديد، كان هناك 11 فريقًا على الشبكة لموسم 2016، على سبيل المثال.

وعلى الرغم من المعارضة، بدأ أندريتي بالفعل في تطوير السيارة ويريد الانضمام إلى الشبكة بحلول عام 2025، وكان من الممكن أن يكون دخول موسم 2026 أكثر منطقية نظرًا للتغييرات الكبيرة في اللوائح، ولكن من نحن لنحكم؟ من المؤكد أنك لا تستطيع اتهام أندريتي بتجاهل دخول الفورمولا 1 هذا.

وفي حين أن مبيعات التذاكر لسباق الجائزة الكبرى في لاس فيغاس تتضاءل، إلا أن هذه الرياضة تحظى باهتمام أكبر في أمريكا من أي وقت مضى، كما أن لوائح 2026 تجعل من الأسهل والأرخص على الشركة المصنعة الانضمام إلى هذه الرياضة، لقد رأينا هذا من قبل مع استحواذ أودي على ساوبر ونوم فورد وريد بول معًا.

وباختصار، إنها فرصة رائعة لجعل العلامة التجارية ومنتجاتها مرئية عالميًا، وبما أن وحدات الطاقة لعام 2026 ستكون 50٪ احتراق داخلي و 50٪ كهربائية، فإن كاديلاك يمكنها ركوب سيارات مثل Lyriq وسيارات السيدان القديمة المزودة بمحرك V8 فائقة الشحن مثل CT5-V بلاكوينج.

وفي الختام، حتى الآن، أصدرت مجموعة الفورمولا 1 بيانًا واحدًا فقط، وقالت المجموعة: “لقد لاحظنا استنتاجات “فيا” فيما يتعلق بالمرحلتين الأولى والثانية من عمليتهم، وسنقوم الآن بإجراء تقييمنا الخاص لمزايا الطلب المتبقي”.

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