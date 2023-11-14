10 أسباب تجعل أول رانجلر كهربائية سيدة المدن ووحش البراري

دبي - كتب محمد فتوح - بعد تصدرها السباق في عالم الطرق الوعرة لفترة طويلة، تتمتع سيارة جيب رانجلر الكهربائية بالكامل بالقدرة العالية على كل الطرق .لقد كانت جيب رانجلر واحدة من السيارات ذات العلامات التجارية في عالم الطرق الوعرة منذ أن تم الكشف عنها لأول مرة في عام 1987. كما يمكن القول إنها واحدة من أكثر المركبات شهرة على الإطلاق،

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فهي بلا شك سيارة للطرق الوعرة. السيارة الأكثر شهرة من جيب. ومع ظهور السيارات الكهربائية، كانت مسألة وقت فقط قبل أن تتبنى غالبية الشركات المصنعة هذا التغيير .لطالما تفوقت سيارات جيب رانغلر عندما تعمل بالغاز، مما يوفر تجربة مثيرة للغاية على الطرق الوعرة. وللمضي قدمًا، تتمتع الطاقة الكهربائية بالقدرة على البناء على كل جانب تقريبًا، مما يؤدي إلى الارتقاء بأداء النموذج إلى آفاق جديدة. فيما يلي 10 أسباب لتفوق جيب رانجلر

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1 – استمرار الطلب القوي على جيب رانجلر

نظرًا لشعبية رانجلر jeep Wrangler كمركبة تعمل بالغاز، فمن المحتمل أن يُنظر إلى فكرة إنتاج نموذج كهربائي بالكامل على أنها خطوة محفوفة بالمخاطر، ويفضل العديد من سائقي الطرق الوعرة الشعور بالمحركات السميكة الموجودة أسفل غطاء المحرك. لكن في الآونة الأخيرة، وفقًا لرئيس شركة جيب كريستيان مونييه، تخبرنا المبيعات الأخيرة بخلاف ذلك.

خلال الربع الأول من العام 2023 ، كانت 38 بالمائة من جميع طرازات jeep Wrangler المباعة عبارة عن طرازات 4xe كهربائية . وبحلول نهاية العام، يتوقع مونييه أن ترتفع هذه النسبة إلى 50 أو 60. ومع اختبار الناس لنماذج 4xe الجديدة، فإن التأثير الفوري للنظام الهجين على الجودة الإجمالية للسيارة يكفي للتأثير على عقول المشترين بشأن التحول إلى الطاقة الكهربائية .

من المؤكد أن هذه الأرقام ستمنح الشركة التشجيع وتعد بأن سيارة رانجلر الكهربائية بالكامل ستحقق نجاحًا هائلاً، وستواصل سمعتها بكونها في قمة عالم الطرق الوعرة .

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2- الخطوة المثالية للارتقاء من رانجلر 4xe

قبل ظهور فكرة سيارة jeep Wrangler الكهربائية بالكامل، اتخذت جيب خطوتها الأولى الكبيرة نحو الطاقة الكهربائية للطراز مع سيارة رانجلر 4xe، التي تجمع بين جميع ميزات العلامات التجارية القوية والموثوقة للنماذج السابقة مع التكنولوجيا المتطورة . وعلى الفور، ساهمت فوائد البطارية المضافة في إضفاء حياة جديدة على الأيقونة.

أثبت عزم الدوران الفوري والتسارع المذهل أن الطاقة الكهربائية يمكن أن تأخذ المركبات الأكثر تطرفًا على الطرق الوعرة إلى الخطوة التالية من الإثارة. ومن خلال التحول إلى سيارة Wrangler الإضافية، سيتم تطوير هذه المزايا فقط. لقد رأينا بالفعل مدى تأثير السيارات الكهربائية بالكامل على طرازات جيب أخرى مثل Recon وAvenger تلك التي تشبه مزايا 4xe، مما يجعل احتمال تطبيق هذه المزايا على سيارة Wrangler أمرًا مثيرًا للغاية بالنسبة لعشاق الطرق الوعرة.

3 – رانجلر معيار القيادة على الطرق الوعرة

بالنظر إلى أن سيارة Wrangler الكهربائية بالكامل ستعتمد على سيارة رائعة في 4xe، فلا يوجد سبب للاعتقاد بأنها لن تصبح المعيار الجديد للمركبات على الطرق الوعرة ، وخاصة المضي قدمًا الى العصر الكهربائي.

