سيارة هاي فاي هايبركار ذات الأربعة أبواب قادمة لمنافسة لوسيد إير سافير

دبي - كتب محمد فتوح - سيارة هاي فاي هايبركار منافس محتمل لـ لوسيد إير سافير.. فما القصة؟ كشفت الشركة المصنعة الصينية هاي فاي عن أحدث طراز لها، وهي سيارة كهربائية بالكامل عالية الأداء تسمى A، وعلى الرغم من تصميم سيارة سيدان بأربعة أبواب، إلا أن صانع السيارات يشير إليها على أنها سيارة خارقة، وهو أمر مربك، ومع ذلك، فإن هذا يبدو أكثر منطقية عندما تنظر إلى أرقام الأداء.

ما هي مواصفات سيارة هاي فاي هايبركار ذات الأربعة أبواب؟

وفقًا للشركة، يمكن لهذه السيارة الفائقة ذات الأربعة مقاعد أن تصل سرعتها إلى 100 كلم في الساعة خلال ما يزيد قليلاً عن ثانيتين قبل أن تصل إلى سرعة قصوى تبلغ 300 كلم في الساعة “تقريبًا”، مثل سيارة لوسيد إير سافير، تتميز سيارة هاي فاي A بمحرك ثلاثي: واحد على المحور الأمامي واثنان في الخلف، مما ينتج 1,287 حصانًا.

وتقول هاي فاي أن السيارة تم تطويرها بالتعاون مع WESAIL New Energy Automotive، وتعتبر سيارة السيدان عالية الأداء أول سيارة هاي فاي هايبركار مزودة بمجموعة بطاريات ومحركات تم تطويرها داخليًا، تتميز المحركات بتصميم دوار من ألياف الكربون وتقنية التبريد المباشر لملف الأسطوانة المغناطيسية والزيتية، يتيح ذلك للمحركات توفير مخرجات طاقة عالية لأكثر من 30 دقيقة، تقول هاي فاي أيضًا أن المحركات قابلة للترقية.

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ولم تشارك شركة صناعة السيارات تفاصيل حول النطاق أو حجم البطارية ولكنها لاحظت أن حزمة البطارية يمكنها تفريغ 1.5 ميجاوات من الطاقة في ذروتها، مع درع الهيكل السفلي المضاد للرصاص المصنوع من ألياف الكربون، يجب أن يكون هذا أقل من مجرد سيارة كهربائية يمكن التخلص منها بعد حدوث أضرار طفيفة، كما هو الحال مع العديد من السيارات الأخرى، يتلقى الجزء العلوي من حزمة البطارية أيضًا غطاءًا مقاومًا للحريق من ألياف الكربون.

ويجب أن يكون الوافد الجديد لـ هاي فاي ممتعًا في الزوايا، لا توجد أبعاد أو أرقام للوزن، لكن الشركة تقول إنها بذلت جهودًا كبيرة لجعل السيارة A تبدو ذكية قدر الإمكان، يشكل التوجيه النشط للمحور الخلفي، وتوجيه عزم الدوران، والتخميد المتغير باستمرار جزءًا من ترسانة هاي فاي هايبركار A الديناميكية، مع نسبة وزن “تقترب من 50:50” من الأمام إلى الخلف، فإنها تظهر جميع علامات السيارة ذات الأداء المناسب.

وبصريًا، الحرف A ملفت للنظر، على الرغم من أنها تتميز بتصميم تقليدي بأربعة أبواب، إلا أن الشكل ليس تقليديًا على الإطلاق، تعتبر الصورة الظلية للرفع فريدة من نوعها وتذكرنا بسيارة لانسيا جاما من السبعينيات، على الرغم من أن هاي فاي تقول إن التصميم مستوحى من الجمالية المستقبلية لتشكيلتها الحالية، يمكن العثور على ألياف الكربون في جميع أنحاء السيارة، من الجناح الخلفي البارز إلى الواجهة الأمامية (التي تشبه نيسان GT-R) والعتبات الجانبية.

وتم تحقيق مظهر عدواني من خلال الوقفة العريضة التي تم التأكيد عليها من خلال أقواس العجلات الواضحة، لقد رأينا نظرة مماثلة على مفهوم Hyundai N Vision 74، والنتيجة هي شكل الساعة الرملية المتعرجة الجذابة للغاية، بشكل عام، يعتبر هاي فاي هايبركار A مثيرًا للاهتمام، لكن لا يمكنك إنكار أنه يتمتع بحضور كبير، وستجد فدانًا من ألياف الكربون المطروقة وغيرها من المواد عالية الجودة بالداخل، لقد ذهبت شركة هاي فاي إلى أبعد من ذلك، حيث قامت بتوريد سبائك الألومنيوم TC4 من فئة الطائرات للتطعيمات الداخلية (والزخرفة الخارجية).

وتتميز المقصورة بالبساطة، حيث تحتوي على شاشة لمس مركزية محاطة بشاشتين للمرايا الجانبية الرقمية، نحن نفترض أن مرآة الرؤية الخلفية رقمية أيضًا، حيث لا يبدو أن هاي فاي هايبركار A تحتوي على نافذة خلفية، تضفي الإضاءة المحيطة الأنيقة الحيوية على قمرة القيادة الكئيبة، في حين تبدو المقاعد الكبيرة والمقاعد الخلفية مزينة بمزيج من القماش والجلد.

وقال ديفيد دينغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة : “من عصر محركات الاحتراق الداخلي إلى العصر الجديد للتنقل الكهربائي الذكي، يجب أن تمثل أفضل السيارات الخارقة قمة التكنولوجيا المبتكرة مع الاستمرار في الإشادة بالكلاسيكيات، وإظهار الطبيعة التحويلية كوسيلة للتطلع نحو المستقبل”.

وفي الختام، سيظهر أحدث طراز من هاي فاي لأول مرة علنًا في معرض قوانغتشو للسيارات في 17 نوفمبر، وسيتم تصنيع السيارة بأعداد محدودة، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في الربع الأول من عام 2025، هل يجب على تيسلا موديل S بلايد ولوسيد إير سافير القلق؟ اسمحوا لنا أن نعرف في التعليقات أدناه.

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