رام 1500 لعام 2025 الجديدة أكثر فخامة و أكبر قوة

دبي - كتب محمد فتوح - تظهر سيارة رام 1500 لعام 2025 الجديدة كلياً للمرة الأولى على مستوى العالم ، بمحرك هوريكان جبار و الذي يعني الإعصار، وهذا الاسم يدل على قوة آداء المحرك للإنطلاق بتسارع رياضي رشيق ، وتم انتاج هيكل رام 1500 الجديدة بالكامل خصيصاً لجعلها الشاحنة المثالية في قيادتها وقوتها ومرونة التوجيه مع تقنيات متعددة و أمان أفضل ، و فرضت رام 2025 قوتها في التحمل وإجتياز الكثير من الإختبارات الصعبة التي جعلتها أفضل من أجيالها السابقة ، بالإضافة إلى تحسين استهلاك الوقود .

كما توفر طرازات سيارة 1500 للعام 2025 وهما الفاخرة تنجستين و ريبل بمحركين i6 هوريكان جديد كلياً ، الأول ( فائق الأداء ) ستة اسطوانات سعة 3.0 ليتر بشاحن توربو مزدوج بقوة 540 حصان وعزم دوران 705 نيوتن متر ، والثاني محرك هوريكان 6 سلندر بقوة 450 حصان وعزم دوران 637 نيوتن متر ، بالإضافة إلى محرك بنتاستار V-6 eTorque سعة 3.6 ليتر الحائز على جوائز ، وتصل قدرة السيارة على سحب أكثر من 7 طن ، مع حمولة قصوى تصل إلى 2300 رطل . كما يمكن للشاحنة السير في مياه بارتفاع 24 بوصة .

رام 1500 لعام 2025 الجديدة أصبحت أكثر فخامة و أكبر قوة

الرئيس التنفيذي لعلامة رام التجارية في مجموعة ستيلانتيس ، تيم كونيسكيس علق قائلاً : “تمتاز سيارة رام 1500 لعام 2025 الجديدة بقوتها الفائقة وكفاءة الأداء واستهلاك الوقود بفضل محرك هوريكان الجديد كلياً سعة3.0 ليتر “. وأضاف: “تم بناء سيارة رام لتلبية متطلبات مشتري الشاحنات في أي مكان من خلال الاختيار بين محركات الغاز الجديدة التي أثبتت كفاءتها أو المحركات الكهربائية. وتعزز مجموعتنا الجديدة من المحركات قوة وكفاءة سيارة رام التي تمتاز بالتصميم القوي المبتكر والتقنيات الرائدة المتكاملة التي يعرفها عملاء رام جيداً”.

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سيارة رام 1500 طراز تنجستين الفاخرة

توفر سيارة رام 1500 تنجستين للعام 2025 تجربة فائقة تجمع بين الفخامة والقوة التي تمتاز بها سيارات رام 1500. وتمتاز بالباب الخلفي الكهربائي المبتكر وأضواء LED الخلفية المميزة وشعار R-A-M الحديث. وتمتاز المقصورة الراقية بلون Indigo/Sea Salt مع المقاعد المكسوة بجلد Natura Plus والتي يمكن تعديلها كهربائياً بـ 24 وضعية ووظيفة التدليك، إضافة إلى بطانة السقف من الجلد الصناعي واللمسات المعدنية الأنيقة وشعار تنجستين مع رقم تعريف السيارة ، وترتقي سيارة تنجستين بمعايير الشاحنات الفاخرة بفضل نظام Klipsch الصوتي والشاحن اللاسلكي المزدوج والدواسات المعدنية.

رام تنجستين الجديدة كلياً فائقة الأداء تنضم إلى مجموعة سيارات رام 1500 للعام 2025 والتي تشمل سيارات Big Horn / Lone Star و Laramie و Rebel وLimited ، و في الربع الثالث من عام 2024، ستنضم سيارة رام 1500 RHO المجهزة بمحرك هوريكان H/O الذي يوفر قوة تصل إلى 540 حصان إلى مجموعة سيارات رام، مما يعزز مجموعة طرازات الشاحنات الأمريكية الرائدة التي تقدم أعلى مستويات قوة الأداء على الطرق الوعرة. وستوفر رام للعملاء سيارات تعمل بالوقود والكهرباء تقدم أداءً فائقاً وتنقل العائلات إلى وجهاتهم بأعلى مستويات الراحة، حيث تلتزم الشركة بابتكار أفضل المحركات لتلبية متطلبات العملاء.

