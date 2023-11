الصين امبراطورية صناعة السيارات الكهربائية وهذه أكبر 15 شركة

دبي - كتب محمد فتوح - كان معرض شنغهاي للسيارات في أبريل الماضي مليئًا بالسيارات الكهربائية الصينية بجميع أنواعها، بما في ذلك السيارات النموذجية والسيارات الرياضية والسيارات الفاخرة. كان هذا الحدث بمثابة لحظة محورية لصناعة السيارات في الصين:

فقد طغت الشركات الصينية على الهيمنة الأجنبية على سوق السيارات في الصين التي تقدم السيارات الكهربائية التي يضاهي أدائها وتصميماتها وتقنياتها أو يفوق كل ما تقدمه شركات السيارات في ألمانيا والولايات المتحدة واليابان.

تعد الصين بالفعل عملاق سوق السيارات الكهربائية العالمية: في عام 2022، تم إنتاج 6.7 مليون وحدة أو 64% من الإنتاج العالمي لمركبات الطاقة الجديدة (بما في ذلك السيارات الكهربائية والهجينة والسيارات التي تعمل بالهيدروجين ومصادر الطاقة غير البنزين الأخرى) في عام 2022. الصين، التي تمثل أيضًا 59٪ من مبيعات سيارات الطاقة الجديدة العالمية البالغة 10.52 مليون. ومن بين 7.65 مليون مبيعات عالمية من السيارات الكهربائية في العام الماضي، استحوذت الصين على أكثر من 5 ملايين، مما يعني أنه تم بيع ما يقرب من اثنتين من كل ثلاث سيارات كهربائية في الصين.

BYD تتصدر في الصين والعالم

كانت الشركات الصينية الـ 15 المدرجة في هذا الدليل من بين أفضل 25 علامة تجارية للسيارات الكهربائية الأكثر مبيعًا على مستوى العالم في عام 2022. لقد كان عامًا متميزًا لشركة BYD، التي كانت الشركة العالمية الأولى من حيث المبيعات. باعت BYD 1.85 مليون سيارة كهربائية وهجينة في عام 2022، بزيادة قدرها 211٪ على أساس سنوي، مما يجعلها متقدمة بفارق كبير على Tesla بـ 1.31 مليون وحدة.

لكن BYD وجيلي هما الشركتان الصينيتان الوحيدتان ضمن المراكز العشرة الأولى من حيث المبيعات العالمية لعام 2022. ولا تزال BYD تبيع ما يصل إلى 97% من سياراتها في الصين. ورغم أن الشركات الصينية تهيمن على الصناعة المحلية، فإن خطوتها الحاسمة التالية هي التحول إلى العالمية. وتتوسع الآن شركة BYD وغيرها من العلامات التجارية الصينية بقوة في الخارج .

جميع سلاسل المركبات الكهربائية تؤدي إلى الصين

في السباق العالمي لبناء السيارات الكهربائية والبطاريات التي تزودها بالطاقة، تفوز الصين بسهولة. ويشمل ذلك تعدين ومعالجة المواد الخام والمعادن الثمينة التي تدخل في صناعة البطاريات. على الرغم من أن بطاريات أيونات الصوديوم تدخل السوق الآن بشكل متزايد ، إلا أن ما يصل إلى 99% من جميع البطاريات المثبتة في سيارات الطاقة الجديدة لا تزال مصنوعة من الليثيوم، وتحتوي أيضًا على معادن أساسية مثل الألومنيوم والنحاس والحديد، بالإضافة إلى معادن أكثر تكلفة مثل الكوبالت. والنيكل والمنغنيز.

وتسيطر الصين على روابط مهمة في سلاسل التوريد لجميع هذه المعادن. وبالإضافة إلى زيادة إنتاج الليثيوم المحلي ، قامت الشركات الصينية بمجموعة من الاستثمارات المباشرة ، وصفقات الأسهم، واتفاقيات التوريد أو البيع مع شركات التعدين في أفريقيا، وأمريكا الجنوبية، وإندونيسيا، وأستراليا، وكندا. في مايو 2022، على سبيل المثال، أفادت التقارير أن شركة BYD حددت ستة مناجم ليثيوم للاستحواذ عليها في أفريقيا من شأنها أن تنتج مليون طن من كربونات الليثيوم – وهو ما يكفي لضمان إنتاج الشركة لمدة عقد كامل.

في مرحلة التعدين، تهيمن الصين على الإنتاج في كل مرحلة من مراحل سلسلة توريد البطاريات ، بدءًا من تصنيع الأقطاب الكهربائية الموجبة والسالبة وحتى تصنيع الخلايا وتجميعها في وحدات ثم حزم البطاريات. حوالي 75% من الإنتاج العالمي لخلايا البطاريات، و70% من الكاثودات المتخصصة، و85% من مواد الأنود يتم إنتاجها في الصين. وتنتج الصين أيضًا 66% من الفواصل و62% من الإلكتروليتات.

ومع قرب نهاية عام 2023 والسنوات القليلة المقبلة، من المحتمل أن نشهد سقوط العديد من العلامات التجارية الأخرى على جانب الطريق، ولكن من المحتمل أن تستمر العلامات التجارية الـ 15 المذكورة هنا. سيكون هناك أيضًا منتجات جديدة: أعلنت شركة Xiaomi العملاقة للهواتف الذكية والإلكترونيات الاستهلاكية في مارس 2021 أنها ستبدأ في تصنيع السيارات الكهربائية، لكنها لم تنضم إلى السوق بعد .

15 شركة رائدة في مجال السيارات الكهربائية في الصين

هذه هي الشركات الصينية الـ 15 (بما في ذلك Tesla، وهي ليست شركة صينية ولكنها تصنع معظم سياراتها الكهربائية في الصين) والمشاريع المشتركة (JVs) التي حققت أعلى مبيعات للمركبات الكهربائية في الصين في عام 2022 والربع الأول من عام 2023 ، بناءً على البيانات تم جمعها من قبل جمعية سيارات الركاب الصينية (CPCA).

بالإضافة إلى بيانات CPCA، تقوم وزارة الأمن العام بتجميع أرقام المركبات المؤمن عليها ، مما يوضح عدد المركبات الكهربائية التي يتم بيعها للعملاء الأفراد (على عكس شركات السيارات وتأجير السيارات). تتبع أرقام التأمين على نطاق واسع بيانات مبيعات CPCA ولكنها أقل إلى حد ما.

1 – بي واي دي BYD

تأسست شركة BYD في عام 1995 ويقع مقرها الرئيسي في شنتشن ووسط مدينة لوس أنجلوس، وبدأت كشركة تعمل في مجال البطاريات القابلة لإعادة الشحن في قطاع تكنولوجيا المعلومات قبل أن تتفرع إلى إلكترونيات الهواتف ثم السيارات، بما في ذلك المركبات الكهربائية. حصلت شركة BYD على الأموال التي تم جمعها من الاكتتاب العام الأولي في هونج كونج عام 2002 للاستحواذ على وحدة سيارات من شركة Tsinchuan Automobile (西安秦川汽车)، التي كانت آنذاك سادس أكبر شركة مصنعة للسيارات في الصين من حيث حجم المبيعات.

في البداية، ركزت شركة BYD على السيارات التي تعمل بالغاز، حيث قامت بتطوير تكنولوجيا البطاريات الخاصة بها. ثم في عام 2008، قدمت الشركة محرك F3DM، وهو أول محرك هجين يتم إنتاجه بكميات كبيرة، والذي سمح بالقيادة الكهربائية لمسافة 60 ميلاً بشحنة كاملة قبل التحول إلى محرك الاحتراق التقليدي. وفي عام 2008 أيضًا، استحوذ وارن بافيت على حصة 10% في شركة BYD مقابل 230 مليون دولار. بدأت الإعانات والحوافز الحكومية لتعزيز صناعة سيارات الطاقة الجديدة في الظهور بعد فترة وجيزة؛ وقد تم دعم شركة BYD بمليارات اليوانات في شكل إعانات حكومية ومنح للبحث والتطوير.

تطور BYD

في مقابلة عام 2011، سخر إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة Tesla، من شركة BYD بسبب تصميماتها غير الجذابة وتقنياتها الضعيفة، لكنه لم يعد يضحك: أصبحت BYD الآن الشركة الرائدة عالميًا في بيع سيارات الطاقة الجديدة والمنافس العالمي الحقيقي الوحيد لشركة Tesla. كانت Tesla هي شركة السيارات الكهربائية الرائدة في العالم من حيث المبيعات من عام 2019 إلى عام 2021، ولكن في عام 2022، باعت BYD أكثر من 1.8 مليون سيارة كهربائية في جميع أنحاء العالم مقابل حصة سوقية عالمية تبلغ 18.3٪، متجاوزة 1.3 مليون وحدة مباعة من Tesla وحصة سوقية تبلغ 13٪. (كان أقرب المنافسين العالميين وراء الشركتين المتصدرتين متأخرين كثيرًا: SAIC-GM-Wuling وVW مع أقل من 500000 وحدة

في الصين، تمتلك BYD حصة سوقية تبلغ حوالي 30%، مع ما لا يقل عن 25 طرازًا مختلفًا معروضة للبيع، بما في ذلك السيارات الهجينة والمركبات الكهربائية الكاملة، والتي تتراوح أسعارها من 100 ألف يوان (13841 دولارًا) إلى مليون يوان (138417 دولارًا). في نوفمبر 2022، أطلقت BYD علامة تجارية جديدة للسيارات الكهربائية الراقية تسمى Yángwāng ، والتي تعني “ابحث”، وبدأت المبيعات المسبقة للنموذج الأول ، U8 SUV، في معرض شنغهاي للسيارات 2023. ستطلق الشركة علامة تجارية فاخرة جديدة أخرى، تحمل الاسم الرمزي Brand F ، في عام 2023.

نجاح BYD

تمتلك شركة BYD ثلاث قواعد إنتاج رئيسية – في شنتشن، وشيان، وتشانغشا – وتقوم حاليًا ببناء العديد من القواعد الأخرى. وتتوقع الشركة تصنيع 4.7 مليون سيارة في عام 2023، و6.2 مليون في عام 2024. والأهم من ذلك، أن BYD لديها سلسلة إنتاج متكاملة رأسياً وتنتج بطارياتها الخاصة، وهي الشركة الصينية الوحيدة التي تمتلك ترانزستور ثنائي القطب ذو بوابة معزولة بالكامل (IGBT). سلسلة الصناعة، وهو أمر ضروري لإنتاج السيارات الكهربائية.

