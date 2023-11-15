أسرع لمبورغيني في العالم تقطع مسافة ربع في 6.9 ثانية

دبي - كتب محمد فتوح - مع لمبورغيني هوراكان ألفا أوميجا سجلت الشركة الهندسية AMS Performance رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا في مضمار سباق ماريلاند الدولي مع شاحنها التوربيني المزدوج ، مما عزز مكانتها في رياضة السيارات. تتجلى موهبة فريق AMS الهندسي مع لمبورغيني هوراكان ألفا أوميجا في هندسة السيارات في عملية التجربة والخطأ المكثفة لتحقيق زمن قياسي، وإظهار الخبرة وهذا ما تم تطبيقه مع لمبورغيني . ( اقرأ أيضا : هوراكان LP1200 أكثر السيارات جنونا )

حزمة ترقية لمبورغيني هوراكان ألفا اوميجا

يقدم AMS Performance حزم ترقية وأجزاء فردية، مما يسمح للمتحمسين بتجربة ترقيات الأداء المجربة والمختبرة التي جعلت من AMS اسمًا مهيمنًا في الصناعة . . AMS Performance، وهي شركة هندسية تتمتع بعقود من الخبرة وقائمة من تسجيل الأرقام القياسية، وها هي تسجل رقمًا قياسيًا آخر، والأول، في مضمار سباق ماريلاند الدولي.

نزل فريق المهندسين والسائقين إلى MIR في مارس 2023 في مهمة فريدة تتمثل في تحطيم الرقم القياسي لمسافة ربع ميل. على الرغم من أنهم لم يكونوا الفريق الوحيد الذي حقق الرقم القياسي لمسافة الربع ميل، إلا أنهم في النهاية هم الفريق الذي سيستعيد اللقب المنشود.

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الرقم االعالمي الجديد للسيارة لمورغيني هوراكان

لم تكن السيارة ذات الشاحن التوربيني المزدوج مجرد سيارة دراغستر لمشروع، بل تصادف أنها سيارة لمبورغيني هوراكان ألفا أوميجا Alpha Omega Lamborghini Huracán ، التي ظهرت سابقًا في سلسلة هايبردرايف من نتفليكس ، حيث سجلت سابقًا الرقم القياسي في منتصف 7 ثوانٍ.

اجتاحت سيارة لامبورغيني المعدلة مسافة ربع ميل في مضمار سباق ماريلاند الدولي في 6.98 ثانية بسرعة 211 ميلاً في الساعة، مسجلة رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا بالإضافة إلى تعزيز أداء AMS كاسم مهيمن في رياضة السيارات. يُظهر الإعداد المجنون والتجربة والخطأ المكثفان والإنجاز النهائي الموهبة الخام لفريق AMS Performance في هندسة السيارات.

لمبورجيني بتعديلات AMS تحطم الرقم القياسي العالمي

لم يفقد فريق AMS الأمل عندما لم تتمكن سيارة Alpha Omega Lamborghini في السابق من تحقيق هذا الوقت القياسي، على الأرجح لأنهم كانوا يعلمون أن السيارة الخارقة المعدلة تمتلك جميع المكونات اللازمة لدخول التاريخ. كل ما هو مطلوب هو بعض التعديلات الطفيفة.

مع الأخذ في الاعتبار أن فريق AMS الهندسي يظل مشغولاً بإنتاج مكونات مضبوطة بدقة للعلامات التجارية ذات الأسماء الكبيرة، بما في ذلك نيسان ، بالإضافة إلى حزم الأداء الجاهزة والأجزاء المتخصصة، يعد احتلال منصات التتويج المختلفة في رياضة السيارات إنجازًا كبيرًا .

أخطر تسارع حققته لمبورغيني هوراكان ألفا أوميجا

لمبورغيني تتسارع من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة خلال 1.53 ثانية وجاء آخر إنجازاتهم على شكل سيارة إيطالية خارقة. بفضل قوة تزيد عن 2800 حصان، تمكنت سيارة لمبورغيني هوراكان 2015 ذات الشاحن التوربيني المزدوج من تسجيل العديد من الجولات المنخفضة السبعة على شريط ربع ميل قبل تحقيق الرقم القياسي البالغ 6.98 ثانية. وخلال هذه الفترة، تمكنت من تحقيق التسارع من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة خلال 1.53 ثانية فقط.

