اهتزاز السيارة عند السرعات العالية.. أهم 10 أسباب عليك الحذر منها

دبي - كتب محمد فتوح - قد تواجه مشكلة اهتزاز السيارة عند السرعات العالية، يمكن أن يكون هناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تتسبب في اهتزاز السيارة عند السرعات العالية على طرق مستوية، وهي مشكلة لها الكثير من الأسباب تتمثل أغلبها في وجود أعطال تحتاج إلى صيانة عاجلة حتى لا تشكل عليك خطرا أثناء القيادة.

وفي هذا المقال، يُبرز لكم موقع “سعودي أوتو” أبرز أسباب رجة السيارة أو أسباب اهتزاز السيارة عند السرعات العالية .. فتابعوا السطور التالية.

أهم أسباب اهتزاز السيارة عند السرعات العالية

1. سيارتك ذات ناقل حركة يدوي

هذه ليست مشكلة إذا كانت سيارتك ذات ناقل حركة يدوي. إذا كنت لا تزال تتعلم، فربما تمر ببعض الاهتزازات أثناء التبديل بين كل ترس. ومع ذلك، فهو أمر شائع في ناقل الحركة اليدوي، لذا عندما تعتاد على أدوات التحكم، ستتمتع برحلة أكثر سلاسة، ولن تواجه مشكلة اهتزاز السيارة عند السرعات العالية في هذه الحالة.

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2. تلف شمعات الإشعال

تتمثل وظيفة شمعات الإشعال بأنها المصدر الرئيسي للكهرباء في أي محرك يعمل بالبنزين، فهي مسؤولة عن إشعال خليط الهواء والوقود داخل غرفة الاحتراق بمحركات البنزين، مما يؤدي إلى الاحتراق الذي يحرك مكابس سيارتك.

لذلك، إذا بدأت تواجه مشكلة اهتزاز السيارة عند السرعات العالية، فهناك احتمال كبير لوجود مشكلة في شمعات الإشعال أو الكابلات المتصلة بها.

وليس من غير المعتاد أن تتآكل أو تتلف شمعات الإشعال في السيارة، كما أن شمعة الإشعال الخاطئة ستتسبب في اختلال محرك سيارتك ورعشة عند التسارع، كما أنها ستجعل صوت محرك سيارتك أعلى بكثير من المعتاد.

3. انسداد فلتر البنزين

الغرض من فلتر البنزين هو توفير تدفق مستمر من الغاز إلى الأسطوانات الموجودة في المحرك. إذا أصبح الفلتر متسخ بشكل كبير، فلن يحصل محركك على الوقود الكافي ولن يعمل بشكل صحيح؛ في كثير من الأحيان سيؤدي إلى اهتزاز السيارة عند السرعات العالية.

ومن السهل تنظيف فلتر البنزين الخاص بك، فالأمر لا يستغرق سوى بضع ساعات وسوف تكون معظم الكراجات قادرة على القيام بذلك نيابة عنك. من الممكن أيضًا تنظيفها بنفسك عن طريق إضافة سائل التنظيف إلى خزان الوقود الفارغ أو طرق أخرى تتطلب القليل من الأدوات وبعض المعرفة بالسيارة، للتخلص من مشكلة اهتزاز السيارة عند السرعات العالية.

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4. اتساخ فلتر الهواء قد يكون سبب اهتزاز السيارة عند السرعات العالية

يجب أن تعرف أن التوازن الصحيح لخليط الهواء والبنزين يحافظ على سير سيارتك بسلاسة. لذا، عندما ينسد فلتر الهواء في سيارتك بجزيئات الغبار، ستبدأ بعض الأوساخ في الدخول إلى المحرك وتبدأ في التأثير على مدى سلاسة تشغيله.

يمكنك فحص الفلتر الخاص بك بسهولة، وإذا كان يحتاج إلى استبدال، فهو إصلاح رخيص للغاية. أو يمكنك اختيار فلتر قابل لإعادة الاستخدام والذي سيحتاج فقط إلى التنظيف.. مما سيساعد على حل مشكلة اهتزاز السيارة عند السرعات العالية.

