تعرف على مكونات نظام تعليق سيارتك وهل تستمر صلاحيته 100 ألف ميل حقا

دبي - كتب محمد فتوح - من أهم مكونات تعليق السيارة ، الصدمات والدعامات . على الرغم من أنك قد لا تحتاج أبدًا إلى استبدالها، إلا أنها تبلى بمرور الوقت ويمكن أن تنتهي صلاحيتها تماما في النهاية. توقع أن تستمر أجزاء نظام تعليق السيارة مثل الصدمات أو الدعامات في أي مكان من 50000 إلى 100000 ميل.

والسؤال متى تبلي هذه المكونات وتحتاج للتغيير أو الصيانة بمركز متخصص ، ولماذا تتآكل وتستوجب التغيير أحيانا – هذا ما سنتعرف عليه في موضوعنا عن نظام التعليق ومكوناته ، وطرق صيانته .

هل يمكنني استبدال مكونات التعليق من الصدمات أو الدعامات

استبدال الصدمات أمر بسيط جدًا. سيكون الجزء الأصعب هو التعامل مع الصدأ المحتمل أو البراغي المضبوطة بسبب تعرضها للعوامل الجوية والتي تؤثر على تعليق السيارة . ولكن يمكنك بسهولة توفير بضع مئات من الدولارات من تكلفة استبدال نظام التعليق خاصة الصدمات النموذجية. تأتي الدعامات إما كأجزاء فردية أو تجميعات كاملة ضمن تعليق السيارة . إذا كان الزنبرك منفصلاً عن الدعامة، فيجب استخدام ضاغط زنبركي لضغط الزنبرك من أجل إزالته وتركيبه. إذا كنت لا تعرف ما تفعله، فقد ينفجر الزنبرك المضغوط للغاية ويتسبب في إصابة مؤلمة.

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من الأسهل استبدال الدعامات التي تأتي كمجموعات نظرًا لأن الزنبرك جزء من التجميع الخاص بالتعليق . يمكن استبدال زوج من مجموعات الدعامات بواسطة ميكانيكي عادي في أقل من ساعتين. ولكن إذا كان الزنبرك منفصلاً، فمن الأفضل السماح للمتخصصين بالتعامل مع عملية الاستبدال حفاظا على سلامة التعليق .

أهمية الصدمات والدعامات كأجزاء لتعليق السيارة

أول شيء عليك أن تفهمه هو أهمية ممتصات الصدمات والدعامات ولماذا تحتاج إلى استبدالها بالضبط. تحتوي معظم السيارات الحديثة على دعامات في الأمام وممتصات للصدمات في الخلف كجزء من تعليق المركبة . ومع ذلك، قد يكون لدى البعض نفس النوع في كل مكان. الدعامات هي مجموعة التعليق بأكملها بينما تعمل الصدمات كجزء من التعليق بأكمله.

يقوم نظام التعليق في سيارتك بوظيفتين رئيسيتين .

• أداء السيارة – أولاً، يقوم نظام التعليق بإدارة التعامل مع الطريق، ويساعد في الكبح، ويقلل من تدحرج الجسم أثناء المنعطفات. كل هذه الأمور تساعد على ضمان سلامة الركاب أثناء القيادة.

• الراحة – ثانياً، يعمل نظام التعليق على زيادة راحة السائق وأي ركاب آخرين إلى الحد الأقصى، حيث أنه يقلل من الضوضاء والاهتزازات والمطبات.

تلعب الصدمات والدعامات دورًا رئيسيًا في نظام التعليق في سيارتك، مما يجعل تآكلها يؤثر سلبًا ليس على الراحة فحسب، بل على السلامة أيضًا. تؤثر الصدمات والدعامات التالفة على الطريقة التي تلتقي بها إطارات السيارة بالطريق مما يؤدي إلى ضعف الأداء والتأرجح الخطير وتمايل الجسم وضعف المكابح وعدم الثبات والتعامل مع الطريق ، ما يظهر أهمية التعليق .

الصدمات مقابل الدعامات مقابل كويلوفيرس (ما الفرق؟)

تعتبر مكونات التعليق ثاني أهم ميزة في سيارتك. فهي بمثابة جسر بين الإطارات وعقلك مما يمنحك الثقة بأن سيارتك سوف تتصرف بالطريقة التي تريدها. يحدد نظام التعليق ما إذا كانت سيارتك ستبالغ في التوجيه (تلتف أكثر من اللازم) أو تنحرف ببطء شديد (تدور ببطء شديد).

