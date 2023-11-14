شركة بي إم دبليو تقترب خطوة من منافسة هيمنة تيسلا على السيارات الكهربائية

دبي - كتب محمد فتوح - تقترب شركة بي إم دبليو خطوة واحدة من منافسة شركة تيسلا كلاعب مهيمن في صناعة السيارات الكهربائية، حيث تمتلك الآن أول نماذج أولية لبطاريات الحالة الصلبة من شركة Solid Power.

اقتراب شركة بي إم دبليو من إنهاء هيمنة تيسلا على السيارات الكهربائية

تعتبر بطاريات الحالة الصلبة بمثابة تغيير لقواعد اللعبة في مجال السيارات الكهربائية، ولكنها كانت إلى حد كبير بمثابة حلم بعيد المنال لبعض الوقت – وهو ممكن من الناحية النظرية ولكن دون المعرفة اللازمة لتحقيق ذلك، ومع ذلك، فقد شهد عام 2023 خطوات كبيرة في هذا الصدد، مع إعلان تويوتا عن خارطة طريق بطاريات الحالة الصلبة، والتزام بي إم دبليو بالشراكة مع Solid Power، وإعلان العديد من الشركات الأخرى عن إنجازات كبيرة.

في وقت إعلان بي إم دبليو الأصلي عن Solid Power، قالت إن الهدف هو الحصول على نماذج أولية لبطاريات الحالة الصلبة قبل نهاية عام 2023، وقد أكدت Solid Power ذلك الآن في نتائجها المالية للربع الثالث.

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وقال جون فان سكوتر، الرئيس والمدير التنفيذي لـ شركة : “إن ذلك انعكاس للتنفيذ القوي لفريقنا حيث قمنا بإنتاج وتسليم أول عينة من خلايا بطاريات كهربائية لشركة بي إم دبليو منذ ما يزيد قليلاً عن أسبوع، مما يمثل علامة فارقة كبيرة لشركة Solid Power”، القوة الصلبة، “نحن متحمسون جدًا لإجراء هذه التسليمات، والبدء في عملية التأهيل الرسمية للسيارات، والاستمرار في طريقنا نحو التسويق، ستدعم خلايا A-1 الكهربائية أيضًا برنامج السيارات التجريبية لشركة بي إم دبليو، والذي نتوقع أن يكون أيضًا نقطة إثبات رئيسية لـ التكنولوجيا لدينا.”

ولكن لمجرد أن بي إم دبليو لديها نماذج أولية قيد الاختبار، فهذا لا يعني أنك يجب أن تتوقع رؤيتها في سيارة i7 في أي وقت قريب، ويتم تطوير بطاريات الحالة الصلبة خصيصًا لطرازات Neue Klasse الخاصة بالشركة، والتي ستبدأ مع الجيل التالي من بي إم دبليو 3 Series في حوالي عام 2025، والتي تمت معاينتها من خلال Vision Neue Klasse الاختبارية، بعد ذلك، سوف تنتشر إلى بقية المجموعة مع قيام النماذج بالتبديل، ويمكننا حتى رؤيتها في سيارات المدن الكهربائية الصغيرة نظرًا لطبيعة بطاريات الحالة الصلبة خفيفة الوزن وصغيرة الحجم.

وفي الختام، بالنسبة للطاقة الصلبة، فإن الشركة المصنعة للبطاريات ومقرها كولورادو تعد بتطوير إنتاج بطاريات الحالة الصلبة بشكل أكبر، تتضمن بعض الأهداف الرئيسية للشركة زيادة إنتاج الإلكتروليت من SP2 وتحسين مقاييس أداء الخلية الرئيسية، ونظرًا لأن ميني ورولزرويس تابعتان لمجموعة بي إم دبليو، فيجب أن تستفيد شركتا صناعة السيارات أيضًا من الشراكة.

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