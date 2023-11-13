9 نصائح لمنع ارتفاع درجة حرارة السيارة

دبي - كتب محمد فتوح - ارتفاع درجة حرارة السيارة، من أهم المشاكل التي تواجه قائدي السيارات بشكل عام. ولا يرتبط ارتفاع درجة حرارة السيارة بفصل الصيف فقط، فقد يحدث ارتفاع درجة حرارة السيارة أثناء الشتاء لأسباب مختلفة، ويمكن أن يتسبب ذلك في أضرار جسيمة لمحرك السيارة.

لذا، يقدم لك موقع “سعودي أوتو” في هذه المقالة أهم النصائح لمنع ارتفاع درجة حرارة السيارة.. فتابعوا السطور التالية.

كيف تمنع ارتفاع درجة حرارة السيارة؟

فحص والحفاظ على مستويات سوائل تبريد المحرك

تعتبر أبسط طريقة لمنع ارتفاع درجة حرارة السيارة هي مراقبة مستويات سائل التبريد بشكل استباقي. فالاعتياد على القيام بذلك سيساعدك على تجنب المشاكل الخطيرة في المستقبل.

هي مراقبة مستويات سائل التبريد بشكل استباقي. فالاعتياد على القيام بذلك سيساعدك على تجنب المشاكل الخطيرة في المستقبل. وتحتوي العديد من السيارات على خزان لسائل التبريد، ولكن يمكنك أيضًا فحص الرادياتير.

إذا كنت تقود السيارة، اترك المحرك يبرد قبل فحص الرادياتير، لأن إزالة الغطاء مبكرًا قد يكون خطيرًا.

استخدم دائمًا الماء ومضاد التجمد كمبرد، حيث يبرد الماء النقي بشكل أسوأ من خليط الماء المضاد للتجمد الصحيح، وقبل كل شيء مضاد التجمد هو أيضًا حماية ضد الصدأ !. بالمناسبة ، الماء المقطر في المبرد ليس فكرة جيدة، لأنه يتفاعل بقوة ويمكن أن يهاجم مادة نظام التبريد .

تحقق من مستوى سائل تبريد سيارتك بانتظام

يجب أن تجعل هذه عادة. يجب عليك فحص سيارتك بانتظام لمعرفة مستويات سائل التبريد، لذا.. تحقق داخل خزان سائل التبريد أو المبرد.

تأكد من أن مستويات سائل التبريد والمياه مناسبة. وهذه هي الممارسة الأكثر شيوعًا التي يمكن أن تساعدك على منع ارتفاع درجة حرارة السيارة . كما يعد انخفاض مستوى سائل التبريد أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لارتفاع درجة حرارة السيارة . لذا، تأكد من عدم فتح مبرد السيارة إلا عندما يكون محرك سيارتك باردًا.

. كما يعد انخفاض مستوى سائل التبريد أحد الأسباب الأكثر شيوعًا . لذا، تأكد من عدم فتح مبرد السيارة إلا عندما يكون محرك سيارتك باردًا. وإذا كانت سيارتك تعاني من ارتفاع درجة الحرارة وكان مستوى سائل التبريد منخفضًا، فهذا هو السبب على الأرجح. أضف ماءًا إضافيًا خلال أشهر الصيف للمساعدة في الحفاظ على تشغيل المحرك عند درجة الحرارة المناسبة. وستنخفض المستويات بشكل طبيعي أثناء القيادة، لكن التسريبات غالبًا ما تؤدي إلى تسريع العملية وتتسبب في ارتفاع درجة حرارة محرك السيارة .

. افحص أسفل سيارتك بانتظام بحثًا عن علامات التسرب، وقم بمراجعة مركز الصيانة على الفور في حالة الاشتباه في وجود تسرب. ستساعدك إضافة سائل التبريد على تجاوز الأمر، لكن يمكن أن يحدث ضرر طويل المدى إذا تركت التسريبات دون إصلاح.

مراقبة درجة الحرارة وأخذ فترات راحة أثناء السفر

من الضروري أيضًا مراقبة أجهزة قياس درجة الحرارة عن كثب أثناء السفر. من السهل على السائقين التركيز على مقياس الوقود، ولكن الاستجابة بسرعة لتغيرات درجة الحرارة يمكن أن توفر لك الوقت والمال.

كن متيقظًا لزيادة درجات الحرارة على أجهزة القياس الخاصة بك، وقم بالتوقف إذا بدأت سيارتك في السخونة الزائدة، حيث يساعد ركن السيارة في الظل على انخفاض درجات الحرارة بسرعة، ويعد فتح غطاء المحرك طريقة آمنة أخرى للمساعدة في تبريد محرك السيارة.

كن حذرًا عند استخدام الماء لتبريد المحرك من الخارج، حيث يمكن أن تتشقق كتلة المحرك إذا تم تبريده بسرعة كبيرة. إن السماح لمحركك بوقت كافٍ ليبرد قبل القيادة مرة أخرى يمكن أن يساعد في منع حدوث ضرر طويل المدى لمحرك السيارة.

