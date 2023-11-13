10 أسباب تجعل السيارات الهجينة أفضل من السيارات الكهربائية

دبي - كتب محمد فتوح - نعم ، السيارات الكهربائية الهجينة هي الخيار الأفضل ، وليس من الصواب اعتبار السيارات الكهربائية بالكامل هي الحل المستقبلي .. تعد المركبات الكهربائية الهجينة (PHEV) بأن تكون المفتاح الذي يتغلب على عيوب مجموعة نقل الحركة الكهربائية حصريًا من خلال دمجها مع شبكة الأمان الموثوقة لمحرك الاحتراق الداخلي .

ومع إمكانية استخدام الوقود الاصطناعي وارتفاع تكلفة مجموعات نقل الحركة في السيارات الكهربائية، يمكن أن تثبت السيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEV) التي تتمتع بمرونة القطارات ثنائية الطاقة أنها الحل الأفضل لأولئك الذين يريدون الأفضل في كلا العالمين.

يعد المد المتزايد للمركبات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEV) دليلاً على أن هذه التكنولوجيا هي الأفضل في كلا العالمين، لذا إليكم 10 أسباب تجعلنا نعتقد أن المركبات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEV) يمكن أن تكون رهانًا أفضل في المخطط الأكبر للأشياء عند مقارنتها بالمركبات الكهربائية

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10 – الكهربائية الهجينة : بطاريات أصغر ومرونة أكثر

يلعب الوزن دورًا بالغ الأهمية في تحديد الديناميكيات العامة للمركبة، وباختصار، الوزن الزائد يعني المزيد من المشاكل، ولا يمكن إنكار أن السيارات الكهربائية الحديثة هي من بين أكثر المركبات سمنة على الطرق اليوم. تحتوي السيارات الكهربائية الهجينة عادةً على حزم بطاريات أصغر من السيارات الكهربائية التقليدية، مما يجعلها أكثر مرونة وأسهل في التعامل معها في معظم المواقف.

يعد الكبح مجالًا آخر تبرز فيه ميزة وزن السيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEV) مقارنة بالمركبات الكهربائية. بالإضافة إلى الوزن الأقل، يمكن لسيارة PHEV الاستفادة من فرملة المحرك وقوة الحزام من نظام الكبح المتجدد لتحقيق أقصى قدر من الفعالية. أداء السيارات PHEV المزودة بأكثر من محرك مثل سيارة فيراري SF90ويمكن لسيارة McLaren Artura القادمة أداء توجيه دقيق لعزم الدوران وتحسين التعامل مع السيارة بسرعة عالية وخفة الحركة بشكل عام

9 – الكهربائية الهجينة : الخيار الأفضل للبيئة

تجمع سيارات مثل شيفروليه كورفيت E-Ray 2023 وسيارة BMW XM SUV 2023 التي تم إطلاقها مؤخرًا بين قوة محرك V8 ومزايا مجموعة نقل الحركة المكهربة. يمكن لـ XM السفر بالطاقة الكهربائية وحدها لمسافة تصل إلى 55 ميلاً بفضل حزمة بطارية تبلغ 29.4 كيلووات في الساعة، ويمكن للمحرك الكهربائي بقدرة 145 كيلووات في الساعة الذي يحمل قوة 197 حصانًا دفع هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات العملاقة إلى سرعة 87 ميلاً في الساعة باستخدام الطاقة الكهربائية وحدها

ثم هناك محرك V8 مزدوج التوربو سعة 4.4 لتر والذي تم تجربته واختباره والذي يتم مشاركته مع M5 CS. والنتيجة هي قوة إجمالية تبلغ 653 حصانًا و590 رطلًا من عزم الدوران وهدير محرك V-8، كل ذلك في سيارة دفع رباعي معقولة كاملة الحجم.

النظام الكهربائي للأشعة الإلكترونية في أقل إثارة للإعجاب بكثير بفضل حزمة البطارية التي تبلغ سعتها 1.1 كيلووات في الساعة ومدى كهربائي يبلغ 4 أميال فقط. لكن أضف محرك V-8 سعة 6.2 لترًا بسحب الهواء الطبيعي إلى المزيج ووقتًا قدره 2.5 ثانية من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة، كل ذلك بسعر أقل من 110.000 دولار مما يجعل هذه السيارة الهجينة فائقة الجودة.

حتى شركات صناعة السيارات الفاخرة مثل بنتلي قد انضمت إلى سيارة Flying Spur PHEV موديل 2023 والتي تجمع بين محرك V6 مزدوج التوربو ومحرك كهربائي. إن القدرة على الاستمتاع بهذه المحركات المتطورة مع المزايا الإضافية لمجموعة نقل الحركة الكهربائية تجعلها خيارًا مثاليًا لرؤوس البنزين.

8 – الكهربائية الهجينة : ميزة مدي السير الأكبر

أكبر عقبة أمام كهربة هو القلق من المدى الذي يظهر في نواح كثيرة ويعتمد على مجموعة من العوامل. وتشمل هذه البنية التحتية للشحن المتزعزعة، وحزم البطاريات الصغيرة، وأوقات الشحن الطويلة التي لا نهاية لها من بين أشياء أخرى. لذلك بالنسبة لأولئك الذين يريدون فوائد السيارة الكهربائية في البيئات الحضرية دون أي قيود، يبدو أن السيارة الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEV) هي الحل الأمثل.