إنه يقرر ما إذا كانت سيارتك ستشعر بالراحة عند صعودها على طريق معبد بالحصى أو ما إذا كنت ستتمكن من تجنب السائق الذي لا ينظر أثناء تحركه عبر أربعة حارات مرورية بدون إشارة انعطاف. ومع ذلك، قد يكون لديك بعض الالتباس حول ممتصات الصدمات مقابل الدعامات أو ربما ذكر شخص ما أنه يجب عليك الترقية إلى كويل أوفر. استمر في القراءة لترى كيف تقارن مكونات التعليق الثلاثة هذه.

ما هي الصدمات؟

فالصدمات أهم جزء بنظام التعليق. إنها تتحكم في مدى سرعة ضغط الزنبرك وتساعد في إدارة الحرارة الناتجة عن تحرك السائل الموجود في الصدمات. عندما تكون سيارتك في وضع الراحة، سيكون بها أفضل رقعة تلامس ممكنة ولن تقوم ممتصات الصدمات بأي شيء ضمن نظام التعليق .

هناك صدمات كبيرة، وصدمات صغيرة، وصدمات الأداء، ومتغيرات اقتصادية. لديهم جميعًا تطبيق مختلف قليلاً ولكنهم جميعًا يفعلون نفس الشيء إلى حد كبير.

ما هي دعامات التعليق ؟

تتحمل الدعامات العبء الأكبر من عبء عمل التعليق في سيارتك. فكر فيهم باعتبارهم تابعين، حيث إنهم مكلفون بالحفاظ على الوزن الكامل للزاوية الخاصة بسيارتك، مما يسمح لها بالصعود والهبوط وفقًا لظروف الطريق. في حالة الدعامات، توجد ممتصات الصدمات عادةً داخل مجموعة الدعامة، مع التفاف الزنبرك حول الدعامة أثناء ضغطها أثناء التشغيل العادي.

تعتبر دعاماتك مهمة لأنها تتحكم تقريبًا في سلوك سيارتك أثناء سيرها على الطريق. يجب عليك إلقاء نظرة فاحصة على دعاماتك كل 60-80 ألف ميل وحتى قبل ذلك إذا كنت تعيش في منطقة مالحة أو كنت تفرط في تحميل سيارتك كثيرًا. كلما بذلوا جهدًا أكبر في العمل، كلما احترقوا بشكل أسرع!

ما ذا يعني كويلوفيرس التعليق ؟

Coilovers وStruts هي كلمات تستخدم أحيانًا بالتبادل عند وصف نفس الشيء بالضبط. ” – Coilovers عبارة عن دعامات حيث يلتف الزنبرك حول وفوق كل الطريق حتى الأعلى. والفرق الوحيد هنا هو أن اللفافات توفر عمومًا المزيد من قابلية الضبط في طريقة ارتفاع الركوب، والتخميد، وتسمح أيضًا للمستخدم بتبديل النوابض للحصول على معدل زنبركي أكثر تخصيصًا.

أحب أن أفكر في “الدعامات” كخيار OEM الذي يناسب العديد من الشركات المصنعة لمركباتهم، في حين أن الكويلوفيرس عادة ما تكون مخصصة للمتغيرات عالية الأداء أو السيارات المعدلة التي نراها أحيانا . بشكل عام، نظام التعليق الخاص بك مهم، لأنه يتحكم في كيفية تفاعلك مع سيارتك والطريق أمامك. تأكد من التحقق اليوم مما إذا كانت سيارتك بحاجة إلى ممتصات صدمات أو دعامات أو كويلوفرات جديدة .

5 أعراض لتركيب الدعامة السيئ

إن دعامة التعليق تكون قادرة فقط على تثبيت الحامل الذي تم تثبيته عليه. تعتبر حوامل الدعامة مفيدة في تقليل نقل الضوضاء/الصدمات، وفي بعض الحالات، تكون حيوية لمحاذاة الواجهة الأمامية/العجلات. لسوء الحظ، فإن حوامل الدعامات تبلى بمرور الوقت، مما يستدعي الاستبدال في نهاية المطاف. دعونا نلقي نظرة على الأعراض المختلفة لتركيب الدعامة السيئ، ولماذا يحدث ذلك،

حامل الدعامة العلوي

عندما يتحدث المرء عن حامل دعامة مهترئ، فإنه غالبًا ما يشير إلى التركيب العلوي للدعامة. ببساطة، يعمل حامل الدعامة العلوي كنقطة ربط بين الطرف العلوي للدعامة وشاسيه السيارة الذي تم تثبيته عليه.

الغرض الأول الذي يخدمه حامل الدعامة العلوي هو العزل ضد نقل ضوضاء الطريق والاهتزازات إلى هيكل السيارة. وهذا يزيد من راحة السائق، ويقلل بشكل كبير من القسوة المرتبطة بظروف الطريق غير الملائمة.

