بي إم دبليو XM ليبل تتوفر مع أكثر من 50 خيار مجاني للألوان

دبي - كتب محمد فتوح - تعد سيارة بي إم دبليو XM ليبل موديل 2024 أقوى سيارة M تم إنتاجها على الإطلاق، وأرادت أن تضفي عليها لمسة خاصة، هذه هي السيارة الأولى التي تتضمن طلاء بي إم دبليو الفردي كخيار مجاني، مما يعني أن العملاء سيكونون قادرين على تكوين علامة XM الخاصة بهم في واحد من أكثر من 50 لونًا خاصًا.

بي إم دبليو XM ليبل تتوفر بهذه المميزات وخيارات الألوان العديدة

قال أليكس دابروفسكي، أخصائي تخطيط المنتجات في شركة بي إم دبليو للسيارات الفاخرة: “هذه هي المرة الأولى التي نقدم فيها هذا”، “شعرنا أن ذلك مهم، خاصة بالنسبة لعلامة XM، لأنه أقوى نموذج إنتاج والنهاية العليا لمجموعتنا، وعند هذا النطاق السعري البالغ 185,000 دولار (694 ألف ريال)، أردنا أن نمنح العملاء الاختيار النهائي في اللون”.

وفي Test Fest، وهو حدث صناعي حيث تسمح بي إم دبليو للصحفيين بقيادة أحدث موديلاتها، كان لدى صانع السيارات الألماني العديد من أمثلة علامة XM الفردية في متناول اليد لنتمكن من قيادتها، يتم عرض عدد قليل من هذه الأمثلة أدناه، بما في ذلك Anglesey Green Metallic، وDaytona Violet Metallic، وUrban Green، وقال دابروفسكي مازحا: “أردنا أن نستعرض عضلاتنا الملونة”.

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وحتى كتابة هذه السطور، لا تزال XM ليبل يحتوي على مُكوِّن أساسي يحتوي على 11 لونًا فقط على موقع بي إم دبليو الإلكتروني، ولكن يمكن للعملاء التحقق من جميع الألوان المتاحة في برنامج بي إم دبليو dividual Visualizer الذي تم تحديثه مؤخرًا.

وأوضح دابروفسكي: “إنه مزيج من ألوان السابقة التي ندمجها في مجموعة المنتجات المتوفرة لدينا في بلانت سبارتنبرغ (كارولينا الجنوبية).” “هناك بعض الألوان الأحدث المتاحة أيضًا، بما في ذلك Frozen Carbon Black؛ وهو لون جديد يعد “المواصفات الرئيسية” لـ XM ليبل، وهو محدود جدًا في جميع أنحاء العالم”.

وإذا كنت تريد Frozen Carbon Black، فيجب عليك طلب XM ليبل مع اللمسات الحمراء المثيرة للجدل على الشبكة ومحيط النوافذ والعجلات، تم الانتهاء من هذه التفاصيل باللون الأسود مع أنظمة الألوان الأخرى، وقال دابروفسكي: “إننا نرى أن اللون الأسود هو الخيار الأكثر شعبية”، وبينما نحن في موضوع اللون، لم يعد اسم “العلامة الحمراء” موجودًا، وأوضح دابروفسكي: “أردنا توضيح الأمر لنسميه فقط XM ليبل (في أمريكا الشمالية)”.

والمتحدثون الرسميون الآخرون لمنتجات بي إم دبليو الذين تحدثنا إليهم مع سيارات مذكورة مثل بنتلي بنتايجا ولامبورجيني أوروس كمنافسين رئيسيين، إنها أكثر تكلفة من XM، ولكنها تقدم مستوى واسعًا من التخصيص، كان التنافس مع المزيد من التخصيص بسعر أقل أمرًا مهمًا بالنسبة لشركة بي إم دبليو، لسوء الحظ، يعد التخصيص الداخلي أحد المجالات التي لا تزال فيها علامة XM قاصرة عن منافسة بنتلي أو بورشه أو لامبورجيني.

وفي الختام، قد يُطلق عليه فقط اسم بي إم دبليو XM ليبل في السوق الأمريكية، ولكنه متوفر في الداخل باللونين الأسود والأحمر فقط، اعتمادًا على اللون الذي تختاره، يمكن أن يتعارض الجزء الداخلي مع اللون الخارجي، وقال دابروفسكي: “نحن نقوم بتقييم المزيد من التصميمات الداخلية”، لكن في الوقت الحالي، يعد اللون الأسود والأحمر هو الخيار الوحيد.

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