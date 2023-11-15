الكشف عن تويوتا كراون سيجنيا 2025 الكروس أوفر الفاخرة “تدشينات معرض لوس أنجلوس”

دبي - كتب محمد فتوح - تعمل شركة تويوتا موتور أمريكا الشمالية على توسيع عائلة كراون من خلال تقديم سيارة تويوتا كراون سيجنيا 2025، وهي سيارة كروس أوفر أنيقة تشبه سيارات الواجن التقليدية، وتعد كراون سيجنيا أحد طرازات كراون الأربعة الجديدة والثانية في أمريكا، وتوفر السيارة لعملاء تويوتا سيارة مميزة وعملية وراقية.

مواصفات ومميزات تويوتا كراون سيجنيا 2025 الكروس أوفر الفاخرة

وكما يعلم أولئك الذين هم على دراية بتاريخ فقد تم استخدام لوحة الاسم على جميع أنواع السيارات على مر السنين، وهذاه مجرد أحدث نسخة تحمل الاسم الشهير الذي يضفي المزيد من الإحساس الفاخر على سيارة تويوتا، وستتلقى جميع طرازات تويوتا كراون سيجنيا محركًا هجينًا رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لترًا، والذي ينتج بمساعدة محركين كهربائيين قوة 243 حصانًا، ويتم إرسال ذلك إلى العجلات الأربع عبر ناقل حركة CVT الإلكتروني من تويوتا، المصمم لتقليل استهلاك الوقود.

ويعد نظام الدفع الرباعي ذكيًا إلى حد ما ويستخدم محركًا كهربائيًا مثبتًا في الخلف يعمل على تشغيل المحور الخلفي عند الحاجة، عند الحاجة، يمكن لنظام الدفع الرباعي الإلكتروني إرسال ما يصل إلى 80% من القوة إلى الخلف، مما يحد من انزلاق العجلة الأمامية ويقلل من الانزلاق، وإنها ليست بيك أب، ولكن تم تصنيف تويوتا كراون سيجنيا لسحب 1,215 كجم، وإن المسافة المقطوعة لكل لتر من الوقود أكثر إثارة للإعجاب، حيث تهدف تويوتا إلى رقم إجمالي يبلغ 15.31 كلم لكل لتر.

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ويمكن تحديد العديد من أوضاع القيادة القابلة للتحديد – عادي، وإيكو، ورياضي، وإيكو، وEV، ويتيح وضع EV قيادة السيارة بالطاقة الكهربائية لمسافات قصيرة، ولكن لم يتم تقديم تقديرات للمدى حتى الآن، تعمل الرياضة على تحسين استجابة دواسة الوقود، بينما تعطي البيئة الأولوية للقيادة الاقتصادية.

ويمكن التعرف على سيارة تويوتا كراون سيجنيا على الفور على أنها سيارة تويوتا، وذلك بفضل واجهة Hammerhead الأمامية، وقد تم بالفعل استخدام هذه اللغة في سيارة كراون العادية والسيارة الكهربائية الجديدة بريوس وbZ4X، وتفتقر الواجهة الأمامية إلى اللون اللامع، مع شبكة أحادية اللون ومصابيح أمامية رفيعة.

وسيتم تقديم إصدارين وهما (XLE وLimited)، وطرازات XLE مجهزة تجهيزًا جيدًا، مع جنوط قياسية مقاس 19 بوصة ومقاعد أمامية قابلة للتعديل كهربائيًا بثمانية اتجاهات/مدفأة مع تنجيد من الجلد الصناعي SofTex، وتشمل المزايا الأخرى بابًا خلفيًا يعمل بالكهرباء، وعجلة قيادة جلدية مُدفأة، وشاشة معلومات ترفيهية مقاس 12.3 بوصة مع Apple CarPlay وAndroid Auto اللاسلكي.

ويستقبل إصدار Limited كل ذلك وأكثر، حيث يضيف سقفًا زجاجيًا بانوراميًا ثابتًا، وعجلات مقاس 21 بوصة، ومقاعد أمامية مهواة، ومفروشات جلدية، ومرآة خلفية رقمية، ونظام صوتي JBL بـ 11 مكبرًا، وتشمل الألوان المتاحة الأسود، والعصر البرونزي، والأحمر، وسحابة العاصفة، والأبيض الأكسجين.

