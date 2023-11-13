شفروليه تحدث سيارتها اكوينوكس 2024 مع زيادة بالأسعار

دبي - كتب محمد فتوح - كشفت شيفروليه عن تحديثاتها لسيارة اكوينوكس موديل 2024 ، وهي سيارة الكروس أوفر العائلية المدمجة الخاصة بالعلامة التجارية.ولم تتغير سيارة الدفع الرباعي اكوينوكس نفسها بالنسبة للعام الجديد، ولكن يمكن للعملاء الآن الاختيار من بين لونين جديدين للطلاء المعدني، Riptide Blue وLakeshore Blue. والأهم من ذلك، أن حزمة Driver Confidence II تتلقى المساعدة في تغيير المسار، وتنبيه المنطقة العمياء، وتنبيه حركة المرور الخلفية.

مستويات تجهيزات اكوينوكس

يعد هذا قياسيًا في طرازات LT وRS وPremier ولكن يمكن تحديده في فئة LS للمبتدئين. وبصرف النظر عن هذه التغييرات الطفيفة، فإن بعض مستويات تجهيزات Equinox أصبحت أغلى من ذي قبل. يحتفظ طراز LS المبتدئ بقيمة 26,600 دولار وطراز Premier الذي يبلغ سعره 31,800 دولار بمشروع تجديد نظم الإدارة (MSRP)، كما هو الحال مع RS، لكن LT أصبح الآن أكثر تكلفة. ويبلغ سعره الآن 29,495 دولارًا، بزيادة قدرها 1,795 دولارًا.

يمكن تحديد جميع مستويات القطع الأربعة بالدفع الرباعي مقابل 1600 دولار إضافية.تلقى Equinox تعديل MSRP منتصف العام في يوليو، ولكن الآن بعد أن كان الارتفاع الطفيف مصحوبًا بتغييرات، أصبح من الأسهل الشعور به .تم تجديد Equinox في عام 2020 كموديل 2021، وبدأت تشعر بأنها قديمة وقديمة الطراز، خاصة بالمقارنة مع المنافسين الأحدث.

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كما أن عدم اختيار المحرك يعمل أيضًا ضد الكروس أوفر، حيث يقتصر العملاء على محرك توربيني سعة 1.5 لتر ينتج 175 حصانًا فقط. ومما زاد الطين بلة أن ناقل الحركة الوحيد المتاح هو CVT.

كنا نأمل أن تحصل Equinox على المزيد من التحسينات الجوهرية، ولكن بما أنه تم إجراء تغييرات قليلة جدًا، فربما تقدم جنرال موتورز النموذج الجديد قريبًا. لقد حان الوقت، حيث أن الجيل الحالي بالأسواق منذ أكثر من ست سنوات. الصور المسربة عبر وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية تعطينا فكرة عما يمكن توقعه من الجيل القادم من Equinox.

توقعات الجيل القادم من اكوينوكس

ومن الناحية البصرية، يشبه الطراز الجديد سيارة ترافيرس التي تم الكشف عنها حديثًا ، والتي تتميز بتصميم جريء مع شبكة أكثر بروزًا، ومصابيح أمامية نحيفة، ومجموعات مصابيح خلفية على طراز بليزر EV. من المؤكد أن النموذج الذي تم تسريبه في الصين يتمتع بحضور أفضل على الطريق من Equinox الحالية، ونود أن نراها تصل إلى أمريكا. ومع ذلك، هناك احتمال أن يكون هذا متغيرًا خاصًا بالصين.

اكوينوكس 2025

ويشار الى أن Equinox الجديدة سوف تنكشف في العام المقبل كنموذج 2025 وينبغي أن تجلب التحديثات التي تشتد الحاجة إليها من حيث التكنولوجيا والأداء والميزات. لا يمكن أن يأتي ذلك في وقت أقرب بما فيه الكفاية خاصة وان السيارة الحالة قد شاخت بمكانها .

وفي مكان آخر، قدمت شيفروليه سيارة Equinox EV، والتي من المتوقع أن تصل إلى الوكلاء قريبًا. في البداية، وعدت شركة صناعة السيارات بأن سعر الطراز المبتدئ سيكلف أقل من 30 ألف دولار ، ولكن لم يكن مفاجئًا أن تراجعت شيفروليه مؤخرًا ، قائلة الآن إن طراز 1LT من Equinox EV سيكلف 34,995 دولارًا.

مراجعة مختلفة لشفروليه اكوينوكس 2024

تقع سيارة Equinox بين سيارة تريل بليزر الصغيرة الحجم وبليزر متوسطة الحجم ، وهي موجودة في قلب تشكيلة سيارات الدفع الرباعي من شفروليه . تم تحديث سيارة شيفروليه اكوينوكس مؤخرًا لعام 2022، وتستمر حتى عام 2024 مع تغييرات طفيفة في ألوان الطلاء وعروض مساعدة السائق النشطة. تعد سيارة اكوينوكس 2024 بمثابة دخول شيفروليه إلى فئة سيارات الدفع الرباعي المدمجة التنافسية، والتي تشمل أيضًا تويوتا راف 4، وهوندا CR-V، ونيسان روج .

جديد اكوينوكس 2024

تتضمن حزمة Driver Confidence II الآن مراقبة النقطة العمياء وتنبيه حركة المرور الخلفية. أصبحت هذه الحزمة الآن قياسية في طرازات LT، وRS، وPremier. . ألوان طلاء Riptide أزرق Metallic وLakeshore أزرق Metallic

ملاحظات على اكوينوكس

في واحدة من أكثر الفئات شعبية في السوق، فإن سيارة شيفروليه Equinox 2024 موجودة فقط. لقد تم خذلان تصميمها الداخلي الفسيح ومجموعة التكنولوجيا البديهية من خلال مجموعة نقل الحركة المخيبة للآمال والتي ليست سلسة ولا سريعة الاستجابة . يحد ناقل الحركة من التحسين الشامل بسبب التغييرات البطيئة في التروس والتردد في التحول من البداية.