ومع ذلك، فإن طرازات BYD لا تشتهر بوظائفها “الذكية”، ومن حيث القيادة المساعدة أو القيادة الذاتية، فإن سياراتها أدنى من سيارات Tesla. لكن BYD حققت نجاحًا هائلاً في الصين من خلال تقديم عرض القيمة مقابل المال للعملاء، وتتمتع الشركة بمزايا حاسمة أخرى في سعيها لتصبح علامة تجارية عالمية حقًا: فهي مربحة، ولديها سلسلة توريد وإنتاج متكاملة وتنتج بطارياتها الخاصة، وسرعان ما أصبحت علامة تجارية عالمية مع دخولها المزيد من الأسواق الخارجية .

2 – SAIC-GM-Wuling

تتمتع المركبات الكهربائية الصغيرة بمزايا عملية مقارنة بالمركبات الكهربائية كاملة الحجم، وهذا ما جعلها تحظى بشعبية كبيرة (وكذلك رخيصة الثمن) وأساسية لتحول الصين إلى التنقل الكهربائي . كانت سيارة السيدان الكهربائية الأكثر مبيعًا في الصين في كل من عامي 2021 و2022 هي سيارة Hongguang الصغيرة EV المصنعة بواسطة Wuling ، وهي جزء من المشروع المشترك الذي تم تشكيله في عام 2002 مع SAIC (إحدى شركات تصنيع السيارات الأربع الكبرى في الصين) وجنرال موتورز (جنرال موتورز).

كان المشروع المشترك في البداية شركة مصنعة ناجحة للحافلات الصغيرة، لكنه أطلق سيارة Hongguang في يوليو 2020، والتي حققت نجاحًا فوريًا في السوق، وتمثل الآن حوالي 90% من إجمالي مبيعات SAIC-GM-Wuling. يبدأ سعر Hongguang من 44800 يوان (6563 دولارًا)، مع ثلاثة نماذج أخرى يصل سعرها إلى 99900 يوان (14635 دولارًا). للمقارنة، اعتبارًا من يناير 2023، كانت نيسان ليف هي أرخص سيارة كهربائية في الولايات المتحدة، حيث يبلغ سعر الطراز المبتدئ 20875 دولارًا (بعد الإعفاء الضريبي الفيدرالي البالغ 7500 دولار).

ومع ذلك، لا تحتوي سيارة Hongguang على جميع ميزات الأمان الموجودة في السيارة الكهربائية ذات الحجم التقليدي، كما أنها تفتقر إلى الوسائد الهوائية، وهذا أحد الأسباب وراء كونها ميسورة التكلفة.

ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في الصين

ارتفعت نسبة مبيعات السيارات الكهربائية الصغيرة من إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية في الصين من 17.7% في عام 2019 إلى 29.8% في عام 2021. لكن هذه النسبة تراجعت مرة أخرى إلى 19.3% في عام 2022، وربما يقترب عصر السيارات الكهربائية الصغيرة من نهايته تدريجيًا مع أصبحت النماذج الأكبر حجمًا أكثر شعبية وبأسعار معقولة. زادت مبيعات Hongguang بنسبة 13% فقط على أساس سنوي في عام 2022، وفي الربع الأول من عام 2023، انخفضت المبيعات فعليًا بنسبة 26.2% على أساس سنوي من 105,227 إلى 77,701 وحدة.

ومع ذلك، قد يكون هناك المزيد من الأسواق الواعدة للسيارات الكهربائية الصغيرة الصينية في أوروبا وآسيا والعالم النامي، وتستعد شركة SAIC-GM-Wuling لزيادة صادراتها من السيارات الكهربائية. وتقوم الشركة بالفعل بتصدير عشرات الآلاف من المركبات التقليدية سنويًا،

وفي أغسطس 2022 بدأت في بيع سيارة Hongguang Air EV في إندونيسيا. تخطط SAIC-GM-Wuling لجعل إندونيسيا مركزًا يمكنها من خلاله استكشاف الأسواق الأخرى في المنطقة. يتم عرض Hongguang حاليًا للبيع في أوروبا تحت العلامة التجارية FreZe Nikrob مقابل 13000 يورو إلى 15000 يورو (13800 إلى 16000 دولار).

في سبتمبر 2023، تخطط SAIC-GM-Wuling لإطلاق ثلاث سيارات كهربائية صغيرة متميزة جديدة تحت علامتها التجارية Baojun.

3 – تسلا

في عام 2018، أصبحت تسلا أول شركة تصنيع سيارات أجنبية يُسمح لها بإنتاج السيارات في الصين دون شريك صيني، واليوم، تظل الشركة الأجنبية الوحيدة التي تمتلك 100٪ من مصنع للسيارات الكهربائية – أو أي نوع من مصانع السيارات – في الصين. منحت الحكومة الصينية أيضًا شركة Tesla معاملة ضريبية تفضيلية على دخل الشركات، مما مكن Tesla جزئيًا من أن تصبح واحدة من أنجح شركات السيارات الكهربائية في الصين.

في حين أن شركتي BYD وTesla منافستان لسوق السيارات في الصين، إلا أنهما متكاملتان أكثر من تنافسيتين من نواحٍ عديدة. تركز شركة Tesla على السيارات الكهربائية المتميزة ذات هوامش الربح العالية. بينما تبيع BYD أيضًا بعض السيارات الفاخرة وتطلق علامات تجارية راقية للمركبات الكهربائية، فإنها تركز أكثر على السيارات ذات الأسعار المعقولة.

بدأ مصنع تيسلا الواقع في ضواحي شنغهاي الإنتاج في يناير 2020 للسوق الصينية والعالمية. وفي عام 2022، أنتجت حوالي 711 ألف سيارة ، وهو ما يمثل 52% من إنتاج تسلا العالمي.

في يناير/كانون الثاني 2023، أخرت شركة تيسلا خططها لتوسيع مصنعها في شنغهاي، والذي كان سيزيد الإنتاج إلى 2 مليون وحدة سنويًا (على الرغم من أنها قد توسع الإنتاج في المصنع هذا العام). لكن في أبريل 2023، أعلنت تسلا أنها تقوم ببناء مصنع بطاريات جديد في شنغهاي، ومن المقرر أن يبدأ البناء في الربع الثالث من عام 2023 والإنتاج في الربع الثاني من عام 2024. وسينتج المصنع 10000 من وحدات تخزين الطاقة الكبيرة Megapack من Tesla. سنويا.

مبيعات تسلا في الصين

وفي عام 2022، زادت مبيعات تسلا في الصين بنسبة 37.1% على أساس سنوي إلى 439.770 وحدة، وفي الربع الأول من عام 2023، زادت المبيعات بنسبة 26.9% أخرى على أساس سنوي. وفي الربع الأول، صدرت تسلا أيضًا ما يقرب من 92 ألف سيارة من الصين، بزيادة سنوية قدرها 24٪. كانت Tesla Model Y هي ثاني أكثر السيارات الكهربائية مبيعًا في الصين في عام 2022، حيث تم شحن ما مجموعه 315,607 وحدة (خلف Hongguang mini EV بـ 404,823 وحدة).

وفي أكتوبر 2022، بدأت تسلا في خفض أسعار سياراتها الكهربائية في الصين، وفي يناير 2023، خفضت مرة أخرى أسعار الطراز 3 والموديل Y بنسبة تتراوح بين 6% و13.5%. نفذت الشركة تخفيضات مماثلة في الأسعار في أوروبا والمكسيك والولايات المتحدة. يبدو أن تخفيضات الأسعار تعمل بشكل جيد لشركة Tesla في الصين: في مارس 2023، بلغت مبيعات وصادرات الصين 88869 وحدة، بزيادة قدرها 35٪ على أساس سنوي . عام وثاني أعلى حصيلة شهرية على الإطلاق. وفي الربع الأول من عام 2023، بلغ إجمالي حجم سيارات تسلا المصنوعة في الصين 229.322 وحدة، بزيادة تقارب 26% على أساس سنوي وسجل ربع سنوي جديد.

4 – جيلي

أسس رجل الأعمال المجتهد لي شيفو شركة Geely – بأموال مقترضة من العائلة – كشركة مصنعة للثلاجات في هانغتشو، مقاطعة تشجيانغ، في عام 1986. وفي التسعينيات، غيرت الشركة علامتها التجارية لتصبح Geely Auto 吉利汽车 وبدأت في إنتاج سيارات الميني فان والسيارات. بحلول عام 2010، كانت جيلي قد استحوذت على شركة فولفو، وتشمل إمبراطوريتها المترامية الأطراف الآن حصة في شركة دايملر إيه جي، مالكة شركة مرسيدس بنز، واستثمارات كبيرة في شركتين للسيارات الطائرة.

في عام 2020، أعلنت جيلي عن مبادرة جيلي الزرقاء ، والتي تضمنت خطة مفادها أن 90٪ من مبيعاتها ستكون سيارات كهربائية بحلول عام 2020. ومع ذلك، ثبت أن هذا الهدف المفرط في الطموح مستحيل، وفي عام 2022، حققت الشركة 30٪ فقط، وقد يرتفع هذا إلى 50٪ في عام 2023. ومع ذلك، كما هو الحال بالنسبة لشركة BYD، كان عام 2022 بمثابة عام متميز بالنسبة لجيلي، مع زيادة مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة هائلة بلغت 277.8٪ على أساس سنوي، وهو أكبر من الزيادة التي حققتها BYD (208.2٪). .

أطلقت جيلي العديد من المشاريع المشتركة والعلامات التجارية للسيارات الكهربائية، بما في ذلك :

• Polestar ، هي علامة تجارية تأسست في الأصل في عام 1996 واستحوذت عليها فولفو في عام 2015 ثم تم تأسيسها كعلامة تجارية مخصصة للسيارات الكهربائية من قبل فولفو وجيلي في عام 2017. في معرض شنغهاي للسيارات 2023، أطلقت Polestar طراز Polestar 4، وهو طرازها الرابع، وهو طراز مدمج سيارات الدفع الرباعي بسعر يبدأ من 349800 يوان (50870 دولارًا).

