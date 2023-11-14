مازدا MX-5 مياتا 885 حصان عصفور بقلب أسد تشيفي V8

دبي - كتب محمد فتوح - لطالما كانت سيارة مازدا MX-5 مياتا ، المعروفة بتعاملها الرشيق وتصميمها المميز، محبوبة لعشاق السيارات الرياضية. لكن سيارة مياتا MX5 Miata هذه قد تحولت من سيارة كلاسيكية محبوبة إلى وحش سباق هادر يتحدى كل الأعراف حول ما ينبغي أن تكون عليه سيارة الرودستر.

كيف تحولت مازدا مياتا MX-5 الأصلية إلى وحش طرق

كان الجيل الأول من Mazda MX-5 NA نموذج للسيارات الرياضية البريطانية ما بعد الحرب ، مما أعاد إحياء روح الكلاسيكيات مثل Lotus Elan وMGB وTriumph Spitfire. ، ومن المسلم به أن MX-5 الأصلية لم تكن وحشًا بقوة حصانية تمامًا، ولكنها أصبحت كذلك بمعالجات رائعة. إن سيارة Mazda Miata الفريدة هذه الموجودة على Facebook Marketplace تبدو مثل الصاروخ الذي يشبه عربة اليد. تحت غطاء المحرك،

تحتوي السيارة الكوبيه على محرك سباق كايزر سعة 322 بوصة مكعبة (5.2 لتر) – وهو في الأساس محرك تشيفي V8 مع كتلة قصيرة السطح من طراز أورورا، وعمود مرفقي براينت، ورافعات جيسيل ذات المفاتيح. هذا المحرك بقوة معتمدة، ينتج 855 حصانًا. مع هذا النوع من القوة النارية وإطار مياتا خفيف الوزن، يبدو الأمر غريبا جدا وأننا أمام عصفور بقلب اسد .

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معالجات مياتا MX-5 الهندسية

يتضمن تحويل Miata نظام وقود MagnaFuel ProStar 500 بينما يعتني M&M Air Shifter بناقل الحركة. يتم التعامل مع الأداء الخلفي السيارة من خلال نظام تفاضلي هندسي غريب مع مركز مسمار من الألومنيوم مكون من 40 خددًا. ودعونا لا ننسى عمود الإدارة المصنوع من ألياف الكربون، وهو خفيف الوزن ولكنه قوي للغاية.

مازدا مياتا MX-5 بنظام تعليق رباعي الوصلات

ننتقل إلى التفاصيل الجوهرية لميزات Miata المتوحشة: تم تصميم هيكلها المعتمد Chromoly 8.50 لتحقيق أقصى قدر من القوة والأمان. يحتوي على نظام تعليق رباعي الوصلات وإعدادات عظم الترقوة تعمل على تعزيز الجر والثبات. تمنع عجلات الخرز هذه الانزلاق من أجل تلك القبضة المهمة للغاية. عند الحديث عن القبضة، تأتي سيارة Miata المخصصة مع مجموعة لتحقيق الجر الأمثل على شريط السحب.

تعزيز تجهيزات السلامة في مياتا MX-5

من ناحية السلامة، تمت ترقية سيارة مياتا دراغستر إلى أحزمة أمان جديدة، في حين تمت ترقية الفرامل بالفعل إلى أقراص على أربع. تعمل ألواح الهيكل الأمامية والوسطى على تعزيز هيكل الهيكل لتحقيق الاستقرار. هناك حاجة إلى مظلة وقضبان حركة بهلوانية بالدراجة لمنع سيارة مياتا من الانقلاب وإيقافها.

كمكافأة، تأتي سيارة مياتا للبيع مع غطاءين، يشبه إلى حد كبير خيار تغيير الزي. تم إعداد سيارة السباق Miata هذه حاليًا لسباق مؤشر مدته 8.50 ثانية، وقد حصلت على اللقب المرموق لكونه أفضل بناء هندسي من NHRA الحائز على جائزة مرتين.