بالإضافة إلى ذلك، تتضمن معظم حوامل الدعامة العلوية الآن مجموعة من المحامل. تسمح هذه المحامل للدعامة نفسها بالدوران أثناء التوجيه. ونتيجة لذلك، فإن الدعامات الأمامية للسيارة (سواء KYB أو Monroe أو غيرها) تثبت أنها جزء لا يتجزأ من محاذاة الواجهة الأمامية للسيارة، وبالتالي منع التآكل غير المنتظم للإطارات والعديد من المشكلات المتعلقة بالتوجيه.

علامات تآكل دعامات السيارة

عادةً ما يكون الفشل الوشيك في تركيب الدعامة العلوية للسيارة مصحوبًا بواحد أو أكثر من الأعراض. على الرغم من أن هذه الأعراض تختلف غالبًا من طراز سيارة إلى آخر، إلا أن عددًا من هذه الأعراض يميل إلى أن يكون أكثر انتشارًا من غيرها.

فيما يلي العديد من العلامات الأكثر شيوعًا المرتبطة بتركيب دعامة سيء.

1 – الضوضاء/الاهتزاز المفرط

أحد الأعراض الأكثر شيوعًا لتركيب الدعامة الخاطئ هو الضوضاء الزائدة و/أو الاهتزاز أثناء القيادة. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن دعامات السيارة تعمل تقليديًا على عزل هيكل السيارة عن هذه الضوضاء/الاهتزازات.

ومع ذلك، فإن التآكل الكبير يؤثر على قدرة الدعامة على العمل كمنطقة عازلة قابلة للتطبيق. على هذا النحو، تصبح الخشخيشات والصرير واضحة، وكثير منها يصبح أكثر وضوحًا مع مرور الوقت.

2 – التآكل المتسارع لمكونات التعليق الإضافية

مع بدء عمر حوامل الدعامة، غالبًا ما يحدث تآكل إضافي على مكونات التعليق الإضافية للمركبة. يتضمن ذلك ممتصات الصدمات في السيارة ، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من البطانات الأمامية.

ونتيجة لذلك، يمكن أن ينشأ عدد من المشكلات الثانوية الأكثر إزعاجًا، والتي يؤثر الكثير منها سلبًا على التعامل مع السيارة.

3 – التآكل السريع للإطارات

نظرًا لأن الدعامات العلوية للمركبة تلعب دورًا محوريًا في محاذاة الواجهة الأمامية للعديد من الطرازات، فإن تآكل هذه المكونات يمكن أن يؤدي بسرعة إلى إخراج هندسة الواجهة الأمامية من المواصفات. في الواقع، يمكن أن تتأثر إعدادات مقدمة السيارة سلبًا إلى حد التسبب في تآكل سريع للإطارات . يجب أن يكون هذا واضحًا بشكل خاص إذا تم استبدال إطارات السيارة مؤخرًا.

4 – سوء التعامل/التوجيه المتجول

يمكن أن يتأثر إعداد عجلات السيارة سلبًا بنفس الطريقة التي يتأثر بها إعداد إصبع القدم، في حالة فشل تركيب الدعامة. يرجع هذا بالطبع أيضًا إلى التغييرات التي حدثت في هندسة الواجهة الأمامية بسبب تآكل أو فشل حامل الصدمات العلوي. لسوء الحظ، فإن الطريقة الوحيدة لعلاج مثل هذه المشكلات تتضمن استبدال جميع حوامل الدعامة البالية، قبل إجراء محاذاة الواجهة الأمامية.

5 – “Clunking” في الواجهة الأمامية

في بعض الحالات، يمكن أن تؤدي الدعامة شديدة التآكل إلى صوت “طقطقة” واضح داخل الواجهة الأمامية للمركبة. ويختلف هذا الضجيج عن الخشخشة أو الصرير العرضي المذكور أعلاه، ويمكن أن يشعر به ركاب السيارة في بعض المواقف. ويرجع ذلك إلى الخلخلة المفرطة في الدعامة الناتج عن تدهور التركيب المعني. لن يتم التخلص من هذا اللعب إلا باستبدال هذا الحامل، بعد إجراء فحص شامل بحثًا عن أي ضرر إضافي في الواجهة الأمامية.

ما الذي يسبب تآكل وخلخلة الدعامات

في معظم الحالات، يأتي فشل تركيب الدعامة كنتيجة للتآكل الطبيعي. تتعرض دعامات السيارة، وكذلك الحوامل المثبتة عليها، لحركة شبه مستمرة أثناء عبور الطريق. حتى عندما تكون السيارة في وضع السكون، يظل وزن السيارة ينتقل مباشرة إلى دعاماتها وحواملها، دون أي نوع من الراحة.