طوال ما يقرب من 40 عامًا من طرح سيارة Wrangler في السوق، تمكنت دائمًا من البقاء في المعركة من أجل احتلال المركز الأول على الطرق الوعرة، وحصلت على هذا اللقب في كثير من الأحيان . إن الجمع بين الأسس الأساسية لسيارة رانجلر سيوفر دائمًا الكثير من الإثارة مع أحدث التقنيات ومن المؤكد أنه سيلفت أنظار الشركات المصنعة الأخرى التي تأمل في المنافسة مرة أخرى.

4- قيادة رانجلر الأكثر سلاسة

نظرًا لحجم Wrangler في الماضي والحاضر، كانت الرحلة دائمًا سلسة، خاصة على الطرق الناعمة. على الرغم من أن المالكين يشيدون بالراحة، إلا أن التحول إلى السيارات الكهربائية بالكامل يمكن أن يجعل الرحلة أكثر سلاسة ، بطريقة لا تستطيعها سوى السيارات الكهربائية. أحد جوانب المركبات الكهربائية التي تعمل على تحسين تجربة القيادة هو ببساطة قلة الضوضاء.

إن قعقعة المحرك، خاصة في سيارة رانجلر، هو شيء يستمتع به الكثيرون، ولكن تقليل الضوضاء يمكن أن يجذب سوقًا أوسع من خلال الميل نحو مركبة يومية أكثر قابلية للقيادة دون التضحية بقدرات الطرق الوعرة. بالإضافة إلى انخفاض مستوى الضجيج، أصبح التسارع والتباطؤ أكثر سلاسة بشكل ملحوظ من خلال الطاقة الكهربائية. خالية من الاهتزازات الزائدة التي عادة ما تجدها في سيارات الطرق الوعرة الأكبر حجمًا، يعمل مركز الثقل السفلي للسيارة الكهربائية على تحسين التحكم والاستجابة بشكل طبيعي.

5- رانجلر شيء آخر مع الطاقة الكهربائية الكاملة

بالإضافة إلى التحسينات التي ستوفرها الطاقة الكهربائية بالكامل دائمًا، أعرب رئيس جيب، كريستيان مونييه، أيضًا عن آماله بشأن المدى الذي يمكن أن يصل إليه مستقبل رانغلر بالكهرباء. وفي حديثه مع Auto Express ، أوضح مونييه موقع الطراز الكهربائي على مقياس Trail Rating الخاص بالعلامة التجارية ، على أمل أن يتفوق على جميع الطرازات الأخرى قبله.

مع نطاق يتراوح تاريخيًا بين 1 و10، يأمل مونييه أن تتمكن الطاقة الكهربائية بالكامل من تجاوز الحدود ، وتصل إلى 12 على المقياس. مع إيمان الرئيس بسيارة Wrangler الكهربائية بسبب احتضانها الكامل للكهرباء المذكورة، وهذا هو السبب الذي يجعلنا متحمسين لما يخبئه المستقبل لعالم الطرق الوعرة عندما يتم طرح السيارة في النهاية.

6 – جيب رانجلر تجسيد قوي لكل قدرات المركبات الكهربائية

على الرغم من أنه لا جدال في أن السيارات الكهربائية توفر فوائد مثل التسارع والتحكم، إلا أن العديد من المتحمسين يشعرون بالحيرة بشأن ما إذا كانت الطاقة الكهربائية يمكن أن تضاهي تجربة القيادة التي قدمتها لنا السيارات التي تعمل بالغاز لفترة طويلة. لقد اتخذت سيارات مثل Audi e-tron خطوات لإثبات ذلك، ولكن لا توجد طريقة أفضل لعرض الإمكانات من إحدى المركبات الأكثر تطرفًا التي يُسمح باستخدامها على الطرق.

لقد أظهرت سيارة 4xe أن الطاقة الكهربائية يمكن أن تفيد السيارة جنبًا إلى جنب مع المحرك التقليدي، ومع ذلك، فإن إطلاق أفضل سيارة رانجلر تعمل بالكهرباء هي أفضل طريقة لإظهار أن السيارات الكهربائية لا يمكنها توفير تجربة قيادة متساوية فحسب، بل تجربة أفضل أيضًا.

