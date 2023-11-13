دراسة مفاجأة : السيارات الكهربائية تفقد نصف قيمتها أول 5 سنوات

دبي - كتب محمد فتوح - أظهرت دراسة مؤسسة iSeeCars الأمريكية أن السيارات الكهربائية (EVs) تنخفض قيمتها أكثر من السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي (ICE) والهجينة بعد خمس سنوات من الملكية. ويمكن لهذه الدراسة الخاصة بانخفاض قيمة السيارات في الولايات المتحدة لمدة خمس سنوات أن تثني المزيد من المستهلكين عن التحول للسيارات الكهربائية الكهربائي ، مفضلة عليها السيارات الهجينة .

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انخفاض قيمة السيارات الكهربائية بنسبة 49.1% أول 5 سنوات

ووفقا للدراسة المذكورة ، فإن عوامل مثل الحوافز الكبيرة وتكاليف استبدال البطاريات تؤدي إلى انخفاض كبير في القيمة مقارنة بسيارات البنزين المماثلة. انخفضت قيمة السيارات الكهربائية بنسبة 49.1% في المتوسط خلال خمس سنوات، تليها سيارات الدفع الرباعي والهجينة بنسبة 41.2% و37.4% على التوالي. وهذا يضيف فقط إلى القائمة الطويلة من سلبيات امتلاك السيارة الكهربائية في وقتنا هذا.

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تسلا s الأكثر انخفاضا للقيمة خلال 5 سنوات

إن سيارة Tesla Model S هي السيارة الكهربائية التي تنخفض قيمتها أكثر من غيرها، حيث تفقد في المتوسط 55.5% من قيمتها بعد خمس سنوات. وفي الوقت نفسه، فإن شقيق سيارة السيدان الأصغر، الطراز 3 ، هو الأقل انخفاضًا بين السيارات الكهربائية بمتوسط 42.9%.

وأظهرت الدراسة خمسة نماذج فقط (تيسلا موديل 3، وتسلا موديل إكس، ونيسان ليف، وشفروليه بولت إي في، وتسلا موديل إس)، وهو أمر مفهوم بالنظر إلى أنها تتزامن مع الدراسة التي استمرت خمس سنوات.

بطاريات الحالة الصلبة تحسن وضع السيارات الكهربائية مستقبلا

يمكن أن نشهد انخفاضًا أعلى في السنوات القادمة مع التطور السريع للتقنيات في قطاع السيارات الكهربائية. إحداها هي بطارية الحالة الصلبة التي تدعمها علامات تجارية مثل تويوتا . ومن شأن هذا النوع من البطاريات أن يحسن بشكل كبير نطاق المركبات الكهربائية ووقت الشحن، وهو ما يسخر مما يمكن أن تقدمه معظم النماذج الكهربائية اليوم.

وتشير الدراسة إلى أن السيارات الكهربائية تصبح أقل جاذبية بعد خمس سنوات من امتلاكها. وتعتقد دراسة أخرى أن السيارات الكهربائية أفضل من سيارات البنزين في الانبعاثات فقط إذا تم قيادتها لمسافة تزيد عن 50 ألف ميل. كلما قل عدد الأشخاص الذين يتطلعون إلى شراء السيارات الكهربائية المستعملة، كلما زادت مساهمتها في الانبعاثات الضارة.

بورشه 911 تسجل أدنى انخفاض في القيمة بعد خمس سنوات

بشكل عام، سجلت بورشه 911 أدنى انخفاض في القيمة بعد خمس سنوات من الملكية بنسبة 9.3٪، تليها بورش 718 كايمان (17.6٪) وتويوتا تاكوما (20.4٪). في المقابل، انخفضت قيمة سيارة مازيراتي كواتروبورتي بنسبة 64.5% خلال نفس الإطار الزمني.

هناك أيضًا العديد من الفوائد لقيادة السيارة الكهربائية، ولكن من المفيد معرفة شيء أو اثنين قبل إجراء عملية الشراء، خاصة عند الحديث عن السيارات الكهربائية التي لا تزال تصبح أكثر تكلفة .