• Lynk & Co ، تم إطلاقها في عام 2016، وهو مشروع مشترك آخر مع شركة فولفو التابعة للشركة، ولكنه يستهدف سوق المركبات ذات محركات الاحتراق الداخلي والهجينة المتوسطة إلى المتطورة. تعتمد شركة Lynk & Co على المركز التكنولوجي الصيني الأوروبي لتكنولوجيا المركبات (CEVT) في جوتنبرج حيث يعمل 1700 مهندس صيني وأوروبي جنبًا إلى جنب. اعتبارًا من مايو 2023، أطلقت Lynk & Co ستة طرازات، بما في ذلك ستة سيارات دفع رباعي وسكوتر كهربائي وسيارة سيدان واحدة.

• Geometry ، تم إطلاقها في عام 2019 وتستهدف سوق السيارات الكهربائية المنخفضة إلى المتوسطة المدى. اعتبارًا من مايو 2023، أطلقت Geometry ستة طرازات، معظمها من سيارات السيدان، وكان آخرها سيارة G6 سيدان وسيارة M6 SUV في نوفمبر 2022، وكلاهما يتميزان بنظام التشغيل Harmony من هواوي.

• تم إطلاق Zeekr في عام 2021، وهي علامة تجارية متميزة تستهدف سوق السيارات الكهربائية المتطورة. وفي أكتوبر 2021، بدأت شركة Zeekr تسليم طرازها الأول، وهو سيارة السيدان 001. في يناير 2023، بدأت عمليات تسليم الطراز الثاني لشركة Zeekr، السيارة متعددة الأغراض 009 MPV ، وفي أبريل 2023، بدأت مبيعات الطراز الثالث، السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات X المدمجة. يتميز كلا الطرازين 001 و009 ببطارية Qilin من شركة CATL .

جيلي وتعاون مرسيدس بنز

في يناير 2020، أطلقت جيلي مشروعًا مشتركًا بقيمة 5.4 مليار يوان (783 مليون دولار) مع مرسيدس بنز يسمى Smart Automobile . وبموجب الاتفاقية، ستقوم مرسيدس بنز بتصميم السيارات التي ينتجها المشروع المشترك وستقوم جيلي بتصميمها. في سبتمبر 2022، بدأت سمارت في بيع طرازها الأول، وهو SUV Smart 1 المدمج، ولكن اعتبارًا من أبريل 2023، تجاوزت عمليات التسليم الشهرية 5000 وحدة مرة واحدة فقط. في أبريل 2023،

كشفت سمارت النقاب عن نموذج ثانٍ، وهو سيارة دفع رباعي مدمجة أخرى تسمى سمارت 3. في يناير 2022، أطلقت جيلي مشروعًا مشتركًا مع مجموعة ليفان يُدعى ليفان مع التركيز على تطوير نماذج السيارات الكهربائية لمبادلة البطاريات، وفي فبراير 2023، أطلقت جيلي علامة تجارية فرعية أخرى للسيارات الكهربائية تسمى جالاكسي تستهدف أسواق السيارات الكهربائية والهجينة، مع خطط لإطلاق سبعة نماذج جديدة بحلول عام 2025.

تم بيع بعض العلامات التجارية الفرعية لجيلي بشكل جيد حقًا في عام 2022. وفقًا لأرقام مبيعات تسجيل التأمين التابعة لوزارة الأمن العام ، باعت Geometry 116,182 وحدة، بزيادة سنوية قدرها 252.99٪؛ باعت شركة Zeekr 71,441 وحدة، بزيادة سنوية قدرها 1,182%. وعادت شركة Lynk & and Co. ببيع 24.557 وحدة، بزيادة سنوية قدرها 165.94%.

جيلي تستحوذ على تاكسي لندن

تم تعزيز طموحات جيلي في مجال السيارات الكهربائية في عام 2013 عندما استحوذت على شركة تاكسي لندن الشهيرة. في عام 2017، غيرت جيلي اسم صانع سيارات الأجرة إلى شركة لندن للسيارات الكهربائية، وافتتحت مصنعًا للسيارات الكهربائية في أنتسي، كوفنتري، لتصنيع سيارات الأجرة الكهربائية طويلة المدى.

يقع مصنع تجميع السيارات الكهربائية الرئيسي لشركة جيلي في مدينة هانغتشو بمقاطعة تشجيانغ. بما في ذلك منشآتها في جوتنبرج وكوفنتري، تدير جيلي مصانع في هانغتشو ونينغبو وفرانكفورت، ومراكز بحث وتطوير في شنغهاي وبرشلونة وكاليفورنيا.

بدأ تحول جيلي للسيارات الكهربائية في وقت متأخر نسبيًا، وربما ينتشر بشكل ضئيل جدًا: تمتلك الشركة أكثر من 30 علامة تجارية ومشروعًا مشتركًا ومجموعة كبيرة ومتنوعة من أنواع المنتجات، من مركبات الوقود الأحفوري إلى السيارات الهجينة، والمركبات الكهربائية الكاملة، والسيارات التي تعمل بالهيدروجين و الإيثانول. إذا كانت مبيعات السيارات الكهربائية هي أي دليل، فإن جيلي تفعل الشيء الصحيح.

5 – GAC أيون

GAC Aion هي وحدة السيارات الكهربائية التابعة لمجموعة قوانغتشو للسيارات (GAC)، المملوكة بحصة الأغلبية لحكومة بلدية قوانغتشو. شهدت شركة GAC Aion ارتفاعًا سريعًا خلال السنوات القليلة الماضية. وفي الربع الأول من عام 2023، مع مبيعات تجاوزت 80 ألف وحدة (زيادة سنوية قدرها 79%)، أصبحت الآن في المركز الثالث على جدول المبيعات خلف BYD وTesla.

بدأت مجموعة جي أيه سي العمل على سيارات الطاقة الجديدة لأول مرة في عام 2011. وفي يوليو 2017، تم إطلاق جي أيه سي للطاقة الجديدة رسميًا. ظهر الطراز الأول للعلامة التجارية في نوفمبر 2018، وهي سيارة السيدان الكهربائية المدمجة Aion S، بسعة بطارية تبلغ 58.8 كيلووات في الساعة ونطاق أقصى مثير للإعجاب يبلغ 316 ميلاً بشحنة بطارية واحدة. تم بيع Aion S بشكل جيد منذ البداية، حيث تم شحن 30000 وحدة في عام 2019، و45000 وحدة في عام 2020، وحوالي 75000 وحدة في عام 2021.

في نوفمبر 2020، غيرت جي إيه سي نيو إنيرجي اسمها إلى جي إيه سي أيون عندما أصبحت الأخيرة علامة تجارية تابعة لمجموعة جي إيه سي. كما بيعت سيارة Aion Y، وهي سيارة هاتشباك مدمجة تم إطلاقها في أبريل 2021، بشكل جيد، حيث تم شحن 34,108 وحدة في عام 2021. ومن إجمالي مبيعات GAC Aion لعام 2022 البالغة 273,757 وحدة، شكلت Y هاتشباك 119,687 وحدة وسيارة S سيدان 115,655 وحدة، والاثنان وشكلت النماذج مجتمعة 85.9٪ من إجمالي المبيعات.

في أكتوبر 2022، أكملت GAC Aion تمويلًا ضخمًا من السلسلة A بقيمة 18.29 مليار يوان (2.62 مليار دولار)، مسجلاً رقمًا قياسيًا جديدًا لأكبر تمويل فردي للأسهم الخاصة في صناعة السيارات الكهربائية في الصين.

في سبتمبر 2022، أطلقت GAC Aion علامة تجارية جديدة للسيارات الرياضية الراقية تسمى Hyper铂، النموذج الأول منها هو “السيارة الخارقة” الكهربائية النقية Hyper SSR، والتي سيتم إنتاجها بكميات كبيرة اعتبارًا من أكتوبر 2023 وبسعر 1.28 جنيه إسترليني. مليون يوان (186.920 دولارًا). في معرض قوانغتشو للسيارات في يناير 2023، أطلقت GAC Aion رسميًا طراز Hyper الثاني، وهي سيارة الكوبيه الكهربائية النقية Hyper GT.

يزعم المديرون التنفيذيون لشركة GAC Aion عادةً أن لديهم تكنولوجيا رائدة عالميًا، بما في ذلك مجلة Magazine Battery 2.0 (التي يطلق عليها هذا الاسم لأنها تشبه مجلة تخزين الذخيرة)، والمحرك الكهربائي Quark Drive “بحجم كف اليد” الذي تدعي أنه قادر على لتوليد قوة حصانية أكبر من محرك V8 والبرامج والإلكترونيات المتقدمة.

في حين أن أرقام مبيعات جي أيه سي أيون مثيرة للإعجاب، إلا أنها مبالغ فيها بشكل مصطنع إلى حد ما: لم تكن نسبة كبيرة من المبيعات للعملاء الأفراد ولكن لشركات السيارات مثل شركات تأجير السيارات واستدعاء السيارات، وخاصة أون تايم ، وهي شركة جي أيه سي أيون الخاصة بطلب السيارات. . في عام 2021، على سبيل المثال، جاء ما يصل إلى 43% من إجمالي مبيعات GAC Aion من هذه الشركات.

6 – شيري

أسست شركة شيري، وهي شركة تصنيع سيارات مملوكة للدولة ومقرها مدينة ووهو في مقاطعة آنهوي، في عام 1997 وبدأت في إنتاج المركبات في عام 1999، مع التركيز في الغالب على السيارات والشاحنات الصغيرة وسيارات الدفع الرباعي. في عام 2007، اعتبرت صحيفة وول ستريت جورنال شركة شيري أكبر شركة مستقلة لصناعة السيارات في الصين، ووصفت ثقافة الشركة بأنها “مزيج غريب من مؤسسة الدولة الشيوعية وريادة الأعمال الناشئة”. لم تقم جيلي أبدًا بتشكيل مشاريع مشتركة مع أي من شركات صناعة السيارات الغربية الراسخة.

وفي عام 2001، بدأت شيري في تصدير المركبات. بحلول نهاية عام 2022، كانت الشركة قد صدرت إجماليًا تراكميًا يزيد عن 2.4 مليون سيارة ، وهو ما يمثل 20% من إجمالي صادرات السيارات الصينية على مدار العقدين الماضيين، مما يجعلها أكبر مصدر للسيارات في الصين خلال هذه الفترة.

وفي عام 2022، من إجمالي صادرات الصين من السيارات البالغة 3.11 مليون وحدة، ساهمت شيري بـ 452000، أو 14.5%، بزيادة قدرها 68% على أساس سنوي. وهكذا، في عام 2022، واحدة من كل سبع سيارات مصدرة من الصين تم تصنيعها بواسطة شيري، وواحدة على الأقل من كل ثلاث سيارات تبيعها شيري مخصصة لسوق التصدير.