خطة ستيلانتس الاستراتيجية Dare Forward 2030

تعتبر رام 1500 جزءاً من مساهمة علامة رام التجارية في تحقيق خطة ستيلانتس الاستراتيجية “Dare Forward 2030” التي تهدف إلى تقديم حلول تنقل مبتكرة ونظيفة وآمنة وبأسعارمعقولة. وتركز خطة ستيلانتس “Dare Forward 2030” الاستراتيجية على الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتلتزم ستيلانتيس بخفض بصمتها الكربونية بنسبة 50% بحلول عام 2030 وتحقيق صفرية الانبعاثات بحلول عام 2038 ، وتم تصنيع سيارة رام 1500 للعام 2025 في ستيرلينغ هايز بولاية ميشيغان ومن المقرر أن تصل إلى منطقة الشرق الأوسط في الربع االثاني من عام 2024، وسيتم الإعلان عن الأسعار بعد إطلاقها للبيع.

محركات هوريكان توفر قوة فائقة وتعزز أداء رام 1500 وتحسن كفاءة استهلاك الوقود والحد من الانبعاثات

توفر سيارة رام 1500 لعام 2025 الجديدة محركات هوريكان الجديدة كلياً سعة 3.0 ليتر من نوعي Standard Output وHigh Output. وتسهم محركات هوريكان مع الشاحن التوربيني المزدوج الجديدة، التي تعتبر أقوى محركات سداسية الأسطوانات في فئتها، في تعزيز كفاءة استهلاك الوقود والحد من الانبعاثات وتولد قوة وعزم دوران أكبر من المحركات ذو ثماني أسطوانات التي تعمل بالسحب الطبيعي والمحركات سداسية الأسطوانات المعززة في فئة الأداء الخفيف.

وتم تصميم محرك هوريكان بشكل أساسي من الألومنيوم المصبوب مع وعاء الزيت المصنوع من سبائك الألمنيوم. ويعتمد المحرك فائق الأداء من رام على أغطية محامل مثبتة بالمسامير المصنوعة من الفولاذ لتحمل الحركة الدائرية القوية للعمود المرفقي وقضبان التوصيل المصنوعة من الفولاذ المصقول. ويتم صقل السطح أثناء تصنيع كتلة المحرك لتحسين تجويف الأسطوانة مما يسهم في تحسين كفاءة استهلاك الوقود ، كما اعتمد مهندسو ستيلانتيس على أحدث التقنيات للحد من الانبعاثات وتعزيز قوة المحرك الكبير بما في ذلك:

• شاحنان توربينيان بتدفق كبير وقصور ذاتي منخفض تم تحسينهما بحيث يغذيان ثلاث أسطوانات لتمكين الاستجابة السريعة لدواسة الوقود.

• الرش الحراري المنقول بواسطة البلازما (spray bore) لطلاء تجويف الأسطوانة من أجل الحصول على سطح قليل السماكة مما يحد من التآكل نتيجة الاحتكاك.

• حقن مباشر للوقود عالي الضغط (5,075 رطل لكل بوصة مربعة/350 بار).

• مبرد الشحن المائي الهوائي المثبت بالمحرك مع دائرة تبريد مخصصة

ويتم إنتاج محركات هوركين سعة 3.0 ليتر في مصنع سالتيلو للمحركات في المكسيك والتابع لشركة ستيلانتيس.

المحور الخلفي الجديد يعزز أداء القوة والكفاءة لسيارة رام الجديدة

تمتاز سيارة رام 1500 للعام 2025 بالمحور الخلفي المبتكر الذي يوفر عزم دوران كبير لتعزيز تجربة ركاب الشاحنات المجهزة بمحرك هوريكان H/O سعة 3.0 ليتر. ويتوفر نظام الدفع الرباعي، وهو نظام تفاضلي تقليدي مفتوح أو محدود الانزلاق يوزع عزم الدوران تلقائياً على العجلات الخلفية لتعزيز قدرة السحب في كل عجلة. كما تتضمن التجهيزات الاختيارية نظام القفل التفاضلي الخلفي الإلكتروني الذي يتيح للسائق قفل أو فتح الترس التفاضلي عند الحاجة، مما يوفر قدرة سحب معززة للسيارة.

تبلغ نسبة المحور في سيارة رام 1500: أو 3.55 أو 3.92، مما يتيح للعملاء تحسين استهلاك الوقود وتعزيز قدرات السيارة.

وتوفر السيارة الجديدة للسائق أعلى مستويات التحكم ومتعة القيادة في فئتها بفضل نظام التعليق الأمامي بالمفصل الأساسي المزدوج الثنائي والمحور الخلفي القوي خماسي الوصلات، مع نظام التعليق الهوائي النشط الاختياري والحصري في فئته. ويتيح نظام التعليق الهوائي الذي يمكن تعديله خمسة أوضاع مختلفة وتشمل: الدخول والخروج (entry/exit)، الهوائي (aero)، العادي (normal)، الطرق الوعرة 1 (off-road 1)، والطرق الوعرة 2 (off-road 2).