مزايا السيارات الهجينة

نعم ، السيارات الكهربائية الهجينة هي الخيار الأفضل ، وليس من الصواب اعتبار السيارات الكهربائية بالكامل هي الحل المستقبلي .. تعد المركبات الكهربائية الهجينة (PHEV) بأن تكون الحل الذي يتغلب على عيوب مجموعة نقل الحركة الكهربائية حصريًا من خلال دمجها مع شبكة الأمان الموثوقة لمحرك الاحتراق الداخلي .

ومع إمكانية استخدام الوقود الاصطناعي وارتفاع تكلفة مجموعات نقل الحركة في السيارات الكهربائية، يمكن أن تثبت السيارات الكهربائية الهجينة ثنائية الطاقة – القابلة للشحن (PHEV) التي تتمتع بمرونة كبيرة أنها الحل الأفضل لأولئك الذين يريدون الأفضل في كلا العالمين.

يعد المد المتزايد للمركبات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEV) دليلاً على أن هذه التكنولوجيا هي الأفضل في كلا العالمين، لذا إليكم 10 أسباب تجعلنا نعتقد أن المركبات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEV) يمكن أن تكون رهانًا أفضل في المخطط الأكبر للأشياء عند مقارنتها بالمركبات الكهربائية

الكهربائية الهجينة : بطاريات أصغر ومرونة أكثر

يلعب الوزن دورًا بالغ الأهمية في تحديد الديناميكيات العامة للمركبة، وباختصار، الوزن الزائد يعني المزيد من المشاكل، ولا يمكن إنكار أن السيارات الكهربائية الحديثة هي من بين أكثر المركبات سمنة على الطرق اليوم. تحتوي السيارات الكهربائية الهجينة عادةً على حزم بطاريات أصغر من السيارات الكهربائية التقليدية، مما يجعلها أكثر مرونة وأسهل في التعامل معها في معظم المواقف.

يعد الكبح مجالًا آخر تبرز فيه ميزة وزن السيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEV) مقارنة بالمركبات الكهربائية.

السيارات الهجينية هي الخيار الأفضل للبيئة تجمع سيارات مثل شيفروليه كورفيت E-Ray 2023 وسيارة BMW XM SUV 2023 التي تم إطلاقها مؤخرًا بين قوة محرك V8 ومزايا مجموعة نقل الحركة المكهربة.

يمكن لـ XM السفر بالطاقة الكهربائية وحدها لمسافة تصل إلى 55 ميلاً بفضل حزمة بطارية تبلغ 29.4 كيلووات في الساعة، ويمكن للمحرك الكهربائي بقدرة 145 كيلووات في الساعة الذي يحمل قوة 197 حصانًا دفع هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات العملاقة إلى سرعة 87 ميلاً في الساعة باستخدام الطاقة الكهربائية وحدها

ميزة مدي السير الأكبر للسيارات الهجينة

أكبر عقبة أمام كهربة هو القلق من المدى الذي يظهر في نواح كثيرة ويعتمد على مجموعة من العوامل. وتشمل هذه البنية التحتية للشحن المتزعزعة، وحزم البطاريات الصغيرة، وأوقات الشحن الطويلة التي لا نهاية لها من بين أشياء أخرى. لذلك بالنسبة لأولئك الذين يريدون فوائد السيارة الكهربائية في البيئات الحضرية دون أي قيود، يبدو أن السيارة الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEV) هي الحل الأمثل

توفر سيارات مثل BMW 330e الذكية والأنيقة نطاقًا كهربائيًا معقولاً يصل إلى 40 ميلا ًللتجول في المناطق ذات معدلات الازدحام وحركة المرور من الصدمات إلى الصدمات. بالإضافة إلى ذلك، هناك مرونة محرك تيربو رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر والذي لا يمنح هذه الفئة الثالثة PHEV قوة إجمالية تبلغ 249 حصانًا فحسب، بل الأهم من ذلك هو مرونة مجموعتي نقل الحركة. وهذا يعني أن الأشخاص الذين لم يعتبروا المركبات الكهربائية هي مركبتهم الوحيدة يمكنهم الآن جني فوائد كلا المحركين والاستمتاع بالقيادة مع الانبعاثات عندما يريدون ذلك .

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