اعتبارًا من عام 2022، صدرت شيري إلى أكثر من 80 دولة ولديها أكثر من 1500 وكيل ومنافذ خدمة في الخارج. وفي عام 2022، وصلت مبيعات شيري التراكمية إلى مستوى تاريخي مرتفع بلغ 1.23 مليون سيارة (بحسب الشركة)، والتي شملت 221,157 سيارة تعمل بالطاقة الجديدة.

تحول شيري للكهرباء

بدأ تحول شيري إلى السيارات الكهربائية في وقت مبكر نسبيًا مع أول سيارة كهربائية لها، وهي Ruìqí 瑞琪 M1، التي تم إطلاقها في عام 2010. ومع ذلك، فإن وجود شيري في سوق السيارات الكهربائية حتى الآن يتكون بشكل كبير من السيارات الكهربائية الصغيرة. على الرغم من أن شيري لديها العديد من طرازات سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي الكهربائية تحت أسماء Tiggo وArrizo وOmoda، فمن بين مبيعات الشركة البالغة 221,157 سيارة كهربائية في عام 2022، ساهمت Chery Ant eQ وQQ Ice Cream، وكلاهما من السيارات الكهربائية الصغيرة، معًا بأكثر من 180,000 وحدة، أو 82% من الإجمالي .

شيري الآن في منتصف برنامج جديد طموح لتحسين عروضها من السيارات الكهربائية بشكل جذري. في سبتمبر 2022، كشفت شيري عن خطة جديدة تسمى Yáoguāng 2025 ، لزيادة قدرتها التنافسية في مجال السيارات الكهربائية والقيادة الذكية.

وستتضمن الخطة إنفاق 100 مليار يوان (14.25 مليار دولار) على مدى خمس سنوات، وتطوير شبكة من ستة مرافق بحثية في الصين وحول العالم، و13 تقنية أساسية، بما في ذلك منصات المركبات، والقيادة الذكية، والكهرباء. وخلال الفترة نفسها، تخطط شيري لإطلاق 18 طرازًا كهربائيًا جديدًا.

أطلقت شيري سابقًا العديد من السيارات الكهربائية تحت علامتها التجارية eQ، ولكن أول علامة تجارية مستقلة للطاقة الجديدة للشركة، iCAR، تم تأسيسها فقط في عام 2023. وفي أبريل 2023، أعلنت شركة CATL، ملك البطاريات في الصين، أنه سيتم تركيب بطاريات الصوديوم من الجيل الجديد في سيارات شيري . iCAR الجديدة، والتي تم الكشف عنها رسميًا قبل معرض شنغهاي للسيارات. سيأتي iCAR في ثلاثة نماذج تتراوح أسعارها بين 150 ألف و300 ألف يوان (21697 إلى 43395 دولارًا)،

وستستهدف الشباب على وجه التحديد. في نفس الشهر، أطلقت شيري سلسلة EV جديدة من الطرازات المتميزة (سيارة سيدان وسيارة دفع رباعي) تسمى Sterra تحت علامتها التجارية Exeed EV، بالإضافة إلى سيارة SUV هجينة مدمجة تسمى TJ-1 .

في عام 2018، أطلقت شيري شركة فرعية تسمى جيتور والتي تقوم بشكل أساسي بتصنيع سيارات الدفع الرباعي الكهربائية. وتزعم شركة جيتور أنها سلمت أكثر من 180 ألف وحدة في عام 2022، بزيادة قدرها 17% على أساس سنوي، وتم بيع نسبة كبيرة منها في أسواق التصدير .

7 – شانجان

يقع المقر الرئيسي لشركة شانجان في تشونغتشينغ وهي واحدة من شركات صناعة السيارات المملوكة للدولة “الأربعة الكبار” في الصين (إلى جانب SAIC ، و FAW ، ودونغفنغ ). تعود جذور الشركة إلى عام 1862 كمصنع للإمدادات العسكرية ثم مصنع للأسلحة، لذا فهي أقدم شركة مصنعة للسيارات في الصين (على الرغم من تأسيس الشركة الحديثة في ديسمبر 2005).

تقوم شركة Changan بتصنيع سيارات الركاب والحافلات الصغيرة والشاحنات الخفيفة تحت ثلاث علامات تجارية: Changan لسيارات الدفع الرباعي وسيارات الركاب الفاخرة، وOshan لسيارات الدفع الرباعي متوسطة المستوى والمركبات متعددة الأغراض (MPVs)، وKaicene للمركبات التجارية والشاحنات والمركبات متعددة الأغراض.

في عام 1957، أنتجت الشركة أول مركبة لها (و”أول سيارة جيب في الصين”)، وهي طراز Changjiang Type 46 ، والتي كانت مبنية على السيارة الأمريكية الصنع CJ-5 Jeep. أنتجت الشركة ما يزيد عن 10.000 سيارة من طراز 46 حتى عام 1963، ومن الثمانينيات انتقلت إلى المركبات المدنية. في عام 1981، أنتجت شانجان أولى سيارات الركاب والحافلات الصغيرة،

وذلك في الأصل عن طريق الشراكة مع سوزوكي. في عام 2001، أنشأت Changan مشروعًا مشتركًا مع Ford في Chongqing لإنتاج Mondeo، Fiesta، Focus، وموديلات أخرى. في عام 2006، استحوذت مازدا على حصة في مشروع تشانجان-فورد المشترك، وبدأت شانجان في إنتاج سيارات مازدا سيدان. في عام 2012، تم تقسيم مشروع شانجان فورد المشترك إلى مشروعين مشتركين منفصلين، شانجان فورد وتشانجان مازدا. كما تم ترخيص شانجان بإنتاج موديلات فولفو في عام 2006.

أول سيارات شانجان الكهربائية

كشفت شانجان النقاب عن أول سيارة كهربائية لها في عام 2015، وهي سيارة Benben mini EV. في أبريل 2020، تمت ترقية هذا الطراز بإصدار سيارة Benben E-Star هاتشباك. اعتبارًا من نهاية الربع الأول من عام 2023، هيمنت هذه السيارات الكهربائية الصغيرة على مبيعات السيارات الكهربائية الصغيرة من شانجان:

في عام 2022، كانت السيارات الكهربائية الأكثر مبيعًا للشركة هي Lumin Corn mini EV (التي تم إطلاقها في أبريل 2022) مع 70,267 وحدة و Benben E-Star بـ 41351 وحدة. في أغسطس 2020، أطلقت شانجان أول سيارة دفع رباعي كهربائية، X7، تحت علامتها التجارية أوشان.

ومع ذلك، لم تنطلق أعمال السيارات الكهربائية في Changan إلا في عام 2022، مع إطلاق مشروعين مشتركين. في عام 2016، أعلنت شانجان عن شراكة مع بايدو لتكنولوجيا القيادة الذكية والملاحة والخدمات. أطلقت Changan الآن علامتين تجاريتين جديدتين للسيارات الكهربائية، وكلاهما مشروع مشترك مع CATL و Huawei :

Deep Blue، المعروفة أيضًا باسم Shenlan أو Deepal، هي علامة تجارية رئيسية للسيارات الكهربائية، تم إطلاقها في أبريل 2022. حتى الآن، تم إطلاق طراز واحد فقط، وهو SL03 سيدان؛ ومن المقرر إطلاق سيارة الدفع الرباعي S7 في يونيو 2023.

علامة Avatr الكهربائية

تم إطلاق Avatr، وهي علامة تجارية متميزة للسيارات الكهربائية، في أغسطس 2022. وكان الطراز الأول هو سيارة SUV Avatr 11 ، والتي كانت أول مركبة مجهزة بالكامل بتكنولوجيا هواوي، بما في ذلك نظام الدفع الرباعي ثنائي المحرك DriveONE، ونظام القيادة الذكي AVATRANS ونظام ركن السيارة الأوتوماتيكي ADS. يتراوح سعر Avatr 11 بين 349,900 يوان (51,892 دولارًا) و409,900 يوان (60,790 دولارًا). في مارس 2023، تم الكشف عن أن طراز أفاتر التالي، سيارة السيدان E12، سيخضع لاختبارات الطريق .

على الرغم من كونها علامة تجارية متميزة، فقد اشتكى بعض المستخدمين من Avatr 11، الذي ابتلي بدورة تسليم طويلة، وضمان قصير، وتذمر من الأداء غير المرضي. وقد وصف مستخدمو هذه السيارة ذات الدفع الرباعي واجهة المستخدم بأنها ليست متطورة بما فيه الكفاية، مما لا يوفر نطاقًا كافيًا لتقنية هواوي الذكية.

ومن خلال مشروعيها المشتركين الجديدين، وضعت شانجان لنفسها الآن أهدافًا طموحة للغاية. وفي أوائل عام 2023، أعلنت الشركة أنها تخطط لتحقيق مبيعات جماعية تصل إلى 4 ملايين مركبة في عام 2025، منها 60% ستكون سيارات كهربائية . ومع ذلك، من يناير إلى أبريل 2023، فإن النموذج الوحيد من الطرازات الجديدة الذي كان له أي تأثير في السوق هو Avatr 11، الذي شحن 7264 وحدة، مما يضعه في المركز 43 بشكل عام على قائمة جميع طرازات السيارات الكهربائية في هذه الفترة.

8 – هوزون أوتو

حققت شركة Hozon Auto مبيعات عالية بشكل ملحوظ من السيارات الكهربائية على مدى السنوات القليلة الماضية، ولكن مثل GAC Aion، تضخمت أرقامها بسبب المبيعات لشركات السيارات مثل شركات تأجير السيارات وطلب السيارات وكذلك الحكومات المحلية، وليس للعملاء الأفراد .

تأسست شركة Hezhong New Energy ، الشركة الأم لشركة Hozon Auto، في عام 2014 . تم إطلاق Hozon Auto رسميًا في عام 2018 عندما أطلقت الشركة علامتها التجارية Neta 哪吒، وانضم دانيال تشانغ Zhāng Yƒng) كرئيس تنفيذي. كانت الإستراتيجية الأولية للشركة هي إنتاج نماذج منخفضة التكلفة والتركيز أولاً على عملاء الشركات، ولا سيما الحكومات المحلية.