5. الرطوبة على غطاء الموزع

يعد غطاء الموزع في سيارتك جزءًا أساسيًا من نظام الإشعال في السيارة. عندما تتراكم الرطوبة، فإنها تمنع ملف الإشعال من إرسال الكهرباء و اهتزاز السيارة عند السرعات العالية.

ولحسن الحظ، هذا لا يحتاج إلى استبدال. الرطوبة تحتاج فقط إلى التبخر. لذا يمكنك استخدام غطاء حراري لمنع هذه المشكلة، أو يمكنك أيضًا ركن سيارتك في مرآب داخلي لمنع هذه المشكلة من الحدوث.

ضع في اعتبارك أن معظم السيارات الحديثة لديها نظام مختلف لا يحتوي على النظام التقليدي. إذا كان هذا هو الحال، فيمكنك استبعاد أن هذا هو السبب في اهتزاز السيارة عند السرعات العالية.

انسداد المحول الحفاز

يعد المحول الحفاز جزءًا أساسيًا من نظام العادم الخاص بك لأنه يعتني بتقليل الانبعاثات الصادرة عن سيارتك. يمكنك معرفة أن المحول الحفاز لديك مسدود إذا كان عادمك يخرج دخانًا ملونًا أو يهتز، أو أن هناك رائحة غير محتملة داخل السيارة. يمكن أن يتراكم الغاز وينسد، مما يتسبب في تراكم الغاز واهتزازه أو توقفه.

يجب أن تستمر المحولات الحفازة لمدة 10 سنوات تقريبًا، اعتمادًا على المسافة المقطوعة وضبط المحرك.

ويعد إصلاح المحول الحفاز المحظور مشكلة باهظة الثمن، ولكن إذا تعطل قبل الأوان، فهذا مؤشر على احتمال وجود مشكلة أكثر خطورة. لذا توفر مراكز الصيانة المعتمدة الاستبدال ومساعدتك في العثور على سبب مشكلة اهتزاز السيارة عند السرعات العالية.

وجود مشكلة في مضخة البنزين

على الأرجح أنك لاحظت الآن أن اهتزاز سيارتك عند التسارع يرتبط دائمًا بمشاكل إمدادات الوقود.

وتعني مضخة الوقود الغير جيدة أن الكمية المناسبة من الوقود لا تصل إلى المحرك، لأن مضخة البنزبن ببساطة لن تكون قادرة على مواكبة ما يحتاجه محرك سيارتك أو قد لا تعمل على الإطلاق.

ستختلف تكلفة إصلاح هذه المشكلة اعتمادًا على طراز سيارتك، لذا من الأفضل الحصول على عرض أسعار من ورشة إصلاح موثوقة لقطع الغيار.

وكما سبق وذكرنا، قد يكون فلتر البنزين المسدود هو سبب مشكلة اهتزاز السيارة عند السرعات العالية، حيث يعد فلتر الوقود حلاً غير مكلف نسبيًا وسيساعد في توصيل الكمية المناسبة من الوقود إلى أسطوانات المحرك. وبالمثل، قد تتعرض أنابيب الوقود أو خط الوقود للتلف، وقد يكون ذلك خطيرًا للغاية ويؤدي إلى اشتعال النار في المحرك.

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8. كابل التسريع البالي

يربط كابل التسريع كابل الغاز ولوحة خنق المحرك. عندما تضغط على دواسة الوقود، فإنها تسحب لوحة الخانق وتسمح بدخول المزيد من الوقود، مما يساعد سيارتك على التسارع.

وعند تآكل هذه الكابلات بمرور الوقت، وعندما تضعف فيجب استبدالها. ومع ذلك، فهو ليس الإصلاح الأكثر تكلفة ومن السهل جدًا التعرف عليه.