توفر سيارات مثل BMW 330e الذكية والأنيقة نطاقًا كهربائيًا معقولاً يصل إلى 40 ميلا ًللتجول في المناطق ذات معدلات الازدحام وحركة المرور من الصدمات إلى الصدمات. بالإضافة إلى ذلك، هناك مرونة محرك تيربو رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر والذي لا يمنح هذه الفئة الثالثة PHEV قوة إجمالية تبلغ 249 حصانًا فحسب،

بل الأهم من ذلك هو مرونة مجموعتي نقل الحركة. وهذا يعني أن الأشخاص الذين لم يعتبروا المركبات الكهربائية هي مركبتهم الوحيدة يمكنهم الآن جني فوائد كلا المحركين والاستمتاع بالقيادة مع الانبعاثات عندما يريدون

7 – الكهربائية الهجينة : انخفاض تكاليف صيانة البطارية

تعد البطاريات جزءًا رئيسيًا من المركبات الكهربائية الحديثة، وهي تحدد كل شيء بدءًا من الأداء وحتى عمر السيارة الانتقائية ، وتوفر بطاريات السيارات الكهربائية عمرًا افتراضيًا يبلغ 10 سنوات / 100000 ميل، وبعد ذلك سيتم استبدال مجموعة البطارية بالكامل وسيكون ذلك مكلفًا. يعد تدهور البطارية أيضًا مشكلة رئيسية، على سبيل المثال، يمكن أن تفقد سيارة نيسان ليف عمرها 8 سنوات حوالي 20% من سعة البطارية بسبب التدهور.

تعني حزم البطاريات الأصغر حجمًا في السيارة الكهربائية الهجينة القابلة للتوصيل (PHEV) أن تكلفة حزمة البطارية البديلة ستكون أقل بكثير، ووفقًا للدراية العامة بالسيارات، فإن محرك IC سيبقى على قيد الحياة بسهولة لمدة 10 سنوات / 100000 ميل دون الحاجة إلى أي إصلاح كبير. وحتى عندما تبدأ بطارية السيارة الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEV) التي عمرها عقد من الزمان في التدهور، فلديك دائمًا خيار الاعتماد على المحرك الخاص بك، ولكن لا يمكن قول الشيء نفسه بالنسبة لأصحاب السيارات الكهربائية.

6 – أفضل ما في الكهربائية والهجينة

تشهد صناعة السيارات ككل طفرة مفاجئة في أداء السيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEV)، والتي تشمل كل شيء من سيارة فيراري 296 جي تي بيإلى سانتا في PHEV المتواضعة. فهي تجمع بين الكفاءة وعزم الدوران الفوري لمجموعة نقل الحركة الكهربائية وأصوات وأحاسيس محرك IC.

يمكن للمحرك الكهربائي أن يساعد في سد الفجوات الموجودة في نطاق طاقة محرك IC، من أجل توصيل طاقة أكثر خطية ولا هوادة فيها، كما يمكن للمحركات الكهربائية أيضًا تسهيل توجيه عزم الدوران لتحسين التعامل.

لا يقتصر الأمر على أن أداء السيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEV) أكثر متعة فحسب، بل يمكن أيضًا أن تكون أكثر كفاءة عند قيادتها بقوة. عند القيادة بقوة، يمكن لنظام تجديد البطارية في السيارة الكهربائية الهجينة القابلة للتوصيل (PHEV) استعادة الطاقة أثناء التباطؤ، مما يقلل من كمية الطاقة المطلوبة من محرك البنزين وإعادة استخدام الطاقة التي كانت ستفقد كحرارة واحتكاك أثناء الكبح

5 – عدم الحاجة لمحطات الشحن المتخصصة

على عكس المركبات الكهربائية الحديثة التي تأتي مع وعد بشحن فائق السرعة والذي غالبًا ما يكون مصحوبًا بالحاجة إلى بنية تحتية متخصصة للشحن ، فإن المركبات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEV) لا تتطلب بنية تحتية متخصصة للشحن ويمكن شحن مجموعات البطاريات الأصغر حجمًا باستخدام منافذ منزلية قياسية دون الحاجة إلى التعامل مع المساس بسرعات الشحن

وهذا يعني أنه يمكن للسائقين شحن سياراتهم من منازلهم أو مكاتبهم أو محطات الشحن العامة دون الكثير من المتاعب. يمكن أن تساعد هذه المرونة في تقليل تكلفة الشحن، مما يجعلها في متناول السائقين. لذلك، لا تثبت السيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEV) أنها أرخص في إعادة الشحن فحسب، بل يمكنها أيضًا الشحن بشكل أسرع من السيارات الكهربائية التقليدية في معظم الحالات، مما يعني أنك لن تضطر إلى الانتظار لفترة طويلة للعودة إلى الطريق.

