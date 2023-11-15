لوسيد تخطط لشاحنة بيك أب كهربائية بحلول 2030

دبي - كتب محمد فتوح - على مايبدو أن الجسر الوحيد لعبور المشاكل في شركة لوسيد موتورز هو تبني فكرة شاحنة صغيرة ستجد جمهورها الكبير في أمريكا تحديدا . وفقًا للتحديث الأخير من شركة لوسيد Lucid، ليس من المقرر ظهور الشاحنة المتوقعه حتى عام 2030، ولكن لدينا الآن نظرة أولية على التصميم المحتمل.

لماذا تتجه لوسيد لفكرة الشاحنة

تقوم شركة لوسيد موتورز Lucid Motors الناشئة ومقرها كاليفورنيا بتصنيع بعض السيارات الكهربائية الأكثر إثارة للإعجاب على هذا الكوكب. تصميماتهم مذهلة، وتقنياتهم رائدة في فئتها ، وأدائهم في خط مستقيم . لكن واجهت شركة Lucid أيضًا الكثير من التحديات عند بدء التشغيل فيما يتعلق بالمبيعات والتدفق النقدي والتكاليف وغير ذلك الكثيروقد تكون الشاحنة هي المنقذ .

لوسيد بصدد شاحنة صغيرة تخلصها من مشاكل كبيرة

المشاهدة الأخيرة لما يبدو أنها شاحنة بيك آب كهربائية من شركة Lucid جعلتنا نفكر في هذا الاتجاه. نشر الأشخاص في منتدى Lucid هذه الصورة لشاحنة من الطين، متوقفة بجوار ما يمكن أن يكون سيارة Gravity SUV المقرر ظهورها لأول مرة في معرض لوس أنجلوس للسيارات هذا الأسبوع. هل يعني هذا حقًا أن شاحنة Lucid ستأتي قريبًا؟ هذا غير واضح للغاية. ورفض متحدث باسم شركة Lucid التعليق على النماذج المستقبلية.

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شاحنة لوسيد جديدة تصميميا

من ناحية، هناك أوجه تشابه بصرية واضحة مع سيارة السيدان Lucid Air، والإعلانات التشويقية التي رأيناها لسيارة Gravity الجديدة. إنه تصميم وسيم وأنيق، وهو تصميم قادر على نقل لغة تصميم Lucid إلى شاحنة تبدو جديدة – وليست مشتقة من شيء مثل Rivian R1T. ولكن من الواضح أيضًا أن هذا نموذج من الطين، وليس قريبًا من عرض السيارات الجاهزة.

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من ناحية أخرى، تظهر صورة أكثر تصغيرًا تم نشرها على شبكة X في اليوم الآخر الشاحنة وسيارة الدفع الرباعي بجوار الجيل السابق من سيارة رينج روفر – مما يعني ضمناً أن هذا يمكن أن يكون مجرد دراسة تصميم نموذج من الطين من نوع ما، وهو ما تفعله شركات صناعة السيارات بالكامل الوقت. بمعنى آخر، يمكن أن يكون هذا مجرد شيء داخلي بحت تم تسليط الضوء عليه بطريقة ما في وقت لم يكن من المفترض أن يحدث فيه.

شاحنة لوسيد تستهدف شريحة جديدة من العملاء

من الصعب النظر إلى هذا الأمر والاعتماد على إمكانية وجود شاحنة Lucid حقيقية، لكن من الواضح أن الشركة فكرت في الأمر. يمكن أن يكون تغييرًا مثيرًا للاهتمام بالنسبة للشركة الناشئة. في حين أن سيارة السيدان AIR مثيرة للإعجاب للغاية وتقدم بعضًا من أفضل النطاقات التي يمكنك العثور عليها في أي مكان، إلا أنها عانت لكونها سيارة سيدان في عالم سيارات الدفع الرباعي علاوة على سعرها المرتفع.

من بين كل الأشياء، يمكن لشاحنة Lucid أن تضع تلك الشركة في شريحة جديدة تمامًا من المشترين. سنحصل على المزيد من شركة Lucid Motors هذا الأسبوع في معرض LA للسيارات عندما يتم ظهور سيارتها الجديدة جرافيتي Gravity لأول مرة، وسنرى ما إذا كان بإمكاننا معرفة أي شيء عن أي شاحنات صغيرة قد تكون في مستقبل الشركة.