محركات هوركين الجديدة كلياً سعة 3 ليتر أنضمت إلى محرك بنتاستار V-6 سعة 3.6 ليتر ضمن مجموعة خيارات محركات رام 1500. وتجهز سيارة رام 1500 للعام 2025 بناقل الحركة الأوتوماتيكي TorqueFlite ثماني السرعات والذي يسهم في تحسين نقل الحركة واستهلاك الوقود ويعزز الأداء والقيادة السلسة.

تصميم رام الجديد بمظهر عصري يدل على القوة

تمتاز سيارة رام 1500 للعام 2025 بتصميم عصري مبتكر مع الشبك الجديد وعناصر تعزيز الديناميكية الهوائية الأنيقة، وترتقي المصابيح الأمامية بتقنية LED بتصميم “الشوكة الرنانة” المتميز مع شعار “R-A-M” المضيء بالتصميم الحديث والعصري بالمظهر الأنيق للسيارة، ويتوفر الشبك بثمانية تصاميم مختلفة. ويعكس الخط الجانبي المظهر المتناغم للشاحنة ويسهم التصميم السلس وركن القيادة في تحسين الديناميكيات الهوائية، فيما تعزز المصابيح الخلفية المبتكرة بتصميم يشبه الجوهرة – والتي تم تجهيز البعض منها بنظام مراقبة النقطة العمياء – السلامة والأمان. ويستكشف الباب الخلفي الكهربائي العوائق من أجل تحسين الراحة ويوفر نظام RamBox لإدارة الحمولة المميز منفذ بقوة 115 فولت وخيارات التحكم في صندوق الشاحنة. وتأتي سيارة رام 1500 بتسعة ألوان تتضمن الأسود دايموند والفضي بيليت.

المقصورة الداخلية لشاحنة رام 2025 الجديدة بمواد طبيعية و سماتها المميزة

ترتقي سيارة رام 1500 للعام 2025 بمعايير المقصورة في شاحنات “بيك آب” بفضل المواد الأصلية الطبيعية المميزة التي توفر أعلى مستويات الراحة والجودة ، و تم تحسين سيارات رام 1500 للعام 2025 – بالإضافة إلى سيارة تنجستين الجديدة – من خلال الألوان والمواد المعززة بما في ذلك:

• تمتاز سيارة Bighorn/Lone Star بطلاء Gridiron الجديد مع لمسات تزيينية بالليزر على لوحة التجهيزات الأمامية والأبواب والكونسول والمواد الجديدة المنقوشة على مقعد Gear Embossed باللون الرمادي ديزل أو الأسود.

• تمتاز سيارة Laramie بلمسات تزيينية مبتكرة من Chevron film وتوفر تصميماً اختيارياً للمقصورة بلونين، البني بايسون/الرمادي سي سولت، بالإضافة إلى تصميم المقصورة الأساسي باللون الأسود.

• تمتاز سيارة Rebel بالتصميم الشبكي باللون الأحمر/الأسود المتدرج للمقاعد القماشية/المكسوة بالفينيل التي تأتي كتجهيز أساسي.

• تمتاز سيارة Limited باللمسات التزيينية من قشور الخشب مفتوح المسام باللون الأسود إيبوني. وتمتاز سيارة رام 1500 Limited بإمكانية اختيار ألوان المقصورة الأسود/إيبوني الأحمر مما يضفي أجواءً مميزة مع المقاعد الأمامية التي توفر وظيفة التدليك.

وتشمل الوظائف المعززة زر توجيه المقطورة والمفاتيح الإضافية، والأزرار المخصصة في الجزء السفلي من الشاشة عندما تأتي السيارة مجهزة بشاشة تعمل باللمس قياس 14.5 بوصة إلى جانب أدوات التحكم التقليدية خارج الشاشة.

وتوفر رام 1500 أحدث نظام من Uconnect مع شاشة لمس محسنة قياس 12 بوصة أو 14.5 بوصة توفر تجربة سلسة وممتعة. كما يوفر نظام Uconnect 5 المزيد من الخدمات والوظائف المتصلة التي يمكن استخدامها بسهولة.

ويمتاز النظام بما يلي:

• شاشة اللمس المحسنة قياس 12 بوصة بدقة أعلى وشاشات اللمس الجديدة التي يمكن تخصيصها قياس 14.5 بوصة والتي تتيح تقسيم الشاشة لتشغيل عدة تطبيقات.

