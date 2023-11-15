انحراف السيارة أثناء القيادة .. 4 مخاطر تسببها الاطارات غير المتوازنة

دبي - كتب محمد فتوح - يمكن أن تسبب الاطارات غير المتوازنة انحراف السيارة أثناء القيادة، بجانب علامات أخرى مختلفة تؤثر على الأداء العام للسيارة والتي تؤدي إلى اهتزاز السيارة على سبيل المثال. وإذا كانت إطاراتك غير متوازنة، فاستعد لتجربة قيادة شديدة الصعوبة وتآكل غير متساوي للإطارات وصولاً إلى تلف نظام التعليق – وهو المسؤول عن الثبات والتوازن في هيكل السيارة وغرفة القيادة، والمحافظ على ثبات السيارة على الطرقات والمنعطفات لتأمين راحة السائق والركاب-، وبالتالي تجعل قائد السيارة لا يواجه مشكلة انحراف السيارة أثناء القيادة، أو المشاكل الأخرى.

لذا، سواء كنت تعاني من أعراض أو تحتاج فقط إلى فحص روتيني، تابع القراءة للحصول على دليل مفصل لمشاكل الاطارات غير متوازنة التي تتسبب في انحراف السيارة أثناء القيادة من موقع “سعودي أوتو“.

انحراف السيارة أثناء القيادة ومؤشرات الاطارات غير المتوازنة

إذا كنت تتساءل عن كيفية معرفة ما إذا كانت الإطارات غير متوازنة التي تتسبب في انحراف السيارة أثناء القيادة، فاعلم أن الإطارات غير المتوازنة تُظهر العديد من الأعراض الملحوظة لإعلامك بالمشكلة.

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أسباب انحراف السيارة أثناء القيادة والاطارات

اهتزاز عجلة القيادة وانحراف السيارة أثناء القيادة

هل لاحظت أي اهتزازات في عجلة القيادة أو لوح الأرضية أو حتى المقعد؟. يمكن أن تكون هذه الضوضاء غير مريحة ومشتتة للسائقين، وغالبًا ما تكون علامة على أن إطاراتك معطلة، لذا من الطبيعي مواجهة مشكلة انحراف السيارة أثناء القيادة.

التآكل غير المتساوي للإطارات:

أحد أكثر أعراض عدم توازن الإطارات شيوعًا هو التآكل غير المتساوي للإطارات، والذي يحدث غالبًا بسبب عدم محاذاة الإطارات بشكل مستمر، مما يؤدي إلى تآكل أسرع في مناطق معينة من الإطار.

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استهلاك عالي في البنزين:

يمكن أن يؤدي إطار السيارة غير المتوازن أيضًا إلى ضعف الاقتصاد في استهلاك الوقود، حيث يتعين على المحرك أن يعمل بجهد أكبر للتعويض عن عدم التوازن. وهذا يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الوقود مع مرور الوقت.

انحراف السيارة أثناء القيادة في جانب واحد:

رابعًا في قائمتنا لأعراض الإطارات غير المتوازنة والتي تتسبب في انحراف السيارة أثناء القيادة، هي الإطارات التي تكون غير متوازنة بشكل كبير.

وقد يؤدي عدم إصلاح هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن إلى انحراف السيارة أثناء القيادة في جانب واحد، قد يكون هذا خطيرًا بشكل خاص أثناء القيادة بسرعات عالية.

من المهم أن نلاحظ أن التوازن ومحاذاة الاطارات هي مكونات أساسية للصيانة الدورية للسيارات؛ ومع ذلك، فإن كل مكون رئيسي يخدم أغراضًا فريدة مختلفة.

تتضمن محاذاة الاطارات ضبط زوايا الإطارات للتأكد من استقامتها واتصالها الصحيح بالطريق، مما يؤدي إلى تقليل مشاكل توازن الإطارات وزيادة عمرها الافتراضي.

من ناحية أخرى، يضمن تجميع الإطارات المتوازن قيادة أكثر سلاسة، وتقليل تآكل الاطارات، وتحسين المسافة المقطوعة بالوقود، وتقليل الضغط على أجزاء مختلفة من سيارتك، مما يوفر لك المال على المدى الطويل.. كما يضمن عدم انحراف السيارة أثناء القيادة.

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ما الذي يسبب طهور مشكلة الاطارات غير المتوازنة؟

إذا كنت تتساءل عن أسباب عدم توازن الإطارات والتي تؤدي إلى مشكلة انحراف السيارة أثناء القيادة، فاعلم أن المشكلة يمكن أن تكون ناجمة عن عدة عوامل ويمكن أن تؤدي إلى أعراض مختلفة.