4 – الاستفادة من البدائل البترولية منخفضة الكربون

إن الاعتماد الحالي على الليثيوم والسيليكون في تكنولوجيا السيارات الكهربائية يفرض بعض تحديات الاستدامة، وهذا هو السبب في أن استخدام أنواع الوقود البديلة منخفضة الانبعاثات يمكن أن يأتي في حد ذاته. تتمتع السيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEV) بإمكانية استخدام البدائل البترولية منخفضة الكربون.

وتشمل هذه الوقود الحيوي المنتج من النفايات الحيوية والمواد العضوية الأخرى التي يتم مزجها بعد ذلك مع البنزين أو الديزل بنسب مختلفة. وينبعث من المزيج الناتج كربون أقل بكثير من وقود البنزين والديزل التقليدي.

يعد الوقود الاصطناعي أيضًا بديلاً قابلاً للتطبيق في المستقبل كاختبار أولي تجريه شركات مثل Boschوقد أنتجت كوريتون نتائج واعدة. يتم تصنيع الوقود الاصطناعي عن طريق تحويل الطاقة المتجددة إلى وقود سائل أو غازي، وتستخدم العملية الكهرباء المتجددة والكربون كمواد خام. لذا فإن سيارتك الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEV) تتمتع بإمكانية الاستفادة من مستقبل الوقود مما يجعلها أكثر صداقة للبيئة من السيارات الكهربائية.

3 – عدد أقل من البطاريات في مدافن النفايات

إنها حقيقة راسخة أن السيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEV) بشكل عام تحتوي على حزمة بطارية أصغر بكثير من السيارات الكهربائية ذات الحجم المماثل. وهذا يعني أنه يمكن إعادة استخدام البطارية لفترة أطول قبل الحاجة إلى إعادة تدويرها أو التخلص منها. وحتى إعادة تدوير البطاريات القديمة لا تزال تشكل تحديًا، حيث يتم إعادة تدوير ثلاثة بالمائة فقط من جميع البطاريات على مستوى العالم، وينتهي الأمر بـ 97 بالمائة منها في مدافن النفايات

لذلك، حتى في نهاية دورة حياتها، ستشكل المركبات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEV) نفايات إلكترونية أقل بكثير في مكب النفايات، مقارنة بالمركبات الكهربائية المكافئة. سيسمح PHEV أيضًا لمستخدمه باستخدام بطارية متدهورة قليلاً لفترة أطول حيث يمكن لمحرك IC أن يعمل عند الحاجة. وهذا يجعل السيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEV) أكثر صداقة للبيئة في المخطط الأكبر للأشياء.

2 – سرعات أعلى باستمرار

يميل الهجين الإضافي إلى تعبئة محرك كهربائي أكبر بكثير من المركبات الهجينة المماثلة، مما يعني أنه يمكنه توفير الكثير من عزم الدوران الفوري وتحسين تسارع السيارة بشكل كبير. من ناحية أخرى، تستخدم السيارة الكهربائية التقليدية بطاريات ومحركات أكبر بكثير مما يؤدي إلى تسارع لا يهزم. لكن البطاريات الكبيرة تأتي مع وزن إضافي.

على سبيل المثال، سيارة Tesla Model S، المعروفة بتسارعها المذهل، تحتوي على حزمة بطارية تزن 1200 رطل، وهو ما يزيد ثلاث مرات عن متوسط PHEV الخاص بك. وهذا يعني أن القفزة عن الخط قصيرة الأجل، وتبدأ في فقدان وتيرتها بعد نقطة معينة. يتضافر الصوت المنخفض للمحرك الكهربائي، وحزمة البطارية الأصغر حجمًا والأخف وزنًا، والصوت العالي لمحرك IC لتوفير قوة دفع لا هوادة فيها ولا تتضاءل عند السرعات العالية.

1 – الكهربائية الهجينة أنظف الخيارات

غالبًا ما يرتبط إنتاج البطاريات بالتعدين الأخلاقي والتحديات المتمثلة في توفير مصادر الليثيوم المستدامة لدعم هذا الارتفاع العالمي في الطلب على السيارات الكهربائية. في حين أن كلا النوعين من المركبات يتطلبان التعدين، يمكن اعتبار المركبات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEV) أفضل إلى حد ما لممارسات التعدين المستدامة من المركبات الكهربائية لعدة أسباب.

تعني حزم البطاريات الأصغر حجمًا أنها تتطلب مواد خام أقل لبطارياتها مما يترجم إلى تأثير بيئي أصغر عندما يتعلق الأمر بالمواد الخام المستخدمة في إنتاج البطاريات.

ولا ننسى انبعاثات الغازات الدفيئة والآثار البيئية الأخرى التي تسببها البطارية. عملية الإنتاج التي تشمل تدمير مصادر التعدين، وتلوث المياه، وتلوث التربة. لذلك، من المهم مراعاة دورة الحياة الكاملة للمركبة عند تقييم تأثيرها البيئي والمركبات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن ( PHEV) ببطارياتها الأصغر حجمًا.تشكل خطرا أقل بكثير على البيئة.

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