في عام 2018، أطلقت Hozon Auto طرازها الأول ، SUV Neta N01، في معرض قوانغتشو للسيارات، بسعر أقل من 80 ألف يوان (11145 دولارًا). تلقى N01 50000 طلب قبل شحنه، ولكن كل هذه الطلبات تقريبًا كانت من عملاء الشركات، ومعظمهم من وكالات السفر. في الواقع، في عام 2019، شكلت مبيعات الشركات والحكومة 50٪ من إجمالي مبيعات شركة Hozon Auto.

في عام 2021، أكملت Hozon Auto جولة D من التمويل بحوالي 10 مليارات يوان (1.39 مليار دولار)، بقيادة شركة Qihoo 360 ، وهي شركة لأمن الإنترنت، ومديرها التنفيذي Zhōu Hóngyī ، الذي ضخ رأس المال في Hozon Auto وتسهيل بعض الأمور. من الضائقة المالية للشركة . مع وجود Qihoo 360 على متنها، بدأت Hozon Auto عملية إنتاج نماذج متطورة ، مع إطلاق سيارة Neta V Pro SUV في عام 2021،

وسيارة Neta S سيدان في يوليو 2022، وكلاهما مزود ببرنامج Qihoo 360. ويتميز Neta S أيضًا بمنصة القيادة الذكية من هواوي وتقنية الكشف عن الضوء والمدى (ليدار). كانت Neta V هي السيارة الكهربائية الأكثر مبيعًا للشركة في عام 2022 مع ما يقل قليلاً عن 100000 وحدة.

ادعت شركة Hozon Auto أن سيارتها السيدان Neta S تعمل بتكنولوجيا مطورة ذاتيًا، لكن السيارة في الواقع تحتوي على خليط من البرامج والتكنولوجيا من شركات أخرى. في نوفمبر 2022، أطلقت Hozon Auto علامة تجارية جديدة لتكنولوجيا السيارات الكهربائية تسمى Haozhi الى جانب ثلاثة منتجات جديدة: “منصة الحوسبة الفائقة”، ونظام الدفع الكهربائي، وموسع النطاق. ومع ذلك، فهذه خطوة أولية مبدئية لتطوير التكنولوجيا الخاصة بالعلامة التجارية ولن يتم استخدامها في أي من سيارات Hozon Auto حتى عام 2025 على الأقل .

علاوة على ذلك، لم تتمكن شركة Hozon Auto من دخول أسواق رأس المال: ففي عام 2020، حاولت الشركة الإدراج في بورصة شنغهاي، ومن أوائل عام 2022، حولت تركيزها إلى بورصة هونج كونج – لكن هذه المحاولات باءت بالفشل . ومثل معظم العلامات التجارية الأخرى للسيارات الكهربائية في الصين، فإن Hozon Auto ليست مربحة على الإطلاق: في عام 2021، بلغ إجمالي إيراداتها 5.73 مليار يوان (798.98 مليون دولار) وتكبدت خسارة صافية قدرها 2.90 مليار يوان وفي عامي 2020 و2021، تكبدت شركة Hozon Auto خسارة تراكمية قدرها 4.20 مليار يوان (585.13 مليون دولار).

في أبريل 2023، أطلقت Hozon Auto سيارة Neta GT ، وهي سيارة رياضية كهربائية مبهرجة يتم بيعها بسعر 178800 يوان (25934 دولارًا). تمثل سيارة GT بداية محاولات Hozon Auto لإنتاج سيارات كهربائية من الدرجة الأعلى والابتعاد عن وضعها منخفض الميزانية. وتحاول الشركة الآن أيضًا الدخول في الأسواق الخارجية، وبدأت في بناء أول منشأة إنتاج لها خارج الصين في بانكوك، تايلاند. ومن المقرر أن يدخل المصنع مرحلة الإنتاج في يناير 2024، وسيوفر المركبات لدول الآسيان.

9 – لي أوتو

Li Auto هي الشركة الأولى في قائمة الشركات الناشئة الثلاث الأكثر شهرة في الصين (بصرف النظر عن BYD) المدرجة علنًا في مجال السيارات الكهربائية، والمعروفة مجتمعة باسم Wei Xiao Li بعد الأحرف الأولى من أسمائها الصينية NIO (wèilái)

تأسست شركة Li Auto في عام 2015 ويقع مقرها الرئيسي في بكين. في يونيو 2019، تلقت الشركة مساهمة شخصية تصل إلى 1.96 مليار يوان (285 مليون دولار) من الرئيس التنفيذي لشركة Meituan Wáng Xìng وحوالي 207 مليون يوان (30 مليون دولار) من ByteDance . في 30 يوليو 2020، جمعت شركة Li Auto 7.77 مليار يوان (1.1 مليار دولار) في طرح عام أولي في بورصة ناسداك، وقيمتها بـ 70.70 مليار يوان (10 مليارات دولار).

تنتج الشركة سيارات الدفع الرباعي الكهربائية، وتم تقديم طرازها الأول Li One في أبريل 2019 في معرض شنغهاي للسيارات وتم إطلاقه رسميًا في السوق في مارس 2020. وفي مايو 2021، أطلقت Li Auto نسخة مطورة من Li One مع قدرات وأجهزة القيادة الذاتية المحسنة (إلى جانب الميزات المتميزة مثل المقاعد المدفأة و”الإطارات الهادئة”).

تم بيع Li One بسعر 338000 يوان (حوالي 48900 دولار). على الرغم من إيقاف إنتاجها في أكتوبر 2022، كان طراز Li One هو الطراز الأكثر مبيعًا للشركة في عام 2022 مع ما يقرب من 79000 وحدة، مما وضعها في المرتبة 15 بشكل عام من حيث مبيعات السيارات الكهربائية في الصين.

وفي عام 2022، أطلقت شركة Li Auto طرازين جديدين، L9 في يونيو وL8 في سبتمبر، وكلاهما من سيارات الدفع الرباعي العائلية ذات ستة مقاعد. يتم بيع L9 بسعر حوالي 400 ألف يوان (55200 دولار) وL8، الذي كان من المفترض أن يحل محل Li One، بحوالي 340 ألف يوان (49000 دولار).

هناك بعض الاختلافات بين الطرازين: يحتوي L8 تقريبًا على جميع وظائف Li 9، ولكنه يفتقر إلى مستشعر واحد للكشف عن الضوء والمدى (ليدار) وشاشة خلفية واحدة، ويحتوي على بطارية أصغر قليلاً.

مثل العلامتين التجاريتين الأخريين Wei Xiao Li، واجهت Li Auto مشكلة ربحية كبيرة إلى حد ما. كان صافي الخسارة السنوية الكبيرة للشركة البالغة 2.03 مليار يوان (291.02 مليون دولار) في عام 2022 أكبر بنحو ستة أضعاف من صافي الخسارة البالغة 320 مليون يوان (45.99 مليون دولار) لعام 2021. وعزت الشركة صافي الخسارة الكبيرة بشكل أساسي إلى الجدل الدائر حول استبدال استبدال Li One، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 106.3% في نفقات البحث والتطوير إلى 6.78 مليار يوان (974.52 مليون دولار).

ومع ذلك، حتى الآن في عام 2023، كانت الأمور تتحسن بالنسبة لشركة Li Auto. تم إطلاق أحدث طراز للشركة، L7، في فبراير 2023 ويتم بيعه بالتجزئة بحوالي 320 ألف يوان (46 ألف دولار). هذه السيارة عبارة عن سيارة دفع رباعي ذات خمسة مقاعد مع طلاء حساس للضوء يتحول من الأسود إلى الأحمر إلى البرتقالي خلال النهار، و”مقعد الملكة”، وإمكانية التحول إلى تجربة “تخييم” مع مساحة نوم لعائلة مكونة من ثلاثة.

في مارس وأبريل 2023، باعت شركة Li Auto أكثر من 20000 وحدة شهريًا (مقارنة بشركة NIO التي باعت 6658 وحدة فقط في أبريل وXPeng 7079 وحدة فقط)، وتبدو توقعات مبيعات الشركة لهذا العام مشرقة. في الربع الأول من العام، باعت كل من السيارتين L9 وL8 أكثر من 20 ألف وحدة، مما وضعهما في المركزين الرابع عشر والخامس عشر بشكل عام على قائمة مبيعات السيارات الكهربائية في الصين.

في مايو 2023، أعلنت الشركة عن المزيد من الأخبار الجيدة بربح قدره 933.8 مليون يوان (134.6 مليون دولار) للربع الأول من العام، مما يعني أن Li Auto هي الأولى من بين العلامات التجارية Wei Xiao Li التي اخترقت أخيرًا حاجز الربحية.

10 – جريت وول موتورز

شركة Great Wall Motors (GWM) هي شركة مصنعة مملوكة للقطاع الخاص تأسست في عام 1984 ويقع مقرها الرئيسي في مدينة باودينغ بمقاطعة خبي. باودينغ، بالإضافة إلى سمعتها كواحدة من أكثر المدن تلوثًا في الصين ، فهي أيضًا موقع مركز تنمية منطقة شيونغآن الجديدة، والتي حازت على درجة دكتوراه في التخطيط الحضري. ووصف المرشح بأنه “مزيج من الطبيعة والتكنولوجيا المتقدمة والثقافة” و”تمثيل ملموس وحي لعصر شي الجديد”.

في عام 2021، تم استخدام أسطول مكون من 100 شاحنة هيدروجين من إنتاج شركة FTXT Energy Technology التابعة لشركة GWM لمشروع بناء في منطقة شيونغآن الجديدة. يوضح هذا جانبين بارزين لشركة جريت وول موتورز: تركيزها على بناء الشاحنات (بدأت في بناء الشاحنات، وصنعت الشاحنات فقط بين عامي 1996 و2010)، وغزوتها الأخيرة للمركبات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود (FCEVs) والتي تعمل بالهيدروجين.

تعود جذور شركة جريت وول موتورز إلى عام 1976، عندما أسس وي ديليانج، عم رئيس مجلس الإدارة الحالي لشركة جريت وول موتورز، وي جيانجون ، ورشة لإصلاح المركبات. في تلك السنوات الأولى، أنتجت الشركة سيارات الركاب والشاحنات الصغيرة بكميات صغيرة، تعتمد في الغالب على طرازات نيسان وتويوتا، وتحولت في النهاية إلى التركيز على سيارات الدفع الرباعي.

