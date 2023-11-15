شركة كانو تكشف عن شاحنة النقل الكهربائية الأمريكية الاختبارية Bulldog

دبي - كتب محمد فتوح - كشفت شركة كانو عن شاحنة بيك آب كهربائية قوية جديدة تسمى “American Bulldog”، استنادًا إلى المركبة التكتيكية الخفيفة التي سلمتها الشركة للجيش الأمريكي العام الماضي، فقد استخدمت العديد من ميزات الطرق الوعرة الوعرة بشكل جيد في مركبة مصممة للمدنيين الذين يريدون شاحنة بيك آب كهربائية يمكنها التعامل مع أنماط حياتهم النشطة.

مواصفات ومميزات شاحنة شركة كانو الكهربائية American Bulldog

يبدو أن السيارة عبارة عن طراز اختباري يبدو قريبًا جدًا من الجاهزية للإنتاج، ربما تستخدمها الشركة لاختبار المصلحة العامة أثناء قيامها بتكثيف الإنتاج في أوكلاهوما لأول مرة، وبالنظر إلى ميزاتها ومظهرها، يمكننا القول بلا شك أن كانو تحظى باهتمامنا، وقال توني أكويلا، الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي لشركة كانو: “مثل American Bulldog، هذه السيارة مخلصة وشجاعة، إنها منسوجة في الروح الأمريكية وتعكس ابتكار هذا البلد”، “عندما نقول “صنع في أمريكا” فإننا نعني ذلك.”

والتفاصيل غير موجودة في الأساس، لذلك لا يمكننا التعليق إلا على ما نراه، في قسم المظهر، نعتقد أن شركة قامت بعمل رائع، بدءاً من الطلاء باللون الرملي مع قطع سوداء متباينة، بالطبع، نظرًا لأن المقصود منها أن تكون مركبة للطرق الوعرة، فأنت بحاجة إلى رش اللمسات الحمراء الإلزامية في كل مكان على خطافات السحب والمناطق الأخرى التي يمكن الإمساك بها.

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وتبدو السيارة وكأنها قد تتمتع برفع طفيف، وتقوم الرفارف العريضة بعمل ممتاز في إخفاء العجلات الفولاذية السوداء بإطارات متعرجة صالحة لجميع التضاريس، الميزة الأكثر بروزًا هي الشبكات المعدنية القابلة للطي الموجودة على سرير الشاحنة للسماح بالوصول السهل، يبدو أن هذا الطراز الاختباري يفتقر إلى الباب الخلفي التقليدي الذي تم عرضه في الأصل على شاحنة كانو، وهذا سوف يتغير بالتأكيد إذا ذهب الطراز الاختباري إلى الإنتاج.

ويبدو التصميم الداخلي نفعيًا، مع وجود العديد من مناطق التخزين للإمدادات الإضافية وحقائب الظهر المثبتة على شبكات على طول الأبواب، لا يبدو أن هذه سيارة كهربائية ستوفر لك الرفاهية مثل R1T أو سايبرتراك، ولهذا السبب، علينا أن نمنح كانو رصيدًا لأن العديد من العملاء يريدون سيارة يمكنها توصيلهم إلى حيث يريدون الذهاب دون الكثير من الضجة .

وفي الختام، أما بالنسبة للأداء، فنفترض أن هذه الشاحنة تحتوي على محركين مزدوجين يوفران ما يصل إلى 600 حصان، ويجب أن يكون المدى أكثر من 322 كلم، ويجب أن تكون الحمولة حوالي 810 كجم، ونأمل أن تقرر الشركة وضعها في مرحلة الإنتاج، ونظرًا لمدى مظهرها الجيد، لدينا شعور جيد بأنها ستفعل ذلك بمجرد الانتهاء من ملء جميع عقود شاحنات التسليم الحالية الخاصة بها.

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