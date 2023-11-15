اينيوس Grenadier 2024 سيارة طرق وعرة فاخرة بامتياز

دبي - كتب محمد فتوح - تبرز سيارة اينيوس Grenadier كمنافس جدير بالملاحظة في عالم المركبات على الطرق الوعرة بفضل براعتها الهندسية ونهجها الجاد فيما يتعلق بقدراتها على الطرق الوعرة. تم تصميم اينيوس Grenadier مع التركيز بشكل واضح على المتانة وتعدد الاستخدامات، وهي تروق لقطاع السوق الذي يقدر الأداء في التضاريس الصعبة بقدر ما هو الحال في شوارع المدينة.

تم تصميم سيارة جرانديير لسد الفجوة في السوق التي تركتها سيارة لاندروفر ديفيندر Defender المحبوبة . تستهدف هذه السيارة بشكل مباشر نمط الحياة المليء بالمغامرات. إن بداية جرانديير هي قصة تصميم هادف وتطوير دقيق. من خلال برنامج اختبار وتطوير امتد إلى 15 دولة، وأصعب التضاريس، وأقسى الأحوال الجوية ،

وبدءًا من فبراير 2021، تم إخضاع غرينادير لخطواته من قبل فريق من المهندسين المتفانين. وكانت مهمتهم واضحة: تحليل وإعادة معايرة كل جزء ووظيفة في السيارة حتى يصبح الكمال ليس مجرد طموح بل حقيقة.

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شخصية انيوس Grenadier

إن سيارة جرانديير بالتأكيد تتسم بالمرونة والقوة ، ومع مجموعة من ميزات التكوين وخيارات السيارة والإكسسوارات التي تتم إضافتها باستمرار، فإن Grenadier هي لوحة للمغامرة والعملية والمتميزة. إنها السيارة التي تناسبك، مهما كانت الوظيفة، وقد تم تصميم شراء واحدة لتكون مفيدة وسهلة بنفس القدر.

يعتبر الطراز الأساسي ميسور التكلفة نسبيًا، ولكن السعر يرتفع عند إضافة ميزات إلى النموذج القياسي. تم تخصيص سيارة Ineos جرانديير كاملة التجهيزات للقيادة المثيرة والمغامرات القاسية، ولكن ما الذي يمكن أن تتوقع أن تدفعه مقابل كل التقنيات والتجهيزات الخاصة الموجودة في هذه السيارة؟

انيوس Grenadier مصممة وفقًا لأعلى معايير الفخامة

تمثل سيارة Ineos Grenadier المحملة بالكامل قمة ما يمكن أن تقدمه أي سيارة بفئتها، حيث تشمل الأفضل في الأداء والراحة والتكنولوجيا والأناقة. يتضمن هذا التكوين جميع حزم الترقية وخيارات التخصيص المتاحة، مما يحول الطراز القياسي إلى سيارة ليست مجهزة لأي تحدي فحسب، بل مصممة أيضًا وفقًا لأعلى معايير الفخامة والتفضيل الشخصي.

توفر الشركة المصنعة منصة مناسبة لتخصيص سيارة Grenadier القياسية ديناميكيًا بسهولة وعرض الإضافات إلى السيارة أثناء بناء مركبة أحلامك للطرق الوعرة. يأتي الطراز الأساسي بسعر 71.500 دولار أمريكي، ولكن هذا الخيار البسيط قد لا يناسب احتياجاتك.

تخصيص الخيارات لGrenadier

لا تحتوي مجموعة نقل الحركة على خيارات للترقية ، مما يعني أن محرك البنزين القياسي BMW سعة 3.0 لتر سداسي الأسطوانات وناقل الحركة الأوتوماتيكي بثماني سرعات مع تجاوز يدوي هما ما يجب عليك العمل به كمجموعة نقل الحركة القياسية لبناء تعديلاتك المخصصة. يؤدي إنشاء Ineos جرانديير المحمل بالكامل إلى رفع السعر من 71.500 دولارًا إلى 100.430 دولارًا، بفارق 28.930 دولارًا- و تشمل جوانب السيارة التي يمكن تخصيصها ما يلي:

– التصميم الخارجي: يمكن اختيار لون طلاء الهيكل من بين مجموعة من 10 ألوان، كما يمكن تعديل جنوط العجلات والإطارات.

– التصميم الداخلي: المقاعد الجلدية وأغطية المقاعد ونظام المعلومات والترفيه والأرضيات وحصائر الأرضية قابلة للتخصيص في هذا القسم.