في عام 2003، أدرجت الشركة في بورصة هونج كونج، وهي أول شركة تصنيع سيارات صينية خاصة تطرح للاكتتاب العام (في عام 2011، تم إدراجها في سوق الأسهم A في شنغهاي). في عام 2011، ترسخت سمعة الشركة باعتبارها “الشركة الرائدة في مجال سيارات الدفع الرباعي” في الصين مع إطلاق سلسلة سيارات الدفع الرباعي من السلسلة H تحت العلامة التجارية الفرعية Haval. تم وصف سلسلة H بأنها “نسخة عالية التقليد من سيارة هوندا CR-V”،

وكانت السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الأكثر مبيعًا في الصين لمدة ثماني سنوات، وبحلول عام 2016، رفعت حجم مبيعات جريت وول موتورز السنوية إلى أكثر من مليون وحدة.

جريت وول علامة دفع رباعي مميزة

ومع ذلك، فإن الولع بسيارات الدفع الرباعي يعني أن شركة جريت وول موتورز كانت بطيئة في تبني السيارات الكهربائية. أطلقت العلامة التجارية الراقية Wey في عام 2016 واستثمرت في إنتاج سلسلة من النماذج الهجينة تحت هذه العلامة التجارية. تم إطلاق العلامة التجارية Ora للمركبات الكهربائية المخصصة لشركة GWM فقط في عام 2018، ولكن نموذجًا واحدًا فقط، وهو السيارة المدمجة Good Cat ، ترك انطباعًا كبيرًا في السوق. في عام 2022،

بلغ إجمالي حجم مبيعات الطرازات الهجينة من شركة جريت وول موتورز 28000 وحدة فقط، بما في ذلك العلامات التجارية Haval وWey. وفي عام 2022، بلغ حجم المبيعات السنوية لعلامة Ora التجارية 104000 وحدة فقط، بانخفاض سنوي قدره 23%. بلغ إجمالي حجم مبيعات جريت وول موتورز في عام 2022 1.06 مليون وحدة، بانخفاض سنوي قدره 17٪.

في وقت متأخر، بدأت شركة جريت وول موتورز الآن في التركيز على السيارات الكهربائية: وفقًا لـ ” استراتيجية 2025 ” التي تم الإعلان عنها في عام 2021، تستهدف الشركة مبيعات عالمية تصل إلى 4 ملايين وحدة في عام 2025، 80٪ منها ستكون مركبات تعمل بالطاقة الجديدة. قامت شركة جريت وول موتورز أيضًا باستكشاف طاقة الهيدروجين اعتبارًا من عام 2015، وأنشأت مركزًا لتكنولوجيا طاقة الهيدروجين في عام 2018، وشركة جديدة، FTXT Energy Technology، في عام 2019.

ومع ذلك، بشكل عام، كافحت شركة جريت وول موتورز للانتقال من تصنيع السيارات التقليدية إلى السيارات الكهربائية، ولا تزال توقعات الشركة في هذا الصدد تبدو مشكوك فيها: في الربع الأول من عام 2023، باعت أورا 17,766 وحدة (وهو ما يمثل الغالبية العظمى من مبيعات الطاقة الجديدة لشركة جريت وول موتورز). ، بانخفاض قدره 47% على أساس سنوي.

11 – نيو NIO

تأسست شركة NIO في نوفمبر 2014 ويقع مقرها الرئيسي في شنغهاي، وهي الشركة الثانية في قائمة الشركات الناشئة الثلاث الأكثر شهرة في الصين (بصرف النظر عن BYD) المدرجة علنًا في مجال السيارات الكهربائية، والمعروفة مجتمعة باسم Wei Xiao Li بعد الأحرف الأولى من أسمائها الصينية: NIO wèilái)، XPeng xiɎopéng qìchē)، و Li Auto lƐxiɎng qìchē).

تم إطلاق الشركة من قبل الرئيس التنفيذي ويليام لي Là Bīn) بدعم من العديد من المديرين التنفيذيين الآخرين في مجال التكنولوجيا، أبرزهم الرئيس التنفيذي لشركة JD.com ، وباستثمارات من Tencent و Baidu وSequoia وWarburg Pincus، من بين آخرين. في عام 2018، قامت شركة NIO بطرح عام أولي في بورصة نيويورك، حيث جمعت 12.52 مليار يوان (1.8 مليار دولار أمريكي)، وأجرت عمليات إدراج أخرى في بورصة هونج كونج في مارس 2022، وفي بورصة سنغافورة المحدودة في مايو 2022.

في نوفمبر 2016، عقدت شركة NIO أول مؤتمر صحفي أجنبي لها في لندن، أعلنت خلاله الشركة عن اسم علامتها التجارية الإنجليزية “NIO”، وهو شعار جديد (مع عنصرين يصوران “السماء” و”الأرض” يمثلان “الرؤية” و”العمل” )، وأطلقت أول “سيارة كهربائية خارقة”، وهي EP9.

بصرف النظر عن EP9، أطلقت NIO سيارتي سيدان كهربائيتين بالكامل، ET5 وET7، وخمس سيارات الدفع الرباعي، وسيارات الدفع الرباعي الكوبيه EC6 وEC7 وسيارات الدفع الرباعي المتوسطة والكبيرة ES6 وES7 وES8. بالإضافة إلى ذلك، في عام 2017، عرضت شركة NIO نموذجًا أوليًا للسيارة النموذجية، Eve، والتي تم وصفها بأنها “جزء من مكوك الفضاء، وجزء آخر غرفة معيشة”، والتي ستتمتع بقدرات قيادة ذاتية بالكامل. وكانت الشركة قد خططت في الأصل لإطلاق جهاز Eve في الأسواق عام 2020، لكن ذلك لم يحدث بعد.

في ديسمبر 2022، أطلقت NIO سيارة الكوبيه SUV EC7 وسيارة الدفع الرباعي كاملة الحجم ES8، والمتاحة للشراء في الصين اعتبارًا من مايو ويونيو 2023، على التوالي. كان الهدف من سيارة ES7، التي تم إطلاقها في عام 2022، هو الاستفادة من جنون التخييم الذي كان يجتاح الصين، وكانت أول سيارة ركاب في الصين يمكنها سحب المركبات الترفيهية والمقطورات بشكل قانوني.

في أغسطس 2022، خضعت ES8 لاختبار 1000 كيلومتر (621 ميلًا) في النرويج ، حيث يتم قيادة السيارة الكهربائية هذه المسافة ومراقبة أدائها عن كثب. أكملت ES8 المسافة المطلوبة في تسع ساعات فقط، وهو أفضل وقت تم تسجيله للمركبة الكهربائية على الإطلاق وأقصر بكثير من أفضل موديلات تيسلا وغيرها من سيارات الدفع الرباعي الكهربائية. بالإضافة إلى ذلك، تطلبت ES8 ثلاث عمليات تبديل للبطارية فقط على طول الطريق.

المفهوم الأخير لتبديل البطارية هو المفتاح لاستراتيجية NIO. NIO هي العلامة التجارية الصينية للمركبات الكهربائية التي غامرت في مسار تبديل البطاريات الكهربائية، واستثمرت أموالًا كبيرة لبناء شبكتها الخاصة من محطات التبديل . اعتبارًا من سبتمبر 2022، كان لدى الشركة أكثر من 1100 محطة تبديل في جميع أنحاء الصين قامت بتبديل ما مجموعه 12 مليون بطارية. وبحلول عام 2025، تخطط شركة NIO ليكون لديها إجمالي 3000 محطة لتبديل البطاريات في الصين.

في عام 2021، بدأت NIO في دخول الأسواق العالمية بدءًا من النرويج في مايو من ذلك العام، بما في ذلك محطتين لتبديل البطاريات وصالة عرض بمساحة 2150 مترًا مربعًا (23142 قدمًا مربعًا)، ومساحة للاجتماعات، ومقهى (المعروف باسم NIO House). في أوسلو. وفقًا للرئيس التنفيذي ويليام لي،

اختارت الشركة النرويج لأن هذا البلد وشركة NIO “لديهما رؤية مشتركة عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على الطاقة والابتكار”. في سبتمبر 2022، بدأت شركة NIO عملياتها في مصنع مساحته 10000 متر مربع (107639 قدم مربع) في بياتورباغي، على بعد 20 كيلومترًا (12.4 ميلًا) غرب بودابست، المجر، حيث ستقوم الشركة بتزويد أوروبا بمحطات تبديل البطاريات. وتخطط شركة NIO لتشغيل ما مجموعه 1000 منشأة من هذا القبيل خارج الصين، معظمها في أوروبا، بحلول عام 2025.

في أكتوبر 2022، أعلنت شركة NIO عن دخولها إلى ألمانيا وهولندا والدنمارك والسويد بسيارات السيدان ET5 وET7، وسيارة الدفع الرباعي ES7. وشمل ذلك إنشاء المزيد من منازل NIO في العديد من المدن الأوروبية، بما في ذلك هامبورغ وفرانكفورت ودوسلدورف وأمستردام وروتردام وكوبنهاغن، بالإضافة إلى 83 من هذه الأماكن التي تمتلكها الشركة بالفعل. ومع ذلك، لم يكن سجل مبيعات NIO في النرويج مشجعًا، وفي عام 2022، لم يكن أي من طرازات NIO مدرجًا في قائمة أفضل 20 علامة تجارية للسيارات الكهربائية في هذا البلد.

مع محطات مبادلة البطاريات الباهظة الثمن واستراتيجية الدخول إلى السوق الأوروبية ذات الأصول الثقيلة، عانت النتيجة النهائية لشركة NIO لسنوات ويبدو أن الشركة بعيدة أكثر من أي وقت مضى عن تحقيق الربح. وفي عام 2022، أعلنت شركة NIO عن خسارة صافية قدرها 2.09 مليار يوان (299.74 مليون دولار أمريكي)، وهو ما يزيد بنسبة 260٪ تقريبًا عن عام 2021.

12 – اكس بنج

تأسست XPeng في أغسطس 2014 من قبل المديرين التنفيذيين السابقين لمجموعة قوانغتشو للسيارات (GAC) Xià Héng وHé Tāo ، جنبًا إلى جنب مع مستثمر ملاك والرئيس التنفيذي اللاحق شبه مسمى Hé Xiignopéng ، مؤسس شركة متصفح الهاتف المحمول الصينية UCWeb UC ( التي استحوذت عليها شركة علي بابا في يونيو 2014 فيما كان في ذلك الوقت أكبر صفقة على الإطلاق في صناعة الإنترنت في الصين

يقع المقر الرئيسي لشركة XPeng في قوانغتشو ولها مكاتب رئيسية في بكين وشانغهاي ووادي السيليكون وسان دييغو وأمستردام، ومصانع تصنيع في تشاوتشينغ وقوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ.

