أهم 6 أسباب انحراف السيارة إلى اليمين وطرق مواجهتها

دبي - كتب محمد فتوح - انحراف السيارة إلى اليمين أثناء القيادة.. شكوى شائعة لدى العملاء في مراكز إصلاح السيارات في المملكة العربية السعودية ودول المنطقة. ويمكن أن يكون انحراف السيارة الطفيف إلى اليمين أمرًا طبيعيًا، ولكن إذا شعرت أن سيارتك تنحرف إلى اليمين أو اليسار، فقد تكون هذه مشكلة كبيرة. وتتعدد أسباب انحراف السيارة إلى اليمين، فقد تكون أحد أهم المشكلات الرئيسية هي محاذاة السيارة أو الإطارات أو مشاكل الفرامل.

وفي السطور التالية.. يستعرض موقع “سعودي أوتو” أهم أسباب انحراف السيارة إلى اليمين أثناء القيادة؟.

فما هي أسباب انحراف السيارة إلى اليمين أثناء القيادة؟

انحراف السيارة نحو اليمين على الطرق المائلة

من أجل السماح بتصريف مياه الأمطار، يقوم المهندسون بتصميم الطرق المائلة، حيث يوجه منحدر الطريق المطر إلى الصرف، مما يساعد على إبقاء الشوارع خالية من الفيضانات أو تراكم المياه. ويؤثر هذا المنحدر نفسه في الطريق على توجيه السيارة عن طريق السحب قليلاً في اتجاه الميل، مما يتسبب في انحراف السيارة إلى اليمين.

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يتم تدريب فنيي محاذاة العجلات في أماكن الصيانة المعتمدة، على مراعاة المنحدرات البسيطة على الطريق، حيث ستسمح محاذاة العجلات التي يتم إجراؤها بدقة للمركبة بالقيادة بشكل مستقيم على معظم الطرق.

مشاكل في الفرامل

تشير مشكلة انحراف السيارة إلى اليمين، بغض النظر عن الطريق الذي تسلكه، إلى وجود مشكلة في محاذاة إطارات سيارتك.

يحدث انحراف السيارة وميلها عندما تترك عجلة القيادة، وهو أحد أعراض سوء المحاذاة. إذا انحرفت سيارتك إلى اليمين عندما تفعل شيئًا آخر غير تحرير عجلة القيادة، فمن المحتمل ألا تكون هناك مشكلة في محاذاة الإطارات.

ماذا تعني مشكلة انحراف السيارة عند الضغط على الفرامل؟

لنفترض، على سبيل المثال، أن سيارتك تنحرف إلى اليمين عند الضغط على الفرامل. قد يشير هذا إلى وجود مشكلة في مكونات الفرامل أو التعليق نظرًا لأن سيارتك تسير بشكل صحيح عند عدم استخدام الفرامل.

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فشل مكون الفرامل من أسباب انحراف السيارة إلى اليمين

من الأمثلة المحددة على فشل مكون الفرامل الذي يتسبب في انحراف السيارة إلى اليمين، هو الفرجار الملتصق. عندما يلتصق الفرجار (وهو الجزء المثبت على قرص الفرامل، والذي يتم توصيله بمفصل التوجيه أو الشعاع الخلفي)، تستمر دواسة الفرامل في الاتصال بالدوارات حتى بعد تحرير دواسة الفرامل.

بالنسبة للسيارات ذات الفرامل الأسطوانية، قد يكون هذا مشكلة في أسطوانة العجلة. وتعتبر المكونات الهيدروليكية للفرامل عطلًا آخر في المكونات يمكن أن يتسبب في التصاق وسادات الفرامل.

وعندما تستمر وسادة الفرامل في السحب على الدوار الموجود على أحد جانبي السيارة، ستشعر بالتأكيد بتغيير في التوجيه وانحراف السيارة إلى اليمين.

كما أن رائحة الاحتراق الناتجة عن الحرارة، مع سحب السيارة، مؤشرات على وجود مشكلة في الفرامل.

عندما تتآكل مكونات التعليق، فإنها ستتحرك عند استخدام الفرامل. في حالة إرهاق جلبة ذراع التحكم السفلية، يتحرك الذراع عند الكبح، مما يجعل السيارة تسحب بسرعة في اتجاه واحد.

يتوقف هذا السحب بمجرد توقف الكبح. تعد عجلة القيادة التي تدور بشكل حاد أثناء إبطاء السرعة واستخدام الفرامل مؤشرًا آخر على مكونات التعليق التالفة.

