شاهد توديع سيارة أودي R8 في فيديو أخير من الصانع الألماني

دبي - كتب محمد فتوح - نشهد توديع سيارة أودي R8 بفيديو أخير لعاشقي السيارة، وقبل شهرين، نشرت الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي طلبًا من محبي السيارة الخارقة المساعدة في إنشاء الفيديو النهائي للسيارة الشهيرة بعنوان “The Last Lap”، وكان لا بد من اختيار كل شيء بدءًا من الإعداد، والحركة، والوقت من اليوم، وحتى الموسيقى التصويرية، وقد أوفت الشركة أخيرًا بوعدها من خلال مقطع فيديو يمنح السيارة التوديع الذي تستحقه.

هكذا تم توديع سيارة أودي R8 الرياضية الأسطورية من الشركة

يعرض الفيديو القليل من كل شيء، على الأرجح شهادة للجماهير التي قررت أن الشركة يجب أن تبذل كل ما في وسعها من أجل حبيبتها ذات المحرك المتوسط، تتميز الشركة بمناظر المدينة والمسارات والصحراء الخلابة في جميع الأوقات من اليوم، وتتباهى بأفضل ما في جيلي السيارات الخارقة بأفضل طريقة ممكنة؛ من خلال السماح لهم بالتمزق تمامًا.

وأول سيارة تم عرضها هي تلك التي بدأت كل شيء، أودي R8 لعام 2008 بمحرك V8 سعة 4.2 لتر وناقل حركة يدوي رائع بست سرعات، وبدأت الشركة بقوة، وأطلقتها في الاتجاه المعاكس قبل أن تدور حولها وتنطلق في شوارع المدينة، ينقسم هذا إلى سيارة محبوبة أخرى من الجيل الأول، وهي سيارة R8 GT موديل 2012، حيث تنفجر حول ما يشبه مضمار سباق ويلو سبرينغز خلال الساعة الذهبية.

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وكانت سيارة R8 GT موديل 2012 وحشًا للسيارة عندما تم طرحها، تمت زيادة قوة محرك V10 سعة 5.2 لترًا بشكل طفيف وانخفض الوزن، ناقل الحركة هو ناقل الحركة اليدوي الآلي بـ 6 سرعات من أودي R-Tronic، ويمكنك رؤية السائق يتحرك بعيدًا بينما ينفجر حول المسار ويتحرك جانبًا.

وممثلنا التالي أصغر منه ببضع سنوات، لكنه رائع تمامًا، في مكان مثالي فوق أفق لوس أنجلوس، نرى سائقنا يرسم ملهمته، سيارة أودي R8 بيرفورمانس كواترو 2023، ومع وجود محرك V10 سعة 5.2 لتر في الخلف وناقل الحركة S-Tronic ذو 7 سرعات تحت تصرفه، نراه يقود السيارة في رحلة ممتعة في شوارع المدينة مع تحول النهار إلى الليل.

وسرعان ما ستنضم إلى السيارة سيارتي R8 المذكورتين من قبل، قبل أن ينضم إليها طراز أخير: أودي R8 GT دفع خلفي 2023، تم دفع هذا الطراز بقوة أكبر قليلاً من طراز 2023 الآخر، ولا يوجد شيء يضاهي رؤية سيارة R8 تنجرف في بعض شوارع المدينة ليلاً، وأخيرًا، يتم جمع السيارات الأربع معًا في أحد المستودعات تحت عبارة “The Audi R8، أيقونة تعيش إلى الأبد”، يخرجنا.

وفي الختام، من الجنون الاعتقاد بأن السيارة الخارقة التي كانت تزين شاشاتنا وشوارعنا على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية قد انتهت أخيرًا، ولكن عام 2023 يشهد نهاية العديد من السيارات الشهيرة، ولحسن الحظ، لا نعتقد أن تأثير R8 سوف يتبدد في أي وقت قريب.

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