في نوفمبر 2019، أكملت XPeng جولة تمويل من السلسلة C بقيمة 2.81 مليار يوان (400 مليون دولار) مع مستثمرين من بينهم Xiaomi . في أغسطس 2020، تم إدراج XPeng في بورصة نيويورك من خلال طرح عام أولي جمع 10.46 مليار يوان (1.5 مليار دولار). وفي يوليو 2021، قامت الشركة بإدراج مزدوج في بورصة هونج كونج، حيث جمعت 11.62 مليار يوان (1.8 مليار دولار).

تقوم الشركة بتصنيع سيارات الدفع الرباعي بموديلات تبدأ بالحرف G الأولي ، وسيارات السيدان بموديلات تبدأ بالحرف P الأولي . تم إطلاق الطراز الأول للشركة، سيارة الدفع الرباعي G3، في نوفمبر 2018، تليها سيارة السيدان P7 في أبريل 2019، مع بدء عمليات التسليم في يونيو 2020. وفي عام 2022،

سيتم إطلاق سيارة P7 سيدان، مع برنامج XSmart الخاص بها (الذي تدعي الشركة أنه موجود على كان نظام مساعدة القيادة الذاتية XPilot (الذي اعتبره البعض أكثر تقدمًا من أنظمة القيادة للموديلات الأجنبية مثل Audi e-tron) هو الطراز الأكثر مبيعًا للشركة، حيث تم شحن ما يقرب من 60.000 وحدة. .

وفي مارس 2023، أطلقت الشركة نسخة جديدة من P7 تحت اسم جديد P7i، مع ترقيات كبيرة من حيث التصميم الداخلي والاتصال ومساعدة السائق والأداء والمدى وسرعة الشحن. استحوذ الطراز P7 باستمرار على الحصة الكبرى من إجمالي مبيعات XPeng: من يناير 2021 إلى أبريل 2023، كان هذا الطراز هو البائع الشهري الأفضل للشركة كل شهر باستثناء ثلاثة أشهر فقط.

في معرض شنغهاي للسيارات في أبريل 2023، أطلقت XPeng سيارتها G6 كوبيه SUV ، وهو النموذج الأول الذي يتم تصنيعه عن طريق بنية المنصة الكهربائية الذكية (SEPA) 2.0 الخاصة بالشركة، والتي يقال إنها تحتوي بشكل أساسي على نفس الأساس الذي تستخدمه Tesla. بالنسبة للطراز Y، على سبيل المثال، يتم ربط المصبوبات السفلية الأمامية والخلفية الكبيرة المكونة من قطعة واحدة في المنتصف بواسطة حزمة بطارية ضخمة.

سيكون سعر G6 أقل بقليل من 210.000 يوان (30.000 دولار)، أي أقل بحوالي 10.000 دولار من أرخص طراز Y الذي تم تصنيعه في شنغهاي. وبعبارة أخرى، فإن G6 هي في الأساس نسخة من الطراز Y، كما أشار بعض خبراء الصناعة .. وتأمل الشركة أن تحقق G6 نتائج أفضل من سيارات الدفع الرباعي السابقة، G9، التي تم إطلاقها في سبتمبر 2022

ولم تدخل أبدًا القائمة الشهرية التي تضم 150 سيارة كهربائية الأكثر مبيعًا في الصين. بشكل عام، كانت مبيعات XPeng الشهرية أقل من 12000 وحدة منذ يونيو 2022، وكانت المبيعات الشهرية من يناير إلى أبريل 2023 أقل من 8000 وحدة.

في أكتوبر 2022، أطلقت XPeng نظام قيادة شبه مستقل جديد يسمى XNGP ، والذي يمكّن السيارة من القيام ببعض وظائف القيادة تلقائيًا ولكن لا يزال يتطلب سائقًا خلف عجلة القيادة. حل XNGP محل نظام XPilot، وهو رد XPeng على الطيار الآلي في Tesla. وبحلول عام 2024، تخطط الشركة لتوفير ميزات القيادة شبه الذاتية في جميع المدن الرئيسية في الصين.

استثمرت XPeng أيضًا في السيارات الطائرة . في عام 2013، أنشأت الشركة شركة XPeng AeroHT鹏، التي تصف نفسها بأنها “أكبر شركة للسيارات الطائرة في آسيا”. في أكتوبر 2022، أكملت طائرة AeroHT X2، وهي طائرة كهربائية ذات مقعدين للإقلاع والهبوط العمودي (eVTOL) مزودة بثماني مراوح، أول رحلة تجريبية لها في دبي. في نهاية شهر أكتوبر،

قامت طائرة AeroHT X3، وهي طائرة تزن طنين وتبدو وكأنها سيارة مزودة بأربعة دوارات مزدوجة، بأول رحلة تجريبية لها. في يوليو 2022، أعلنت AeroHT أنه تم الانتهاء من خطوط الإنتاج التجريبية لـ X2 وX3، وتخطط الشركة لبدء الإنتاج الضخم في عام 2024. وسيتراوح سعر X2 بين حوالي 881.760-1.65 مليون يوان (126.000-236.000 دولار أمريكي)، في حين أن سيبلغ سعر X3 حوالي 979.734 يوان (140.000 دولار).

كل هذه الأنشطة كلفت XPeng الكثير من المال، وهي بعيدة أكثر من معظمها عن أي علامة على الربحية. من عام 2018 إلى عام 2022، سجلت XPeng خسارة صافية تراكمية قدرها 21.82 مليار يوان (3.16 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يمثل خسارة صافية سنوية متوسطة قدرها 4.36 مليار يوان (633.69 مليون دولار أمريكي).

13 – ليبموتور

هي شركة تبيع منتجات وخدمات المراقبة بالفيديو، وهي اليوم واحدة من الشركات الرائدة في مجال معدات المراقبة في العالم. تم إدراج داهوا في بورصة شنتشن للأوراق المالية في عام 2008، وتبلغ قيمتها السوقية حاليًا حوالي 70 مليار يوان (10 مليارات دولار). في عام 2021، أفاد موقع أخبار صناعة المراقبة IPVM أن داهوا كانت تستخدم كاميرات وبرامج المراقبة لتقديم “تحذيرات الأويغور في الوقت الفعلي” للشرطة الصينية، كما هو موضح في الوثائق الفنية الخاصة بشركة داهوا.

وفي داهوا، لاحظ المؤسسان تشو وفو الاتجاه الواضح لصناعة السيارات نحو الكهرباء والطاقة الحاسوبية، وكذلك الكاميرات المثبتة على المركبات للقيادة الذاتية. لذلك في عام 2015، قاموا بإنشاء مصنع لشركة Leapmotor في جينهوا، مقاطعة تشجيانغ، وتم تمويل الشركة في البداية من قبل داهوا. من عام 2016 إلى عام 2019، حصلت Leapmotor على خمس جولات من التمويل جمعت حوالي 3 مليارات يوان (418.35 مليون دولار)، وفي عام 2021، جمعت Leapmotor 8.8 مليار يوان أخرى (1.22 مليار دولار).

قامت الشركة في البداية بتصنيع السيارات بالتعاون مع Changjiang Auto ولكن في أوائل عام 2021، استحوذت Leapmotor على خط الإنتاج والتجميع الكامل لشركة Changjiang. أصدرت الشركة أربعة طرازات كهربائية بالكامل حتى الآن، S01 كوبيه، وT03 هاتشباك، وC11 SUV، وC01 سيدان، والتي تم إصدارها رسميًا في 28 سبتمبر 2022، أي قبل يوم من طرح الشركة للاكتتاب العام في هونغ كونغ.

ومع ذلك، لم يسير الاكتتاب العام على ما يرام، لأنه على الرغم من أنه جمع 5.77 مليار يوان (800 مليون دولار)، إلا أن الشركة كانت تستهدف في الأصل 10.82 مليار يوان (1.5 مليار دولار). بعد اليوم الأول من التداول، أنهى سهم Leapmotor عند 31.90 دولار هونج كونج (4.06 دولار أمريكي)، بانخفاض قدره 33.5٪ عن سعر الافتتاح،

والذي كان أسوأ أداء في اليوم الأول للاكتتاب العام الأولي في هونج كونج فوق 3.60 مليار يوان (500 مليون دولار أمريكي ) في سِجِلّ. ومع ذلك، بحلول نهاية مارس 2023، استعاد سهم Leapmotor جميع خسائره تقريبًا منذ طرحه للاكتتاب العام، مع مكاسب تراكمية بلغت حوالي 27٪ في ذلك الشهر

وحده.

زادت إيرادات Leapmotor بشكل مطرد على مر السنين، من 117 مليون يوان (16.31 مليون دولار) في عام 2019 إلى 3.13 مليار يوان (436.76 مليون دولار) في عام 2021، ثم قفزة كبيرة في عام 2022 إلى 12.40 مليار يوان (1.80 مليار دولار). لكن كذلك الحال بالنسبة لصافي خسائر الشركة، من 901 مليون يوان (125.64 مليون دولار) في عام 2019 إلى 2.84 مليار يوان (396.88 مليون دولار) في عام 2021، ثم تضاعف آخر إلى 5.10 مليار يوان (740.80 مليون دولار) في عام 2022.

على الرغم من أن شركة Leapmotor تدعي أنها تستهدف السوق المتوسطة إلى الراقية، إلا أن سياراتها في الواقع تقع في الحد الأدنى من السوق. وتخطط الشركة لإطلاق سبعة نماذج كهربائية جديدة حتى نهاية عام 2025 في القطاعات المتوسطة إلى الراقية من السوق، وفي ذلك الوقت تريد تحقيق مبيعات سنوية تبلغ 800000 وحدة –

وهو هدف طموح للغاية بالنظر إلى أن مبيعات 2022 كانت ما يزيد قليلاً عن 100.000 وحدة. تم احتساب معظم هذه المبيعات بواسطة السيارة الكهربائية الصغيرة للشركة، T03 هاتشباك في النطاق السعري الذي يتراوح بين 69000-85000 يوان (9600-11900 دولار).

من يناير إلى أبريل 2023، كانت مبيعات Leapmotor بطيئة، وكان أبريل أفضل شهر على الإطلاق مع 8726 وحدة . في يناير 2023، صرح الرئيس التنفيذي تشو جيانغ مينغ أن الشركة سيتعين عليها بيع 400000 إلى 500000 وحدة سنويًا للوصول إلى نقطة التعادل.

