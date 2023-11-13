دبي - كتب محمد فتوح - قامت إدارات المرور بحملة مرورية لـ ضبط الدراجات آلية المخالفة بمختلف مناطق المملكة. ونتج عن الحملة حجز 784 دراجة نارية مخالفة، وتأتي جهود إدارة المرور بشكل دوري في إطار خطط مرورية يتم العمل بها وتطبيقها على مدار الساعه بمختلف مناطق ومدن المملكة العربية السعودية. ضبط المخالفات في مختلف مناطق المملكة وتأتي هذه الحملة ضمن الجهود المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور في مختلف مناطق المملكة لرصد المخالفات والتجاوزات ، وتهيب إدارات المرور بالجميع للتعاون والإلتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور. إعلان أقرا إيضا المرور يلزم قائدي المركبات الالتزام بالسرعة المحددة بالقرب من المباني التعليمية الكلمات الدلالية: إدارة المرورالحملة المروريةالدراجات الآليهالمخالفات المروريةالمرور السعوديضبط الدراجات

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 784 دراجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سعودى أوتو وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.