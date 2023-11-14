شركة كاترهام تروج لـ بروجيكت V لإعادة تعريف القيادة الكهربائية

دبي - كتب محمد فتوح - تشرع شركة كاترهام حاليًا في جولة إعلامية لسيارتها الرياضية الكهربائية بروجيكت V القادمة، وجلست مؤخرًا مع الرئيس التنفيذي بوب لايشلي للتعمق في السيارة الرياضية وأهدافها، وتعتزم الشركة، المعروفة بسياراتها الرياضية سيفن خفيفة الوزن، أن يكون هذا امتدادًا لهويتها وليس تجديدًا لها، شيء من شأنه أن يضعها بشكل مريح في المستقبل.

تفاصيل هامة عن شركة كاترهام وبروجيكت V الكهربائية الثورية

يقول : “يمثل اليوم تحولًا هائلاً في عالم صناعة السيارات بأكمله، والانتقال إلى محركات مختلفة، ومنتجات مختلفة، وتحول نحو السيارات الكهربائية”، “وهذا هو مفهومنا لما ستبدو عليه سيارة كوبيه المستدامة مع مميزات سيفن المتمثلة في الوزن الخفيف ومتعة القيادة في العقد المقبل.”

إن سيارة سيفن من لوتس هي كل شيء بالنسبة لشركة كاترهام وهي موجودة منذ 50 عامًا، إنها ليست مجرد سيارة تصنعها، ولكنها في الأساس هوية الشركة ولهذا السبب كانت نقطة البداية المنطقية للسيارة الكهربائية، ويقول لايشيلي: “السيارة مستوحاة من سيفن، وأتذكر بوضوح شديد أن السطور الأولى التي رسمها أنتوني على قطعة من الورق كانت بعض الإشارات من سيفن”، وإنه يشير إلى أنتوني جانيلي، كبير مصممي بروجيكت V، الذي التقى به لأول مرة من خلال ملكيته لسيارة سيفن Sports Car.

إعلان

ومن المهم ألا تكون القوى الدافعة وراء السيارة مجرد محترفين في الصناعة، بل متحمسين لشركة كاترهام أنفسهم، لأنه عندها فقط سيكون لديهم الشغف اللازم لتحقيق الأهداف الثورية، وتتمثل هذه الأهداف في أن تكون السيارة هي السيارة الكهربائية الأخف وزنًا والأكثر جاذبية والأكثر متعة في قيادة السيارة الكهربائية في العالم، مع وجود سيارة كاترهام سيفن خفيفة الوزن في ذهنها، شرعت الشركة في تصميم السيارة الكهربائية من الألف إلى الياء بدلاً من العمل على إحدى مركباتها الحالية.

وقد سمح ذلك للشركة بإنشاء عبوات جديدة تركز على توزيع الوزن والتعامل معه أثناء تنفيذ إشارات التصميم التي لا تظهر عادةً في السيارات الرياضية الكهربائية، وستأتي بثلاثة أوضاع للقيادة: عادي، ورياضي، وسبرينت لضمان متعة القيادة في أي موقف، يقول لايشلي: “أحد المبادئ التأسيسية لشركة كاترهام هو متعة القيادة، وقد تم تصميم بروجيكت V ليكون ذلك بالضبط”.

ولكن من المفترض أيضًا أن يكون لها بعض التطبيق العملي، وهذا هو المكان الذي يقول فيه إن الشركة لا تزال بحاجة إلى اتخاذ بعض القرارات، “ليس هناك قرار نهائي بشأن 2+1 أو 2+2، حتى الآن، رأينا ردود فعل مثيرة للاهتمام للغاية تجاه 2+1، هناك سيناريو حيث نقدم كليهما في السيارة، وسيكون 2+2 خيارًا رائعًا”.

وفي الختام، سيكون إعداد 2+1 فريدًا حقًا، ونأمل أن تتمكن الشركة من رؤية هذا الجانب من خلاله، لايشلي متحمس لرؤية السيارة يتم إطلاقها في عام 2026، لكنه يقول إن تقديمها لن يكون نهاية كاترهام التي نعرفها ونحبها، و”هذا المنتج..، هو مستقبل علامتنا التجارية كمركبة كهربائية، وحتى هذه اللحظة، لن يذهب طراز سيفن إلى أي مكان، لكن العالم يتقدم، والمركبات الكهربائية موجودة لتبقى بشكل أو بآخر، وهذا هو أول منتج لنا التنحي عن هذا الطريق”.

شاهد أيضاً:

كاترهام بروجكت V تحصل على قطع من أودي TT ومقاعد من مازيراتي