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احتفظ بفحص على مقياس درجة الحرارة

أثناء قيامك برحلة سفر طويلة، فيجب عليك دائمًا التحقق من مقياس درجة الحرارة في سيارتك. ونظرًا لأنك في رحلة طويلة، فسوف تحتاج إلى قطع مسافات طويلة دفعة واحدة. وهذا لا يعني أنك سوف تضحي بصحة محرك سيارتك. لذا فإن أبسط طريقة لمنع ارتفاع درجة حرارة السيارة هي إجراء فحص وعدم السماح لها بتجاوز درجة الحرارة العادية.

إيقاف تشغيل مكيف الهواء لتقليل حمل المحرك

إذا كنت في رحلة طويلة وتشعر أن محرك السيارة على وشك السخونة ولا تريد التوقف بأي حال من الأحوال، فإن أفضل طريقة للخروج هي إيقاف تشغيل مكيف الهواء. سيساعد ذلك محرك سيارتك على التخلص من الحمل الزائد الذي كان يعاني منه نتيجة تشغيل مكيف الهواء المستمر.

سيساعدك هذا على الحفاظ على نفس درجة حرارة التشغيل لفترة طويلة قبل ارتفاع درجة حرارة السيارة. وبدلاً من ذلك، يمكنك أيضًا تشغيل المدفأة بعد فتح النوافذ حتى تتمكن من سحب حرارة المحرك إلى داخل المقصورة ويبرد المحرك بسرعة. قد يكون هذا غير مريح ولكنه يمكن أن يمنع ارتفاع درجة حرارة محرك سيارتك أثناء استمرارك في الحركة.

توقف عندما يبدأ المحرك في السخونة الزائدة

في حالة ارتفاع درجة حرارة السيارة ، فإن الخيار الأكثر أمانًا هو التوقف فورًا. ابحث عن مكان آمن وأوقف السيارة. افتح الغطاء واترك المحرك يبرد.

، فإن الخيار الأكثر أمانًا هو التوقف فورًا. ابحث عن مكان آمن وأوقف السيارة. افتح الغطاء واترك المحرك يبرد. بعد أن يستقر البخار (يستغرق حوالي 15-20 دقيقة)، اسكب بعض الماء فوق المبرد لخفض درجة الحرارة بشكل أكبر. لا تتعجل في وضع الماء لأن ذلك قد يؤدي إلى أسوأ السيناريوهات مثل تشقق كتلة المحرك. قد يكلفك ذلك إصلاحات باهظة لذا ننصحك بالامتناع عن مثل هذه الممارسات.

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تحقق من وجود تسرب لسائل التبريد بالأسفل

إذا قمت بوضع كمية كافية من سائل التبريد والماء في نظام سيارتك وما زلت تواجه ارتفاعًا في درجة حرارة محرك السيارة، فأنت بحاجة إلى فحص نظام تبريد سيارتك على الفور بحثًا عن أي تسربات.

التنظيف الدوري للرادياتير

حتى لو حافظت على مستوى سائل تبريد سيارتك عند المستوى الأمثل، فأنت بحاجة إلى استبداله بشكل دوري.

وتتكون عملية الشطف من تصريف السائل القديم، وتنظيف الخطوط بمركب سائل الشطف، وأخيرًا ملء النظام بسائل تبريد جديد مرة أخرى.

الحفاظ على التحقق من منظم الحرارة

المكون الآخر الذي قد يتم فحصه هو منظم الحرارة. ومنظم الحرارة مسؤول عن تنظيم تدفق سائل التبريد عبر المحرك.

إذا كان لديك خلل في منظم الحرارة، فقد لا يعمل نظام التبريد في سيارتك بشكل صحيح. ننصحك بفحص منظم الحرارة في سيارتك مع مركز الصيانة الخاصة بك.

تحقق من حزام القيادة الخاص بك

عنصر مهم آخر يجب عليك فحصه هو حزام القيادة. إذا انكسر حزام القيادة، فلا توجد مضخة مياه وبالتالي لا يوجد دوران لسائل التبريد.

إذا كان المحرك الخاص بك يسخن بسرعة وفي كل مرة تقوم فيها بتشغيله تقريبًا، فأنت بحاجة إلى فحص حزام القيادة أيضًا.

فحص غطاء الرادياتير بحثًا عن أي تلف

إذا لم يتم تثبيت غطاء الرادياتير بشكل صحيح أو كان معيبًا، فقد يتسبب ذلك في حدوث اختلاف في الضغط الذي يتم به تدوير السائل عبر النظام.

وتوجد مشكلة قد تواجهك وهي انسداد الرادياتير، فإذا تم انسداد الرادياتير وقنوات الماء في كتلة المحرك بالترسبات الكلسية والصدأ بعد سنوات من التشغيل، فلن يمكن تبديد الحرارة المتولدة وتسخن المحرك بشكل زائد . للتنظيف ، يجب شطف الكتلة جيدًا باستخدام عامل تنظيف مذيب للصدأ والكلس . يعمل هذا بشكل أفضل مع إزالة المحرك .

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