دبي - كتب محمد فتوح - ظهرت نيسان ألتيما 2023 الجديدة في شهر مايو المنصرم من هذا العام ، من قلب مدينة جدة النابضة بالحياة، حيث تتلاقى الثقافات وتندمج في مشهد رائع ، و تتجاوزت الأيقونة اليابانية تمامًا تصوّرنا للسيارة السيدان العادية، وتعتبر مثالًا في فئة سيارات السيدان العائلية الذكية لتفهم احتياجاتك وتتنبأ بها، وبناءً على ذلك، تواصل الشركة الابتكار الاستثنائي لضمان تجربة قيادة مريحة وممتعة ، وتجسد الإلتزام القوي بالسلامة،وبتصميم يناسب روح المغامرة .

نيسان ألتيما 2023 الجديدة متميزة في فئة السيدان

تظهر ببراعة في عالم القيادة الذكية، مما يجعلها بفخر السيارة السيدان الأكثر أمانًا في الوقت الحالي. بفضل تقنية “برو بايلوت” المبتكرة التي تساعدك على البقاء ضمن مسار الطريق وعلى مسافة محددة مسبقاً من السيارة التي أمامك. وعلاوة على ذلك، تطرح السيارة تقنية “درع السلامة 360” كنظام متكامل من خصائص السلامة، مما يجعل السيارة تقدم أداء استثنائياً يراعي الطريق من حولك.

تتفوق نيسان ألتيما 2023 الجديدة على سيارات السيدان الأخرى، بتقديمها لمجموعة قوية من أنظمة مساعدة السائق المتقدمة. تشمل هذه المزايا نظام الفرملة الطارئة الذكي مع خاصية استشعار المارة أمام السيارة، ونظام استشعار السيارات والتنبيه عند الرجوع للخلف، ونظام التحذير من النقطة العمياء، ونظام التحكم في الإضاءة العالية، وشاشة الرؤية الشاملة الذكية مع مستشعر الأجسام المتحركة، والمزيد من تقنيات التنقل الذكي التي يمكنها التدخل والتصرف للمساعدة في حمايتك من أي متاعب..

أما فيما يتعلق بجانب التصميم، يتميز الهيكل الخارجي لنيسان التيما 2023 الجديدة بشبك أمامي على شكل حرف “V”‘ إلى جانب العجلات المعدنية بقياس 19 بوصة والمصابيح الأمامية بتقنية LED العالية الأداء، كما تتضمن المقصورة الداخلية للسيارة شاشة بحجم 12.3 بوصة بتحكم متعدد اللمس، مع توفير الاتصال اللاسلكي السلس مع تقنيات “آبل كار بلاي” و”آندرويد أوتو”.

تطرح نيسان ألتيما 2023 معيارًا جديدًا مثيرًا للإعجاب في عالم سيارات السيدان، وتدعوك للاستمتاع بتجربة قيادة مشوقة تجمع بين الأناقة والأداء المثالي وأحدث ما توصلت له تكنولوجيا السيارات. لأنها وببساطة تختصر بكل فخر مسيرة 30 عامًا من الخبرة في التصميم والابتكار الهندسي المستمر لشركة نيسان.

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كما تجمع نيسان ألتيما الجديدة كلياً بين الأداء والأناقة؛ حيث تضفي المصابيح الأمامية LED العالية الأداء، ومصابيح الإضاءة النهارية المدمجة (DRLs)، والشبك الأمامي المُعاد تصميمه على شكل حرف “V” للسيارة لمسة من السحر والهيبة. كما ويُبرز التصميم الخلفي الديناميكي الهوائي اهتمامًا دقيقًا بكل التفاصيل، وتمنح العجلات المعدنية بقياس 19 بوصة المستوحاة من تصميم التوربينات وفئة السيارات الرياضية بُعدا أخر للسيارة، مما يجعلها مميزة ليس فقط بأدائها وإنما بتفاصيل تصميمها المثالي أيضاً.