7 – مساحة أكبر توفرها رانجلر الكهربائية

من خلال التحول إلى سيارة كهربائية بالكامل، فإن عدم وجود محرك احتراق يسمح بمساحة أكبر عند تصميم وإنشاء العناصر الرئيسية الأخرى. الجانب الرئيسي الذي تستفيد منه المساحة المتزايدة هو نظام التعليق، مما يوفر الفرصة لسلوك أي طريق ترغب جيب في اتباعه.

وبالإضافة إلى توفير المزيد من الفرص الهندسية المعمارية، فإن المحرك الكهربائي الأصغر حجمًا والأخف وزنًا سيقلل من الوزن الإجمالي. هذه خطوة هائلة أخرى في تحسين القدرة الإجمالية لسيارة رانجلر ليس فقط على الطرق المعبدة ، ولكن على كل أنواع الممرات والطرق التي من المفترض أن تكون فيها.

8 – الاحتفاظ بشخصية رانجلر

بالعودة إلى فكرة عدم قدرة السيارات الكهربائية على تقديم نفس تجربة السيارات التي تعمل بالبنزين، فإن الأسس الأساسية لسيارة jeep Wrangler تعني أن الأمر لن يكون كذلك هذه المرة بالتأكيد. لن يحتاج الشكل الكلاسيكي لسيارة رانجلر إلى تعديله لاستيعاب محرك كهربائي، بل سيسمح للمحرك بأن يكون فعالاً قدر الإمكان.

ومع توفير المحرك الكهربائي لجميع مخرجات الطاقة اللازمة، يمكن للسيارة الكهربائية بالكامل التنافس بسهولة مع محركات HEMI V-8 الضخمة التي نراها في سيارات Wrangler الحديثة مثل Wrangler روبيكون 2022. وبما أنه سيكون هناك أيضًا مساحة أكبر لتطوير جوانب أخرى من السيارة، فإن الروح الحرة والجامحة لسيارة رانجلر لن تبقى كما هي فحسب، بل يمكن أن ترتقي إلى آفاق جديدة .

9 – رانجلر ev سيارة أكثر دقة على الطرق الوعرة

رانجلر المجهزة بمحرك الدفع الرباعي والمحاور القوية، ليس هناك الكثير الذي لم تتمكن من التغلب عليه على الطرق. وعلى الرغم من ذلك، يمكن للمحرك الكهربائي بالكامل أن يجعل تجربة الطرق الوعرة أفضل على جميع الجبهات.

يعد كل من المحرك والتوجيه في أعلى مستوى في السيارات الكهربائية حيث لا يوجد لديهم تأخر الإدخال المحتمل الذي يمكن أن تعوقه السيارات التي تعمل بالغاز في بعض الأحيان. خاصة عندما تكون على الطرق الوعرة، فإن الثقة الكاملة في أن السيارة سوف تستجيب تمامًا كما تريدها ستجعل التجربة أكثر متعة بلا شك.

10- رانجلر الكهربائية بقوة وعزم أكبر

على الرغم من أن سيارات الدفع الرباعي والشاحنات الصغيرة تحظى بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة ، إلا أن فكرة كون سيارة Wrangler للقيادة اليومية ليست أمرًا مقنعا للبعض. أداء سيارات jeep Wrangler رائع على أي سطح، ولكن مع محرك كهربائي بالكامل، تتمتع السيارة بالقدرة على منافسة القوة الإجمالية لسيارات السيدان الراقية وحتى بعض السيارات الرياضية على المدرج من خلال التسارع وحده.

كما هو الحال على المدرج، فإن عزم الدوران الذي يعمل بالطاقة الكهربائية سيجعل من السهل جدًا على رانجلر التغلب على تلك الممرات شديدة الانحدار والخشنة.

ويعني المحرك الكهربائي أيضًا أنك ستحصل عليه عندما تحتاج إليه من خلال استجابته المذهلة، مما يعني أنه لن يكون هناك مكان لن تتمكن فيه من ركوب سيارة jeep Wrangler كهربائية بالكامل سواء كان ذلك على الطرق الوعرة أو على مدرج المطار.

في حين أنه من غير المرجح أن نرى سيارة jeep Wrangler الكهربائية في الإنتاج حتى عام 2027 على أقرب تقدير، فإن الفوائد الهائلة التي ستوفرها الطاقة الكهربائية تجعلها بلا شك واحدة من أكثر السيارات القادمة إثارة. مع بدء انتشار السيارات الكهربائية أكثر فأكثر، لا يمكننا الانتظار لنرى كيف تتعامل الطاقة الكهربائية مع ظروف الطرق الوعرة الصعبة التي ولدت Wrangler لتواجهها.