توجيه عزم الدوران

يؤثر توجيه عزم الدوران في الغالب على سيارات ذات الدفع الأمامي، وتظهر مشكلة انحراف السيارة إلى اليمين.

وعندما تنحرف السيارة إلى جانب واحد أثناء التسارع الشديد. هذه الظاهرة لا علاقة لها بمحاذاة الإطارات، ويمكن أن تكون تجربة مخيفة، خاصة للسائقين المبتدئين.

قد يكون سبب توجيه عزم الدوران التالي:

الاختلاف في ضغط الهواء بين إطارين مما قد يمنع الجانبين من الإمساك بالتساوي.

وقد يكون السبب أيضًا هو الاختلاف في قوة الجر المتاحة أسفل عجلتي القيادة.

ويرجع السبب الأكثر شيوعًا لتوجيه عزم الدوران إلى المحركات المثبتة بشكل عرضي في مركبات الدفع الأمامي، والتي تحتوي على أعمدة قيادة غير متساوية في الطول.

وعندما تتسارع السيارة بقوة، تواجه العجلة ذات العمود الأقصر مكاسب في عزم الدوران، مما يؤدي إلى سحب العجلة بقوة أكبر من العجلة ذات العمود الأطول. وهذا ما يجعل السيارة تنحرف في اتجاه واحد عند زيادة التسارع.

يمكنك اختبار توجيه عزم الدوران لسيارتك عن طريق وضعها في الوضع المحايد وتركها تتحرك. في حالة تحرك السيارة دون سحبها، فمن المرجح أن يكون توجيه عزم الدوران هو المشكلة.

سوء محاذاة الاطارات

هل مشكلة انحراف السيارة إلى اليمين في لحظة ثم تنحرف إلى اليسار في أوقات أخرى تتسبب في مشكلة أثناء القيادة؟.

في هذه الحالة، يجب أن تعرف أن هذا الانحراف ليس بسبب سوء محاذاة الاطارات لأن المحاذاة لا يمكن أن تكون إلا في اتجاه واحد، سواء كان ذلك يمينًا أو يسارًا. قد يُعزى هذا التغيير في اتجاه سحب سيارتك إلى “توجيه الذاكرة”. وهذا هو الاسم الذي يطلق على الظاهرة حيث تتحرك السيارة في نفس اتجاه المنعطف “الصعب” الأخير.

عادةً ما يكون توجيه الذاكرة نتيجة لمحامل الدعامة الضعيفة والمثبتة الموجودة في أعلى الدعامة.

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سوء تثبيت مكون الواجهة الأمامية

يعد مكون الواجهة الأمامية الذي لم يتم تثبيته بشكل صحيح سببًا آخر قد يجعلك تواجه مشكلة “توجيه الذاكرة”.

ويمكن أن تتسبب المفاصل الكروية المرتبطة في توجيه الذاكرة، بالإضافة إلى المكونات الأمامية البالية الأخرى مثل قضبان الربط أو حامل التوجيه غير المتوازن، والذي يتسبب في انحراف السيارة إلى اليمين.

هل من الآمن القيادة إذا واجهت انحراف السيارة إلى اليمين أثناء القيادة؟

احذر من مشكلة انحراف السيارة إلى اليمين أثناء القيادة. إذا فقدت أي مستوى من التحكم في ديناميكيات القيادة في سيارتك، فإن خطر وقوع حادث يزداد بشكل كبير ، خاصة عند السرعات العالية على الطريق السريع.

هل ضغط الهواء له تأثير في انحراف السيارة إلى اليمين؟

إذا كان ضغط الهواء في أحد الإطارات أعلى أو أقل من الضغط في الإطارات الأخر ، خاصةً تلك الموجودة على الجانبين المعاكسين للسيارة ، فقد ينتهي الأمر بالسيارة إلى الانحراف إلى اليسار أو اليمين. الإطارات التي تظهر تآكلًا حول الوسط من المحتمل أن تكون منتفخة بشكل زائد، بينما الإطارات ذات الاهتراء حول الحواف الخارجية من المحتمل أن تكون أقل من الهواء.

يمكنك إصلاح مشكلات ضغط الإطارات بسهولة عن طريق الاحتفاظ بكل إطاراتك في PSU الموصى به من قبل الشركة المصنعة، والذي يوجد عادةً في دليلك.

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