تشمل بعض الأسباب الأكثر شيوعًا ما يلي:

الأسباب الداخلية:

تشمل الأسباب الداخلية:

عدم توازن توزيع الوزن، وعادات القيادة السيئة.

والتوقف المستمر على الطريق.

المكونات البالية أو التالفة.

الأسباب الخارجية:

يمكن أيضًا أن يكون سبب الإطارات غير المتوازنة هو التركيب غير الصحيح.

والتآكل غير المتساوي في الإطار.

العجلات أو الحافات غير المتوازنة.

ضغط النفخ غير الصحيح.

من المهم أن تكون على دراية بالعلامات الأكثر شيوعًا لعدم توازن الإطارات، مثل: اهتزاز العجلة، والتآكل غير المتساوي للإطارات، وسحب السيارة إلى جانب واحد، وضعف الاقتصاد في استهلاك الوقود. إن موازنة الإطارات وصيانتها بانتظام يمكن أن تمنع أعراض عدم توازن العجلات وتطيل عمرها لسنوات قادمة.

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كيفية معرفة أي إطار غير متوازن

يمكن تحديد الإطار غير المتوازن من خلال ملاحظة علامات محددة وإجراء بعض الاختبارات البسيطة.

العلامات الشائعة لاختلال توازن الإطارات والتي قد تساعدك على معرفة السبب هي:

تآكل غير متساوي للإطارات

انخفاض العمر الافتراضي للإطارات

السحب إلى أحد الجانبين أثناء القيادة

زيادة تآكل الإطارات وتلفها

تشمل العلامات الأخرى لعدم توازن إطارات السيارة:

ضوضاء غير عادية على الطريق.

انخفاض كفاءة استهلاك الوقود.

ضعف التعامل مع الطريق أو الاستقرار.

ضعف التحكم في التوجيه.

كم مرة يجب أن يتم موازنة الإطارات لتجنب انحراف السيارة أثناء القيادة؟

ويجب إجراء الموازنة بشكل دوري لضمان عمل الإطار بشكل سليم ومنع ظهور أي مشكلة، وأهمها انحراف السيارة أثناء القيادة.

يعتمد تكرار عملية الموازنة على عدة عوامل، بما في ذلك:

نوع السيارة.

ظروف القيادة وعمر الإطارات (جديدة/قديمة).

كمبدأ توجيهي عام، يوصى بموازنة إطاراتك كل 6000 إلى 8000 ميل أو كلما لاحظت أي أعراض، لتفادي انحراف السيارة أثناء القيادة.

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طرق علاج انحراف السيارة أثناء القيادة والإطارات غير المتوازنة

لمنع مشاكل الإطارات غير المتوازنة، من الضروري الحفاظ على نفخ الإطارات بشكل مناسب، ومحاذاة الاطارات بشكل منتظم، واستبدال الإطارات البالية أو التالفة على الفور.

ويمكن أن يساعد الفحص المنتظم للإطارات، بما في ذلك الأوزان والتوازن، في اكتشاف أي مشكلات محتملة على الفور.

وأخيرًا، من الأفضل دائمًا استخدام إطارات عالية الجودة وجيدة الصنع وموازنتها بواسطة فني محترف يستخدم معدات حديثة لضمان قيادة سلسة وآمنة.

هل يمكنك القيادة وإطاراتك غير متوازنة؟

يمكن أن تكون القيادة بإطارات غير متوازنة أمرًا خطيرًا وتتسبب في تآكل كبير لنظام التعليق في السيارة، مثل الاهتزازات في عجلة القيادة والمقعد، وسوء التعامل والثبات، والتآكل غير المتساوي للإطارات، وزيادة ضوضاء الطريق.

ليس هذا فحسب، بل يمكن أن يؤدي أيضًا إلى انخفاض كفاءة استهلاك الوقود، وضعف التحكم في التوجيه، وتقليل عمر الإطارات، مما يكلفك إصلاحات باهظة.

كيفية إصلاح الإطارات غير المتوازنة

لإصلاح الإطارات غير المتوازنة، قم بموازنتها بواسطة خدمة موازنة الإطارات الاحترافية.

تتضمن خدمة موازنة الإطارات قياس توزيع الوزن لكل مجموعة إطار وعجلة وإضافة أوزان لتصحيح أي خلل في التوازن.

كما يجب إجراء الموازنة بشكل دوري، كل 6000 إلى 8000 ميل، وكذلك عند استبدال الإطارات أو تدويرها.

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