جيب وعصر الكهرباء الجديد

تتجه شركات صناعة السيارات نحو مستقبل أقل اعتمادًا على الوقود الأحفوري مع تزايد المخاوف بشأن تغير المناخ والاستدامة. تتخذ الشركات العريقة مثل جيب خطوات لإعادة هندسة نماذجها الأكثر شهرة لتتماشى مع التحول نحو السيارات الكهربائية. تعمل الشركة المصنعة التاريخية لسيارات الدفع الرباعي على تنفيذ خطة شاملة لإطلاق سيارة jeep Wrangler الكهربائية بالكامل .

ويحول هذا المفهوم الجديد سيارة الطرق الوعرة الأمريكية المحبوبة إلى خيار قيادة مستدام. لطالما كان اسم jeep Wrangler مرادفاً للتضاريس الوعرة والمغامرات، وهي صورة قد تجعل الانتقال إلى السيارات الكهربائية أمرًا صعبًا.

رانجلر الكهربائية قادمة في 2027

قد يكون التقليديون متشككين بشأن قدرة سيارة جيب الكهربائية على توفير القوة والمتانة والاعتمادية التي اشتهرت بها العلامة التجارية. يشاع أن الجيل التالي من سيارة jeep Wrangler الكهربائية بالكامل معروض لإطلاقها في عام 2027، لكن العلامة التجارية كانت شديدة السرية فيما يتعلق بأي معلومات رئيسية ،

بخلاف حقيقة أنها ستركب على منصة Recon’s STLA الكبيرة التي ستظهر كموديل لعام 2024 . تشير المؤشرات المبكرة إلى أن جيب تدرك تمامًا بعض التحديات الحديثة وتولي اهتمامًا كبيرًا للحفاظ على تراث رانجلر أثناء الانتقال إلى عالم السيارات الكهربائية.

لقد قامت سيارة jeep Wrangler الهجينة الحالية ذات الدفع الرباعي بالفعل بعمل ممتاز في سد هذه الفجوة. والسؤال الكبير هو ما إذا كانت النسخة الكهربائية ستنجح في التقاط جوهر ما يجعل سيارة جيب، سيارة جيب بالفعل . لقد كان Recon واحدًا من أكثر الإصدارات التي تم الحديث عنها، حيث أثار الفضول بين المستهلكين وخبراء الصناعة على حدٍ سواء.

ومما هو معروف حتى الآن، يبدو أن جيب لا تترك أي جهد في ضمان أن سيارة Wrangler الكهربائية ستحافظ على قيم العلامة التجارية المتمثلة في المتانة والبراعة على الطرق الوعرة، مع التوافق مع الاحتياجات الحديثة للاستدامة والكفاءة.

جيب رانجلر 2024 الهجينة

إذا كنت من النوع الذي يقضي عطلات نهاية الأسبوع في الهواء الطلق – أو ربما تريد فقط أن تبدو كما تفعل – فإن jeep Wrangler 2024 هي سيارة دفع رباعي ستأخذك إلى أي مكان تريد الذهاب إليه. لقد قطعت جيب شوطًا طويلًا من جذورها العسكرية وتقدم الكثير من وسائل الراحة، وفي الواقع، يمكن وصف الطرازات الراقية بالفخامة . الآن، هذا لا يعني بالضرورة أن رانجلر ستمنحك رحلة مريحة .

لا يزال الأمر يتعلق بالشاحنات، مع مراعاة آداب الطريق. يمكن أن تكون قيادتها متناقضة على الطرق الوعرة ويحتاج توجيهها إلى تصحيح مستمر فقط لإبقائها متجهة في خط مستقيم. بكل المقاييس، تعتبر فورد برونكو وتويوتا 4 رنر خيارات أكثر دقة مع قدرات مماثلة.

ومع ذلك، تقدم جيب العديد من خيارات توليد القوة أكثر من منافسيها، بما في ذلك الطراز الهجين الإضافي ومحرك V-8 بقوة 470 حصانًا وهو حصري لطراز Rubicon 392 . .. هذا هو حال Wrangler اليوم بانتظار البديل الكهربائي الكامل الذي سيغير المعادلة تماما .

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