إذا كان لديك طراز سيارة أحدث، فمن المحتمل ألا تكون هذه هي المشكلة لأن أدوات التحكم الإلكترونية في دواسة الوقود قد حلت محل كابلات التسريع في الموديلات الجديدة.

9. الاسطوانات التالفة

وأخيرًا، قد تكون لديك أسطوانات تالفة في محرك سيارتك والتي تتسبب في اهتزاز السيارة عند السرعات العالية. وهذه الأسطوانات هي المكان الذي يحدث فيه الاحتراق في محرك سيارتك، وإذا لم تعمل بشكل صحيح، فقد يؤدي ذلك إلى خلل في المحرك. كما هو الحال مع أي عمل للمحرك، قد يكون إصلاح هذه المشكلة مكلفًا ولكن بالتأكيد لا ينبغي تجاهلها. كلما طالت فترة قيادة سيارتك بأسطوانات تالفة، زاد الضرر الذي يلحق بالمحرك.

وعند اهتزاز السيارة عند السرعات العالية، يمكن أن يكون الأمر شديد الخطورة وبالتأكيد لا ينبغي تجاهله.

لذا فإن إصلاح شيء سهل مثل مرشحات الهواء المتسخة أو شمعات الإشعال التالفة، هو حل سريع وغير مكلف، ولكن إذا تم تجاهله، فقد يؤدي إلى إصلاحات أكثر تكلفة بكثير.

وبالتأكيد، قد يؤدي ناقل الحركة اليدوي إلى اهتزاز سيارتك من وقت لآخر، ولكن فحص نظام الإشعال الخاص بك يمكن أن يساعدك على تجنب نوع الإصلاحات التلقائية التي تسبب ضغطًا ماديًا كبيرًا عليك.

أسباب اهتزاز السيارة عند السرعات العالية

في حال زيادة الاهتزاز عند الضغط على المكابح، فغالباً ما يكون سبب اهتزاز السيارة عند السرعات العالية، هو اعوجاج قرص الفرامل “الهوبات” والذي ينتج بسبب كثرة استخدام المكابح، وغالباً ما يحتاج قرص الفرامل للخرط مع ملاحظة أن تعدد عملية الخرط تتلف قرص الفرامل.

هل الإطارات يمكن أن تكون سبب في اهتزاز السيارة عند السرعات العالية؟

مشاكل في الإطارات ، وتتعدد الأسباب المصاحبة لمشاكل الإطارات التي تؤدي إلى اهتزاز السيارة عند السرعات العالية، ومنها حاجة الإطارات إلى الترصيص (مرة أو مرتين سنوياً) ، وجود تآكل في المطاط المكون للإطارات.

اسباب اهتزاز السيارة اثناء الوقوف :

تتعدد أسباب اهتزاز السيارة أثناء الوقوف، ومنها:

انسداد فلتر البنزين بالشوائب والاتساخات، وهو ما يتسبب في انخفاض كمية البنزين التي تصل للمحرك، مما يضعف عمل المحرك.

بالشوائب والاتساخات، وهو ما يتسبب في انخفاض كمية البنزين التي تصل للمحرك، مما يضعف عمل المحرك. انسداد فلتر الهواء بالأتربة والرمال، وهو ما يتسبب في عدم إنتظام دخول الهواء لغرفة الاحتراق في المحرك، مما يؤدي إلى عدم انتظام عمل المحرك.

انسداد فلتر البنزين بالشوائب والاتساخات، وهو ما يتسبب في انخفاض كمية البنزين التي تصل للمحرك، مما يضعف عمل المحرك.

بالشوائب والاتساخات، وهو ما يتسبب في انخفاض كمية البنزين التي تصل للمحرك، مما يضعف عمل المحرك. وجود كسر أو تلف في قواعد الموتور التي تعمل على تثبيت المحرك، وهو ما يتسبب في حدوث الرجة خاصة عند بداية تشغيل السيارة.

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