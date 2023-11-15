شاهد أودي R8 تودع عشاقها مع آخر لفة على الحلبة

دبي - كتب محمد فتوح - في معرض فرانكفورت للسيارات عام 2003 كشفت أودي عن مفهوم لومان كواترو الذي أصبح الجيل الأول من سيارتها الخارقة R8 بعد حوالي ثلاث سنوات. في حين أن سيارة العرض الأصلية من أودي R8 كانت تحتوي على محرك V10 مزدوج التوربو سعة 5.0 لتر، فقد تخلص طراز الإنتاج اللاحق منه لتقديم محرك عالي الدوران بسعة 5.2 لتر. لقد احتفظت أودي بصيغة V10 حتى النهاية، مع الكشف عن GT RWD منذ أكثر من عام بقليل.

الجيل الأول من أودي R8 كان بمحرك V8

حتى لا ننسى أن شركة Four Rings قدمت أيضًا طراز الجيل الأول بمحرك V8 أصغر سعة 4.2 لتر، وكان كلا المحركين مزودين بعلبة تروس يدوية عندما وصلت سيارة الجيل الثاني إلى معرض جنيف للسيارات 2015، كانت ذات محرك V10 فقط بدون دواسة القابض.

يعرض مقطع فيديو عاطفي جديد بعنوان “The Last Lap” مجموعة مختارة من إصدارات R8 التي تم تقديمها على مر السنين. طُلب من محبي سيارة إنغولشتات الخارقة المساهمة من خلال اختيار مكان وكيفية تصوير السيارات بالإضافة إلى إبداء آرائهم حول القصة والموسيقى التصويرية.( وأقرأ أيضا : 10 أسباب تجعل R8 رياضية خارقة )

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والنتيجة هي مزيج رائع R8s ذات القدرات الرياضية الخارقة ، بما في ذلك نسخة مبكرة مع علبة التروس اليدوية المرغوبة بست سرعات. هناك أيضًا سيارة GT القوية المبنية على طراز الجيل الأول الذي انضم إليه طراز 2023 GT RWD الذي يمثل لحن الوداع لـ R8. ومن الجدير بالذكر أن هناك نسخة أقل شهرة مفقودة من هذه المجموعة، وهي E-Tron الكهربائية بالكامل

أودي R8 بمحرك ديزل مزدوج التوربو سعة 6.0 لتر

كان إنتاجها محدودًا بأقل من 100 وحدة بسعر مليون دولار تقريبًا. كان هناك R8 أكثر غموضًا حيث سيتذكر القليل من الناس مفهوم Bonkers المدعوم بمحرك ديزل مكون من اثني عشر أسطوانة. تم الكشف عنها في يناير 2008 باسم R8 V12 TDI قبل إعادة تسميتها بعد شهرين باسم R8 TDI Le Mans، وكانت السيارة الخارقة التي تعمل بحرق الزيت مزودة بمحرك ديزل مزدوج التوربو سعة 6.0 لتر.

تضخ ما يقرب من 500 حصان و 737 رطل قدم من عزم الدوران، يتم إرسالها من خلال علبة تروس يدوية من ست سرعات. ساعد هذا السرد غير العادي السيارة على الوصول إلى سرعة 62 ميلاً في الساعة (100 كم / ساعة) في 4.2 ثانية وسرعة قصوى تزيد عن 186 ميلاً في الساعة. لقد وجد هذا المحرك الضخم طريقه داخل سيارة إنتاجية، Q7 V12 TDI .

في وقت سابق من هذا العام، كشف ماركوس ماركيز، مدير مشروع eFuels في بورش ، أن أودي قد فكرت في إطلاق سيارة R8 للمبتدئين مدعومة بمحرك خماسي الأسطوانات . كان من الممكن أن يكون نظام الدفع الخلفي مع ناقل حركة يدوي أو DCT، مدعومًا بوحدة شاحن توربيني سعة 2.5 لتر من TT RS وRS3 . من الناحية الفنية، يتميز محرك I5 بقوة أقل، وكان لديه عزم دوران أكبر من محرك V10 بفضل الحث القسري.

جيل ثالث من أودي R8 كهربائي بالكامل

ما هو التالي بالنسبة لـ R8؟ سيتم إيقاف محرك V10 من قبل مجموعة فولكس فاجن العام المقبل عندما تخرج آخر هوراكان من خط التجميع. على الرغم من توقف المحرك، إلا أنه مجرد وداع مؤقت لسيارة أودي الرياضية الرائدة. اقترح أوليفر هوفمان، الرجل المسؤول عن قسم التطوير الفني، أنه سيكون هناك جيل ثالث . من المحتمل أن تتجنب محرك الاحتراق تمامًا وتصبح سيارة خارقة كهربائية بالكامل على منصة الأنظمة القابلة للتطوير (SSP) القادمة لمجموعة VW.

لمورغيني هوراكان في طريقها للكهرباء

وفي الوقت نفسه، تخطط لامبورغيني لاستبدال هوراكان بمحرك احتراق ، لكننا نشك في أنها ستحتوي على مجموعة نقل حركة هجينة مع محرك V8 مزدوج الشاحن التوربيني. من المتوقع أن تستخدم محركًا كهربائيًا وناقل الحركة الأوتوماتيكي ثنائي القابض بثماني سرعات في Revuelto. . وإذا كانت التقارير دقيقة، فإن المطحنة ذات الثماني أسطوانات سوف تتصرف في معظم الأوقات مثل محرك جيد يعمل بالسحب الطبيعي. يُزعم أن التوربينات لا تعمل حتى 7000 دورة في الدقيقة.

أودي R8 تتجاوز خطي لمبورغيني هوراكان

للأسف، سوف تتخطى R8 هذا الإعداد وتنتقل مباشرة إلى EV كاملة دون أي تلكؤ كالذي تفعله لمبورغيني . وقال فرانشيسكو سكاردوني، مدير منطقة آسيا والمحيط الهادئ في لامبورجيني، إن الشركة تجني الكثير من المال في الوقت الحاضر لدرجة أنها تستطيع تحمل تكاليف القيادة منفردة، دون تقاسم التكاليف مع أودي.

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