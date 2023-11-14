فورد GT Mk IV بقوة 800 حصان تظهر لأول مرة على حلبة سباق سونوما

دبي - كتب محمد فتوح - تعد الإصدارات الخاصة للحلبات المعتمدة على السيارات الخارقة شائعة هذه الأيام، وقد استخدمت فورد حدث Velocity Invitational في نهاية الأسبوع الماضي في مضمار سباق سونوما لإظهار ما يمكن أن تفعله أحدث سياراتها ذات المحرك المتوسط، حيث تم الكشف عن سيارة فورد GT Mk IV في ديسمبر من العام الماضي، ولكن في نهاية هذا الأسبوع فقط وصلت إلى المضمار وسط غضب من الجمهور – وذلك بفضل إيفان لويس (@evanlewis.expedition on Instagram) للصور.

فورد GT Mk IV المخصصة للسباقات تستعرض قدراتها على الحلبة

GT العادية تنتج قوة 660 حصانًا من محرك V6 المزود بشاحن توربيني مزدوج سعة 3.5 لتر، فإن هذا الوحش المخصص للحلبات فقط يوفر أكثر من 800 حصان، ومع ذلك، من الغريب أن التشغيل الذي ستراه أدناه لم يكن بكامل قوته.

وفي الكشف الشخصي، قام سائق تطوير Multimatic، سكوت ماكسويل، بتفصيل أوضاع الطاقة المختلفة في السيارة، تتوفر ثلاثة منها، مع وضع المحرك 1 الذي يحد من قدرة السيارة على 500 حصان تقريبًا، في حين أن هذا قد يكون كافيًا لمعظم مالكي السيارات الرياضية، يقول ماكسويل إن هذه السيارة هي المرة الأولى التي يختبر فيها شيئًا يجعله يتساءل عن سبب بطء 500 حصان، مدعيًا أن الاستقرار يجعل من السهل جدًا التعامل مع هذا القدر من الجاذبية، مع 1,080 كجم من القوة السفلية، سيكون هذا بمثابة أعمال شغب على مسار أكبر مثل حلبة لا سارث، موطن سباق لومان 24 ساعة.

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ويطلب الوضع 2 ما يصل إلى 700 حصان تقريبًا، بينما يمنحك الوضع 3 نطاقًا كاملاً يزيد عن 800 حصان، يقول ماكسويل إن هذا الأخير يجعلك تبتسم، ولكن عليك أن تكون في المقدمة ويقول إن الوضع 2 هو المكان المناسب، واصطحب ماكسويل الضيوف في جولة حول مضمار سباق سونوما، لكنه لم يتجاوز الوضع 2 مطلقًا، مع تصنيع 67 نموذجًا فقط بسعر 1.7 مليون دولار أمريكي (6.4 مليون ريال)، لم يكن ماكسويل يجازف.

ونود أن نرى هذه السيارة الخارقة تصل إلى أقصى حدودها، ولكن إلى جانب حفنة من المتحمسين، فإن معظم المشترين لن يديروا عجلة القيادة في حالة من الغضب، إن إنفاق الأموال شيء وقيادة السيارة على النحو المنشود شيء آخر، وفي السوق اليوم، توجد ألعاب المسار باهظة الثمن في كل مكان، يبلغ سعر سيارة مازيراتي MCXtrema حوالي 1.8 مليون دولار (6.75 مليون ريال)، وسعر سيارة ماكلارين سولوس GT بسعر 3.5 مليون دولار (13.1 مليون ريال)، وسعر سيارة أستون مارتن فالكيري AMR Pro بسعر 4 ملايين دولار (15 مليون ريال)، يبلغ سعر سيارة باجاتي بولايد أكثر من 4.3 مليون دولار (16.1 مليون ريال)، لذا فإن 1.7 مليون دولار (6.4 مليون ريال) لسيارة GT Mk IV ليس أمرًا غير عادل.

وفي الختام، إذا كان هذا ثريًا للغاية بالنسبة لذوقك، ولكنك لا تزال تريد سيارة فورد ذات نسب رياضة السيارات، فإن موستانج GTD تقدم نفس القوة البالغة 800 حصان مقابل 300 ألف دولار فقط (1.1 مليون ريال) ويمكنك قيادتها على الطريق.

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