– تجهيزات إضافية: يمكن تخصيص إضافة حزم مثل الأقفال التفاضلية الأمامية والخلفية، وإطارات جميع التضاريس، والتعديلات الخاصة بالطرق الوعرة، وخيارات الرفع والقطر، وخيارات الشحن الداخلي، وحمولة السقف، وتحسينات السلامة والأمن في هذا القسم.

الميزات القياسية لجرانديير

تم تصميم Ineos جرانديير ، بما في ذلك الطراز الأساسي، لتوفير أداء قوي، بغض النظر عن التضاريس. يتم تعزيز أداءجرانديير بشكل أكبر من خلال نظام الدفع الرباعي الدائم، مما يضمن قوة جر استثنائية وثباتًا على كل من الطرق الوعرة والطرق الحضرية.

الشكل الخارجي لإنيوس جرانديير

يعد المظهر الخارجي لسيارة جرانديير بمثابة شهادة على فلسفتها في التصميم العملي . وتتميز بشكلها الصندوقي المميز، وارتفاعها عن الأرض، وألواح هيكلها القوية التي يمكنها تحمل قسوة الاستخدام على الطرق الوعرة. العناصر العملية مثل مساحة الشحن الواسعة والبنية القوية تجعلها خيارًا متعدد الاستخدامات للمغامرين أو التخييم أو عشاق الهواء الطلق أو الناقل العائلي.

الجانب الأكثر جاذبية في القاذفة المثيرة هو القدرة على تخصيص السيارة بشكل كبير وفقًا لاحتياجاتك ومتطلباتك. واجهة التخصيص على موقع Ineos تجعل من السهل تحديد Grenadier بمجموعة متنوعة من التعديلات، مع إجمالي تشغيل يوضح تأثير التعديلات على سعر البيع.

يقدم Ineos Grenadier مجموعة من حزم الترقية، كل منها مصمم لتعزيز قدرات السيارة وجمالياتها وفقًا لتفضيلاتك. تلبي هذه الباقات الاحتياجات المختلفة، بدءًا من الأداء المحسن على الطرق الوعرة وحتى تعزيز الراحة والرفاهية.

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يوفر مزيج التعديلات العديد من البدائل، ولكن للحصول على نتيجة سيارة Grenadier مجهزة بالكامل لتتناسب مع أي تحدي على الطرق الوعرة أو الحضرية، يجب إضافة مجموعة مختارة من الترقيات الأكثر تأثيرًا إلى النموذج القياسي. لقد قمنا بتقسيم الإضافات إلى فئات فرعية لإظهار الإضافات الرئيسية .

يمكن أن تختلف التكلفة الإجمالية لـ Ineos Grenadier المحملة بالكامل بشكل كبير بناءً على الاختيارات المحددة التي تم إجراؤها أثناء التخصيص والترقيات . تعكس هذه التكلفة التحسينات الشاملة في الأداء والراحة والتكنولوجيا والأناقة التي توفرها سيارة Grenadier المحملة بالكامل.

خيارات خارجية لتجهيزات غرينادير

العديد من التخصيصات الخارجية المتوفرة في Grenadier تتحدث عن جماليات السيارة، ولكن الاختيارات التي تبدو بسيطة مثل لون الطلاء يمكن أن تؤثر على مستوى راحة السيارة أيضًا. على سبيل المثال، اختيار اللون الذي يعكس الحرارة من شأنه أن يحدث فرقًا إذا كانت السيارة مخصصة للاستخدام في المناخ الحار.

التخصيصات المتوفرة في الشكل الخارجي لا تؤثر على أداء السيارة على الطرق الوعرة ولكنها في الغالب مريحة وموجَّهة نحو الجمال. تبلغ التكلفة الإجمالية للترقيات في هذه الفئة 6420 دولارًا من السعر الكامل.

خيارات الطرق الوعرة

تخصيصات الأداة المساعدة هي المكان الذي يمكن أن تؤثر فيه الاختيارات على أداء السيارة في الطرق الوعرة أو المغامرة والتطبيقات الخارجية. ستعمل بعض هذه الخيارات على زيادة الراحة وقد يكون لها تطبيقات في Grenadier مهيأة للاستخدام الحضري أيضًا. يقدم قسم المرافق الفوائد الأكثر عملية لوظيفة السيارة والغرض منها، ولكنه يضيف أيضًا إجمالي 28,880.00 دولارًا إلى السعر الأساسي للمركبة.