وللتوضيح، تتسارع لمبورغيني هوراكان الأصلية قبل التعديل من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة خلال 2.5 ثانية. عندما تم اختباره بواسطة كار آند درايف ، ركضت سيارة Lambo مسافة ربع ميل في 10.4 ثانية بسرعة 135 ميلاً في الساعة، وهي ليست بطيئة بأي مقياس، لكن سيارة السحب المضبوطة بواسطة AMS عبرت الخط في 6.98 ثانية، بسرعة 211 ميلاً في الساعة.

مشاكل في بناء أسرع لمبورغيني في العالم

لامبورغيني هوراكان ألفا أوميجا هي أسرع سيارة لمبورغيني على الإطلاق، وهو ما يقول الكثير، حيث أن العلامة التجارية بأكملها مبنية على السرعة والأداء. تم تحقيق تسجيل الرقم القياسي بعد العديد من المحاولات الفاشلة، على الرغم من أن معظمهم قد يصفون تمريرة ربع ميل مدتها 7.05 ثانية بأنها فاشلة. وبين التمريرات، قام الفريق الهندسي والميكانيكي المتخصص بضبط سيارة اللامبو بدقة. وشمل ذلك الشحن طوال الليل للمبرد البديل الذي تم تدميره أثناء التشغيل التجريبي.

على وجه التحديد، انكسر المصد الأمامي لسيارة لمبورغيني تحت ضغط القوة الضاغطة التي تم إنتاجها وتشققها، مما تسبب في اصطدام شظية بالمبرد عند سرعات تزيد عن 200 ميل في الساعة. انتهت تمريرة ربع ميل بتسريب المبرد وفريق قلق. مع بدء اليوم التالي، وصلت الحزمة التي تحتوي على المبرد وسرعان ما قام الفريق باستبدال الوحدة المعطوبة بوحدة جديدة

حزم AMS ألفا لمبورغيني

لقد امتدت العلامة التجارية AMS Performance إلى ما هو أبعد من بدايتها المتواضعة في عام 2001. ومنذ ذلك الحين، جعلت الشركة عالية الأداء ترقياتها متاحة للجمهور، مما يعني أنه يمكنك امتلاك قطعة من الجودة المضبوطة من AMS Performance. . عليك فقط القيام بترقية الحزم والأجزاء الفردية، وتوفير وصفتها المجربة والمختبرة للمتسابقين والمتحمسين الدوليين.

حزمة ترقية لمبورجيني هوراكان

• G35-1050 شواحن توربينية من سلسلة G Garrett

• عادم التيتانيوم

• مبردات هواء/ماء AMS

• مضخة مياه عالية التدفق بدون فرش

• ترقية ناقل الحركة AMS Gearworks

• مجموعة وقود AMS Alpha

• MoTec M142 وحدة تحكم إلكترونية مزدوجة

• صمامات نفخ TiAL وبوابة النفايات

• التركيب والمعايرة داخليًا

تتميز الحزم، بما في ذلك سلسلة Alpha for Lamborghini، بعدد كبير من ترقيات الأداء من الدرجة الأولى والتي تضمن رفع مركبة المصنع إلى ما هو أبعد من قدراتها. تعد الشواحن التوربينية Garret، وعادم التيتانيوم، وصمامات النفخ TiAL، وبوابة النفايات مجرد عدد قليل من الترقيات المضمنة في مجموعة AMS Alpha Twin Turbo Kit.

تظل AMS Performance مشغولة بتطبيق خبرتها في مختلف المجالات في عالم السيارات. لقد ظهرت وصفتهم التي أثبتت جدواها كثيرًا في رياضة السيارات على مدى العقدين الماضيين، مما أكسبهم الاحترام. ومؤخرًا، ظهر اسمهم في معرض SEMA 2023 في لاس فيغاس، نيفادا

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