مقصورة نيسان التيما الجديدة

من المقاعد الجلدية الفاخرة إلى التكنولوجيا المتقدمة، تقدم نيسان ألتيما2023 تجربة فريدة لا مثيل ، تضمن لك أقصى درجات الراحة التي توفرها المقصورة الداخلية المُزودة بتكنولوجيا اتصال متقدمة. والتي تتضمن شاشة بحجم 12.3 بوصة بتحكم متعدد اللمس، مع توفير الاتصال اللاسلكي السلس مع تقنيات “آبل كار بلاي” و”آندرويد أوتو”، وهي مجهزة بنظام صوتي فاخر من شركة بوز الذي يحتوي على تسعة مكبرات صوت مع تقنية إلغاء الضوضاء النشطة للاستمتاع باستماع برامجك وموسيقاك المفضلة دون أي ازعاج .

بالإضافة إلى ذلك، تتضمن شاشـة مسـاعدة السـائق المتطـورة قياس 7 بوصات ومقعد السائق القابل للتعديل كهربائياً بثمانية اتجاهات مختلفة، إلى جانب تصميم المقاعد المزوّدة بخاصية انعدام الجاذبية والمستوحاة من وكالة ناسا والمصنوعة من إسفنج مزدوج الكثافة، المزيد من الراحة لتنقلك لمستويات جديدة من الرفاهية وتجربة الاتصال داخل المقصورة الداخلية لسيارة نيسان ألتيما 2023.

تقنيات نيسان التيما 2023 الجديدة

تتميز سيارة نيسان ألتيما 2023 الجديدة كلياً بكونها مجهزة بتكنولوجيا حديثة ومتقدمة، كنظام الدفع الكلي الذكي وتقنية “برو بايلوت” المبتكرة وتقنية “درع السلامة 360 ” التي باتت متوفرة في جميع الفئات.

كما تتضمن فئات Altima SL وSR VC-Turbo الأساسية الآن على نظام الدفع الكلي الذكي وتقنية “برو بايلوت” وهي نظام يعتمد على استخدام الكاميرا، الرادار، وأجهزة الاستشعار لتوجيه السيارة والتحكم في السرعة والمسافة بطريقة مبتكرة.

بالإضافة إلى ذلك، توفر تقنية “درع السلامة 360 “، – التي أصبحت الآن في جميع فئات سيارات نيسان ألتيما 2023-، نظاماً متكاملاً من خصائص السلامة، مثل نظام الفرملة الطارئة الذكي مع خاصية استشعار المارة أمام السيارة، ونظام استشعار السيارات والتنبيه عند الرجوع للخلف، ونظام التحذير من النقطة العمياء، ونظام التحكم في الإضاءة العالية، وشاشة الرؤية الشاملة الذكية مع مستشعر الأجسام المتحركة، حيث تجمع هذه التكنولوجيا المتقدمة بين الأمان والأداء الاستثنائي.

اربط حزام الأمان واستمتع برحلتك مع سيارة نيسان ألتيما الجديدة 2023؛ مع محركها المتميز بالحقن المباشر للبنزين ذو الأربع أسطوانات. مما يضمن لها كفاءة منقطعة النظير في استهلاك الوقود تعادل لتر واحد لكل 16.8 كيلومتر. كما ويبرز أداء السيارة المبهر من خلال التسارع السلس والسريع والهادئ، مما يجعل من محركات ألتيما السابقة تبدو بسيطة مقارنة بمحركها الجديد.

ألوان نيسان التيما 2023 الجديدة

تعزز شركة نيسان مكانتها المرموقة في عالم السيارات في منطقة الشرق الأوسط وخاصة في المملكة العربية السعودية، للمساهمة بشكل كبير في نموها المستدام. حيث تجمع سيارات نيسان بين التصميم المميز والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة في صناعة السيارات، مقدمةً بذلك تشكيلة استثنائية مع حرصها على توفير عروض جذابة أيضاً. فسواء كنت تبحث عن سيارة رياضية أنيقة أو سيارة سيدان عائلية رحبة فستجد بالتأكيد ما يناسبك من مجموعة سيارات نيسان المتنوعة.

وعن سيارة نيسان ألتيما 2023 الجديدة، يمكنك أن تختار ما يناسبك وذلك من منطلق حرصنا على تقديم جودة تتناسب مع الطلبات الأكثر رواجاً في الوقت الحالي، المتعلقة بخيارات السلامة ونظام الملاحة وكفاءة استهلاك الوقود وتقنية “برو بايلوت” المبتكرة.

وللمسة إضافية من السحر، تم اضافة لونين آسرين هما: Gray Sky Pearl وGarnet Pearl Metallic لتوّسع هذه الإضافات خيارات التخصيص إلى تسعة ألوان متنوعة.

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