التعامل الجيد هو نعمة إنقاذ Equinox. لقد وجدنا تعليقها المشدود، والذي يظهر تخميدًا قاسيًا إلى حد ما على الأسطح الرديئة، مما يجعل Equinox رفيقًا راغبًا على طريق ملتوي. يضيف طراز RS مستحضرات تجميل تساعد سيارة اكوينوكس على الظهور بمظهر رياضي كما تشعر أثناء القيادة عبر المنعطفات.

على الرغم من أن شيفروليه تقدم Equinox بقائمة ميزات قوية وسعر ابتدائي تنافسي، إلا أن تكاليف القيمة طويلة المدى – والتي تشمل الاستهلاك وتكاليف الصيانة والمزيد – ليست جيدة مثل الأفضل في فئتها. تتمتع سيارة Equinox لعام 2024 بصفات استبدالية، لكن سيارة Chevy لا تزال في الجزء الخلفي من مجموعة سيارات الدفع الرباعي المدمجة.

الأداء واستهلاك الوقود

تحتوي كل سيارة شيفروليه Equinox 2024 التي تعمل بالوقود الغازي على محرك توربيني I-4 سعة 1.5 لتر ينتج 175 حصانًا و203 رطل قدم من عزم الدوران، مع ناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات. يعد الدفع بالعجلات الأمامية قياسيًا، ويتوفر الدفع الرباعي في كل طراز في المجموعة. بالنسبة لعام 2023، صنفت وكالة حماية البيئة سيارة Equinox باستهلاك 26/31 ميلًا لكل جالون داخل المدينة/الطريق السريع مع الدفع الأمامي، و24/30 مع الدفع الرباعي. في الاختبارات التقييمية ، تسارعت سيارة شيفروليه إكوينوكس RS 2022 من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة في 8.9 ثانية.

اكوينوكس الكهربائية

إن سيارة Equinox EV لعام 2024 هي سيارة Equinox اسميًا فقط. في البداية، تعتمد السيارة على منصة السيارات الكهربائية Ultium من جنرال موتورز مثل شاحنة Silverado EV وBlazer EV SUV. تستخدم سيارات Equinox EV ذات الدفع بالعجلات الأمامية محركًا بقوة 210 حصانًا بينما يطور طراز الدفع الرباعي قوة 290 حصانًا و346 رطلًا قدمًا من عزم الدوران بمساعدة محرك خلفي إضافي.

يمكن لنماذج الدفع الأمامي السفر لمسافة 250 ميلاً مقابل رسوم بينما يمكن لطرازات الدفع الرباعي أن يصل مداها إلى 280 ميلاً. وتتميز Equinox EV أيضًا عن شقيقتها التي تعمل بالبنزين فقط بفضل التصميم الخارجي الفريد والمقصورة الأكثر حداثة ذات التقنية العالية. تقول شيفروليه إن سعر Equinox EV سيبدأ بحوالي 30 ألف دولار، وهو أعلى حاليًا بأكثر من 3000 دولار من سعر Gas Equinox، وقد بدات عمليات التسليم مع خريف عام 2023.

تقييمات السلامة في اكوينوكس

حصلت شيفروليه Equinox على تقييمات سلامة جيدة. بالنسبة لعام 2023، أعطاها معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS) في الغالب درجات جيدة ، لكن السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات حصلت على أقل درجة ضعيفة في الاختبار الأمامي المحدث للتداخل المعتدل. كما أعطى IIHS سيارة Equinox درجة هامشية متوسطة في اختبار التأثير الجانبي المحدث. كانت التقييمات من NHTSA إيجابية، مع تصنيف إجمالي من فئة الخمس نجوم (أعلى درجة ممكنة لهذا التصنيف).

أما بالنسبة لتقنية مساعدة السائق، فإن شيفروليه تتضمن محتوى ميزة Chevy Safety Assist في كل سيارة اكوينوكس. وهذا يعني أن مكابح الطوارئ التلقائية، والتحذير من الاصطدام الأمامي، والمساعدة في الحفاظ على المسار، والعوارض الأوتوماتيكية العالية قياسية في جميع الطرازات. تتوفر مراقبة النقطة العمياء والتنبيه الخلفي لحركة المرور في الطراز الأساسي وهي الآن قياسية في كل الطرازات الأخرى. يمكن أن تضيف الديكورات الأعلى نظام تثبيت السرعة التكيفي ونظام كاميرا بزاوية 360 درجة.

مساحة الشحن والغرفة الداخلية

قامت شيفروليه بتجهيز Equinox 2024 بمقصورة مماثلة في الحجم لمنافسيها مثل تويوتا RAV4 وهوندا CR-V. ومع ذلك، فإن مقصورة الركاب الفسيحة تأتي على حساب سعة الشحن.

نبذة عن شيفروليه

تأسست شيفروليه عام 1911 في ديترويت، وهي الآن واحدة من أكبر العلامات التجارية للسيارات في العالم، وهي متوفرة في ما يقرب من 80 دولة مع بيع ما يقرب من 2.7 مليون سيارة وشاحنة في عام 2021. تشتمل طرازات شيفروليه على مركبات كهربائية وموفرة للوقود تتميز بأداء وتصميم أكثر جاذبية ، وميزات أمان سلبية ونشطة، وتكنولوجيا سهلة الاستخدام .