أسعار مياتا MX-5

أما بالنسبة للسعر، حسنًا، يمكن أن تكون سيارة السحب الرائعة هذه ملكك بمبلغ 22000 دولار (بدون محرك أو ناقل حركة متضمن)، ولكن إذا كنت تشعر بالمزيد من المغامرة وتريد الحزمة الكاملة، فإن البائع منفتح على بيعها على أنها سيارة كاملة قيد التشغيل مقابل 39000 دولار. إن تحويلات دراغستر المجنونة ليست جديدة تمامًا، ولكن لعبة Miata هذه لم نشهدها من قبل.

تاريخ مازدا مياتا MX-5

تعد سيارة MX-5 Miata رمزًا لفلسفة صناعة السيارات لدى Mazda، ” Jinba Ittai “، والتي تعني الحصان والراكب كشخص واحد، وتعبر عن نوع سيارات الرودستر الممتعة للقيادة التي ينوي مهندسو السيارة تصنيعها منذ اليوم الأول من إنشاء السيارة. . منذ ظهوره لأول مرة في عام 1989، قدم هذا الطراز باستمرار متعة القيادة التي لا يمكن تجربتها إلا في سيارة رياضية خفيفة الوزن، ولهذا السبب، نالت إعجاب الناس من مختلف البلدان والثقافات والفئات العمرية.

أول ظهور لمياتا MX 5

تم عرض السيارة الأصلية MX-5 (NA) لأول مرة في معرض شيكاغو للسيارات في فبراير 1989، وتم طرحها للبيع في الولايات المتحدة في وقت لاحق من شهر مايو كنموذج عام 1990. تستحق NA حقًا لقب “السيارة الرياضية خفيفة الوزن” حيث يصل وزنها إلى ما يزيد قليلاً عن 2000 رطل، وقد شجعت شعبيتها الفورية شركات صناعة السيارات الأخرى على تجربة أيديهم أيضًا في تطوير سيارات رياضية مفتوحة السقف.

الجيل الثاني من مياتا MX – 5 1999

ظهر الجيل الثاني من MX-5 (NB) لأول مرة في معرض طوكيو للسيارات في عام 1997 وتم طرحه للبيع كطراز عام 1999. شهد NB عددًا من الإصدارات المحدودة، بما في ذلك طراز عالي الأداء مزود بشاحن توربيني ونسخة كوبيه في اليابان. في عام 2000، دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية السيارة MX-5 باعتبارها السيارة الرياضية ذات المقعدين المكشوفة الأكثر مبيعًا في العالم.

الجيل الثالث من مياتا MX 5 عام 2005

تم إطلاق الجيل الثالث من MX-5 (NC) في معرض جنيف الدولي للسيارات عام 2005، ويتميز بمحرك سعة 2.0 لتر لأول مرة. وبعد عام، تمت إضافة نموذج السقف الصلب القابل للسحب إلى التشكيلة. لقد تم تصميمها لجعل متعة القيادة المكشوفة في متناول جمهور أوسع وحققت نجاحًا كبيرًا مع المعجبين في جميع أنحاء العالم.

الجيل الرابع من مياتا MX 5 عام 2014

تم الكشف عن الإصدار الأخير من MX-5، الجيل الرابع (ND) ، في الولايات المتحدة في سبتمبر 2014 . وصل إنتاج النموذج إلى مليون وحدة بعد سبعة وعشرين عامًا تقريبًا من اليوم التالي لخروج أول MX-5 من خط التجميع.

قدمت مازدا مؤخرًا إصدار ND الجديد ذو السقف الصلب باسم Mazda MX-5 RF لعام 2017 (قابل للسحب Fastback) . مع هذه النسخة المثيرة من MX-5، ظلت مازدا وفية لهدف السقف الصلب المتمثل في جعل القيادة ذات السقف المفتوح أكثر سهولة،

ولكنها حررت نفسها من طرق التفكير التقليدية. واجهت مازدا تحديات جديدة من أجل خلق شيء مختلف تمامًا وانتهى بها الأمر بتصميم سيارة تتمتع بإحساس مبهج بالهواء الطلق مع الجزء العلوي للأسفل، ولكنها تتميز بتصميم رائع بسقف منزلق مع إغلاق السقف. تأمل مازدا مع طراز MX-5 في تقديم متعة السيارات الرياضية المكشوفة إلى جمهور أوسع ومساعدة المزيد من الناس على عيش حياة غنية ومليئة بالمرح.

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