وعند استخدام منصة TNGA-K، تعطي تويوتا كراون سيجنيا الراحة الأولوية قبل كل شيء، إنها منصة مرنة للغاية وقد تم استخدامها للسيارات الراقية، بما في ذلك سيارة تويوتا سنشري SUV الجديدة، إنه مكان رائع للبدء، لكن مهندسي تويوتا لم يعتبروا التميز أمرًا مفروغًا منه.

فالنوافذ الجانبية الأمامية، على سبيل المثال، مصنوعة من زجاج عازل للصوت، في حين أن غطاء المحرك مصنوع من مادة ممتصة للصوت، حتى أن هناك كاتم الصوت، في المقدمة، يتم التعامل مع الركاب بمقاعد داعمة ومدعومة جيدًا تبقيك ثابتًا في مكانك، بالنسبة للصف الثاني، اختارت تويوتا تصميمًا “يشبه الصالة” لتعزيز راحة الركاب في الخلف، ويستفيد الجالسون في الخلف أيضًا من حاملتي أكواب ومنافذ USB-C، إلى جانب فتحات الهواء وحامل الزجاجة الخلفي.

وقد لا تفوز لوحة القيادة والكونسول الوسطي بأي جوائز للتصميم المبتكر، لكن كلاهما منطقي وبديهي، حيث احتفظت تويوتا بالأقراص والأزرار المادية للوظائف الأساسية مثل نظام الصوت والتحكم في المناخ وأنظمة القيادة، تسلط التطعيمات البرونزية المزخرفة الضوء على عناصر التحكم المهمة، مما يجعل من السهل على السائقين لأول مرة تحديد موقعها.

وافتح الباب الخلفي الكهربائي، وستجد صندوقًا كبيرًا، لسوء الحظ، لم تشارك تويوتا الأبعاد، لكن المالكين سيقدرون الأرضية المسطحة، مما يجعل تحميل العناصر الثقيلة أكثر سهولة، تضيف لوحة الألومنيوم لمسة من الرقي، بينما يحمي غطاء الصندوق متعلقاتك من أعين المتطفلين، وإذا كنت بحاجة إلى نقل أشياء أكبر، مثل لوح ركوب الأمواج، فإن المقاعد الخلفية القابلة للطي بنسبة 60/40 يمكن طيها بشكل أنيق، مما يخلق مساحة شحن يبلغ طولها 6.5 قدم، هذا أطول من سرير فورد رينجر الجديد للمقارنة.

ويبلغ قياس شاشة العدادات الرقمية وشاشة اللمس الخاصة بنظام المعلومات والترفيه في تويوتا كراون سيجنيا 12.3 بوصة، الأول قابل للتخصيص بالكامل ويتميز بأقراص سهلة القراءة تسمح للسائق بالتركيز على الطريق؛ واعتمادًا على احتياجات السائق، يمكن أن تعرض الشاشة مقياس سرعة الدوران أو شاشة وضع القيادة البيئية.

وكما هو متوقع، يأتي نظام الوسائط المتعددة مزودًا بشكل قياسي بتقنية Bluetooth وApple CarPlay اللاسلكي وAndroid Auto، كما ذكرنا، تحصل شركة Limited على نظام صوت JBL مزود بـ 11 مكبر صوت ومضخم صوت؛ يقوم XLE بالتعامل مع إعداد ستة مكبرات صوت، والنظام قادر على تلقي التحديثات عبر الهواء، سيستفيد العملاء أيضًا من تجربة Drive Connect التي تقدم المساعد الذكي، ومساعد الوجهة، والملاحة السحابية.

وعلى صعيد السلامة، ستتلقى جميع الطرازات نظام Toyota Safety Sense 3.0، والذي يتضمن تنبيه مغادرة المسار، والمساعدة في تتبع المسار، والكشف عن المشاة، والعوارض العالية التلقائية، والعديد من أدوات مساعدة السائق الأخرى، تشكل ثماني وسائد هوائية أيضًا جزءًا من الحزمة.

وفي الختام، لم تعلن تويوتا عن أسعار تويوتا كراون سيجنيا حتى الآن، ولكننا نتوقع ظهور معلومات إضافية في الأسابيع المقبلة، ومع ذلك، تقول الشركة أنه يمكننا أن نتوقع وصول الوافد الجديد إلى الوكلاء في صيف عام 2024، ونتوقع أن تحمل سيجنيا سعرًا أعلى من التاج العادي، لذا توقع أن يبدأ سعر MSRP بحوالي 42,000 دولار (157,500 ريال)، وهذا يعني أن السعر المحدود قد يكون أقرب إلى علامة 50,000 دولار (187,500 ريال).

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