• الشاشة الجديدة المخصصة للركاب قياس 10.25 بوصة والأولى من نوعها في فئتها والتي توفر ثلاث وظائف رئيسية: نظام co-pilot للملاحة وإدارة الأجهزة، ونظام الترفيه (عبر منفذ HDMI)، وعرض كاميرات السيارة الخارجية.

• يسهم تصميم Atlantis الكهربائي المحدّث في تعزيز نظام Uconnect 5 من خلال سرعات التشغيل الأكبر بخمس مرات من الجيل السابق مع ذاكرة أكبر والاستجابة السريعة للمس في أقل من 0.05 ثانية.

وتشمل بقية الوظائف المبتكرة :

نظام المساعدة على القيادة النشط الذي يوفر لسيارة رام 1500 القيادة الآلية التي تتمتع بالكفاءة مع الحفاظ على السيارة في المسار ونظام تثبيت السرعة المتكيف. ويتيح نظام المساعدة على القيادة بدون استخدام اليدين (L2+) القيادة دون استخدام اليدين على الطرق المعتمدة مع وظائف مثل خفض السرعة التلقائي عند المنعطفات والتحقق من انتباه السائق. ويمكن تجهيز الشاحنة بمحول كهربائي بقوة 1,8 كيلووات يمكن تشغيله من الشاشة التي تعمل باللمس أو باستخدام الأزرار ويوفر منفذين في صندوق الشاحنة، خاصة عند تجهيزها بمحرك Hurricane الجديد سعة 3.0 ليتر.

وتم تجهيز سيارة رام 1500 لتمكين للركاب الاستمتاع بالشاشة قياس 10.25 بوصة الحصرية في فئتها لتشغيل وظائف الملاحة والترفيه ومشاهدة الكاميرا. وتأتي الشاحنة مجهزة بشاشة عرض أمامية كاملة الألوان ويمكن تخصيصها ومجموعة العدادات الرقمية قياس 12.3 بوصة وشاحن لاسلكي مزدوج للهاتف.

وتتيح تقنية المفتاح الرقمي المبتكرة قفل السيارة أو فتحها وتشغيلها من خلال الهاتف الذكي أو الساعة الذكية بالإضافة إلى المفاتيح التقليدية كنسخة احتياطية. ويمكن للمالكين التحكم في المفاتيح الرقمية ومشاركتها بسهولة.

100 وظيفة من وظائف رام 1500 لعام 2025 الجديدة الجديدة للسلامة والأمان وأكثر

تركز سيارة رام 1500 لعام 2025 الجديدة على الأمان من خلال أكثر من 100 وظيفة من وظائف السلامة بما فيها كاميرا ParkView التي تأتي كتجهيز أساسي ونظام التحكم بالثبات وستة وسائد هوائية. وتشمل الوظائف المحسنة الاختيارية نظام مراقبة النقطة العمياء ونظام تثبيت السرعة المتكيف ونظام التحذير من التصادم ونظام المساعدة على الركن ونظام المساعدة على القيادة النشط. كما تشمل الخيارات الإضافية كاميرا الرؤية المحيطية 360 درجة ونظام رصد نعاس السائق والتعرف على إشارات المرور ونظام الإضاءة المبتكر والوظائف التي تعتمد على المستشعرات مثل نظام التحكم التلقائي في الشعاع العالي ومستشعرات المطر.

نظام رام الصوتي Klipsch Reference Premiere يوفر أعلى مستويات الجودة الصوتية

تتصدر سيارة رام 1500 تنجستين الجديدة مجموعة طرازات رام 1500 بفضل نظام Klipsch Reference Premiere الصوتي فائق الجودة والأفضل في فئته بقوة 1228 وات والذي يأتي كتجهيز أساسي مع أغطية المكبرات الصوتية من الفولاذ المقاوم للصدأ، وهو أقوى نظام صوتي متوفر في الشاحنة من المصنع. كما أنه أول نظام مخصص للسيارات من Klipsch ونظام P4 الصوتي الوحيد المتوفر في الشاحنات الصغيرة.

ويوفر نظام Klipsch المميز والحصري أداءً صوتياً فائقاً من خلال 23 مكبراً صوتياً هي الأفضل في فئتها ويتم ضبطها بشكل مخصص. ويعتبر النظام أكبر نظام تضمن عدداً من المكبرات الصوتية في هذه الفئة من السيارات، إضافة إلى المضخم الصوتي فائق الأداء قياس 12 بوصة ومكبري الصوت عاليي التردد بغطاء من التيتانيوم قياس 1 بوصة.

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