خيارات داخلية لمقصورة جرانديير

التخصيصات الداخلية في Grenadier هي في الغالب ترقيات جمالية ومريحة ولكنها تعتبر جزءًا من التكوين المحمل بالكامل لهذه السيارة. العديد من خيارات الراحة تكون منطقية عندما يُتوقع من السيارة أن تعمل بجهد في الظروف القاسية . تضيف التكلفة الإجمالية للترقيات المحددة في هذا القسم 4,630.00 دولارًا أمريكيًا إلى سعر الطراز الأساسي.ومن ابرزها مقاعد أمامية مدفأه ، زخارف جلدية ، أغطية مقاعد نظام معلومات وترفيه ، نظام صوتي مميز ، الحصائر المطاطية ،

هذا هو السبب وراء كون Ineos Grenadier سيارة مناسبة للطرق الوعرة. وتملأ سيارة Grenadier فجوة الحنين في مجتمع الطرق الوعرة منذ توقف الطراز الأقدم من سلسلة Land Rover Defender التي كانت تشغل هذه المساحة سابقًا. أصبحت سيارة ديفندر أيقونة للمغامرة وتجارب القيادة على الطرق الوعرة، على الرغم من أن السيارة لم تكن موثوقة دائمًا بقدر سمعتها. يعد هذا العرض من Ineos منافسًا جديرًا لأفضل سيارة للطرق الوعرة لملء هذا المكان بناءً على البحث والاختبار وحده الذي تم إجراؤه على السيارة.

أصول انيوس غرينادير

رحلة Ineos Grenadier من المفهوم إلى الواقع هي قصة طموح وبراعة هندسية. ولدت من الرغبة في إنشاء سيارة عملية متعددة الاستخدامات للطرق الوعرة ، وهي من بنات أفكار السير جيم راتكليف، الرئيس التنفيذي لشركة Ineos. كانت رؤية راتكليف واضحة:

بناء سيارة تعود إلى العصر الذهبي للمركبات القوية والموثوقة للطرق الوعرة، ولكن مع تطورات التكنولوجيا الحديثة. تضمنت عملية التطوير اختبارات مكثفة في 15 دولة وبيئة مختلفة ، بالإضافة إلى التحسين لضمان قدرة غريناديير على تحمل أصعب الظروف.

على الرغم من أن المصمم بريطاني، إلا أنه يتم تصنيع Grenadier في مصنع Ineos للسيارات في هامباخ بفرنسا. وتمتلك الشركة مراكز مبيعات وخدمة في العديد من البلدان، من الولايات المتحدة الأمريكية إلى جنوب أفريقيا، مما يشير إلى التزام الشركة بتوفير مركبة عالية الجودة وقادرة على الطرق الوعرة لأي تطبيق.

ميزات السلامة والتكنولوجيا

تعتبر السلامة مصدر تميز بالغ في تصميم Ineos Grenadier. تأتي مجهزة بمجموعة من ميزات السلامة المتقدمة، بما في ذلك أنظمة الوسائد الهوائية القوية، والتحكم في الثبات، وإطار مصمم لحماية الركاب في حالة حدوث تصادم. تشتمل السيارة أيضًا على ميزات تقنية حديثة، مثل نظام المعلومات والترفيه المتطور ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وخيارات الاتصال لإبقاء الركاب مستمتعين ومطلعين أثناء التنقل.

تمتد تكنولوجيا Grenadier إلى أدوات المساعدة في القيادة، مع ميزات مثل التحكم في نزول التل، ونظام الاستجابة للتضاريس، وأنظمة الكبح المتقدمة. لا تعمل هذه التقنيات على تعزيز سلامة السيارة فحسب، بل تساهم أيضًا في توفير تجربة قيادة أكثر ثقة وتحكمًا، سواء أثناء التنقل في شوارع المدينة أو عند السير على الطرق الوعرة.

Ineos توفر شبكة عالمية لخدمة العملاء

إن توفر وعملية طلب Grenadier هو انعكاس لتفاني Ineos في تحقيق رضا العملاء والتميز في الخدمة. بفضل شبكة عالمية من شركاء البيع بالتجزئة وأداة تكوين مباشرة عبر الإنترنت، يعد الحصول على Grenadier تجربة تتسم بالسهولة والإثارة. يؤكد دعم ما بعد البيع أيضًا على التزام العلامة التجارية تجاه العميل ،

مما يضمن أن كل ماكينة جرينادير ليست مجرد آلة رائعة في نقطة البيع ولكنها تظل كذلك طوال عمرها التشغيلي. إن امتلاك سيارة Ineos Grenadier كاملة التجهيز يكلف قيمة تزيد عن 100.000 دولار ، وهذا يعني امتلاك سيارة ليست قادرة فقط على التعامل مع أي تضاريس ولكنها أيضًا مخصصة وفقًا لمواصفاتك وتفضيلاتك الدقيقة.

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