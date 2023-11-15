4 أعراض لأعطال دفرنس السيارة يجب معرفتها

دبي - كتب محمد فتوح - دفرنس السيارة هو جزء من نظام الدفع في السيارة، ويبحث الكثير من المتابعين عن أعطال دفرنس السيارة، المسؤول عن توزيع عزم الدوران بالتساوي بين العجلات الأربع. يعمل الدفرنس عن طريق السماح للعجلات بالدوران بسرعة مختلفة، وذلك عند المنعطفات أو القيادة على الأسطح غير المستوية.

وظيفة دفرنس السيارة

هذا وتختلف وظيفة الدفرنس حسب نوع نظام الدفع في السيارة، في السيارات ذات الدفع الخلفي، ينقل الدفرنس عزم الدوران من المحرك إلى العجلات الخلفية. في السيارات ذات الدفع الأمامي، ينقل الدفرنس عزم الدوران من المحرك إلى العجلات الأمامية. وفي السيارات ذات الدفع الرباعي، ينقل الدفرنس عزم الدوران إلى جميع العجلات الأربع.

يتكون دفرنس السيارة من عدة أجزاء رئيسية، وهي:

علبة التروس: وهي الجزء الذي ينقل عزم الدوران من المحرك إلى دفرنس السيارة.

التروس: وهي المسؤولة عن توزيع عزم الدوران بالتساوي بين العجلات.

المحور: وهو الجزء الذي يربط العجلات بالدفرنس.

كيف اعرف عطل دفرنس السيارة؟

تشمل أعراض عطل الدفرنس ما يلي:

إعلان

اهتزاز السيارة عند القيادة.

صدور أصوات غريبة من السيارة عند القيادة.

صعوبة في التحكم في السيارة عند القيادة على الأسطح غير المستوية.

عدم القدرة على الدوران بشكل صحيح.

كم دفرنس بالسياره؟

عدد الدفرنسات في السيارة

عادة ما تحتوي السيارة على دفرنس واحد في الخلف، ولكن بعض السيارات تحتوي على دفرنسين، أحدهما في الخلف والآخر في الأمام.

كيف تعرف أن دفرنس السيارة الأمامي خربان؟

تشمل أعراض عطل الدفرنس الأمامي ما يلي:

اهتزاز السيارة عند القيادة.

صدور أصوات غريبة من السيارة عند القيادة.

صعوبة في التحكم في السيارة عند القيادة على الأسطح غير المستوية.

عدم القدرة على الدوران بشكل صحيح.

إذا لاحظت أيًا من هذه الأعراض، فمن المحتمل أن يكون الدفرنس الأمامي الخاص بك خربانًا. يمكنك التأكد من ذلك عن طريق اصطحاب السيارة إلى ميكانيكي سيارات.

كيفية فحص دفرنس السيارة

يمكن فحص الدفرنس عن طريق فحصه بصريًا بحثًا عن أي تلف. يمكنك أيضًا سماع أصوات الدفرنس أثناء القيادة. إذا سمعت أي أصوات غريبة، فقد يكون ذلك علامة على وجود عطل.

يمكنك أيضًا فحص الدفرنس عن طريق استخدام جهاز فحص الكمبيوتر. يمكن لجهاز الفحص الكمبيوتري الكشف عن أي مشاكل في الدفرنس.

كيفية إصلاح دفرنس السيارة

إذا كان الدفرنس الخاص بك خربانًا، فسيحتاج إلى الإصلاح أو الاستبدال. يمكن أن يقوم ميكانيكي سيارات بإصلاح أو استبدال الدفرنس الخاص بك.

نصائح للحفاظ على دفرنس السيارة

يمكنك الحفاظ على الدفرنس الخاص بك عن طريق القيام بالأمور التالية:

تغيير الزيت في الدفرنس بانتظام.

التحقق من مستوى الزيت في الدفرنس بشكل دوري.

تجنب القيادة على الأسطح غير المستوية بشكل مفرط.

سيساعدك ذلك على إطالة عمر الدفرنس الخاص بك.

تابع أيضا:

أهم 6 أسباب انحراف السيارة إلى اليمين وطرق مواجهتها

هل تصدق أن تلف أصغر مسمار بالسيارة يهددها بالانقلاب في حالات معينه

يلعب زيت الدفرنس دورًا مهمًا في الحفاظ على أداء الدفرنس ومنع تلفه. يؤدي زيت الدفرنس الجيد إلى ما يلي:

تبريد التروس ومنع ارتفاع درجة حرارتها.

منع احتكاك التروس ومنع تلفها.

حماية الدفرنس من التآكل.

لذلك، من المهم تغيير زيت الدفرنس بانتظام وفقًا لتوصيات الشركة المصنعة. عادةً ما يتم تغيير زيت الدفرنس كل 30,000 إلى 60,000 كيلومتر، أو كل عامين على الأقل.

علامات تلف زيت الدفرنس

هناك عدة علامات تدل على تلف زيت الدفرنس، منها:

صدور أصوات غريبة من الدفرنس عند القيادة.

اهتزاز السيارة عند القيادة.

صعوبة التحكم في السيارة عند القيادة على الأسطح غير المستوية.

إذا لاحظت أيًا من هذه العلامات، فمن المحتمل أن يكون زيت الدفرنس الخاص بك تالفًا. يمكنك التأكد من ذلك عن طريق اصطحاب السيارة إلى ميكانيكي سيارات.

نصائح للحفاظ على زيت الدفرنس

يمكنك الحفاظ على زيت الدفرنس الخاص بك عن طريق القيام بالأمور التالية: