خطوة بخطوة.. تجديد رخصة القيادة أون لاين عبر أبشر (الرابط والشروط)

دبي - كتب محمد فتوح - يبحث العديد من مالكي السيارات الجدد، عن خطوات تجديد رخصة القيادة أون لاين عبر أبشر، ورسوم تجديد رخصة القيادة. وقد أتاحت منصة أبشر إمكانية تجديد رخصة القيادة إلكترونياً تفاديًا لغرامة انتهاء رخصة القيادة في السعودية، في حال تأخير تجديد الرخصة.

وفي هذا المقال، يستعرض معكم موقع “سعودي أوتو” خطوات تجديد رخصة القيادة أون لاين عبر أبشر.

تجديد رخصة القيادة عبر أبشر

يتم تجديد رخصة القيادة عبر منصة أبشر الإلكترونية، التي تتيح للأفراد المسجلين في المنصة، تجديد وتفعيل رخصة القيادة أون لاين.

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وتُعد منصة أبشر، واحدة من أكبر منصات الخدمات الحكومية الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، حيث توفر خدمات مرورية مختلفة، مثل تجديد رخصة القيادة، استعلام مخالفات المرور، الاعتراض على مخالفات مرور، وغيرها من الخدمات الإلكترونية الأخرى.

وتتميز طريقة تجديد الرخصة أون لاين عبر أبشر بسهولة الخطوات في دقائق قليلة، بدلاً من التوجه إلى إدارة المرور وإهدار الوقت.

خطوات تجديد رخصة القيادة عبر أبشر

قم بالدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية عن طريق الرابط الرسمي absher.sa.

قم بالنقر على أبشر أفراد.

أدخل اسم المستخدم الخاص بك في منصة أبشر، ثم قم يإدخال كلمة المرور.

أدخل الرمز المرئي الذي سيظهر أمامك.

النقر على كلمة تسجيل الدخول.

ستتلقي رسالة نصية تتضمن كود التحقق، ينبغي عليك إضافته، ثم النقر على زر تسجيل الدخول.

بعد ذلك، قم بالنقر على أيقونة خدماتي.

ثم قم بالضغط على خدمات المرور.

ستظهر أمامك صفحة تحتوي على العديد من الخدمات الإلكترونية، اختر خدمة تجديد رخصة القيادة.

قم بالضغط على كلمة البدء بتجديد الرخصة.

اختر الرخصة الذي ترغب بتجديدها، ثم الضغط على التالي.

ستظهر صفحة تحتوي على كافة تفاصيل تجديد رخصة القيادة.

قم بالموافقة على الشروط والأحكام.

اضغط على كلمة تأكيد.

سوف تظهر رسالة تفيد، بأنه تم تجديد رخصة القيادة بنجاح.

شروط تجديد رخصة القيادة عبر أبشر

يجب عليك التأكد من توفر الشروط التالية فيما يخص تجديد رخصة القيادة أون لاين عبر أبشر.. وهي كالتالي:

يجب التأكد أولاً من سداد المخالفات المرورية المسجلة. المدة المتبقية في رخصة القيادة يجب أن تكون أقل من 180 يوماً. يجب تسديد أي رسوم مرتبطة بالخدمة الإلكترونية من خلال نظام سداد. كذلك يجب أن تتوفر لك بصمة وصورة في منصة أبشر أفراد لإتمام التجديد أون لاين. يجب أن يكون صاحب طلب التجديد على قيد الحياة.

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كما يجب تجاوز الفحص الطبي حسب الشروط التالية:

أن يكون مقدم الطلب لائق جسدياً.

وأن يكون مقدم الطلب لائق عقلياً حسب التقرير الطبي.

وأن يتجاوز مقدم الطلب فحص النظر.

خطوات تجديد رخصة القيادة أونلاين وتفعيلها

إذا استوفيت شروط تجديد رخصة القيادة أون لاين عبر أبشر، فالآن ستقوم بتجديد رخصة القيادة أونلاين، من خلال الخطوات التالية:

يجب التأكد في البداية من امتلاك حساب عبر منصة أبشر الإلكترونية ثم قم بتسجيل الدخول إليها. قم باختيار أيقونة خدماتي، ثم قم باختيار خدمات المرور من قائمة الخدمات الإلكترونية. بعد ذلك قم بالنقر على خدمة تجديد رخصة القيادة. الآن، قم بالنقر على اختيار الرخصة. ثم قم بتحديد نوع الرخصة بـ “رخصة قيادة خاصة”، وعدد السنوات وفقاً لرغبتك الخاصة: (2 – 5 – 10 سنوات). قم بالضغط على (التالي)، وأكد التجديد. الآن سيتم تجديد الرخصة أون لاين.

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ما هي غرامة انتهاء رخصة القيادة في السعودية؟

تختلف قيمة الغرامات في المخالفات المرورية في السعودية، وفقاً لمدى خطورتها ومدى تأثيرها على الفرد والمجتمع.

وكانت إدارة المرور السعودي قد أوضحت أن غرامة انتهاء رخصة القيادة قدرها 100 ريال سعودي عن كل سنة تطويف.

الاعتراض على المخالفات المرورية عبر أبشر

كذلك قد يهتم مالكي السيارات في السعودية بالبحث حول خطوات الاعتراض على المخالفات المرورية عبر أبشر في وقت قصير.

وتُتيح وزارة الداخلية خدمة الاعتراض على مخالفات المرور إلكترونياً لمواطنيها والمقيمين في المملكة عن طريق منصة أبشر، وفقًا لعدد من الشروط.

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شروط الاعتراض على مخالفات المرور في السعودية

بطبيعة الحال، يجب على مالك السيارة التأكد أولاً من توفر شروط الاعتراض على مخالفات المرور أونلاين، حيث يجب توفر النقاط الآتية:

يتوجب على المعترض أن يكون لديه حساب في منصة أبشر.

ألا تتجاوز مدة المخالفة 30 يوماً من تاريخ تسجيلها.

كما يُمنع الاعتراض على مخالفة تم تقديم الاعتراض عليها مسبقاً وصدر فيها قرار من اللجنة المختصة

بالإضافة إلى ما سبق، لا يمكن تقديم اعتراض آلي جديد في حال وجود اعتراض آلي مفتوح لنفس المعترض (قيد المعالجة).

يستطيع المعترض تقديم عدد غير محدود من الاعتراضات آلياً، إلا إذا كان عدد الاعتراضات الآلية المرفوضة 5 اعتراضات، وذلك لكل سنة هجرية.

ما هي خطوات الاعتراض على مخالفات المرور عبر أبشر؟

وفي ذات السياق، قد تتوقف خطوات تجديد رخصة القيادة إذا لم تقم بسداد مخالفات المرور عبر أبشر.

وتتيح منصة أبشر خدمة الاعتراض على مخالفات المرور في حال لم يمر عليها أكثر من 30 يوماً منذ تسجيلها.

ويشمل الاعتراض على مخالفات المرور عبر أبشر الخطوات التالية:

يجب التسجيل في منصة أبشر من حسابك الشخصي، ثم الضغط على خدماتي. قم باختيار خدمات المرور. انقر على أيقونة “الاعتراض على المخالفات المرورية”. الآن ثم باختيار المخالفة التي ترغب في الاعتراض عليها. ثم ثم بكتابة سبب الاعتراض في الخانة المخصصة لذلك. اضغط على “الموافقة على الشروط”، ثم انقر على زر حفظ. ستظهر لك بعدها رسالة تؤكد تسجيل الطلب بنجاح.

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