وزارة التجارة: استدعاء مركبات سوبارو من موديل 2014 – 2015

دبي - كتب محمد فتوح - أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء مركبات سوبارو فورستر من موديل 2014 – 2015، وذلك لاحتماليه انكسار نابض التعليق الخلفي قد يؤدي إلى خطر وقوع حادث ​كما دعت الوزارة أصحاب مركبات سوبارو إلى: – التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال http://recalls.sa – التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات الأزمة مجانا. إعلان متابعة استدعاء وإصلاح تقوم وزارة التجارة بفحص جميع أنواع المركبات ووسائل النقل وملاحظة الخلل إن وجد طلب المركبات التي وجد بها خلل قد يتسبب في الحوادث المرورية أو حريق في المركبة لا قدر الله أو يعرض سلامة الركاب للخطر. وحرصا من وزارة التجارة تلزم وكلاء السيارات بإصلاح المركبات ومعالجة الخلل الموجود مجانا للمتضررين.

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