بشكل أساسي، يبدأ نمط التآكل لدعامات السيارة لحظة تركيب هذه المكونات، ويستمر بوتيرة لا ترحم من تلك النقطة فصاعدًا. لا يوجد أي نقطة لا يتعرض فيها دعامة السيارة لضغط مستمر.

ولا يتفاقم هذا المستوى من التآكل إلا من خلال التعرض المستمر لعدد من الضغوطات البيئية. تتسبب مياه الأمطار والجليد وأملاح الطريق في إحداث خلل في دعامة السيارة بمرور الوقت، مما يؤدي إلى تسريع فشلها في نهاية المطاف.

ماذا يحدث إذا فشل تركيب الدعامة تمامًا؟

لا يجوز لك مطلقًا، تحت أي ظرف من الظروف، القيادة عمدًا باستخدام دعامة تالفة أو معرضة للخطر بأي شكل آخر. إذا فشل هذا التثبيت تمامًا، فمن الممكن أن ينشأ عدد من المشكلات. من وجهة نظر ميكانيكية، فإن فشل دعامة التثبيت العلوية من شأنه أن يسمح للدعامة “بالطقطقة”، مما يتسبب في تأثيرات ضارة على جودة قيادة السيارة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن أي تشغيل حر كبير يتم تخصيصه من خلال فشل تركيب الدعامة يشكل خطرًا إضافيًا للتآكل المبكر لأي عدد من مكونات التوجيه/التعليق في السيارة. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن كل مكون من هذه المكونات سوف يتعرض لضغط أكبر بكثير، نتيجة التحميل غير المخفف للصدمات. علاوة على ذلك،

يعد فشل تركيب الدعامة مشكلة تتعلق بالسلامة بشكل واضح. عند فشل تركيب من هذا النوع، يمكن تغيير هندسة التعليق، مما يؤدي إلى ظروف قيادة خطيرة. في بعض الحالات، قد يتعرض توجيه/تحكم السيارة للخطر.

هل محاذاة الإطارات ضرورية بعد الاستبدال؟

كقاعدة عامة، يُنصح الشخص بمحاذاة الواجهة الأمامية لسيارته ب8عد استبدال الدعامة. وينبع هذا من حقيقة أن الدعامات تلعب دورًا أساسيًا في محاذاة العديد من المركبات. ولذلك، فإن الاختلافات في الطول الإجمالي لمجموعة الدعامات، بسبب استبدال حوامل الدعامات، يمكن أن تسبب مشكلات في المحاذاة غير الصحيحة.

يعد طول الدعامة أمرًا بالغ الأهمية لإعدادات المحاذاة التالية، في العديد من موديلات المركبات:

• ىإصبع القدم: إصبع القدم هو الزاوية التي يتم عندها توجيه الحافة الأمامية لإطارات السيارة (إلى الداخل مقابل الخارج). يمكن أن تؤدي إعدادات إصبع القدم التي تم ضبطها بشكل سيئ إلى التآكل السريع للإطارات.

• العجلة: العجلة هي اتجاه محور توجيه السيارة، بطريقة مائلة للأمام أو للخلف. يمكن أن تؤدي إعدادات العجلات التي تم ضبطها بشكل سيئ إلى تجول عجلة القيادة. هناك حالات معينة حيث لا يكون من الضروري إجراء محاذاة للواجهة الأمامية بعد استبدال الدعامة. يتضمن ذلك المواقف التي لا يكون فيها لدعامات السيارة أي تأثير على هندسة الواجهة الأمامية، كما هو الحال في بعض أنظمة التعليق على شكل عظام الترقوة.

هل يمكن استبدال حامل الدعامة دون إزالة الدعامة؟

في حالات معينة، “قد” يكون من الممكن استبدال حامل الدعامة العلوية للسيارة دون إزالة الدعامة نفسها. ومع ذلك، فإن القيام بذلك من المرجح أن يكون بنفس صعوبة، إن لم يكن أكثر صعوبة، من مجرد إزالة الدعامة لتسهيل الاستبدال.

من المحتمل أيضًا أن يقضي المرء وقتًا أطول بكثير في التململ مع صدمة مثبتة مسبقًا عند محاولة مثل هذا الإصلاح أكثر مما هو عملي حقًا.

بدلاً من ذلك، من الأفضل دائمًا اتباع إرشادات الخدمة الخاصة بالشركة المصنعة لسيارتك الخاصة، عند محاولة استبدال الدعامة. ويضمن القيام بذلك إكمال هذه الإصلاحات بأمان وكفاءة، دون التعرض لخطر لا داعي له لتلف المعدات أو الإصابة الشخصية.

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