على الرغم من أن الشركة تدعي أن لديها قدرات بحثية مستقلة تمامًا في جميع أجزاء عملية تصنيع السيارات الكهربائية، فإن استثمار Leapmotor التراكمي في البحث والتطوير بأقل من 1.4 مليار يوان (195.23 مليون دولار) من عام 2019 إلى عام 2021 هو أقل بكثير من 3 مليارات إلى 4 مليارات دولار. مليار يوان تنفقها العلامات التجارية الثلاث Wei Xiao Li على البحث والتطوير

كل عام. يمثل النقص النسبي في استثمار Leapmotor في البحث والتطوير مصدر قلق خاص لشركة السيارات الكهربائية لأنه، كما قال أحد المحللين ، بالنسبة لمصنعي مركبات الوقود التقليدية، من السهل بناء “أريكة على أربع عجلات”، ولكن بالنسبة لشركات السيارات الكهربائية، الأمر صعب من الأصعب بكثير بناء “كمبيوتر على أربع عجلات”.

اعتبارًا من نهاية يوليو 2022، كان لدى Leapmotor 443 متجرًا في 151 مدينة في الصين، وتخطط الشركة لافتتاح أول متجر رئيسي لها في أوروبا في عام 2023. وتهدف Leapmotor الآن إلى تحويل تركيزها إلى القطاعات المتوسطة إلى الراقية من سوق السيارات الكهربائية في الصين،

على سبيل المثال، 150 ألف يوان (حوالي 20 ألف دولار) إلى 300 ألف يوان (ما يزيد قليلاً عن 40 ألف دولار). تعتمد الكثير من آمال الشركة الآن على سيارة C11 SUV (بسعر يصل إلى 200000 يوان أو 27900 دولار) وسيارة السيدان C01 الجديدة تمامًا (بسعر يصل إلى 270000 يوان أو 37700 دولار). من فبراير إلى أبريل 2023، كان C11 هو الطراز الأكثر مبيعًا لشركة Leapmotor، حيث تم شحن 6,146 وحدة في أبريل (70% من إجمالي مبيعات الشركة في ذلك الشهر)، لكن C01 لم يحدث حتى الآن تأثيرًا كبيرًا على السوق، حيث تم شحن 1,126 وحدة فقط.

14 – فاو فولكس فاجن

15 – سايك فولكس فاجن

تأسست شركة SAIC VW في أكتوبر 1984 مع شركة SAIC ، إحدى شركات تصنيع السيارات الأربع الكبرى في الصين، وهي أول مشروع مشترك أنشأته مجموعة السيارات الألمانية فولكس فاجن (VW) في الصين . الثانية، FAW VW، تأسست في عام 1991 مع مجموعة FAW ، وهي إحدى الشركات الأربع الكبرى الأخرى في الصين، والثالثة، VW Anhui مع مجموعة Jianghuai Automobile Group (JAC) 江، تأسست في عام 2017. تصل حصتها إلى 75% في عام 2020،

وهي شركة تصنيع سيارات كهربائية مخصصة، على الرغم من أن جميع المشاريع المشتركة الثلاثة تنتج سيارات كهربائية. في أبريل 2023، أعلنت شركة فولكس فاجناستثمار جديد بقيمة 7.69 مليار يوان (1.1 مليار دولار) لتأسيس شركة جديدة باسم المشروع “100%TechCo” في مدينة خفي بمقاطعة آنهوي، لتطوير السيارات الكهربائية ودمج أعمال المشاريع المشتركة الثلاثة لشركة فولكس فاجن في الصين في مجال البحث والتطوير.

SAIC VW هو ثاني أقدم مشروع مشترك أجنبي لصناعة السيارات في الصين، ولم يسبقه سوى شركة جيب (أغلقت جيب منذ ذلك الحين آخر مصنع لها في الصين، بحجة التدخل الحكومي ). منذ أن دخلت شركة فولكس فاجن الصين في الثمانينيات، تصدرت سياراتها قوائم المبيعات عاما بعد عام. على سبيل المثال، أصبحت سانتانا (النسخة السيدان من باسات) المنسية في أوروبا، مركبة أسطورية في الصين .

ومع ذلك، اعتبارًا من عام 2019، عندما باعت شركة فولكس فاجن 4.23 مليون سيارة في الصين، انخفضت مبيعات الشركة في البلاد بشكل مطرد، حيث انخفضت بنسبة 9.1٪ في عام 2020 وبنسبة 14.1٪ أخرى في عام 2021. وبما أن سوق السيارات الكهربائية في الصين أصبح الأكبر في العالم في عام 2015، كانت شركة فولكس فاجن بطيئة في التحول إلى الكهرباء،

ووجدت نفسها متعثرة في الصين. بدأت شركة فولكس فاجن في بيع أول سيارة كهربائية لها في الصين في عام 2020، وهي ID.4 SUV، واعتبارًا من عام 2021، ID.3 هاتشباك المدمجة وID.6 SUV. ومن إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية المخططة للشركة البالغة 1.5 مليون سيارة كهربائية بحلول عام 2025، من المقرر أن يكون 500000 منها من طرازات ID.4.

فولكس في الصين

في يوليو 2021، أعلنت مجموعة فولكس فاجن عن استراتيجيتها الجديدة للسيارات مع خطة لجعل السيارات الكهربائية تمثل 50% من إجمالي الإنتاج بحلول عام 2030 وحوالي 100% بحلول عام 2040. وفي مارس 2023، أعلنت مجموعة فولكس فاجن عن خطط لاستثمار 180 مليار يورو (192.6 مليار دولار) بين عامي 2023 و2027، وسيذهب ثلثاها نحو “الكهربة والرقمنة”. وبموجب هذه الخطة الجديدة، تهدف شركة فولكس فاجن إلى أن تكون 70% من إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا بحلول عام 2030 و50% في الولايات المتحدة والصين.

قامت شركة فولكس فاجن وشركتها التابعة أودي باستثمارات كبيرة في الصين وشركة FAW لتصنيع السيارات الكهربائية. في عام 2020، وقعت أودي وFAW اتفاقية لإنشاء إنتاج في الصين لمنصة Audi Premium Platform Electric (PPE) التي ستقوم بتصنيع العديد من طرازات Audi EV للسوق الصينية اعتبارًا من عام 2024 فصاعدًا.

وفي فبراير 2022، تلقت أودي وFAW موافقة من السلطات الصينية لبدء بناء مصنع للسيارات الكهربائية بقيمة 21 مليار يوان (3.3 مليار دولار) في مقاطعة جيلين، ومن المقرر أن يدخل الإنتاج في ديسمبر 2024 بقدرة سنوية تبلغ 150 ألف سيارة.

في عام 2022، أعلنت شركة فولكس فاجن عن انخفاض إجمالي في المبيعات في الصين بنسبة 3.6% إلى 3.18 مليون وحدة، ولكن زيادة بنسبة 68% في مبيعات السيارات الكهربائية الكاملة إلى 155.700 وحدة، وهو ثاني أكبر سوق للسيارات الكهربائية، مقارنة بمبيعات السيارات الكهربائية البالغة 352.000 وحدة في عام 2022. أوروبا، والتي ارتفعت بنسبة 13.4% على أساس سنوي.

ومع ذلك، في الربع الأول من عام 2023، انخفضت مبيعات السيارات الكهربائية لشركة فولكس فاجن في الصين (كما ذكرت الشركة) بشكل كبير ، حيث انخفضت بنسبة 25.4٪ على أساس سنوي إلى 21500 وحدة، مقارنة بزيادة قدرها 68.1٪ على أساس سنوي إلى 21.500 وحدة. 98300 في أوروبا. ومن يناير إلى أبريل 2023، لم تتمكن أي سيارة فولكس فاجن واحدة من بيع أكثر من 10000 وحدة في الصين. كانت سيارة ID.3 هي الأكثر مبيعًا بشكل عام، حيث احتلت المرتبة 35 بين جميع السيارات الكهربائية في الصين بـ 9,290 وحدة.

أحد أسباب ضعف سجل المبيعات الأخير لنماذج ID في الصين هو البرمجيات، وهو ما يدل على كفاح شركة فولكس فاجن للانتقال إلى الكهرباء. بدءًا من يونيو 2021، بدأ عملاء ID في الصين في تحميل مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر تجارب مرهقة للغاية أثناء القيادة، بما في ذلك تعتيم شاشات التحكم في السيارة ولوحات العدادات، وعدم استجابة مقابض التروس ودواسات الوقود.

ثم، في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2022، ظهرت رسالة مفتوحة على الإنترنت في الصين بعنوان “رسالة إلى SAIC-VW”. اشتكت الرسالة من شاشات التحكم والملاحة التي “تصاب بالجنون” في سيارات الهوية، وانتقدت شركة فولكس فاجن بشدة لإهانة الثقة التي وضعها العملاء الصينيون فيها كعلامة تجارية جديرة بالثقة ولها تاريخ يمتد إلى قرن من الزمان.

في الواقع، عانت شركة فولكس فاجن منذ فترة طويلة مع البرمجيات . نظام برنامج Modularer Infotainment Baukasten الخاص بالشركة به الكثير من الأخطاء: في يوليو 2022، اضطرت شركة فولكس فاجن إلى تأجيل إطلاق العديد من الطرازات الجديدة بسبب مشاكل في البرنامج. والواقع أن استمرار المشاكل البرمجية كان عاملاً حاسماً في إقالة هربرت ديس من منصب الرئيس التنفيذي في يوليو/تموز. وبحسب ما ورد أزعج ديس عائلات بورش وبيش بإلقاء اللوم على بورش وأودي لتعريض مشروع كارياد للخطر.

في 1 سبتمبر 2022، تولى أوليفر بلوم منصب الرئيس التنفيذي الجديد ، وأشار بوضوح في يومه الأول إلى أن شركة فولكس فاجن ستكثف تطوير السيارات الكهربائية. اتخذ Blume على الفور القرار الحاسم بإنهاء سياسة Diess المتمثلة في استخدام البرامج المطورة ذاتيًا فقط. في أكتوبر، أعلنت شركة كارياد عن استثمار بقيمة 19.36 مليار يوان (2.47 مليار دولار) في مشروع مشترك جديد مع شركة Horizon Robotics (مع شركة فولكس فاجن التي تمتلك 60٪)، وهي شركة تطوير برمجيات صينية تركز على أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) والقيادة الذاتية.