خطط لوسيد مع البدايات في 2021

عندما تم طرح شركة Lucid للاكتتاب العام في عام 2021، وضعت الشركة خارطة طريق منتجها في العرض التقديمي للمستثمر. بدأت خارطة طريق لوسيِد مع سيارة السيدان AIR في وقت لاحق من نفس العام. بعد Air، كان من المقرر أن تأتي سيارة الدفع الرباعي الكهربائية من لوسيد، وهي Gravity، والتي كان من المقرر أصلاً أن تظهر لأول مرة في عام 2023. ولكن بعد بداية صعبة للعمليات،

تم تأجيل Gravity، ولكن من المقرر أن تظهر لأول مرة رسميًا في معرض لوس أنجلوس للسيارات في وقت لاحق من هذا العام. أسبوع وتدخل الإنتاج في أواخر عام 2024.وكانت شركة لوسيد تأمل بعد ذلك في توسيع تشكيلة منتجاتها بشكل أكبر من خلال سيارة كوبيه كهربائية وشاحنة صغيرة كهربائية.

مرة أخرى في عام 2021، كان من المقرر ظهور هاتين السيارتين لأول مرة في عام 2030، وبينما لا نعرف ما إذا كانت هاتان المنصتان قد تم تأجيلهما أيضًا، فقد بدأت الشركة على الأقل العمل على تصميم شاحنتها الصغيرة الكهربائية.

شاحنة لوسيد ليست شيئا مثل تسلا سايبرترك

في صورة تم تسريبها على X ، وتمت مشاركتها لاحقًا في منتدى Lucid ، يمكننا أن نرى ما يبدو أنه نموذج من الطين لشاحنة Lucid الصغيرة، يجلس بجوار نموذج طيني آخر من سيارة Gravity SUV، في مكان غير معلوم. على عكس تصميم Cybertruck من Tesla،

يبدو أن Lucid تسير بمظهر أكثر تقليدية، مع العديد من إشارات التصميم المستعارة من سيارة Air سيدان، وسيارة Gravity SUV أيضًا. في حين أن شركة Lucid كانت تخطط في الأصل لإطلاق شاحنتها الصغيرة في عام 2030، إلا أن البعض يتكهن بإمكانية تصميم الشاحنة الصغيرة وتصنيعها على نفس منصة Gravity، والتي من المؤكد أنها ستتقدم إلى تاريخ إصدارها المحتمل.

التصميم المبدئي لشاحنة لوسيد

شاحنة Lucid قد تصل إلى الأسواق بحلول عام 2030

وفقًا لمنشور المنتدى، كان لدى شركة Lucid خطط لشاحنة صغيرة كهربائية لبعض الوقت، مع نموذج الطين الذي يشتمل على لغة تصميم Lucid المألوفة . يتضمن ذلك شريط الضوء عبر المقدمة وخطوط الجسم الأنيقة والمتعرجة. يبدو الزجاج الأمامي الكبير من Lucid بارزًا للغاية، في حين يبدو صندوق الالتقاط كبيرًا بما يكفي لمعظم المستهلكين.

لوسيد على طريق فورد وشفروليه وريفيان وتسلا

تعد شركة Lucid Motors واحدة من العديد من الشركات المصنعة للسيارات الكبرى التي تقوم بتصنيع شاحنات صغيرة كهربائية. تصنع شركات فورد وشفروليه وريفيان شاحنات صغيرة كهربائية. بدأت Tesla أخيرًا في إنتاج شاحنة Cybertruck الجديدة ومن المقرر أن تبدأ عمليات تسليمها في عام 2024.

لقد صنعت Lucid بالفعل اسمًا لنفسها، حيث توفر Lucid Air ومستوياتها المتنوعة فخامة وأداء مذهلين. تطلق الشركة المصنعة سيارة Gravity SUV الجديدة كليًا في معرض لوس أنجلوس للسيارات لهذا العام . يشير نموذج الطين هذا إلى أنه يمكننا الحصول على شاحنة صغيرة للكشف عنها عاجلاً وليس آجلاً. في الوقت الحالي، لا نعرف ما هي مواصفات مجموعة نقل الحركة التي ستتوفر بها الشاحنة، أو ما ستكلفه.

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